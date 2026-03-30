Neue Resilienzmaßstäbe setzen: Warum Backup allein nicht mehr ausreicht

Die Mean Time to Clean Recovery ersetzt RPOs und RTOs als Kennzahl für Cyberresilienz.
Statement von Marc Molyneux, Field CTO, Commvault
24 oder 5 – diese Zahlen drücken das Dilemma traditioneller Backup- und Disaster-Recovery-Ansätze aus: Die Geschäftsführung geht davon aus, dass Systeme und Daten spätestens nach fünf Tagen wieder online sind. Im Schnitt dauert es aber laut einer GigaOM-Commvault-Umfrage 24 Tage. Dieser Diskrepanz fällt nicht nur das Vertrauen in die Fähigkeiten der IT-Teams zum Opfer, sondern auch die Umsätze oder sogar das ganze Unternehmen.
Am World Backup Day kann es also nicht mehr nur um schnelle Backups auf Knopfdruck mit einem überschaubaren Restore-Aufwand gehen. Backup und Disaster Recovery bleiben weiter essenziell wichtig, sie sind aber nur der allerletzte Schritt einer komplex orchestrierten Choreografie, um die Unternehmens-IT auch während einer Cyberattacke funktionsfähig zu halten.
Den Hauptgrund, dass eine Standard-Recovery heute nicht mehr ausreicht, liefern die Cyberkriminellen: Backup-Systeme sind für sie ein begehrtes Ziel. Denn die Angreifer wissen, dass Ransomware wirkungslos bleibt, solange Unternehmen auf diese Rückversicherung zugreifen können. Aktuelle Expertenanalysen deuten darauf hin, dass Hacker durchschnittlich über 200 Tage in Opfernetzwerken bleiben, um Dutzende von Systemen und damit auch Backup-Datensätze zu manipulieren.
Wer Backup-Datensätze nur mechanisch wiederherstellt, um die verlangten RTO- und RPO-Werte einzuhalten, stellt auch Backdoors, implementierte Malware-Codes und Fake Accounts der Hacker mitsamt ihrer hohen Zugriffsrechte wieder her. IT-Teams starten danach erneut ganz von vorne und müssen entscheiden, wie weit sie in der Zeit zurückgehen, um ein sauberes Backup zu finden. All das unter hohem Zeitdruck.
Den World Cyber Resilience Day ausrufen
Cyberangriffe mit einer solchen Verweildauer erfordern neue Qualitätskriterien für eine cyberresiliente Recovery. Die Verantwortlichen für IT-Sicherheit und IT-Infrastruktur müssen pauschale RTO- und RPO-Diskussionen hinter sich lassen und den Gesamtprozess Cyberresilienz betrachten. Neue Maßstäbe entscheiden über die Qualität der Recovery. Aussagekräftig ist nun die notwendige Zeit bis zur vollständigen, funktionsfähigen und sauberen Wiederherstellung von Daten: die Mean Time to Clean Recovery (MTCR). Im Wesentlichen bemisst die MTCR die durchschnittliche Dauer, um kritische Geschäftsanwendungen und die jeweiligen Systeme, Infrastrukturen und zugehörigen sauberen, validierten Daten nach einem Angriff wiederherzustellen.
Eile mit Weile
Zahlreiche Faktoren senken die MTCR. Voraussetzung sind Air-Gap-Backups, die die Sicherungen isoliert, remote und für Hacker unsichtbar vorhalten. Im Ernstfall müssen dann SecOps und IT Ops Daten in einem digitalen, bei Bedarf neu geschaffenen Cleanroom nach Angriffsartefakten durchsuchen und anschließend zunächst in einer isolierten Umgebung wieder einspielen. Dieser Umweg kostet Zeit und Ressourcen. Aber Nachhaltigkeit in der Wiederherstellung ist nur auf diesem Wege zu realisieren. IT Sicherheits- und Infrastrukturteams müssen während der laufenden Attacke eng zusammenarbeiten, um die Integrität der Daten zu untersuchen, bevor man Backups wieder einspielt.
Wer diesem Ansatz folgt, wird die Weite seiner im Ernstfall bestehenden Verfügbarkeits- und Resilienzlücke zutreffend vermessen und mit dem C-Level realistische Szenarien besprechen können. Er wird die Argumente finden, um die vorhandene Backup-Struktur mit Blick auf eine echte Cyberresilienz-Umgebung zu modernisieren.
762 Artikel zu „Cyberresilienz“
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | Industrie 4.0 | IT-Security
PKI und OT: Vom digitalen Zertifikat zur Cyberresilienz – Schwierige Gratwanderung
Klassische IT-Sicherheitsansätze lassen sich nicht einfach auf OT übertragen – stattdessen sind hybride, pragmatische Lösungen sowie ein angepasstes Security Posture Management erforderlich. Es gilt den Fokus auf Transparenz und Kontinuität zu legen, anstatt eine perfekte PKI zu fordern, um die Resilienz und Sicherheit kritischer Infrastrukturen zu stärken.
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Cyberresilienz beginnt mit Backup: Ein Rahmenwerk für messbare Wiederherstellung
Cyberresilienz entscheidet sich nicht beim Backup, sondern bei der Wiederherstellung. Angesichts von Ransomware, kompromittierten Identitäten und komplexen Cloud‑Abhängigkeiten müssen Unternehmen ihre Backup‑Strategie konsequent auf messbare Recovery‑Ergebnisse ausrichten. Dieser Beitrag zeigt, wie eine architekturgetriebene Enterprise‑Backup‑Strategie Wiederherstellbarkeit, Sicherheit und Resilienz systematisch in den Mittelpunkt stellt. Die Enterprise-Backup-Strategie hat sich weit über ihre traditionelle Rolle als operative…
News | IT-Security | Strategien
Vier Säulen der Cyberresilienz
Trotz langjähriger Investitionen in Abwehrmaßnahmen nehmen Cyberangriffe und kostspielige Ausfallzeiten weiter zu. Traditionelle Sicherheitsmethoden zur Bedrohungsprävention und -erkennung bleiben zwar nach wie vor relevant, doch unter CISOs zeigt sich eine Veränderung in der Herangehensweise. Viele erweitern ihr Aufgabengebiet, um zusätzlich die Leitung von Wiederherstellungsmaßnahmen nach Sicherheitsvorfällen zu übernehmen, damit ihr Unternehmen rasch wieder betriebsbereit ist.…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Whitepaper
Mehr Cyberresilienz durch künstliche Intelligenz: 5-Stufenplan für Unternehmen
Olaf Pursche, Leiter Kompetenzgruppe Sicherheit eco – Verband der Internetwirtschaft e.V.: »KI ist längst fester Bestandteil von Geschäftsprozessen. Mit ihrer Verbreitung nehmen jedoch auch Bedrohungen wie Deepfakes und KI-gestütztes Phishing zu. Entscheidend ist daher die sichere und verantwortungsvolle Integration von KI als zentraler Baustein der Cyberresilienz.« eco veröffentlicht Whitepaper für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu sicherer…
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Cyberresilienz für CISOs: Widerstands- und Anpassungsfähigkeit für ein resilientes Unternehmen
Sicherheitsverantwortliche haben Jahrzehnte damit verbracht, Abwehrmaßnahmen aufzubauen, doch trotz Investitionen in die Prävention sind Unternehmen nach wie vor mit erheblichen Störungen und Ausfallzeiten durch Cyberangriffe konfrontiert. Daher ist es notwendig, den Fokus zu verlagern: Von einer Denkweise, die auf Prävention und Reaktion ausgerichtet ist, hin zu einer Cyberresilienz-Strategie, die ihren Schwerpunkt auf Widerstands- und Anpassungsfähigkeit…
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Cyberresilienz: Zu lange Betriebsunterbrechungen in den Unternehmen
Cyberresilienz ist in aller Munde. Aber wie sieht es tatsächlich in der Praxis damit aus? In einem aktuellen Statusreport befragte Absolute Security 750 CISOs von US- und UK-Unternehmen. Die richtungsweisenden Antworten zeigen, dass durchaus noch Nachholbedarf dabei besteht, Ausfallzeiten auf ein Minimum zu beschränken. Deutlich über die Hälfte (55 Prozent) der befragten Sicherheitschefs gaben an,…
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Ausblick 2026: Agentic AI und KI-basierte Angriffe prägen Cyberresilienz-Strategien
Mit Blick auf das Jahr 2026 werden Innovationen wie Agentic AI und immer mehr KI-basierte Angriffe Cyberresilienz, Governance und Identitätssicherheit in den Mittelpunkt von Sicherheitsstrategien rücken. Wie können Unternehmen das Spannungsfeld zwischen Innovationsdruck, neuen Bedrohungen und Widerstandsfähigkeit meistern? Wiederherstellung und Resilienz: So lässt sich die Herausforderung durch KI-gesteuerte Angriffe bewältigen Künstliche Intelligenz (KI) beschleunigt…
News | IT-Security | Ausgabe 11-12-2025 | Security Spezial 11-12-2025
it-sa 2025 – Zwischen KI-Disruption und dem Gebot der Cyberresilienz
Die it-sa 2025 in Nürnberg stand im Zeichen einer tiefgreifenden Zerrissenheit: Selten lagen Hype und Handlungsdruck, Chance und Zwang so nah beieinander. Auf der einen Seite entfesselt künstliche Intelligenz eine beispiellose Innovationsdynamik, auf der anderen Seite zwingt ein Tsunami an Regularien wie NIS2 die Unternehmen zu einem strategischen Umdenken.
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Wirkliche Cyberresilienz: Cybersicherheit ist eine Angelegenheit der Unternehmenskultur
Im Falle eines erfolgreichen Angriffs sind die Schuldigen mitunter schnell gefunden: Eine Lücke in der Firewall, eine geöffnete Phishing-Mail oder eine übersehene Warnmeldung. Doch ein Blick in die Praxis zeigt: IT-Sicherheit scheitert nicht an Technologien oder Fehlverhalten, sondern bereits grundsätzlich an einem Mangel an Unternehmenskultur. Wenn Cybersicherheit in einer Organisation nur als eine schlecht durchgesetzte…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
KI und Cyberresilienz: Die Zukunft der IT-Sicherheit – Cyberresilienz als strategische Priorität
Kathrin Redlich, Vice President DACH & CEE bei Rubrik, betont die Notwendigkeit von Cyberresilienz in Unternehmen, da Cyberangriffe unvermeidlich sind. Dabei ist die schnelle Wiederherstellung der Geschäftskontinuität nach einem Angriff entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Die Integration von KI in Sicherheitslösungen wird eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Cyberangriffen spielen.
News | IT-Security | Services | Tipps
Cyberresilienz ist auch für kleinere Teams nicht mehr optional
Vor nicht allzu langer Zeit konnten kleinere IT- und Sicherheitsteams noch behaupten, dass sie keine Ziele mit hoher Priorität seien. Das ist heute nicht mehr der Fall. Im Jahr 2025 haben es Angreifer auf alle abgesehen, unabhängig von ihrer Größe. Ganz gleich, ob CEOs ein globales Unternehmen oder einen 200-köpfigen Betrieb leiten, der regionale Infrastruktur…
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Cyberresilienz als Schlüssel zur Zukunftssicherung: Schutz, Wiederherstellung und Anpassungsfähigkeit im digitalen Zeitalter
Ransomware-Angriffe gehören mittlerweile zum Standardrepertoire von Cyberkriminellen. So weit – so bekannt. Weniger bekannt ist die Erkenntnis, dass 90 Prozent der erfolgreichen Angriffe von nicht-verwalteten Geräten ausgehen [1]. Mithin Geräte, für die die Eigentümer voll verantwortlich sind, einschließlich aller Betriebssystemupdates, Sicherheitspatches und Softwareprodukte. Und damit stellen sie eine Sicherheitsgefahr für Unternehmen dar. Organisationen sollten daher…
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Compliance by Default: Wie kann Automatisierung die Cyberresilienz stärken?
Die regulatorische Dichte wächst rasant: Mit NIS2, DORA, KRITIS-Verordnungen und der DSGVO steigt der Druck auf Unternehmen, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen konsequent umzusetzen. Sie fordern strengere Maßnahmen zur Sicherung der IT-Infrastruktur und verpflichten viele Betriebe, Cyberangriffe zu melden. Damit geht es nicht nur um den Schutz einzelner Organisationen, sondern um die digitale Widerstandsfähigkeit Europas insgesamt. Für…
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Zentrale Säulen der Cyberresilienz – Wie eine moderne Zero-Trust-Architektur aussieht
Um Zero-Trust-Sicherheit zu erreichen, muss eine Netzwerkarchitektur aufgebaut werden, die auf Zero-Trust-Prinzipien basiert und Identitäts-, Geräte-, Netzwerk-, Anwendungs- und Datensicherheitsebenen umfasst. Der effektive Aufbau einer Zero-Trust-Architektur erfordert eine operative Denkweise, die durch die richtigen Kontrollen, Prozesse und Automatisierungen unterstützt wird. Kay Ernst von Zero Networks erläutert die Aspekte und Fallstricke einer Zero-Trust-Architektur. NSA-Zero-Trust-Architektur-Blueprint Die…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Cyberresilienz einer der größten Wettbewerbsvorteile der Neuzeit
Analyse der IT-Sicherheitsvorfälle im ersten Halbjahr 2025 zeigt, dass Ransomware weiterhin dominiert und Cyberangriffe zunehmend Industrie und IT treffen. Riedel Networks, Anbieter von maßgeschneiderten IT-Security- und Netzwerkdienstleistungen, veröffentlicht seinen aktuellen Report mit über 100 dokumentierten IT-Sicherheitsvorfällen aus dem ersten Halbjahr 2025, von Phishing über Zero-Day-Attacken bis hin zu Schwachstellen in der Lieferkette, und zeigt,…
News | IT-Security
Proaktive Cyberresilienz erfordert Threat Intelligence
Cyberangriffe nehmen rasant zu und richten immer größere Schäden an. Schadensbegrenzung allein reicht deshalb nicht mehr aus. Reaktive Ansätze, die erst nach einem Vorfall wirksam werden, werden der aktuellen Risikolage nicht gerecht. Zwar setzen Unternehmen Maßnahmen zur Erkennung potenzieller Risiken und Bedrohungen ein, konzentrieren sie sich dabei jedoch meist ausschließlich auf die eigene Organisation. Risiken…
News | IT-Security | Tipps
Endpoint-Security: Cyberresilienz als strategischer Imperativ
Unternehmen sind nur so stark wie ihr schwächster Endpunkt: Der 4-Punkte-Plan für effektive Endpoint-Security. Unternehmen sehen sich einem unerbittlichen Ansturm von Cyberbedrohungen ausgesetzt. Sie erleben Angriffe auf breiter Front – von Servern über Cloud-Dienste bis hin zu APIs und Endgeräten. Das Arsenal der Cyberkriminellen ist mit hochentwickeltem Phishing und KI-gestützten Exploits bestens ausgestattet. Für…
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Robuste Cyberresilienz für kritische Infrastrukturen: Mehrschichtiger Sicherheitsansatz zum Schutz von KRITIS
Kritische Infrastrukturen stehen mehr und mehr im Visier von Cyberkriminellen und staatlich gesponserten Angreifern. Ob Cyberangriffe auf Versorgungsnetzwerke, Kommunikations- und Verkehrssysteme, staatliche und medizinische Einrichtungen oder auf den Banken- und Finanzsektor, erfolgreiche KRITIS-Attacken können enorme Kosten verursachen und teils verheerende Folgen für die öffentliche Sicherheit haben. Laut eines aktuellen Berichts der European Union Agency for…
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Nachhaltige Cyberresilienz lebt in einem Ökosystem
Warum Partner-Ökosysteme für den Schutz und das Sichern von IT-Infrastrukturen, Systemen und Daten auch 2025 immer wichtiger werden. Cyberresilienz ist eine Voraussetzung, um die Verfügbarkeit von Geschäftsprozessen in einer zunehmend gefährdeten digitalen Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Plattformlösungen für eine proaktive Abwehr und für eine automatisierte, saubere Cyber Recovery sind zentral für den Rebuild funktionierender Infrastrukturen. Angesichts…
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Cyberresilienz gewährleisten: NIS2 legt die Messlatte für Cybersicherheit höher
Cyberbedrohungen betreffen heute unterschiedslos jeden. Kritische Infrastrukturen – vom Gesundheitswesen bis zum Energieversorger – stehen unter Dauerbeschuss. Millionen von Menschen sind einem nicht zu unterschätzenden Risiko aussetzt. Die Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit NIS2 ist Europas mutige Antwort, um Cybersicherheits-Standards für diese wichtigen Systeme zu erhöhen. Dabei geht es aber längst nicht nur darum Vorschriften…