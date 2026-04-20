British Army baut resiliente digitale Infrastruktur auf

Mit Everpure erreichte die britische Armee sechs Jahre unterbrechungsfreien Betrieb auf einer stets aktuellen, KI-fähigen Plattform, ausgelegt auf Einfachheit, Sicherheit und missionskritische Skalierbarkeit.
Die britische Armee nutzt ihre Army Hosting Environment (AHE) zur Unterstützung missionskritischer Anwendungen, darunter virtuelle Desktops, Oracle-Datenbanken und GEOINT-Systeme. Angesichts einer veralteten Infrastruktur und begrenzter Leistung entschied sich die Armee für Everpure, um eine Evergreen-Plattform mit KI-Unterstützung, unterbrechungsfreien Upgrades und skalierbarer Leistung aufzubauen.
Innerhalb von sechs Jahren verfünffachte die Armee ihre Speicherressourcen ohne Ausfälle, beseitigte technische Altlasten und modernisierte ihren Datenschutz mit Veeam. Die Lösung unterstützt eine einheitliche Datenplattform, die prädiktive Modellierung, sichere Kommunikation und ESG-konforme Effizienz ermöglicht. Mit Everpure verfügt die Armee nun über eine robuste Grundlage, die für zukünftige Missionsanforderungen gerüstet ist.
Bedarf an Modernisierung und Kohärenz
Vor sechs Jahren war die Datenspeicherumgebung der Armee leistungsschwach. Die alte Infrastruktur war nicht ausfallsicher, litt unter regelmäßigen Hardwareausfällen, verbrauchte übermäßig viel Energie und konnte nicht skaliert oder in moderne Systeme oder externe Datenquellen integriert werden. Es fehlte an API-Integration und wichtige Workloads wie VDI konnten nicht unterstützt werden. Die Armee war mit wöchentlichen Hardwareausfällen, ständigen Aktualisierungszyklen und der Unfähigkeit konfrontiert, leistungssensitive Anwendungen wie hochauflösende Satellitenbilder und GEOINT-Systeme zu unterstützen.
Die meisten Anwendungen, die die Hosting-Umgebung der Armee nutzten, litten unter mangelnder Speicherleistung, so das zuständige Team. Die Latenzzeit wirkte sich insbesondere auf die Oracle Enterprise Database Suite aus und führte zu Warteschlangen, die das Benutzererlebnis beeinträchtigten. Die GEOINT-Anwendung litt ebenfalls unter so starken Pufferungen, dass sie in kritischen Momenten unbrauchbar wurde.
Den alten Zyklus durchbrechen
Die britische Armee wollte sich vom alten Aktualisierungszyklus und technologischen Altlasten befreien. Sie entschied sich für Everpure, um eine immer aktuelle, KI-fähige Datenplattform aufzubauen. Als führendes Unternehmen im 2025 Gartner Magic Quadrant for Primary Storage und mit einem Net Promoter Score von durchweg über 81 brachte Everpure sowohl Marktvalidierung als auch Kundenvertrauen in das Projekt ein. Everpure wurde nach einem strengen Auswahlverfahren des britischen Verteidigungsministeriums (MOD) ausgewählt und ist seitdem ein strategischer Partner für Datenplattformen. Die Armee nutzt nun FlashBlade//S, FlashArray//C und FlashBlade//X sowie Evergreen//Forever, um hochleistungsfähige Workloads zu unterstützen und gleichzeitig unterbrechungsfreie Upgrades auf der gesamten Plattform zu ermöglichen.
„Die Leistung und Energieeffizienz von Everpure sind bahnbrechend“, sagte Colonel Mark „Chopsey“ Cornell, der die Modernisierungsbemühungen von Anfang an leitete. Neil Symons, Lead Cloud Solutions Architect bei AHE, fügte hinzu: „Everpure ist das erste Produkt, das wir jemals gekauft haben, das tatsächlich hält, was die Hochglanzbroschüre verspricht.“
Keine Ausfallzeiten, fünffaches Speicherwachstum
Seit Beginn der Partnerschaft hat die Armee ihre ersten unterbrechungsfreien Upgrades durchgeführt und ihre Speicherressourcen um das Fünffache erweitert, wodurch die langfristige strategische Beziehung gefestigt wurde. „Everpure hat in den sechs Jahren, in denen wir es nutzen, stets eine konstante Leistung ohne einen einzigen Ausfall geliefert“, bestätigte Colonel Bob Christopher, Head of ADS.
Die AHE läuft nun auf einer immer aktuellen, KI-fähigen Datenplattform, die das Konzept des End-of-Life und kostspieliger Datenmigrationen überflüssig gemacht hat. Leistungs- und Funktionsverbesserungen werden nahtlos mit jeder Softwareversion bereitgestellt. Diese Architektur unterstützt KI, große Sprachmodelle (LLMs) und das Modelltraining für maschinelles Lernen auf getrennten Systemen. Sie ermöglicht so die vorausschauende Analyse von Bedrohungen und die Optimierung der Logistik auf kostengünstige, nachhaltige und nahtlose Weise.
Deutliche Reduzierung von Stromverbrauch und Elektroschrott
Im Betrieb hat die britische Armee eine Reduzierung des Stromverbrauchs ihrer Rechenzentren um 40 bis 50 Prozent erreicht. Gleichzeitig wurde der Elektronikschrott minimiert, was die Nachhaltigkeitsziele unterstützt und den CO2-Fußabdruck verringert. Durch das Evergreen-Abonnementmodell ließen sich kostspielige Hardware-Ersatzbeschaffungen vermeiden und die langfristigen IT-Ausgaben senken.
Die Interoperabilität wird durch die Unterstützung von REST-APIs gewährleistet, um Datensilos zwischen den Systemen zu beseitigen. Die Speichereffizienz hat sich deutlich verbessert, mit einer Datenreduktionsrate von 18:1 in VDI-Umgebungen und 60 Prozent niedrigeren Gesamtbetriebskosten. Diese Effizienzsteigerungen haben die Rechenzentrumsfläche um 80 Prozent reduziert, den Energieverbrauch gesenkt und gleichzeitig die ESG-Verpflichtungen unterstützt.
Höhere Speicherleistung beschleunigt Geodatenverarbeitung
Die Leistung hat sich ebenfalls verändert. Oracle ETL-Jobs werden nun vier bis sechs Stunden früher abgeschlossen, was die Reaktionsfähigkeit des Dienstes verbessert. Die Verarbeitung von Geodaten ist zehnmal schneller und unterstützt Echtzeit-Intelligenz und operative Planung. Eine Latenz von weniger als einer Millisekunde stellt sicher, dass missionskritische Daten jederzeit zugänglich sind. Während der Pandemie stieg die VDI-Nutzung dramatisch an, aber die Everpure-Infrastruktur absorbierte die Nachfrage ohne Unterbrechungen.
Sicherheit hat weiterhin höchste Priorität. Die Armee verwendet KMIP-basierte (Key Management Interoperability Protocol) Schlüsselverwaltung zum Schutz klassifizierter Daten, mit einer verschlüsselten Datenspeicherung ohne Auswirkungen, die Schutz bietet, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche ist eine Schulung nur optional. Dadurch entfällt die übermäßige Abhängigkeit von Fachwissen und die tägliche Verwaltung wird optimiert.
Vielfältige Hosting-Umgebung
Die britische Armee entschied sich bewusst dafür, in erstklassige Anbieter zu investieren. Die Ziele bestanden darin, Datensilos zu öffnen, eine KI-fähige Umgebung zu schaffen und die mit der Bindung an einen einzigen Anbieter verbundenen Einschränkungen zu vermeiden. Zu diesem Zweck holte sie Cisco und Veeam in ihr Lieferanten-Ökosystem. Das Ergebnis war eine deutliche Leistungssteigerung, echte Anwendungsinteroperabilität und Betriebssicherheit – eine sichere, hochleistungsfähige, zukunftsfähige Plattform.
Die richtige Datenstrategie und Investitionen in die richtige KI-fähige Datenplattform waren entscheidend für die Schaffung einer optimalen Datenstruktur über Core, Edge und Cloud hinweg, um Innovation und sicheren Zugriff zu ermöglichen.
Zukunftsfähig für KI, Edge und Cloud
Durch die Einführung von Everpure hat die britische Armee eine moderne, KI-fähige und hochsichere digitale Plattform geschaffen. Die Plattform bietet schnellen Datenzugriff, ermöglicht sofort umsetzbare Erkenntnisse und verbessert gleichzeitig die Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit. Die Evergreen-Architektur sorgt für kontinuierliche Innovationen, beseitigt störende Hardware-Erneuerungszyklen, reduziert Elektroschrott und optimiert die langfristigen IT-Kosten.
Diese Partnerschaft hat die Investition der britischen Armee zukunftssicher gemacht und ebnet den Weg für zukünftige KI-Anforderungen, Edge-Bereitstellungen – unter Nutzung der hochdichten Infrastruktur – und die Einführung der Cloud mit Everpure Cloud Dedicated.
1863 Artikel zu „Resilienz Infrastruktur“
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