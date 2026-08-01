Von selektiven Checks zur umfassenden Analyse: Deutsche Telekom nutzt KI für Cybersecurity

Management Summary
- KI wird zum Skalierungshebel für Cybersecurity: Die Deutsche Telekom zeigt, wie sich etablierte Sicherheitsanalysen mit GPT-5.5 Cyber von punktuellen Prüfungen auf deutlich größere IT-Umgebungen ausweiten lassen.
- Bestehende Security-Verfahren bleiben maßgeblich: KI ersetzt weder Red Teams noch klassische Prüfprozesse, sondern erweitert deren Reichweite und entlastet Fachkräfte bei wiederkehrenden Analyseaufgaben.
- Zwei praxisnahe Einsatzfelder stehen im Mittelpunkt: Untersucht wurden internetexponierte Systeme sowie GitLab-Repositories, um potenzielle Schwachstellen, Angriffswege und sicherheitskritische Muster systematischer sichtbar zu machen.
- Mehr Transparenz erhöht den Handlungsdruck: Die größere Analyseabdeckung führt zu mehr Findings – und macht belastbare Folgeprozesse für Bewertung, Priorisierung, Patch Management und Vulnerability Management zum Erfolgsfaktor.
- Strategischer Mehrwert entsteht durch Prozesseinbettung: Der Nutzen von KI liegt nicht allein in der Analyse, sondern darin, zusätzliche Erkenntnisse zuverlässig in operative Sicherheitsmaßnahmen und Governance-Strukturen zu überführen.
Wie KI hilft, Sicherheitsanalysen von einzelnen, gezielten auf eine nahezu flächendeckende Prüfung auszuweiten.
Cybersecurity-Teams stehen vor einer strukturellen Herausforderung: Die Zahl potenzieller Schwachstellen wächst schneller als die verfügbaren Ressourcen, um diese zu entdecken. Gleichzeitig werden IT-Landschaften komplexer, Softwarezyklen kürzer und Angriffsflächen größer. Für Unternehmen bedeutet das, Sicherheitsprüfungen effizienter zu organisieren, ohne Kompromisse bei Qualität oder Sorgfalt einzugehen.
Die Deutsche Telekom hat deshalb untersucht, wie sich moderne KI-Modelle in bestehende Sicherheitsprozesse integrieren lassen, um deren Reichweite deutlich zu erhöhen. Im Mittelpunkt stand nicht die Frage, ob KI klassische Security-Verfahren ersetzt. Ziel war vielmehr herauszufinden, ob sich etablierte Prüfmethoden auf wesentlich größere Umgebungen anwenden lassen, ohne Personalaufwand und Projektdauer proportional steigern zu müssen.
Von punktuellen Analysen zu größerer Abdeckung
Heutzutage gehören immer häufiger automatisierte Verfahren, Security-Scanner und KI-gestützte Anwendungen zum Toolset von Sicherheitsteams. In der Praxis werden jedoch zahlreiche Prüfungen weiterhin selektiv durchgeführt – etwa auf besonders kritischen Systemen, im Rahmen einzelner Projekte oder bei konkreten Verdachtsmomenten.
Die Telekom testete deshalb, wie sich GPT-5.5 Cyber von OpenAI in bereits teil-automatisierte Prozesse integrieren lässt, um den Umfang von Sicherheitsanalysen deutlich auszuweiten. Der Ansatz: bewährte Verfahren beibehalten, deren Skalierbarkeit jedoch durch noch mehr KI-Unterstützung erhöhen.
»Unser Ziel war nicht, bestehende Sicherheitsverfahren durch KI zu ersetzen. Entscheidend war die Frage, ob wir etablierte Prüfprozesse breiter anwenden können, ohne den Ressourcenbedarf im gleichen Maße erhöhen zu müssen. Die Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Sie geben einen Eindruck davon in welcher Weise auch die Folgeprozesse optimiert werden müssten, um bestmöglich von der Effizienz profitieren zu können«, sagt Thomas Tschersich, CSO von Deutsche Telekom.
Erweiterte Analyse internetexponierter Systeme
Im Detail konzentrierte sich das Unternehmen auf zwei zentrale Anwendungsfelder: Im ersten Anwendungsfall unterstützte GPT-5.5 Cyber das Red Team bei der Analyse von Endpunkten der Unternehmens-IT, die aus dem Internet erreichbar sind.
Die Sicherheitsteams überprüften dabei nicht nur vermutete Schwachstellen auf ihre tatsächliche Ausnutzbarkeit. Es konnten auch zusätzliche potenzielle Angriffswege und Risikokonstellationen identifiziert werden, die bei einer enger gefassten Betrachtung möglicherweise unentdeckt geblieben wären.
Der Mehrwert lag weniger in einer einzelnen Analyse als vielmehr in der Möglichkeit, dieselbe Methodik auf deutlich mehr Systeme anzuwenden. Dadurch erhöhte sich die Reichweite bestehender Prüfprozesse erheblich.
Softwarebestände systematisch analysieren
Ein zweites Einsatzgebiet war die Untersuchung von Quellcode in GitLab-Repositories. Tausende Codezeilen aus relevanten Produkten und Services wurden automatisiert auf potenzielle Schwachstellen, sicherheitskritische Muster sowie mögliche schädliche Inhalte analysiert.
Während vergleichbare Prüfungen bislang meist projektbezogen oder anlassorientiert erfolgten, ermöglichte der großflächige KI-Einsatz eine deutlich umfassendere Überprüfung bestehender Code-Bestände.
Aus Sicht der Sicherheitsteams entstand damit erstmals eine nahezu gesamtheitliche Bestandsaufnahme relevanter Code-Artefakte – vergleichbar mit einer Generalinventur, die bisher nur mit erheblichem Aufwand realisierbar gewesen wäre.
Der entscheidende Vorteil: Risiken werden nicht erst sichtbar, wenn ein Audit ansteht oder ein konkreter Verdacht vorliegt, sondern können bereits im laufenden Betrieb identifiziert werden.
»Große Organisationen stehen heute vor der Herausforderung, riesige Mengen an Infrastruktur, Anwendungen und Code sicher zu betreiben. KI kann dabei helfen, Sicherheitsprüfungen breiter und häufiger durchzuführen als bislang möglich. Entscheidend ist, dass die gewonnenen Erkenntnisse in belastbare Prozesse überführt werden«, sagt Jasper von Hoersten, Solutions Engineering Manager, Enterprise bei OpenAI Deutschland.
Mehr Erkenntnisse schaffen neue Herausforderungen
Mit der Skalierung der Analyse steigt zwangsläufig auch die Anzahl potenzieller Findings. Genau darin liegt nach Einschätzung der Beteiligten eine der wichtigsten Erkenntnisse des Projekts. Wenn KI deutlich mehr Auffälligkeiten identifiziert, müssen Unternehmen auch die nachgelagerten Prozesse entsprechend anpassen. Die Bewertung, Priorisierung und Bearbeitung von Ergebnissen wird zunehmend zum kritischen Faktor.
Wer Sicherheitsanalysen skaliert, muss deshalb auch Prozesse wie Vulnerability Management, Patch Management, Dokumentation und Risikobewertung weiter automatisieren und enger miteinander verzahnen. Die eigentliche Herausforderung besteht nicht darin, mehr Hinweise zu generieren. Sie besteht darin, die zusätzlichen Erkenntnisse strukturiert in operative Sicherheitsmaßnahmen zu überführen.
Mit zunehmender Reife solcher KI-Systeme können Unternehmen die Automatisierungskette weiter ausbauen. KI-Agenten wie Codex sind in der Lage, auf Basis identifizierter Findings geeignete Codeanpassungen vorzuschlagen, Patches vorzubereiten und deren Einhaltung von Sicherheits- und Qualitätsvorgaben automatisiert zu validieren. Dadurch lässt sich nicht nur die Analyse, sondern auch die Bearbeitung von Schwachstellen deutlich besser skalieren.
»Fortschritte bei KI ermöglichen es Unternehmen, Sicherheitsanalysen auf deutlich größere Umgebungen auszuweiten. Der entscheidende Faktor bleibt jedoch die Einbettung in bestehende Security-Prozesse. Die Bewertung von Risiken und die Ableitung konkreter Maßnahmen erfordern weiterhin die Expertise erfahrener Sicherheitsteams«, sagt Deutsche Telekom CSO Thomas Tschersich.
KI als Skalierungsfaktor für Security-Teams
Für die Deutsche Telekom zeigt das Projekt vor allem eines: Der Nutzen von KI in der Cybersicherheit liegt nicht primär im Ersatz menschlicher Expertise, sondern in ihrer Vervielfachung.
Wiederkehrende Analyseaufgaben lassen sich in größerem Umfang durchführen, während Security-Spezialisten ihre Zeit verstärkt für Bewertung, Priorisierung und strategische Entscheidungen einsetzen können. Gerade angesichts wachsender Bedrohungslagen und des anhaltenden Fachkräftemangels wird diese Fähigkeit für viele Unternehmen zunehmend entscheidend.
Der Praxiseinsatz verdeutlicht damit einen grundlegenden Wandel in der Security-Organisation: KI wird nicht zum Ersatz des Menschen, sondern zum Instrument, um bestehende Sicherheitsverfahren erstmals in einer Größenordnung anzuwenden, die mit klassischen Mitteln nur schwer erreichbar wäre.
FAQ
Was war das Ziel des Projekts?
Ziel war es zu prüfen, ob etablierte Sicherheitsprozesse mithilfe von KI auf deutlich größere IT-Umgebungen angewendet werden können, ohne Personalaufwand und Projektdauer im gleichen Maße zu erhöhen.
Ersetzt KI künftig klassische Security-Teams?
Nein. Der Einsatz von KI zielt darauf ab, menschliche Expertise zu vervielfachen. Die Bewertung von Risiken, die Priorisierung von Findings und die Ableitung konkreter Maßnahmen bleiben Aufgaben erfahrener Sicherheitsteams.
Welche Anwendungsfelder wurden untersucht?
Die Deutsche Telekom untersuchte zwei Bereiche: die Analyse internetexponierter Endpunkte durch Red Teams sowie die automatisierte Prüfung von Quellcode in GitLab-Repositories auf potenzielle Schwachstellen, sicherheitskritische Muster und mögliche schädliche Inhalte.
Worin liegt der wichtigste Nutzen?
Der zentrale Nutzen liegt in der Skalierung: Bewährte Prüfmethoden können auf deutlich mehr Systeme und Codebestände angewendet werden. Dadurch lassen sich Risiken früher, breiter und systematischer erkennen.
Welche neuen Herausforderungen entstehen dadurch?
Mit der höheren Analyseabdeckung steigt auch die Zahl potenzieller Findings. Unternehmen müssen deshalb Prozesse für Bewertung, Priorisierung, Dokumentation, Patch Management und Vulnerability Management weiter automatisieren und enger verzahnen.
Was ist die strategische Bedeutung für Unternehmen?
KI kann Cybersecurity-Organisationen helfen, mit wachsenden IT-Landschaften, kürzeren Entwicklungszyklen und zunehmenden Angriffsflächen Schritt zu halten. Entscheidend ist, dass KI-Ergebnisse in robuste operative Prozesse eingebettet werden.
Management Summary, FAQ und die Illustrationen wurden mit KI erstellt
2993 Artikel zu „KI Cybersecurity“
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Strategien | Tipps
KI entdeckt jahrzehntealte Sicherheitslücken. Der Wendepunkt für Cybersecurity
Kommentar von Heather Ceylan, CISO at Box Mit Claude Mythos hat Anthropic ein KI-Modell vorgestellt, das in der Lage ist, tief in Codebasen einzutauchen und selbst hochkomplexe, bislang unentdeckte Schwachstellen aufzuspüren. Zwischen 16 und 27 Jahre alte Bugs und Schwachstellen, die in zentraler Infrastruktur existierten und weder durch menschliche Experten noch durch bestehende Tools…
News | Digitalisierung | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, bevor man KI-Agenten in der Cybersecurity einsetzt?
In der heutigen digitalen Welt sind KI-Agenten zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Cybersecurity geworden. Doch bevor man diese mächtigen Helfer einsetzt, ist es entscheidend, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten. Von der Sicherung ihrer Identitäten bis hin zur Integration menschlicher Freigaben für kritische Aktionen – jeder Schritt zählt.…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI als Fluch und Segen für die Cybersecurity-Landschaft
Wer profitiert eigentlich mehr von den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz – die Security-Verantwortlichen oder die Kriminellen? Was wiegt schwerer: das Risiko, Opfer von KI-getriebenen Angriffen zu werden – oder die Gefahr, sich zu sehr auf KI-Schutzsysteme zu verlassen? Ein aktuelles Stimmungsbild. KI ist in der Cybersecurity zugleich Hoffnungsträger und Risikoquelle. Laut einer TÜV-Studie vermuten…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security | Kommentar
Cybersecurity: Sind Schulungen im Zeitalter von KI noch sinnvoll?
Ein Kommentar von Richard Werner, Security Advisor bei Trend Micro Wir müssen aufhören, die Schuld abzuschieben. Auch wenn es unpopulär ist: der Schutz des Unternehmens bleibt Aufgabe der IT-Sicherheitsabteilung. Andere Mitarbeitende können lediglich eine unterstützende Funktion einnehmen, indem sie gefährliche Mails rechtzeitig erkennen. Das ist nicht selbstverständlich und wird in Zukunft immer seltener passieren –…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Agentic AI läutet die 3. KI-Revolution in der Cybersecurity ein
Revolutionen kommen öfter vor, als man denkt. In der Cybersecurity gab es beispielsweise bereits mehrere Revolutionen, in denen neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Machine Learning alles bisher Dagewesene auf den Kopf stellten. (Ein)Blick in die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der KI-Revolutionen im Cybersecurity-Bereich. KI verändert jeden Bereich unseres Lebens – von…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI & Cybersecurity: Drei Sicherheitstrends für 2025
Die gute Nachricht: Dank KI werden Unternehmen 2025 noch mehr Möglichkeiten und fortschrittlichere Tools zur Verfügung stehen, mit denen sie ihre IT-Systeme und Mitarbeitenden effektiv vor Cyberangriffen schützen können. Die schlechte Nachricht: KI ist keine Technologie, die ausschließlich für gute Zwecke genutzt wird. Auch Cyberkriminelle werden sie sich zunutze machen, um Unternehmen gleich mehrere Schritte…
News | Business | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Die Talentlücke: KI- und Cybersecurity-Kompetenzen bei europäischen Banken gefragt
Europäische Banken erkennen zunehmend das Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI), um die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Technologiebudgets für KI wachsen auf 29 Prozent an – ein signifikanter Zuwachs von 15 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal. Dies zeigt, dass europäische Banken eine Vielzahl innovativer Anwendungsszenarien austesten. Die Institute setzen KI nicht…
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security
Cybersecurity 2025: Identitätskonvergenz, PrivateGPTs und KI-Angriffen
2024 wurde die IT von zahlreichen Innovationen etwa bei der künstlichen Intelligenz und bei großen Sprachmodellen geprägt. Auch neue Angriffsvektoren wie das KI-Modell-Jailbreaking oder das Prompt Hacking sind entstanden. Ein Blick auf die Trends des Jahres 2025. 2025 wird wieder eine Reihe von neuen Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen in der IT und Cybersicherheit mit sich…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Wie sich Cybersecurity mit KI im Jahr 2025 weiterentwickelt
Kürzlich veröffentlichte Google Cloud seinen Cybersecurity Forecast für das Jahr 2025 [1]. Der Bericht enthält zukunftsweisende Erkenntnisse mehrerer führender Sicherheitsverantwortlicher von Google Cloud – darunter Google Threat Intelligence, Mandiant Consulting und das Office of the CISO von Google Cloud. Sie beschreiben unter anderem, wie die nächste Phase der künstlichen Intelligenz (KI) sowohl für Angreifer als…
4617 Artikel zu „KI Cybersicherheit“
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Cybersicherheit: Lohnt sich der KI-Aufwand für kleine Sicherheitsteams?
Kurzfazit KI bringt Nutzen, wenn sie konkrete Engpässe adressiert (z. B. Priorisierung, Triage, Mustererkennung) und sauber in Prozesse eingebettet ist. Viele »KI«-Funktionen erzeugen sonst vor allem Zusatzaufwand: neue Workflows, mehr Komplexität und mehr Pflegebedarf. Für KMU sind zwei Wege realistisch: gezielte Integration in die eigene Security-Toolchain oder Auslagerung an einen MDR-Anbieter – jeweils mit klaren Prüffragen…
News | IT-Security | New Work | Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026
Lage der Cybersicherheitsexperten bleibt trotz KI angespannt – Hochmotivierte Teams sichern am besten
Cybersecurity gehört zu den abwechslungsreichsten, spannendsten, aber auch anstrengendsten Berufsfeldern. Die Nonprofit-Organisation für Cybersecurity-Experten ISC2 führt jedes Jahr eine Studie durch, die diesen Bereich sowohl aus Sicht der Mitarbeitenden als auch aus der Perspektive der Unternehmen weltweit beleuchtet. »manage it« hat anlässlich der neuesten Workforce-Studie mit Casey Marks, Chief Operating Officer bei ISC2 über die deutschen Studienergebnisse gesprochen.
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
So ticken KI-Agenten für Cybersicherheit wirklich
Immer mehr Security Operation Centers (SOC) setzen im Kampf gegen Hacker und Downtimes auf die Hilfe künstlicher Intelligenz. KI-Agenten, die wie SOC-Teams miteinander autonom kollaborieren, sind in diesem Zusammenhang die neueste Evolutionsstufe. Ontinue, der führende Experte für Managed Extended Detection and Response (MXDR), wirft einen Blick unter die Haube solcher Multi-Agenten-Systeme. Multi-Agenten-Systeme (MAS), bestehend…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
Cybersicherheit: Zwischen KI-Gefahr, Lieferketten-Risiken und Passkey-Revolution
Wie wird die Cybersicherheitslandschaft im Jahr 2026 und in der Zukunft aussehen? Auch im Jahr 2026 wird sich das Schlachtfeld der Cybersicherheit weiterentwickeln. Internetnutzer und Unternehmen werden einer Vielzahl von Bedrohungen und Herausforderungen gegenüberstehen. Karolis Arbaciauskas, Produktleiter des Cybersicherheitsunternehmens NordPass, gibt uns einen Expertenausblick auf das laufende Jahr. »Künstliche Intelligenz wird sowohl die Tools…
Trends 2026 | News | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit 2026: KI und Regulierungen verändern das Spiel
Zum Ende des Jahres 2025 analysieren Experten die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für die Cybersicherheit und im Kontext der Cyberbedrohungen. Während Unternehmen in einer zunehmend komplexen Landschaft zahlreicher und ausgeklügelter Cyberbedrohungen agieren, erweist sich KI als ein mächtiges Instrument für die Verteidigung. Gleichzeitig ist sie aber auch zu einer Waffe für Cyberkriminelle geworden,…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Cybersicherheit mit KI – Hybride SOC-Modelle gegen Cyberbedrohungen
Künstliche Intelligenz (KI) birgt großes Potenzial für die Cybersicherheit in Unternehmen. Insbesondere im Security Operation Center (SOC) kann KI Prozesse optimieren, Analysten entlasten und Bedrohungen frühzeitig erkennen. Das gelingt jedoch nur in Synergie mit menschlichem Know-how und umfassender Cybersecurity-Erfahrung.
News | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Warum KI ein Teil der Cybersicherheit von Unternehmen sein sollte
Künstliche Intelligenz beschleunigt die Reaktion auf Cyberangriffe und hilft bei der Entwicklung von Verteidigungsstrategien, die auf neue Bedrohungen zugeschnitten sind. Expertenkommentar von Joel Carusone, Senior Vice President of Data and Artificial Intelligence bei NinjaOne KI ist ein mächtiger Verbündeter im Kampf gegen Cyberbedrohungen. In einer aktuellen Umfrage des Ponemon Institute geben 56 Prozent…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Zunehmende Cyberrisiken in der Fertigung: 61 Prozent der Cybersicherheitsexperten planen Einführung von KI
Laut des Berichts zum Stand der intelligenten Fertigung zählt Cybersicherheit mittlerweile nach der Wirtschaftslage zu den größten externen Bedenken. Rockwell Automation hat die Ergebnisse des zehnten Jahresberichts zum Stand der intelligenten Fertigung bekannt gegeben. Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von über 1500 Führungskräften in der Fertigung aus 17 der wichtigsten Industrieländer und zeigt: Cybersicherheit…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Deutschland übertrifft Europa bei GenAI-Investitionen und ROI mit KI-Einsatz in Prozessoptimierung, Cybersicherheit und Qualitätskontrolle
Eine globale Studie zeigt, dass deutsche Hersteller trotz Herausforderungen bei der Personalentwicklung und Datennutzung die höchsten GenAI-Renditen in Europa erzielen. Rockwell Automation, das Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat die deutschen Ergebnisse seines 10. jährlichen Berichts zur intelligenten Fertigung vorgestellt [1]. Die Daten zeigen, dass der Fertigungssektor erhebliche Investitionen und Erträge in…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Diese vier KI-gestützten Cybersicherheitstools sichern 2025 Ihr Unternehmen
Die technologische Revolution auf Grund des Einsatzes der künstlichen Intelligenz (KI) hat vielen Bereichen der Wirtschaft große Vorteile ermöglicht. Gegenwärtig können beispielsweise Unternehmen weltweit dank der zahlreichen verfügbaren KI-gestützten Tools und Systeme von einer höheren Produktivität und verbesserten Effizienz profitieren. Diese Fortschritte in der KI-Technologie sind jedoch zu einem zweischneidigen Schwert geworden. Auch die KI-bezogenen…