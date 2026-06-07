Lebensmittelqualität: Ungesundes Essen ist billiger

Wie viel teurer ist gesundes Essen?
2,6 Milliarden Menschen weltweit können sich keine gesunde Ernährung leisten. Das geht aus The State of Food Security and Nutrition in the World 2025, einem aktuellen FAO-Bericht, hervor [1]. Neben der allgemeinen Verfügbarkeit von Lebensmitteln liegt das auch daran, dass verarbeitete oder hochverarbeitete Nahrung günstiger ist als frische Produkte. So ist beispielsweise Gemüse global gesehen um den Faktor 9,1 teurer als stärkehaltige Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln oder Reis. Dagegen beläuft sich der Faktor für sogenannte Ultra-verarbeitete Lebensmittel – dazu zählen beispielsweise Fertiggerichte, stark zuckerhaltige Getränke und stark verarbeitete Fleischprodukte – auf 2,7. Auch Obst und unverarbeitete beziehungsweise minimal verarbeitete Lebensmittel sind im Verhältnis deutlich teurer, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt. Mathias Brandt
https://de.statista.com/infografik/34897/preis-von-lebensmitteln-im-verhaeltnis-zum-preis-staerkehaltiger-grundnahrungsmittel-weltweit/?lid=mh3hvixt0v04
[1] https://www.fao.org/home/en
3108 Artikel zu „Gesund Essen“
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Gesund essen: Der Hype um Superfood
Sie heißen Chiasamen, Quinoa oder Amaranth und haben einen regelrechten Ernährungshype hervorgerufen. Die sogenannten Superfood sollen einen besonders hohen Nährstoffgehalt haben verschiedenen Krankheiten vorbeugen und zudem schlank machen. In erster Linie handelt es sich aber um einen Marketingbegriff, der hierzulande aber sehr gut funktioniert, wie die Grafik von Statista zeigt. Der Umsatz mit Chiasamen war…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Lösungen | Ausgabe 7-8-2018
DAK-Gesundheit: In zehn Jahren vom klassischen Dokumentenmanagement zu digitalen Arbeitsprozessen
Mit 5,8 Millionen Versicherten zählt die DAK-Gesundheit zu den ganz Großen unter den deutschen Krankenkassen – auch bei der Flut an täglich bis zu 120.000 eingehenden Dokumenten. Um diese Arbeitslast zu digitalisieren und auf gut 10.000 Mitarbeiter zu verteilen, setzt sie auf Softwarelösungen der Materna-Tochter IQDoQ.
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Lösungen | Nachhaltigkeit | New Work | Services | Tipps
Schlechter Schlaf gefährdet Gesundheit, Gesellschaft und Wirtschaft
Schlechter Schlaf ist längst mehr als ein individuelles Problem: Forschende des Forschungszentrums Jülich schlagen mit »One Sleep Health« erstmals ein globales Konzept vor, das Schlaf mit Klima, Umwelt, Gesellschaft und Tiergesundheit zusammendenkt – und damit neue Wege für Prävention und Gesundheitspolitik eröffnet. Forschende des Forschungszentrums Jülich schlagen mit »One Sleep Health« erstmals ein globales…
Trends 2026 | News | Business | Effizienz | Trends Services | Healthcare IT | Services
Länder mit den besten Gesundheitssystemen 2026
Taiwan führt 2026 den globalen Gesundheitsversorgungs‑Index an, dank hoher Effizienz, breiter Abdeckung und niedriger Pro‑Kopf‑Kosten [1]. Europa und Ostasien dominieren die Top‑Plätze, getragen von universellen Versorgungssystemen, stabiler Finanzierung und hoher Patientenzufriedenheit. Die USA liegen trotz weltweit höchster Gesundheitsausgaben nur im Mittelfeld, bedingt durch Fragmentierung, hohe Verwaltungskosten und eingeschränkten Zugang. Mehrere Länder mit niedrigen Gesundheitsausgaben erzielen…
Trends 2026 | News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Whitepaper
KI wird zum strukturbildenden Element des Gesundheitswesens
Der Trendreport beschreibt, wie sich das deutsche Gesundheitswesen 2026 im Spannungsfeld zwischen rasanter KI‑Innovation und komplexer Regulierung neu ausrichtet [1]. KI entwickelt sich vom Pilotprojekt zum strukturbildenden Element – sowohl in Versorgung als auch Verwaltung – während gleichzeitig eine Vielzahl großer Reformpakete (Krankenhaus, ambulante Versorgung, Pflege, Apotheken, Datenräume) die Rahmenbedingungen neu definieren. KI als…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Healthcare IT | IT-Security | Kommunikation | Produktmeldung | Services
Neue Funktionen für Dokumentenaustausch unterstützen Digitalisierung und digitale Souveränität im Gesundheitswesen
Auf der DMEA Halle 3.2, Stand D-103: Ferrari electronic stellt neue Version 9 der OfficeMaster Suite vor. Die Ferrari electronic AG, ein Anbieter für Unified-Messaging-Lösungen mit dem Schwerpunkt auf sicheren Dokumentenaustausch, ist vom 21. bis 23. April 2026 auf der DMEA vertreten. Das Berliner Unternehmen zeigt auf dem Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg (Halle 3.2, Stand D-103) die neue Version…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
KI und Arbeit: Warum der große Jobabbau ausbleibt – und was sich stattdessen verändert
Während viele vor einer KI‑bedingten Entlassungswelle warnen, zeigen Daten und Praxis ein deutlich widersprüchlicheres Bild. KI ersetzt bislang kaum Jobs, sondern verschiebt Aufgaben, scheitert aber an Datenqualität und schafft neue Rollen dort, wo Prozesse neu gedacht werden. Warum Angst schneller wächst als Produktivität – und weshalb Europas Herausforderung weniger im Personalabbau als in Qualifizierung und…
News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps | Whitepaper
Sichere KI-Skalierung wird 2026 zum entscheidenden Erfolgsfaktor im Gesundheitswesen
Gesundheitseinrichtungen mit moderner KI-Governance sind besser für regulatorische Anforderungen und steigende Patientenerwartungen gerüstet. Kyndryl, Anbieter geschäftskritischer IT-Dienstleistungen, hat die Ergebnisse seines Healthcare Readiness Report veröffentlicht [1]. Der Bericht zeigt: Gesundheitseinrichtungen stehen unter massivem operativem Druck. Gleichzeitig nimmt die regulatorische Komplexität zu. Viele Organisationen setzen deshalb verstärkt auf künstliche Intelligenz, um eine moderne und hochwertige…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Nachhaltigkeit | New Work | Services
»Wir müssen aufhören, Krankheit zu managen, und anfangen, Gesundheit zu designen.«
Epigenetik. Biohacking. Longevity. Wir stehen am Anfang einer Revolution. Die Medizin der Vergangenheit war eine Medizin des »Anti«: Anti-biotika, Anti-depressiva, Anti-Aging (im Sinne von Bekämpfung). Die Medizin der Zukunft ist eine Medizin des »Pro«: Pro-Regeneration. Pro-Vitalität. Wir alle sind Teil dieser Zukunft. Wenn wir anfangen, unseren Körper als kostbares, intelligentes System zu behandeln, verändern wir…
Trends 2026 | News | Business | Effizienz | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Strategien
Führungskultur als zentraler Faktor für Gesundheit, Motivation und Wohlbefinden
Der hohe Krankenstand bei deutschen Arbeitnehmern führt derzeit zu einer lebhaften Diskussion. Neben den berechtigten Sorgen der Arbeitgeber, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Blick haben müssen, stellt sich auch die Frage, wie Arbeitsbedingungen das körperliche und mentale Wohlbefinden von Beschäftigten beeinflussen. Wer sich am Arbeitsplatz dauerhaft unter Druck fühlt, wenig Wertschätzung erlebt oder keine…
News | Trends 2025 | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz
Gesundheitswesen leidet unter Fachkräftemangel bei der Einführung von GenAI
Viele fahren Projekte zurück, einige geben KI vollständig auf. Neue Forschungsergebnisse zeigen große Herausforderungen bei der Einführung generativer KI (GenAI) bei Gesundheitsorganisationen. Fast ein Viertel (22 Prozent) hat den Einsatz von KI-Tools vollständig eingestellt. Fast ein Drittel (31 Prozent) fährt die Nutzung zurück. Alle Unternehmen, die an der Technologie festgehalten und die Implementierung…
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Gesundheit: 20 Prozent der Kinder weltweit sind übergewichtig
Eine Weltkarte mit dem Anteil der übergewichtigen Kinder zeigt, welche Erdteile am stärksten betroffen sind [1]. Neben dem amerikanischen Kontinent sind besonders viele Kinder im Nahen Osten, Nordafrika und im Pazifik übergewichtig. Ein Forschungsbericht aus der Fachzeitschrift »The Lancet« identifiziert für Länder aus diesen und anderen Regionen eine Infrastruktur, die passive Fortbewegung und Freizeitgestaltung fördert.…
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Gesundheitswesen: Erpressungen auf Höchststand, Stress bei den Teams
Schwachstellen und Kapazitätsprobleme sind die Hauptursachen für Ransomware-Angriffe im Gesundheitswesen, wobei die Verschlüsselung von Daten auf ein Fünfjahrestief gesunken ist. Gleichzeitig sind die Lösegeldforderungen und -zahlungen zurückgegangen, während die Angreifer vermehrt auf reine Erpressungsangriffe setzen. Die Belastung der IT- und Cybersicherheitsteams ist gestiegen, was sich in erhöhtem Druck, Angst und Stress äußert. In der aktuellen…
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Mentale (Un)Gesundheit: Stress, Depressionen und Ängste sind ein Massenphänomen
32 Prozent der für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten vor der Umfrage psychische Probleme hatten. Darunter versteht die Erhebung ein breites Spektrum von Symptomen wie Stress, Depressionen und Ängste. Über die tatsächliche Verbreitung sagen die Ergebnisse indes nur bedingt etwas aus. Dass der…
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Mentale Gesundheit: Wie viele leiden unter Stress, Depressionen und Ängste?
32 Prozent der für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten vor der Umfrage psychische Probleme hatten. Darunter versteht die Erhebung ein breites Spektrum von Symptomen wie Stress, Depressionen und Ängste. Über die tatsächliche Verbreitung sagen die Ergebnisse indes nur bedingt etwas aus. Dass der…
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Auf der Suche nach vertrauenswürdigen Gesundheitsinformationen im Netz
Die meisten Menschen suchen inzwischen online nach Antworten auf gesundheitliche Fragen. Doch zugleich zweifeln viele von ihnen an der Seriosität und Qualität der Auskünfte, die Social-Media-Plattformen oder KI-Chatbots liefern. Mit der neuen internationalen Initiative »InfoCure« möchte die Bertelsmann Stiftung dazu beitragen, verlässliche Quellen zu fördern und das Vertrauen in digitale Gesundheitsinformationen zu stärken. Der…
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Gesundheit: Milliardenmarkt Digital Health
Digitale Technologie trägt zunehmen dazu bei, unsere Gesundheit und die Gesundheitsversorgung insgesamt zu verbessern. Entsprechend steigen die Umsätze im so genannten »Digital Health«-Segment in Deutschland. Dazu zählen unter anderem Smartphones-Apps, Bio-Sensoren oder Online-Sprechstunden mit Ärzten, die über Webseiten oder Apps durchgeführt werden. Nach Schätzungen der Experten der Statista Market Insights werden die Umsätze im laufenden…
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76 % aller Cyberangriffe 2024 nutzten ungeschützte oder vergessene Systeme
Cloud-Migration, Remote Work, agile Entwicklung – während Unternehmen mit Hochdruck digitalisieren, wächst ihre externe Angriffsfläche oft unbemerkt. Verwaiste Cloud-Ressourcen, vergessene Subdomains und Entwicklungsumgebungen oder ungesicherte APIs werden in diesem Umfeld zu gefährlichen Schwachstellen. Ein aktuelles Whitepaper von Outpost24 beleuchtet, wie dramatisch sich diese Bedrohungslage verschärft hat und warum viele Organisationen heute die Kontrolle über ihre…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz
KI-Einsatz trotz veralteter IT-Systeme hemmt die Modernisierung des Gesundheitswesens
97 Prozent der IT-Entscheidungsträger in Deutschland berichten von Legacy-Technologien in ihren Organisationen. Die Nutzung zukunftsweisender Technologien, allen voran künstlicher Intelligenz (KI), ist im Gesundheitswesen weltweit auf dem Vormarsch. Doch wie der aktuelle Healthcare-Report »Digitale Zwickmühle im Gesundheitswesen: Zwischen Innovationsdruck und Systemrisiken« von SOTI zeigt, haben 96 Prozent der IT-Führungskräfte in Deutschland (weltweit 97 Prozent)…
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Zunehmende Risiken für Gesundheitsorganisationen – Cybersicherheitsresilienz rückt in den Fokus
Nur 29 % der Führungskräfte im Gesundheitswesen glauben auf KI-gestützte Bedrohungen vorbereitet zu sein. LevelBlue, ein Anbieter von Managed Security Services, strategischer Beratung und Threat Intelligence, hat seinen 2025 Spotlight Report: Cyber Resilience and Business Impact in Healthcare veröffentlicht [1]. Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Gesundheitsbranche gegen zunehmend zahlreichere und ausgefeiltere Angriffe schützt. …