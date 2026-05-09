Aufstrebende Technologien für 2026: KI beschränkt sich nicht mehr auf digitale Arbeitsabläufe

Der Wechsel von KI in die physische Welt hat bereits spürbare Auswirkungen auf die Verbraucher.

Forrester hat den Bericht »The Top 10 Emerging Technologies In 2026« veröffentlicht , der einen entscheidenden Wandel in der KI von digitalen Experimenten hin zur realen Transformation hervorhebt [1]. KI bewegt sich über Software hinaus in physische Umgebungen – sie treibt Roboter, Fahrzeuge und Umgebungserlebnisse an, die bereits verändern, wie Verbraucher kommunizieren, arbeiten und kaufen.

Da das Tempo der KI-Innovation weitergeht, werden agentische Software und physische KI prägen, was Verbraucher als Nächstes erleben, während Technologien wie Frontier-Modelle und KI-Sicherheit grundlegend für zukünftige Innovationen sein werden. Die Forschung kategorisiert die Top 10 aufstrebenden Technologien nach ihren Auswirkungen auf kurzfristige, mittelfristige und langfristige Nutzenhorizonte, um Unternehmen und Führungskräften bei der Priorisierung ihrer Investitionen zu unterstützen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

Kurzfristige aufkommende Technologien, die sich schnell vom Versuch zum echten Einsatz entwickeln und Early Adoptern mit soliden Business Cases innerhalb der nächsten zwei Jahre Vorteile bringen:

Agentischer Handel.

Unternehmen werden bald eine Rendite in eigenen Umgebungen wie Apps oder Websites erzielen, wo Marken agentischen Handel und Personalisierung nutzen können, um Reibung zu verringern und den Verkauf zu steigern. Die Einführung in Umgebungen wird bis zu drei Jahre dauern, während sich Ökosysteme entwickeln und die zugrundeliegende Technologie reift.

Unternehmen werden bald eine Rendite in eigenen Umgebungen wie Apps oder Websites erzielen, wo Marken agentischen Handel und Personalisierung nutzen können, um Reibung zu verringern und den Verkauf zu steigern. Die Einführung in Umgebungen wird bis zu drei Jahre dauern, während sich Ökosysteme entwickeln und die zugrundeliegende Technologie reift. KI-Sicherheits- und Vertrauenstechnologien.

Da generative und agentische KI in Unternehmen skaliert, werden integrierte Sicherheits-, Governance- und Vertrauenskontrollen immer wichtiger. Sektoren, die auf prädiktiven Modellen und Entscheidungssystemen mit hohen Einsätzen angewiesen sind, wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und der öffentliche Sektor, werden zuerst Auswirkungen haben.

Mittelfristige aufkommende Technologien, die Disziplin, Vision und eine erhebliche Risikotoleranz erfordern, um in den nächsten zwei bis fünf Jahren eine größere Belohnung zu erzielen:

Agentische Softwareentwicklung.

ASD wird die Beschleunigung des Softwareentwicklungslebenszyklus ermöglichen, da Agenten Softwareartefakte generieren und verfeinern, aber die Technologie wird noch einige Jahre brauchen, um erhebliche Vorteile zu bringen, da sich die Koordination der Agenten verbessert und stärkere Leitplanken implementiert werden.

ASD wird die Beschleunigung des Softwareentwicklungslebenszyklus ermöglichen, da Agenten Softwareartefakte generieren und verfeinern, aber die Technologie wird noch einige Jahre brauchen, um erhebliche Vorteile zu bringen, da sich die Koordination der Agenten verbessert und stärkere Leitplanken implementiert werden. Humanoide Roboter.

Physische KI und Robotik werden Arbeitskräfteengpässe in jeder Branche beseitigen und Systemen den Weg zur spontanen Anpassung ermöglichen, aber die Technologie wird kurzfristig begrenzten Wert bieten, bis Unternehmen Herausforderungen bei Integration, Skalierung, Sicherheit, Daten und Personal überwunden haben.

Eine langfristig aufkommende Technologie, die länger brauchen wird, um für Unternehmen greifbaren Mehrwert zu schaffen:

Fortschritte in der Quantenhardware, Algorithmen und hybriden Architekturen deuten auf zukünftige Durchbrüche in Optimierung, Simulation, Kryptographie und Materialwissenschaft hin, doch der breite kommerzielle Wert liegt noch Jahre in der Zukunft. Finanzdienstleistungen, Pharmazeutika und Fertigung werden von Quantum First profitieren.

»Da ständig neue Technologien entstehen, müssen Geschäfts- und Technologieführer ihre Technologieinvestitionen auf Basis von Wert, Risiko und potenziellen Auszahlungszeiten planen«, sagte Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester. »Während KI 2026 weiterhin die Liste der wichtigsten aufstrebenden Technologien dominiert, variieren KI-Technologien stark in Fähigkeit und Wirkung. Unsere Forschung soll Geschäfts- und Technologieführern helfen, ihre Investitionen zu verteilen, indem sie kurzfristige Technologien identifizieren, die schnelle Renditen und langfristige Wetten liefern können, die mehr Aufwand, grundlegendere Investitionen und die Fähigkeit zum Risikomanagement erfordern.«

Erfahren Sie mehr über die Top 10 aufstrebenden Technologien dieses Jahres in diesem Blog. https://www.forrester.com/blogs/forresters-top-10-emerging-technologies-for-2026-beyond-chat/

Forresters Top 10 aufkommende Technologien für 2026: Jenseits des Chats

KI hat den Chat verlassen – im wahrsten Sinne des Wortes. Nach Jahren in Bildschirmen und digitalen Arbeitsabläufen tritt künstliche Intelligenz 2026 in die physische Welt ein. Es bewegt sich in Roboter, Fahrzeuge und Ambient-Erlebnisse, die über den Apps und Websites stehen, die Sie heute nutzen. Unsere jährliche Top-10-Liste der aufstrebenden Technologien spiegelt diesen Wandel wider und stellt eine neue Denkweise vor, wie unsere Technologien miteinander verbunden sind.

Eine neue Art, die Liste zu lesen

In diesem Jahr ermutige ich die Kunden, unsere wichtigsten neuen Technologien in drei Schichten zu betrachten:

Interact-Technologien sind diejenigen, die Menschen direkt erleben werden: Layer-Zero-Erfahrungen, physische KI und Robotik, autonomer Transport und agentischer Handel.

Build-Technologien geben Innovatoren die Werkzeuge, um diese Zukunft zu gestalten: agentische Softwareentwicklung, Multiagentensysteme sowie KI-Sicherheit und -Vertrauen.

Kraftstofftechnologien liefern die rohe Kraft darunter: Pioniermodelle, KI-Supercomputing und Quantencomputing.

Hier ist ein genauerer Blick auf einige Technologien, die die Geschichte von 2026 erzählen:

Layer-Zero-Erlebnisse: Der Anfang vom Ende der App, wie du sie kennst.

Die kühnste Idee auf der Liste dieses Jahres ist vielleicht die schwerste zu erkennen. Das ist der Punkt. Layer-Zero-Erlebnisse sind eine KI-gesteuerte Intelligenzschicht, die über den heutigen starren Apps und Webseiten schwebt, interpretiert, was Sie wollen, und Aktionen über Dienste hinweg zusammenstellt. Stellen Sie sich vor, Sie planen einen Familienurlaub in einem Gruppenchat: Ein Layer-Zero-Assistent zieht Daten aus dem Gespräch, zeigt Flüge und Hotels auf, erstellt eine gemeinsame Reiseroute und verteilt sie an die Apps und Geräte, die jedes Familienmitglied verwendet. Frühe Muster zeigen sich im Apps SDK von OpenAI und im Agent-to-UI (A2UI)-Protokoll von Google, aber die breite Akzeptanz dauert noch einige Jahre. Markenübergreifende APIs, Agentenstandards und echte Datenschutzbedenken müssen weiterhin geklärt werden. Wenn es reift, wird Schicht Null nicht nur die Benutzeroberfläche verändern – sie wird die Welt verändern.

Physische KI und Robotik: vom Bildschirm zur Straße.

Wenn Schicht Null darin besteht, dass KI in digitalen Räumen unsichtbar wird, dann ist physische KI KI, die in der realen Welt sichtbar wird. Das sind KI-Systeme, die in Maschinen eingebettet sind und physische Umgebungen wahrnehmen, denken und handeln – indem sie Skripte anpassen, statt Skripten stur zu folgen. Frühe Einsätze berichten bereits von 20–50 % Effizienzsteigerungen in Lagerhäusern, Fabriken und Krankenhäusern. Google Gemini Robotics nutzt Modelle wie RT-2, um Sprache und Sehen in robotische Aktionen umzuwandeln. Metas V-JEPA lernt physische Dynamiken, indem er die Welt beobachtet. Der breite Unternehmenswert liegt noch zwei bis vier Jahre in der Zukunft. Unternehmen müssen weiterhin Hürden für Integration, Sicherheit und Belegschaft überwinden, aber die schmutzigen, gefährlichen und langweiligen Jobs gehen zuerst; Alles andere folgt.

Multi-Agenten-Systeme: das Betriebssystem für agentische KI.

Layer Zero und physische KI sind große Ideen, aber keine von beiden lässt sich mit einem einzelnen chatbasierten Agenten skalieren. In diesem Jahr führen wir Multi-Agenten-Systeme ein, den nächsten Fortschritt in der agentischen KI: Netzwerke spezialisierter Agenten, die planen, delegieren und komplexe Arbeitsabläufe ausführen. Sie bringen Informationen in skalierbare Muster für reale Abläufe, einschließlich langfristiger Arbeit wie mehrtägiger Fallbearbeitung und Eskalationsketten. Early Adopter zeigen messbare Fortschritte bei der Lösung des Kundensupports, der Incident-Triage und der Softwarebereitstellung. Eine breite Einführung erfordert zunächst bessere Orchestrierung, Governance und Sicherheit. Wenn autonome Agenten anfangen, miteinander zu sprechen, kann es auch schnell unvorhersehbar werden. Die Technologie ist real – die Leitplanken holen immer noch auf.

Quantencomputing: Praktikabilität und Q-Day stehen vor der Tür.

Quantencomputing ist unsere einzige langfristige Technologie, noch fünf oder mehr Jahre davon entfernt, für die meisten Unternehmen den erwarteten Mehrwert zu liefern. Warum also einbeziehen? Denn nach Jahren des Zählens und »vielleicht eines Tages« Meinungen nähert sich die Technologie der Praktikabilität. Doch damit kommt der Q-Day, der Punkt, an dem Quantencomputer die aktuelle Verschlüsselung knacken können. Der praktische Wert und der Q-Day könnten bereits 2030 eintreffen. Das erfordert jetzt Vorbereitung, auch wenn das kommerzielle Potenzial auf enge Pilotprojekte in Portfoliooptimierung, molekularer Simulation und Lieferketten-Routing beschränkt bleibt. Finanzdienstleistungen, Pharma und Fertigung führen die Experimente an. Alle anderen müssen mit der Planung beginnen: Überinvestition heute und Unvorbereitetheit morgen sind beide echte Gefahren.

KI-Privatsphäre und Vertrauen: nicht nur wichtig, sondern endlich verbindend.

Vertrauen bleibt für KI entscheidend. Neue Bedrohungen wie Prompt Injection, Datenlecks und Modelldiebstahl haben zu spezialisierten Lösungen wie Firewalls und Überwachungstools geführt. Diese Tools konsolidieren sich nun zu integrierten Plattformen, die Prompts, Apps und Modelle abdecken. Wie bei früheren technologischen Entwicklungen treiben Bedrohungen die Werkzeugentwicklung an und vereinheitlichen sich schließlich zu breiteren Systemen. KI-Sicherheit bietet kurzfristig einen Mehrwert, selbst als ein Sammelsurium einzelner Werkzeuge, und alle KI-Technologien sind darauf angewiesen.

Erfassen Sie das vollständige Bild

Alle unsere Top 10 erzählen einen Handlungsbogen, von den Erfahrungen, die Menschen machen werden, über die Systeme, die sie aufbauen, bis hin zu den Fundamenten, die die sich beschleunigende Zukunft antreiben. Willkommen im Jahr 2026, wo KI weiter auf die Hauptbühne der Informationstechnologie tritt, vom Chat in jede Wissensaufgabe und vom digitalen Bereich zu Dingen, die wir sehen und berühren können.

Brian Hopkins, Vizepräsident, Emerging Tech Portfolio

Lesen Sie den vollständigen Bericht »Die Top 10 aufstrebenden Technologien im Jahr 2026«, um sie alle, ihre Nutzenhorizonte und die ersten Möglichkeiten zu erkunden.

Außerdem können Kunden von Forrester Decisions and Market Insights unser Forschungszentrum für neue Technologien besuchen.

Forrester-KI-Nutzer können Antworten zu diesen Technologien erhalten, indem sie mit der Forschung sprechen.

1027 Artikel zu „Technologie Ausblick“