Trends 2026: KI-Agenten kommen in der Unternehmenspraxis an

Produktive KI-Anwendungen lösen Pilotprojekte ab und treiben Effizienz, Innovation und Wachstum voran.
Künstliche Intelligenz (KI) ist endgültig im Unternehmensalltag angekommen. Das Jahr 2026 wird einen weiteren entscheidenden Punkt markieren: Unternehmen verabschieden sich von KI-Versuchsballons und setzen KI-Technologien jetzt produktiv und skalierbar ein. Die Zeit der Experimente ist vorbei, denn KI wird zum festen Bestandteil der Wertschöpfungskette und treibt Effizienz, Innovation sowie messbaren Geschäftsnutzen voran. Milo Honegger, Director AI Business Value bei Oracle, zeigt, welche konkreten Handlungsfelder sich daraus für IT-Entscheider und das C-Level ergeben. Zentraler Anreiz: Wer die fünf wichtigsten Trends kennt und die Weichen richtig stellt, sichert sich nachhaltige Wettbewerbsvorteile.
- Personalisierte Nutzererlebnisse
Enterprise-Anwendungen entwickeln sich zu selbstlernenden Systemen, die sich individuell an Nutzerbedürfnisse anpassen. Denn generative KI verschiebt die User-Experience von statischen Oberflächen hin zu kontextueller, proaktiver Unterstützung. Vor allem KI-gestützte Analysen liefern personalisierte Einblicke in natürlicher Sprache. Das verschafft einen entscheidenden Vorteil für schnellere, fundierte Entscheidungen.
- Messbarer Mehrwert und Fokus auf ROI
Der Markt verlangt nach klaren, messbaren Geschäftsergebnissen. Unternehmen investieren gezielt in KI-Projekte, die nachweislich Produktivitätsgewinne, Kosteneinsparungen und Risikoreduktion liefern. Wertbasierte Frameworks und Business-Case-Templates helfen, Effekte transparent zu quantifizieren und den Return on Investment (ROI) frühzeitig sichtbar zu machen.
- Autonome Unternehmen und multimodale, sprachgesteuerte Interaktion durch den Einsatz von KI-Agenten
Der Wandel von punktueller Assistenz hin zu autonomen, ergebnisorientierten Abläufen ist im vollen Gange. KI-Agenten übernehmen mehrstufige Workflows mit minimalen menschlichen Eingriffen und steuern komplexe Prozesse über Abteilungsgrenzen hinweg. Gleichzeitig wird Business-Software immer dialogorientierter: Sprache, Text, Dokumente und Bilder verschmelzen zu neuen Arbeitsumgebungen. KI-gestützte Dokumenten- und Bildverarbeitung sowie Voice-to-Action-Funktionen werden zum Standard und erleichtern die Interaktion mit Geschäftsanwendungen erheblich. Moderne Lösungen ermöglichen, bereichsübergreifende Aufgaben zu orchestrieren und so Effizienz und Geschwindigkeit zu steigern.
- Vertrauenswürdige, souveräne und transparente KI
Mit der Skalierung von KI steigen die Anforderungen an Datenschutz, Erklärbarkeit und Compliance. Unternehmen müssen regulatorische Vorgaben wie den EU AI Act erfüllen und erwarten Transparenz über den gesamten KI-Lifecycle. Für einen transparenten Überblick sorgen Observability-Funktionen und Dashboard-Monitoring sowie Tracing und Qualitätsmessung von KI-Agenten in Echtzeit.
- Partner-Ökosysteme und interoperable Agenten
KI-Innovationen entstehen zunehmend im Netzwerk: Immer häufiger entwickeln Hersteller, Partner und Kunden gemeinsam Lösungen. Offene Protokolle und Marktplätze fördern die Interoperabilität von Agenten über System- und Unternehmensgrenzen hinweg. So können Unternehmen flexibel auf neue Anforderungen reagieren und Innovationen schneller umsetzen.
Herausforderungen und Ausblick
Das Jahr 2026 steht ganz im Zeichen der Skalierung von KI. Unternehmen, die auf erfahrene Partner mit umfassender Technologie- und Umsetzungskompetenz setzen, profitieren von messbaren Erfolgen und einer nachhaltigen Verankerung von KI im Geschäftsalltag. Die Ära der KI-Experimente ist vorbei. Firmen stehen heute vor der Aufgabe, KI-Lösungen nicht nur zu testen, sondern sie in den produktiven Betrieb zu überführen und dabei echten Mehrwert zu erzielen. Operationalisierung und Skalierung werden dabei zu zentralen Erfolgsfaktoren, damit sich KI weiterhin als produktiver Motor und strategischer Hebel für die digitale Transformation etablieren kann.
Eine zentrale Herausforderung in diesem Zusammenhang ist die Professionalisierung der KI-Implementierung. Wettbewerbsvorteile hängen zunehmend von Governance, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ab. Die nachhaltige Verankerung von KI im Unternehmen erfordert standardisierte Einführungsmodelle, kontinuierliche Weiterbildung und ein effektives Change Management. Unternehmen, die in die Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden investieren und eine Kultur der Anpassungsfähigkeit fördern, sind am besten aufgestellt, um KI langfristig erfolgreich zu nutzen.
720 Artikel zu „KI-Agenten“
News | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Quantencomputer, KI-Agenten und neue Rechenzentren: Die IT-Welt steht 2026 Kopf
Das neue Jahr eröffnet Unternehmen viele neue Chancen – angetrieben durch Technologien, die die IT-Landschaft grundlegend verändern werden. Fortschritte in Quantencomputing, agentenbasierter KI und Rechenzentrumsarchitektur ebnen den Weg für mehr Effizienz, Intelligenz und Skalierbarkeit. Ein Spezialist für Out-of-Band-Managementlösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen beleuchtet die Trends für 2026 und zeigt auf, welche Schritte IT-Teams ergreifen können,…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps | Whitepaper
Die Gefahren von KI-Agenten und wie Unternehmen ihnen begegnen können
Mit dem rasanten Aufstieg agentischer KI-Systeme – also KI-Agenten, die eigenständig Aufgaben ausführen, Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen agieren – entsteht eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken. Unternehmen profitieren zwar von Effizienzsteigerungen, stehen aber zugleich vor Herausforderungen, die klassische IT-Sicherheitskonzepte nicht mehr abdecken. Neue Risikoklasse: Was macht KI-Agenten so gefährlich? Agentische KI…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Tipps
Eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken: KI-Agenten
OWASP hat erstmals die Top 10 for Agentic Applications veröffentlicht. Der Bericht macht deutlich, welche erheblichen geschäftlichen Risiken von agentischer KI ausgehen können – insbesondere, weil diese Systeme eigenständig Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen handeln [1]. Dazu ein Kommentar von Keren Katz, Co-Lead, OWASP Agentic AI Project; Senior Group Manager of AI Security,…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten und Sprachtechnologie als Treiber des Wandels 2026
Im Jahr 2026 werden KI-Agenten laut einer aktuellen Studie von DeepL weltweit als zentrale Treiber für den Wandel in Unternehmen gesehen, wobei die Mehrheit der Führungskräfte einen tiefgreifenden Einfluss auf Geschäftsprozesse erwartet [1]. Besonders die Integration von KI-Sprachtechnologie und Echtzeit-Sprachübersetzung wird als entscheidend für globale Kommunikation und Wachstum betrachtet, wobei Deutschland und Großbritannien bei der…
News | Business Process Management | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Banken und Versicherungen: KI-Agenten brauchen Beaufsichtigung der KI
Drei von fünf Banken und Versicherungen nennen die Kundengewinnung als einen der Hauptgründe für den Einsatz von KI-Agenten. 33 Prozent der Unternehmen entwickeln aktiv eigene KI-Agenten, allerdings haben nur 10 Prozent diese in großem Umfang eingesetzt. Fast die Hälfte der Banken und Versicherungen schafft neue Arbeitsplätze zur Überwachung von KI-Agenten. Finanzinstitute verlagern wichtige kundenbezogene…
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien | Whitepaper
KI-Agenten am Arbeitsplatz machen Identity Resilience unerlässlich
Angreifer brechen nicht mehr ein; sie melden sich einfach an. Eine neue Studie zeigt eine besorgniserregende Lücke zwischen der wachsenden Angriffsfläche für Identitätsdiebstahl und der Fähigkeit von Unternehmen, sich von Kompromittierungen zu erholen [1]. Die KI-Welle führt zu einer Zunahme von KI-Agenten am Arbeitsplatz und damit zu mehr nicht-menschlichen Identitäten (NHIs) sowie agentenbasierten Identitäten.…
News | Digitalisierung | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, bevor man KI-Agenten in der Cybersecurity einsetzt?
In der heutigen digitalen Welt sind KI-Agenten zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Cybersecurity geworden. Doch bevor man diese mächtigen Helfer einsetzt, ist es entscheidend, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten. Von der Sicherung ihrer Identitäten bis hin zur Integration menschlicher Freigaben für kritische Aktionen – jeder Schritt zählt.…
News | Business Process Management | Trends 2025 | E-Commerce | Trends Infrastruktur | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Logistik
KI-Agenten in Logistik und Lieferkette: Hohe Akzeptanz, aber klare Spielregeln gefordert
Laut einer aktuellen Studie des Aachener Softwareunternehmens INFORM unter 114 Fach- und Führungskräften aus Logistik und Supply Chain Management sehen die meisten Unternehmen in KI-Agenten großes Potenzial, vor allem bei der Automatisierung und Effizienzsteigerung logistischer Abläufe. Für den erfolgreichen Einsatz sind gut geschulte Mitarbeitende, klare Richtlinien und transparente Entscheidungsprozesse entscheidend. Hohe Akzeptanz, wachsender Praxiseinsatz…
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Halloween das ganze Jahr: Stoppt den KI-Agenten-Horror
Wenn sie von der Leine gelassen werden, können sie Angst und Schrecken verbreiten und der Horror bricht los. Freilaufende KI-Agenten sind praktisch ein nie enden wollendes Halloween. Das Marketing schreibt KI-Agenten gerne magische Kräfte zu: Sie handeln völlig autonom und regeln alles selbst. Die Realität sieht jedoch etwas anders aus. Wer KI-Agenten nicht an…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 9-10-2025
Wie Unternehmen KI-Agenten verantwortungsvoll einsetzen – Zwischen Hype und Realität
Für den erfolgreichen Einsatz von KI-Agenten in Unternehmen ist die Akzeptanz in der Belegschaft entscheidend. Zudem müssen klare Leitplanken für den Umgang mit KI gesetzt werden. Besonders großes Potenzial wird in Bereichen gesehen, in denen Daten im Mittelpunkt stehen und repetitive Prozesse dominieren, wie im Finanzwesen und IT-Support.
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps
Welche Herausforderungen sollten gelöst werden, bevor man KI-Agenten im Unternehmen einführt?
Agentic AI, die nächste Evolutionsstufe der künstlichen Intelligenz, verspricht eine intelligente Automatisierung von Prozessen, indem sie selbstständig plant, entscheidet und handelt. Diese Vielseitigkeit und Selbstständigkeit bringen jedoch auch Herausforderungen mit sich, die Unternehmen vor der Einführung bewältigen müssen. Eine klare Definition von Governance, Rollen und Verantwortlichkeiten ist entscheidend, um unkontrollierte Autonomien zu vermeiden. Sicherheitsrisiken…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Drei zentrale Risiken bei KI-Agenten
KI-Agenten (engl. »AI agents«) erobern die Arbeitswelt, doch der Hype birgt auch Gefahren. Während Unternehmen weltweit auf diese Technologie setzen, zeigt sich: Schnelligkeit geht oft zu Lasten der Sicherheit. Nach einer aktuellen IBM-Studie sehen Unternehmen KI-Agenten nicht länger als Experiment, sondern als unverzichtbaren Bestandteil ihrer digitalen Transformation [1]. Führungskräfte erwarten bis 2025 einen achtfachen Anstieg…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
KI-Revolution: Management betrachtet KI-Agenten mit Neugier
Von allen Trend-Technologien werden KI-Agenten die Wertschöpfung der Wirtschaft am meisten stärken: 44 Prozent der deutschen Entscheider trauen ihnen zu, für den größten Produktivitätsschub zu sorgen, im Vergleich zu smarten Maschinen (42 Prozent), Quantencomputern (40 Prozent) und humanoiden Robotern (26 Prozent). Das zeigt eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von Microsoft Deutschland [1]. Den Einsatz von…
News | Effizienz | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Effizienzschub im Außendienst: Die Rolle von KI-Agenten im Field Service
Sie planen selbstständig den Einsatz von Servicetechnikern, erkennen Anomalien an Maschinen und schlagen Gegenmaßnahmen vor oder arbeiten neue Kollegen ein: KI-Agenten werden den technischen Außendienst nachhaltig transformieren. Agentenbasierte KI läutet eine neue Ära der Automatisierung ein. KI-Agenten, die Aufgaben ohne menschlichen Input autonom erledigen und dabei Entscheidungen treffen, versprechen Unternehmen erhebliche Effizienzgewinne. Ein Bereich,…
News | Trends 2025 | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten werden Arbeitskräfte ersetzen – aber später als gedacht
Lediglich 15 % der IT-Anwendungsleiter gaben an, dass sie derzeit vollständig autonome KI-Agenten – also zielorientierte KI-Tools, die ohne menschliche Aufsicht arbeiten – in Betracht ziehen, testen oder bereits einsetzen. Das geht aus einer Umfrage von Gartner hervor [1]. Im Mai und Juni 2025 befragte Gartner insgesamt 360 IT-Anwendungsleiter aus Unternehmen mit mindestens 250 Vollzeitbeschäftigten…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Verantwortungsbewusster Einsatz von KI-Agenten: Maßnahmen und Empfehlungen
Es gibt mehr Herausforderungen und Risiken, die mit der Einführung von KI-Agenten in Unternehmen verbunden sind, als bisher angenommen. Gerade Unternehmen, die bereits KI-Agenten einsetzen, haben ein höheres Bewusstsein für die damit verbundene Management-Komplexität, und erkennen, dass diese Komplexität oft die verfügbaren Mitarbeiterressourcen übersteigt. Ohne klare Governance, Ressourcenplanung und Transparenz drohen erhebliche Risiken wie Überlastung,…
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Whitepaper
Vertrauen ist Schlüsselfaktor für Akzeptanz von KI-Agenten
KI-Agenten könnten der nächste große Trend sein – ihr Potenzial wird bislang aber kaum ausgeschöpft. Transparenz & Kontrolle sowie Rechtssicherheit sind zentrale Anforderungen. Unternehmen erproben Monetarisierungsansätze – Zahlungsbereitschaft entsteht nur bei klar erkennbarem Mehrwert. KI-Agenten, also Programme, die Aufgaben eigenständig ausführen, entwickeln sich zum nächsten großen Technologietrend. 39 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Der Ansturm auf KI-Agenten: Sind Unternehmen bereit, schnell UND groß zu scheitern?
Unternehmen lassen KI unbeaufsichtigt laufen, als ob sie einem Praktikanten große Entscheidungen anvertrauen, anstatt einfache Aufgaben – obwohl sie noch nicht klug genug sind. Stellen Sie sich vor, Sie kommen an einem Bahnhof während der Hauptverkehrszeit an einem überfüllten Zug irgendwo in Bangladesch oder Indien vorbei. Sie wissen vielleicht nicht, wohin er fährt, aber…
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Security | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten im Kommen, aber Governance-Lücken gefährden Vertrauen der Verbraucher
Vier von fünf Verbrauchern wünschen sich eine klare Governance für KI-Interaktionen, aber weniger als ein Drittel der Unternehmen verfügt über umfassende Richtlinien. Genesys, ein Anbieter von KI-gestützter Orchestrierung von Kundenerlebnissen, veröffentlicht die Ergebnisse seiner aktuellen Umfrage: Diese decken eine kritische Diskrepanz auf, zwischen der Art und Weise, wie Unternehmen künstliche Intelligenz (KI) regeln, und den…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
ChatGPT-Agenten: Je eigenständiger KI-Agenten handeln, desto gefährlicher werden sie
Generative KI wird bisher vor allem als Assistenzwerkzeug verstanden, doch mit der Einführung von sogenannten »Agenten« steht ein Paradigmenwechsel bevor. Diese autonomen Systeme führen nicht nur Befehle aus, sondern agieren selbstständig, interagieren mit Systemen, treffen Entscheidungen und können, im schlimmsten Fall, ohne menschliches Zutun Schaden anrichten. In einem neuen Blogbeitrag warnt Trend Micro vor den…