Pirate Queen: Zheng Yi Sao: Der erste KI-Film kommt aus Singapur

Mit »Pirate Queen: Zheng Yi Sao« kommt ein 70 Minuten langer Spielfilm aus Singapur im Juli 2025 auf die große Kinoleinwand. Die Besonderheit? Es handelt sich dabei um den ersten Film, der komplett KI-generiert ist. Das heißt, die Kulissen, die Effekte und die Figuren kommen alle aus dem Rechner.

KI übernimmt immer mehr Aufgaben

Künstliche Intelligenz – KI – nimmt eine immer größere Rolle in unserem Leben ein. Hat man vor ein paar Jahren gewusst, dass mit KI gearbeitet wird, so war sie aber nur bedingt spürbar. Etwa im Gaming-Bereich: Die nicht spielbaren Charaktere wurden intelligenter, das Spielgeschehen veränderte sich aufgrund der gesetzten Handlungen. Auch im Bereich Online Glücksspiel hat man die KI wahrgenommen: Wer in Top Poker Räumen im Online Casino gespielt hat, durfte sich oft am Ende der Spielsession auf individuelle Angebote und Boni freuen. Die KI hat relativ schnell das Geschehen im Online Casino derart beeinflusst, dass sich der Spieler abgeholt gefühlt hat.

KI kann aber wesentlich mehr, als nur Bilder erstellen und Angebote im Glücksspiel schaffen: KI kann etwa Musik machen und auch Filme schaffen – so beispielsweise »Pirate Queen: Zheng Yi Sao«.

»Pirate Queen: Zheng Yi Sao« erzählt die Geschichte der gleichnamigen chinesischen Piratin, die im frühen 19. Jahrhundert gelebt hat. Sie hat eine Flotte kommandiert, die zwischen 800 und 1.000 Schiffe groß war, auf der zwischen 80.000 und 100.000 Männer unterwegs waren. Die Piratin hat große Seemächte bekämpft, bevor sie im Jahr 1810 eine Kapitulation aushandelte, die ihr die Straffreiheit sicherte. Dadurch konnte sie ihren Lebensabend in Frieden und Ruhe verbringen.

Chen Zhuo hat mit 29 Jahren das erste KI-Filmstudio der Welt gegründet

Chen Zhuo, eine 29 Jahre alte Ingenieurin, hat mit FizzDragon das erste KI-Filmstudio der Welt gegründet. Auch wenn Zhuo selbst nicht aus der Filmwelt kommt, hat sie in AI jedoch die Chance gesehen, dass eine eigene Geschichte problemlos umgesetzt werden könnte. »Pirate Queen: Zheng Yi Sao« wurde gemeinsam mit Future Studios, einer Produktionsfirma aus Malaysia, geschaffen. »Was mit zwei Menschen begann, wuchs auf fünf – und schließlich auf über hundert. Menschen aus aller Welt haben gemeinsam mit KI an einem Ziel gearbeitet. Wir haben ein Wunder erschaffen«, so Zhuo.

Mit »Pirate Queen: Zheng Yi Sao« wird jedenfalls Filmgeschichte geschrieben. Denn es geht hier nicht um eine teure Produktion, sondern um einen aus dem Rechner kommenden Film – da FizzDragon in China bereits Workshops anbietet, wie man mit KI Filme machen kann, wird »Pirate Queen: Zheng Yi Sao« wohl auch nicht der letzte Film aus dem Rechner sein.

Was wurde mit der KI geschaffen?

Was hat die KI gemacht? Bei Bildern, Szenen und Umgebung ist die KI zum Einsatz gekommen und hat Licht, Kulissen wie Kamera ersetzt. Es kamen Tools wie Runway und Midjourney um Einsatz. Die KI wurde auch verwendet, um digitale Schauspieler sowie virtuelle Hauptfiguren zu erstellen. Selbst Animationen wurden übernommen; auch bei der Postproduktion hat man die KI genutzt. Tatsächlich könnte mit »Pirate Queen: Zheng Yi Sao« der Beginn einer neuen Ära geschaffen werden, die zukünftig Filme entstehen.

Wobei angemerkt werden muss, dass man nicht von einer vollständigen KI-Generierung sprechen kann. Denn das Drehbuch haben Menschen geschrieben. Laut den Produzenten hatte die KI Probleme bei historischen Details sowie auch emotionaler Tiefe. Auch gab es Schwächen bei längeren Dialogen. Die KI-Leistung war auch im Bereich der kreativen Aspekte beim Storyboarding nicht zufriedenstellend.

Geht es hingegen um die Musik und die Stimmen, so ist bislang unklar, wie viel KI hier zum Einsatz gekommen ist. Denn sehr wohl gab es für »Pirate Queen: Zheng Yi Sao« auch Casting-Aufrufe, sodass man davon ausgehen kann, dass hier auch Menschen zum Einsatz gekommen sind, die den KI-Figuren ihre Stimme gaben. »Hier brauchst du kein Vorsprechen, kein dreimonatiges Filmteam-Praktikum – willkommen sind alle Anfänger! Alles, was du tun musst, ist dich anzumelden!«, so der Aufruf von FizzDragon.

Der Beginn einer neuen Ära und das Ende des klassischen Films?

Kostet ein traditioneller Action-Film gut und gerne mehr als 100 Millionen US Dollar, beliefen sich die Produktionskosten von »Pirate Queen: Zheng Yi Sao« auf rund 139.191 US Dollar. Das zeigt, dass Filmproduktionen wesentlich günstiger werden können, wenn mit der richtigen Technologie gearbeitet wird.

Ob »Pirate Queen: Zheng Yi Sao« ein Erfolg wird oder nicht, das entscheidet am Ende aber nicht die KI, sondern der Zuseher. Im Juli 2025 kommt »Pirate Queen: Zheng Yi Sao« in die chinesischen Kinos, ein Kinostart wird auch für Europa vorgesehen. Noch ist aber unklar, wann »Pirate Queen: Zheng Yi Sao« auf einer europäischen beziehungsweise deutschen Leinwand zu sehen sein wird.

