Mehr Cyberresilienz durch künstliche Intelligenz: 5-Stufenplan für Unternehmen

Olaf Pursche, Leiter Kompetenzgruppe Sicherheit eco – Verband der Internetwirtschaft e.V.:
»KI ist längst fester Bestandteil von Geschäftsprozessen. Mit ihrer Verbreitung nehmen jedoch auch Bedrohungen wie Deepfakes und KI-gestütztes Phishing zu. Entscheidend ist daher die sichere und verantwortungsvolle Integration von KI als zentraler Baustein der Cyberresilienz.«
- eco veröffentlicht Whitepaper für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu sicherer KI-Nutzung in Unternehmen.
- Enthalten sind ein fünfstufiges Vorgehensmodell für die erfolgreiche Implementierung von KI-Anwendungen, Best Practices sowie relevante Standards für Unternehmen.
Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich zu einem zentralen Faktor für die Cyberresilienz von Unternehmen. Sie bietet erhebliche Potenziale zur Optimierung von Prozessen und zur Stärkung der IT-Sicherheit, eröffnet jedoch zugleich neue Angriffsflächen für Cyberkriminelle. Mit dem Whitepaper »Künstliche Intelligenz als Schlüssel zur Cyberresilienz: Sichere Integration, Schutz vor Angriffen und intelligente Verteidigung« legt eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. praxisnahe Empfehlungen für eine sichere und verantwortungsvolle KI-Nutzung vor.
»Viele Unternehmen wollen KI einsetzen, allerdings wissen sie nicht, wie dies erfolgreich gelingt. Daher liegt ein Schwerpunkt des Whitepapers auf der sicheren Implementierung von KI-Werkzeugen«, erklärt Pursche. Das Dokument zeige, dass Unternehmen beim Einsatz von KI mit einer Vielzahl technischer und organisatorischer Fragestellungen konfrontiert seien – von unterschiedlichen Lernansätzen und Einsatzfeldern bis hin zu grundlegenden Themen wie Datenschutz, Haftung und Governance. »Gerade deshalb braucht es einen strukturierten Ansatz«, so Pursche weiter. »Das Whitepaper stellt ein fünfstufiges Vorgehensmodell vor, das Unternehmen bei der Einführung von KI-Anwendungen unterstützt und zugleich Orientierung an Best Practices und relevanten Standards wie der ISO/IEC 42001:2023 bietet.«
Zugleich macht es deutlich, dass KI zunehmend auch von Angreifern eingesetzt wird. KI-gestützte Phishing-Angriffe, Deepfakes und Desinformation stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Empfohlen werden unter anderem eine verbesserte Telemetrie, kontextbasierte Analyseverfahren sowie Verschlüsselung und klare Zugriffskontrollen.
Darüber hinaus zeige das Whitepaper aber auch auf, wie KI selbst zur Stärkung der Sicherheitsarchitektur beiträgt. In produktiven Szenarien kommt sie bereits bei der DDoS-Erkennung sowie in EDR- und XDR-Architekturen zum Einsatz.
Das Paper entstand unter Mitwirkung von Expertinnen und Experten aus Unternehmen und Verband, darunter Jamorie Consulting, G DATA CyberDefense, Link11, Myra Security, F5, NVISO Security sowie eco – Verband der Internetwirtschaft e. V.
Das Whitepaper steht hier zu Download bereit. https://www.eco.de/whitepaper-kuenstliche-intelligenz-als-schluessel-zur-cyberresilienz-sichere-integration-schutz-vor-angriffen-und-intelligente-verteidigung/
