Effizienz-Boost und Automatisierungsbasis – APplus bringt Prozesse in die ERP-Welt

Die internationalen Märkte wanken, der Konkurrenzdruck steigt, die Belegschaften arbeiten am Limit: Wer in der heutigen Welt- und Wirtschaftslage erfolgreich sein und bleiben will, benötigt massive Produktivitätssprünge. Asseco hat dazu die ERP-Welt mit der Prozessebene zusammengebracht – als Basis für effiziente Automatisierungen und eine Agentic AI, die tatsächlich das tut, was sie soll.

Vom Anlegen eines Auftrags über die Prüfung von Materialverfügbarkeiten bis hin zur Ermittlung von Lieferterminen: Auch im digitalen Zeitalter sind viele Arbeitsschritte nach wie vor von teils hohen manuellen Aufwänden geprägt. Kann Agentic AI die langersehnte Wende bringen? Schließlich sind KI-Agenten in der Lage, auf Basis ihrer Analysen auch konkrete Aktionen durchzuführen, und so Mitarbeitende umfassend von zeitraubender Routine zu entlasten.

Doch reibungslos können Agenten nur arbeiten, wenn sie tatsächlich wissen, welche Teilschritte zur Erledigung der jeweiligen Aufgabe erforderlich sind und in welcher Reihenfolge diese bearbeitet werden müssen. Was sie benötigen, ist eine digitale Prozesskarte, von der sie nicht unkontrolliert abweichen können.

Der ERP-Spezialist Asseco Solutions unterstützt bei der Erstellung einer solchen Karte durch die Integration von Prozessen in die ERP-Welt.

Prozessorientierte Arbeitsweise im ERP-System

Bereits seit 2023 bietet APplus Usern einen innovativen Nutzungsmodus, mit dessen Hilfe sich zentrale Kernabläufe prozessorientiert bearbeiten lassen. Anwenderinnen und Anwender müssen sich damit nicht länger selbst ihren Weg durch datenlastige Ansichten bahnen. Vielmehr führt der »Flow Mode« sie schnell und effizient Schritt für Schritt durch die Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe.

Gleichzeitig schafft die digitale Prozessabbildung auch wertvolle Vorarbeit für den Einsatz von Agentic AI: Die Abläufe des Flow Mode sind in der maschinenlesbaren Prozesssprache BPMN hinterlegt und damit unmittelbar für künstliche Intelligenz verständlich.

Für schnelle Effizienzschübe ermöglicht APplus 9 zudem, Flow-Prozesse auf Wunsch auch regelbasiert automatisiert zu durchlaufen. Dazu fungiert etwa eine eingehende Kunden-E-Mail als Trigger. Das System bearbeitet den Prozess dann automatisch, bis der Input eines Mitarbeitenden erforderlich ist.

Basis für die Fertigung der Zukunft

In Zeiten, in denen Geschwindigkeit und Effizienz zu zentralen Erfolgsfaktoren geworden sind, gewinnen digitale Prozesse in mehrerlei Hinsicht an Bedeutung: Nicht nur eröffnen sie Wege für eine deutlich verschlankte Arbeitsweise im ERP-System. Sie schaffen auch die Basis für regelbasierte Automatisierungen, um Mitarbeitende bereits heute umfassend zu entlasten. Und schließlich ebnen sie den Weg in eine technologische Zukunft, in der KI-Agenten effektiv mit den Unternehmensprozessen interagieren: kontrolliert und innerhalb klarer Leitplanken.

Asseco Solutions AG

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