Ausblick ins KI-Jahr 2026

Mit dem Jahresende kommen die Rückblicke und Fragen, was das kommende Jahr bringen wird. KI-Agenten haben 2025 zweifelsfrei die Top-Themen dominiert und umso spannender ist der Blick auf 2026. Der Weg ins nächste Jahr ist von starken Herausforderungen geprägt: Fachkräfte, Kosten, Souveränität und Kontrolle bleiben zentral und wachsen gleichzeitig an Komplexität.
Doch worauf genau können sich Unternehmen für 2026 einstellen?
Florian Douetteau, CEO der Universal AI-Plattform Dataiku, prognostiziert gravierende Umwürfe für die Interaktionen zwischen Agenten und Menschen:
- EU-Souveränität wird pragmatisch:
Europa wird seine Prinzipien weiter auf der pragmatischen Grundlage definieren, dass Infrastruktur auch dann funktionieren muss, wenn alle transatlantischen Kabel durchtrennt werden würden. Jeder Anbieter kritischer Daten/KI sollte dementsprechend in der EU Unterstützung, EU-basierte Tech-Ressourcen und Möglichkeiten an die Hand bekommen, eigene Aktivitäten bei Bedarf von Abhängigkeiten außerhalb Europas zu trennen.
- Das erste Modell-Embargo:
Jüngste Entwicklungen werden neue geopolitische Tatsachen schaffen. Chinesische Unternehmen, welche ihre Modelle außerhalb des Landes trainieren, um GPU-Exportkontrollen zu umgehen, sind ein erstes Indiz dafür, dass eine der geopolitischen Kräfte den Export grundlegender Modelle in eine konkurrierende Region letztlich blockieren wird. Es wird das erste technologische Embargo, das auf Intelligenz statt auf Waffen basiert. Das globale KI-Ökosystem wird dadurch in inkompatible Denkweisen zerbrechen.
- Flexible Arbeitsmodelle:
Europäische Unternehmen werden Arbeitsmodelle zur Unterstützung der KI-Transformation reformieren. Angesichts der Herausforderung, Arbeit und Qualifikationen mit der Einführung von KI neu zu organisieren, werden europäische Unternehmen neue flexible Modelle und Organisationskonzepte fordern und fördern, um KI-Produktivität zu unterstützen und gegenüber internationalen Konkurrenten aufzuholen.
- Ende der »digitalen Transformation«:
Unternehmen werden den Begriff stillschweigend aus ihrem Wortschatz streichen. KI wird nicht mehr als technisches Projekt, sondern als vollumfängliche Neugestaltung von Arbeit und Organisation erkannt. Dieser Wandel sorgt für Spannungen innerhalb von Organisationen, da er das eigentliche Hindernis offenbart: die Führungskultur, nicht die Technologie.
- Aufstieg einer neuen Fachkraft:
Als »KI-Agenten-Architekten« werden Spezialisten verschiedenster Abteilungen in dieser neuen Rolle zusammenfinden. Mithilfe ihrer fundierten Fachkenntnisse werden sie KI-Systeme (neu) entwerfen, überwachen und Unternehmen endlich über Pilotprojekte hinaus zu KI-Erfolgen führen.
- E-Mail-Kommunikation zwischen Agenten:
Während die Integration von Agenten in vielen Unternehmen noch in Kinderschuhen steckt, werden Logistik- und Transportunternehmen 2026 damit beginnen, die am häufigsten sich wiederholenden Abläufe zu automatisieren. Da die meisten dieser Prozesse auf E-Mails basieren, wird die Automatisierung auf allen Seiten durch Agenten dazu führen, dass die klassische Mail das vielseitigste Protokoll für die Kommunikation zwischen Agenten wird.
Kurt Muehmel, Leiter für KI-Strategie bei der Universal AI-Plattform Dataiku, sieht für 2026 strukturelle Veränderungen in KI-Ökosystemen:
- Paradigmenwechsel im ROI von KI:
2026 werden die realen KI-Kosten nicht mehr zu ignorieren sein. Die Kostendiskussion der CFOs wird sich völlig neu definieren von »Was kostet das Modell?« zu »Was kostet uns die Wartung und Kontrolle des Ökosystems?«. Zentral werden die Mehrkosten durch verlangsamte Workflows, die technischen Schulden veralteter Tools/Systeme und die Risiken unkontrollierter KI.
- Jahr der Plattform-Optimierungen:
Die Aufteilung in Datenplattformen oder KI-Plattformen wird obsolet. Unternehmen werden feststellen, dass die zentrale Verwaltung aller Datenflüsse über eine unternehmenszentrale Plattform die größten Erfolge für Kosten, Souveränität und diversifizierte AI-Stacks verspricht.
- Ende der Black-Box-KI:
Nachvollziehbarkeit wird von einem »Nice-to-have« zu einem »Must-Have«. Der regulatorische Druck und unternehmensinterne Anforderungen machen Black-Box-Systeme zu einer risikoreichen Zumutung. Elementar werden die KI-Agenten, die nachvollziehbar und zurechnungsfähig mit sich selbst, miteinander und mit Menschen agieren können.
611 Artikel zu „2026“
News | Business | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Wenn die Lizenzkosten das Budget sprengen – und wie CIOs 2026 trotzdem Spielräume gewinnen: Die strategische Stellschraube
2025 hat IT-Verantwortliche vor harte Entscheidungen gestellt: Wieviel Budget geht in die Cloud, in KI-Implementierungen und Cybersicherheit? Wieviel in die Modernisierung der IT? Microsoft kündigte gleich mehrere Produktschwergewichte ab. Auch das geht ins Geld. Glücklich, wer einen Partner zur Seite hat, der ausnahmsweise mal für Einsparungen im IT-Budget sorgt!
News | Trends 2026 | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit 2026: KI und Regulierungen verändern das Spiel
Zum Ende des Jahres 2025 analysieren Experten die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für die Cybersicherheit und im Kontext der Cyberbedrohungen. Während Unternehmen in einer zunehmend komplexen Landschaft zahlreicher und ausgeklügelter Cyberbedrohungen agieren, erweist sich KI als ein mächtiges Instrument für die Verteidigung. Gleichzeitig ist sie aber auch zu einer Waffe für Cyberkriminelle geworden,…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
Die IT-Prioritäten 2026 – Was auf der CIO-Agenda ganz oben steht
Nicht neue Technologien prägen 2026, sondern der Umgang mit den bestehenden. Für CIOs stehen damit drei zentrale Handlungsfelder auf der Prioritätenliste: die sinnvolle Integration von künstlicher Intelligenz (KI), die Optimierung der wachsenden Kosten und das Schließen von Sicherheitslücken. Innovation ist dabei zweitrangig, wichtiger sind Governance und Kontrolle.
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Channel-Ausblick 2026: KI eröffnet neue Wertschöpfungsketten
Künstliche Intelligenz revolutioniert den IT-Channel und eröffnet neue Wertschöpfungsketten, indem sie Geschäftsmodelle und Prozesse tiefgreifend transformiert. KI-gestützte Lösungen automatisieren Arbeitswelten, optimieren Sicherheit und ermöglichen digitale Souveränität, wodurch Reseller und Unternehmen innovative Services und nachhaltige Geschäftsmodelle schaffen können. Wer jetzt in KI-Know-how investiert, wird zum Architekten der digitalen Zukunft – Zögern bedeutet, nur Zuschauer zu bleiben.…
News | Trends 2026 | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz
KI 2026: Innovation trifft Pragmatismus
Im kommenden Jahr entwickelt sich KI vom Technologie-Hype zum Effizienz-Booster. In den Vordergrund rücken praxisrelevante Kriterien wie Produktivität, Sicherheit und messbare Ergebnisse. Das erhöht den Druck auf Unternehmen, KI produktiv in ihre Arbeitsabläufe und Entscheidungen zu integrieren. IFS erklärt die wichtigsten KI-Trends 2026. Das Jahr 2026 markiert einen Wechsel in der Art und Weise,…
News | Trends 2026 | Trends Security | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
Cybersafety-Prognosen für 2026: Das Internet wird immer gefährlicher
»2026, das Jahr, in dem das Internet der menschlichen Intuition entwächst« 2026 wird das Internet so schnell und komplex, dass die menschliche Intuition nicht mehr ausreicht, um Risiken zu erkennen – künstliche Intelligenz verändert Vertrauen, Identität und Wahrheit grundlegend. Cyberkriminelle nutzen KI aktiv, um Identitäten, Emotionen und Browser gezielt zu manipulieren, wodurch neue Sicherheitsreflexe…
News | Trends 2026 | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: Wie KI die IT-Welt weiter im Griff behält
Im Jahr 2026 wird künstliche Intelligenz (KI) in Unternehmen vor allem dann erfolgreich sein, wenn sie gezielt, messbar und nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird, wobei der Fokus auf praktischem Nutzen und Return on Investment liegt. Die Einführung von KI-Agenten und Agentic AI ermöglicht zunehmend autonome, proaktive IT-Services, stellt Unternehmen aber auch vor neue Herausforderungen…
News | Trends 2026 | Trends Security | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security
Fertigung 2026: Sicherheit für die Fabrik von Morgen
Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger…
News | Trends 2026 | Business Intelligence | Künstliche Intelligenz
Daten- und KI-Trends 2026: Agentic AI, Kompetenzen für Mitarbeitende, KI-fähige Datenbasis
Agentic AI verändert die Business Intelligence, indem Mitarbeitende direkt in natürlicher Sprache Fragen stellen und sofort verständliche Antworten erhalten, was die Arbeit effizienter macht und IT-Abteilungen entlastet. Damit Unternehmen wirklich von KI profitieren, müssen alle Mitarbeitenden gezielt geschult werden, um Kompetenzlücken zu schließen und präzise Fragen zu stellen. Eine vertrauenswürdige und vollständige Datenbasis wird immer…
News | Trends 2026
Was 2026 die IT prägt: Perspektiven auf Teams, Tools und KI
Im Jahr 2026 steht die IT-Welt an einem Wendepunkt: Menschliche Faktoren, wirtschaftliche Realitäten und technologische Fortschritte treffen stärker aufeinander denn je. Während fehlende Zusammenarbeit und Wissenslücken innerhalb von Teams neue blinde Flecken schaffen, verändern gleichzeitig Marktbedingungen die Frage, ob Unternehmen eher in Tools oder in menschliches Know-how investieren sollten. Zugleich wird klar, dass erfolgreiche KI-Einführung…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Governance neu gedacht: Was 2026 den Umgang mit Daten prägen wird
Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft
Tech Trends 2026 für Integration, Resilienz und greifbaren Mehrwert
Welche Technologien werden im kommenden Jahr einen neuen bedeutsamen Reifegrad erreichen? Künstliche Intelligenz (KI) und generative KI (GenAI) bleiben zentral: ihre Wirkung erstreckt sich zunehmend auf Softwareentwicklung, Cloud-Architekturen und Unternehmensprozesse. Die Trends zeugen von einer Entwicklung hin zu stärkerer Integration, Resilienz und greifbarem wirtschaftlichem Mehrwert. Capgemini stellt die »TechnoVision Top 5 Tech Trends to…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI bestimmt den Takt: Die wichtigsten IT-Trends für 2026
Die Dynamik in der IT-Welt schafft ein Umfeld, in dem Chancen und Risiken enger denn je miteinander verwoben sind. Vor diesem Hintergrund entstehen neue Möglichkeiten – von deutlich gesteigerter Produktivität bis hin zu vollständig neu gedachten Geschäftsmodellen – aber auch ernstzunehmende Herausforderungen für die Sicherheit, Governance und Ethik. Im Jahr 2026 erreicht der Einsatz von…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Effizienz | Trends Services | Infrastruktur
Fünf Archivierungstrends, die Systemlandschaften 2026 prägen werden
Das Jahr 2026 wird in vielen Unternehmen eine Neuordnung der Datenlandschaft mit sich bringen. Während bei den einen der Wechsel auf SAP S/4HANA entscheidende Veränderungen nach sich ziehen wird, wächst auch bei den anderen Unternehmen der Druck, die Datenhaltung und Archivierung strategisch neu auszurichten. Treiber sind dabei nicht nur technische Migrationsprojekte, sondern auch…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Trends Infrastruktur | Geschäftsprozesse | Trends Mobile | Logistik | Whitepaper
Mehr Resilienz und Flexibilität 2026: Lieferketten müssen fundamental umgestaltet werden
Neue Studie belegt die Kosten von schlechtem Design von Lieferketten. Die digitale Transportmanagement-Plattform Alpega stellt die Ergebnisse einer Branchenstudie vor, basierend auf der Transportation Readiness Benchmark Survey von Alpega sowie auf Experteneinschätzungen von DXC Technology, 4flow, Dojo Consulting, Customs Support Group, Prewave und Proxio Systems. Der Bericht verbindet quantitative Erkenntnisse mit Experteneinschätzungen und konkreten…
News | Trends 2026 | Trends Security | Trends Cloud Computing
IT-Prognosen für 2026 – wie Unternehmen Daten intelligent nutzen
Den Unternehmen verschaffen Daten Superkräfte, in Form von Wettbewerbsvorteilen. Zugleich erhöhen sie aber die operative und regulatorische Komplexität. Basierend auf Rückmeldungen von Führungskräften, Partnern und Kunden im NetApp-Kosmos sind im Folgenden acht Prognosen zur Entwicklung von Zukunftstechnologien im Jahr 2026 zusammengefasst. KI entwächst Pilotprojekten Unternehmen gehen von Experimenten zur Nutzung in der Breite über…
News | Trends 2026 | Cloud Computing | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Vier Trends für 2026: KI verlässt die »Beta-Phase«
2025 stand ganz im Zeichen der Veränderungen und Innovationen im Technologiesektor, angetrieben durch die Entwicklung immer autonomerer KI-Agenten. Es ist zu erwarten, dass sich dieses rasante Tempo des Wandels und der Innovation im nächsten Jahr nochmals beschleunigt. 2026 wird der Übergang in der Anwendung von KI in eine neue, praxisorientierte, konvergente und Governance-getriebene Phase erwartet.…
News | Business Process Management | Trends 2025 | Effizienz | Trends Services | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die Top Software & Testing Trends für 2026: Wie verändert KI Entwicklung und Qualitätssicherung?
Künstliche Intelligenz wird 2026 zum dominierenden Thema in der Software-Entwicklung und Qualitätssicherung. Nachdem Unternehmen erste Erfahrungen gesammelt haben, suchen sie jetzt nach Möglichkeiten, um wirkliche Kosten- und Produktivitätsvorteile zu erzielen. Roman Zednik, Field CTO bei Tricentis, zeigt, wo im kommenden Jahr die größten Potenziale liegen und warum menschliche Kontrolle unverzichtbar ist. Risikobasiertes Testing löst…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten und Sprachtechnologie als Treiber des Wandels 2026
Im Jahr 2026 werden KI-Agenten laut einer aktuellen Studie von DeepL weltweit als zentrale Treiber für den Wandel in Unternehmen gesehen, wobei die Mehrheit der Führungskräfte einen tiefgreifenden Einfluss auf Geschäftsprozesse erwartet [1]. Besonders die Integration von KI-Sprachtechnologie und Echtzeit-Sprachübersetzung wird als entscheidend für globale Kommunikation und Wachstum betrachtet, wobei Deutschland und Großbritannien bei der…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die wichtigsten Trends im Bereich der physischen Sicherheit für das Jahr 2026
Unternehmen werden sich auf Flexibilität, verantwortungsbewusste KI und einheitliche, vernetzte Systeme konzentrieren, um die Sicherheit und die Betriebsleistung zu verbessern. Genetec, Anbieter von Software für die physische Sicherheit, hat seine wichtigsten Prognosen für die physische Sicherheitsbranche im Jahr 2026 vorgestellt. Auswahl und Flexibilität werden die nächste Phase der Cloud-Einführung bestimmen Im Jahr 2026…