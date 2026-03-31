Wie Agentic AI Unternehmen im Idealfall produktiver macht

Der nächste große Produktivitätssprung wird nicht durch immer größere Sprachmodelle erreicht, sondern durch KI-Agenten, die eigenständig Prozesse mit sicheren, hochwertigen Daten ausführen.
Heute wird Unternehmens-KI nicht mehr nur zur Erstellung von Inhalten oder Analysen eingesetzt, sondern greift direkt in reale Arbeitsabläufe ein. KI liefert nicht mehr nur Antworten auf Fragen, sondern erzielt auch messbare Ergebnisse im Tagesgeschäft. Moderne KI-Systeme schaffen einen größeren und klar messbaren Mehrwert, indem sie Aufgaben übernehmen, die zuvor eine kontinuierliche Koordination zwischen Menschen erforderten. Sie automatisieren Prozesse, verbessern Kundeninteraktionen und beschleunigen Analysen. Das senkt nicht nur die Kosten, sondern entlastet auch die Teams, die sich dadurch stärker auf strategische Themen, Innovation und Wachstum konzentrieren können.
Diese Vorteile ergeben sich jedoch nur, wenn Unternehmen Agentic AI gezielt und strukturiert einführen. Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert von Anfang an eine enge Abstimmung zwischen Technologie, Prozessen und Menschen. Dazu gehören klar definierte Rollen für Mitarbeitende und Agenten, eine eindeutige Zurechnung von Zielen, messbare Leistungsindikatoren und eine kontinuierliche Kontrolle. In diesem Modell geben Menschen die Richtung vor, während Agenten die Umsetzung beschleunigen.
Für einen pragmatischen Start empfiehlt sich ein schrittweiser Ansatz. Unternehmen sollten mit klar definierten und gut verständlichen Aufgaben beginnen, darauf aufbauend komplexere Prozesse entwickeln, bevor sie die Lösungen unternehmensweit skalieren.
Warum Daten, Differenzierung und Souveränität entscheidend sind
Mit den zunehmend maßgeschneiderten Modellen und dem produktiven Einsatz von Agentic AI steigen auch die Ansprüche. Daten bilden nicht nur die Grundlage für agentische Prozesse, sondern haben auch einen strategischen Wert. Ein trainiertes Modell kann schließlich das Gelernte nicht einfach vergessen. Umso wichtiger ist es, mit sensiblen Daten und Wissen sorgfältig umzugehen.
Datensouveränität und souveräne KI-Architekturen spielen eine zentrale Rolle beim Schutz von Unternehmensdaten. Wenn sensible Daten und fein abgestimmte Modelle von Anfang an geschützt bleiben und Unternehmen die Kontrolle darüber behalten, wo KI-Systeme betrieben werden, können geistiges Eigentum und Datenschutz gesichert und gleichzeitig regulatorische Anforderungen erfüllt werden. So müssen Unternehmen nicht auf die Vorteile von Agentic AI verzichten. Das Ergebnis sind KI-Systeme, die über einen oberflächlichen Mehrwert hinausgehen und domänenspezifische Herausforderungen lösen können, die mit generischen Tools oft nicht zu bewältigen sind.
Deutlich wird dieser Effekt besonders dort, wo die Komplexität von Informationen zum Engpass wird. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) stand vor der Aufgabe, Informationen aus rund 200.000 Seiten zugänglich zu machen und gleichzeitig die Arbeitsbelastung der Redaktionsteams zu reduzieren. Agentic AI erwies sich hierfür als die richtige Lösung, denn durch semantische Navigation und Inhaltsanalyse wurde die Extraktion von Metadaten und Entitäten automatisiert. Das sparte Zeit, reduzierte Fehler und erhöhte die Relevanz der Inhalte.
Agentic AI entfaltet ihre geschäftlichen Vorteile nur dann, wenn sie in einem spezifischen Geschäftskontext eingesetzt wird und Zugriff auf interne Tools und private Daten hat. Öffentlich trainierte Modelle sind nach wie vor nur Generalisten – der nächste Qualitätssprung braucht einen spezifischen Geschäftskontext. Wettbewerbsvorteile entstehen vor allem dort, wo Unternehmen die KI mit ihrer eigenen Terminologie, ihren Prozessen und Daten anreichern. Dazu gehören beispielsweise Fine-Tuning oder gezielte Steuerung des Kontexts.
Der nächste Schritt für Führungskräfte
Agentic AI bringt Unternehmens-KI von der Experimentierphase in die Praxis. Der Mehrwert ergibt sich nicht aus beeindruckenden Demos, sondern aus soliden Grundlagen. Dazu gehören klar verständliche Geschäftsprozesse und Daten, die auf zuverlässigen Strukturen basieren.
Gerade in der frühen Implementierungsphase sollten Unternehmen agentische Fähigkeiten gezielt für Anwendungsfälle einsetzen, die einen messbaren Mehrwert liefern. Der Fokus liegt dabei auf klar definierten Prozessen und Systemen. Gleichzeitig können Modelle weiterentwickelt und hochwertige Unternehmensdaten gezielt genutzt werden, um sich vom operativen Einsatz generischer Lösungen abzuheben.
Besonders wichtig bleibt es, den eigentlichen Wettbewerbsvorteil zu schützen, der Agentic AI zugrunde liegt. Private Daten, geistiges Eigentum und fein abgestimmte KI-Bausteine müssen von Anfang an geschützt werden. Souveräne Architekturen und präventive Kontrollmechanismen bilden die Grundlage für eine nachhaltige Skalierung.
Agentic AI sollte als unternehmensweite Fähigkeit und nicht als isoliertes Tool verstanden werden. Wer sie mit klaren Zielen, enger Anbindung an Geschäftsprozesse und zuverlässiger Kontrolle aufbaut, schafft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum.
Shannon Bell, Chief Information Officer and Chief Digital Officer bei OpenText
918 Artikel zu „KI-Agenten“
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Das Ende der Warteschleife ist in Sicht – warum KI-Agenten den Menschen trotzdem brauchen
»Für Elise« in der Warteschleife und generische Textantworten per E-Mail wirken im Zeitalter von KI wie Relikte aus einer analogen Welt. Immer mehr Unternehmen transformieren ihre manuellen Prozesse in agentenbasierte Workflows. Doch mit der wachsenden Leistungsfähigkeit von KI-Agenten steigt die Bedeutung eines oft unterschätzten Faktors: des Menschen im Prozess. Kunden, die heute mit einem…
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Agents of Chaos: KI-Agenten als neue Risikoklasse
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Können Firmen mit KI-Agenten Geld verdienen?
Künstliche Intelligenz (KI) und insbesondere KI-Agenten sind in den letzten Jahren zu einem zentralen Innovationstreiber in Unternehmen geworden. Doch während die technologischen Möglichkeiten rasant wachsen, bleibt die Frage nach der Monetarisierung dieser Lösungen offen: Können Firmen mit KI-Agenten tatsächlich Geld verdienen? Status Quo: Skepsis und erste Ansätze Laut der aktuellen Studie »Vertrauen in KI-Agenten« herrscht…
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Immer mehr Security Operation Centers (SOC) setzen im Kampf gegen Hacker und Downtimes auf die Hilfe künstlicher Intelligenz. KI-Agenten, die wie SOC-Teams miteinander autonom kollaborieren, sind in diesem Zusammenhang die neueste Evolutionsstufe. Ontinue, der führende Experte für Managed Extended Detection and Response (MXDR), wirft einen Blick unter die Haube solcher Multi-Agenten-Systeme. Multi-Agenten-Systeme (MAS), bestehend…
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Wo KI-Agenten für Verbraucher nützlich sind
https://de.statista.com/infografik/35700/unterstuetzung-durch-ki-agenten/?lid=qdudofbzcv53 Was Kunden erwarten – und wie Unternehmen reagieren sollten KI-Agenten, also Programme, die selbstständig Aufgaben umsetzen können, sind der nächste große Trend in der künstlichen Intelligenz. die Telekom MMS Studie zeigt: 43 % der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen bereits KI-Agenten oder können sich das vorstellen. 75 % der IT-Entscheider erwarten, dass ihre Kunden künftig…
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OpenClaw & Moltbook: KI-Agenten, die handeln – und die Menschen, die zuschauen
KI-Agenten wie OpenClaw unterscheiden sich von klassischen Chatbots, da sie eigenständig handeln, Informationen speichern und Aufgaben über längere Zeiträume koordinieren können, was neue Sicherheitsrisiken birgt. Besonders gefährlich ist, dass Angreifer durch Prompt Injection die Agenten dazu bringen können, ihre legitimen Zugriffsrechte missbräuchlich zu nutzen, ohne das System direkt zu hacken. Um Risiken zu minimieren, sollten…
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Vom Projekt zur Betriebslogik: Wie UiPath seine SAP-Landschaft mit KI-Agenten neu erfindet
Warum orchestrierte, KI-basierte Agenten zum strategischen Hebel in der SAP-S/4HANA-Transformation werden und was sich aus der »Customer Zero«-Initiative von UiPath und Deloitte lernen lässt. In vielen Unternehmen wird die Umstellung auf SAP S/4HANA noch immer als notwendige Pflichtübung gesehen: teuer, riskant und mit ungewissem Mehrwert jenseits der technischen Erneuerung. UiPath hat diese Transformation anders…
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Trends 2026: KI-Agenten kommen in der Unternehmenspraxis an
Produktive KI-Anwendungen lösen Pilotprojekte ab und treiben Effizienz, Innovation und Wachstum voran. Künstliche Intelligenz (KI) ist endgültig im Unternehmensalltag angekommen. Das Jahr 2026 wird einen weiteren entscheidenden Punkt markieren: Unternehmen verabschieden sich von KI-Versuchsballons und setzen KI-Technologien jetzt produktiv und skalierbar ein. Die Zeit der Experimente ist vorbei, denn KI wird zum festen Bestandteil…
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Quantencomputer, KI-Agenten und neue Rechenzentren: Die IT-Welt steht 2026 Kopf
Das neue Jahr eröffnet Unternehmen viele neue Chancen – angetrieben durch Technologien, die die IT-Landschaft grundlegend verändern werden. Fortschritte in Quantencomputing, agentenbasierter KI und Rechenzentrumsarchitektur ebnen den Weg für mehr Effizienz, Intelligenz und Skalierbarkeit. Ein Spezialist für Out-of-Band-Managementlösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen beleuchtet die Trends für 2026 und zeigt auf, welche Schritte IT-Teams ergreifen können,…
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Die Gefahren von KI-Agenten und wie Unternehmen ihnen begegnen können
Mit dem rasanten Aufstieg agentischer KI-Systeme – also KI-Agenten, die eigenständig Aufgaben ausführen, Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen agieren – entsteht eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken. Unternehmen profitieren zwar von Effizienzsteigerungen, stehen aber zugleich vor Herausforderungen, die klassische IT-Sicherheitskonzepte nicht mehr abdecken. Neue Risikoklasse: Was macht KI-Agenten so gefährlich? Agentische KI…
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Eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken: KI-Agenten
OWASP hat erstmals die Top 10 for Agentic Applications veröffentlicht. Der Bericht macht deutlich, welche erheblichen geschäftlichen Risiken von agentischer KI ausgehen können – insbesondere, weil diese Systeme eigenständig Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen handeln [1]. Dazu ein Kommentar von Keren Katz, Co-Lead, OWASP Agentic AI Project; Senior Group Manager of AI Security,…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten und Sprachtechnologie als Treiber des Wandels 2026
Im Jahr 2026 werden KI-Agenten laut einer aktuellen Studie von DeepL weltweit als zentrale Treiber für den Wandel in Unternehmen gesehen, wobei die Mehrheit der Führungskräfte einen tiefgreifenden Einfluss auf Geschäftsprozesse erwartet [1]. Besonders die Integration von KI-Sprachtechnologie und Echtzeit-Sprachübersetzung wird als entscheidend für globale Kommunikation und Wachstum betrachtet, wobei Deutschland und Großbritannien bei der…
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Banken und Versicherungen: KI-Agenten brauchen Beaufsichtigung der KI
Drei von fünf Banken und Versicherungen nennen die Kundengewinnung als einen der Hauptgründe für den Einsatz von KI-Agenten. 33 Prozent der Unternehmen entwickeln aktiv eigene KI-Agenten, allerdings haben nur 10 Prozent diese in großem Umfang eingesetzt. Fast die Hälfte der Banken und Versicherungen schafft neue Arbeitsplätze zur Überwachung von KI-Agenten. Finanzinstitute verlagern wichtige kundenbezogene…
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KI-Agenten am Arbeitsplatz machen Identity Resilience unerlässlich
Angreifer brechen nicht mehr ein; sie melden sich einfach an. Eine neue Studie zeigt eine besorgniserregende Lücke zwischen der wachsenden Angriffsfläche für Identitätsdiebstahl und der Fähigkeit von Unternehmen, sich von Kompromittierungen zu erholen [1]. Die KI-Welle führt zu einer Zunahme von KI-Agenten am Arbeitsplatz und damit zu mehr nicht-menschlichen Identitäten (NHIs) sowie agentenbasierten Identitäten.…
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Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, bevor man KI-Agenten in der Cybersecurity einsetzt?
In der heutigen digitalen Welt sind KI-Agenten zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Cybersecurity geworden. Doch bevor man diese mächtigen Helfer einsetzt, ist es entscheidend, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten. Von der Sicherung ihrer Identitäten bis hin zur Integration menschlicher Freigaben für kritische Aktionen – jeder Schritt zählt.…
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KI-Agenten in Logistik und Lieferkette: Hohe Akzeptanz, aber klare Spielregeln gefordert
Laut einer aktuellen Studie des Aachener Softwareunternehmens INFORM unter 114 Fach- und Führungskräften aus Logistik und Supply Chain Management sehen die meisten Unternehmen in KI-Agenten großes Potenzial, vor allem bei der Automatisierung und Effizienzsteigerung logistischer Abläufe. Für den erfolgreichen Einsatz sind gut geschulte Mitarbeitende, klare Richtlinien und transparente Entscheidungsprozesse entscheidend. Hohe Akzeptanz, wachsender Praxiseinsatz…
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Halloween das ganze Jahr: Stoppt den KI-Agenten-Horror
Wenn sie von der Leine gelassen werden, können sie Angst und Schrecken verbreiten und der Horror bricht los. Freilaufende KI-Agenten sind praktisch ein nie enden wollendes Halloween. Das Marketing schreibt KI-Agenten gerne magische Kräfte zu: Sie handeln völlig autonom und regeln alles selbst. Die Realität sieht jedoch etwas anders aus. Wer KI-Agenten nicht an…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 9-10-2025
Wie Unternehmen KI-Agenten verantwortungsvoll einsetzen – Zwischen Hype und Realität
Für den erfolgreichen Einsatz von KI-Agenten in Unternehmen ist die Akzeptanz in der Belegschaft entscheidend. Zudem müssen klare Leitplanken für den Umgang mit KI gesetzt werden. Besonders großes Potenzial wird in Bereichen gesehen, in denen Daten im Mittelpunkt stehen und repetitive Prozesse dominieren, wie im Finanzwesen und IT-Support.
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Welche Herausforderungen sollten gelöst werden, bevor man KI-Agenten im Unternehmen einführt?
Agentic AI, die nächste Evolutionsstufe der künstlichen Intelligenz, verspricht eine intelligente Automatisierung von Prozessen, indem sie selbstständig plant, entscheidet und handelt. Diese Vielseitigkeit und Selbstständigkeit bringen jedoch auch Herausforderungen mit sich, die Unternehmen vor der Einführung bewältigen müssen. Eine klare Definition von Governance, Rollen und Verantwortlichkeiten ist entscheidend, um unkontrollierte Autonomien zu vermeiden. Sicherheitsrisiken…
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Drei zentrale Risiken bei KI-Agenten
KI-Agenten (engl. »AI agents«) erobern die Arbeitswelt, doch der Hype birgt auch Gefahren. Während Unternehmen weltweit auf diese Technologie setzen, zeigt sich: Schnelligkeit geht oft zu Lasten der Sicherheit. Nach einer aktuellen IBM-Studie sehen Unternehmen KI-Agenten nicht länger als Experiment, sondern als unverzichtbaren Bestandteil ihrer digitalen Transformation [1]. Führungskräfte erwarten bis 2025 einen achtfachen Anstieg…