Laufzeitautorisierung für KI-Agenten: Warum Zugriffskontrolle innerhalb der Sitzung wichtiger wird

KI-Agenten verändern die Sicherheitsarchitektur in Unternehmen. Sie greifen autonom auf Datenbanken, Cloud-Konsolen, Kubernetes-Cluster oder SSH-Hosts zu und führen dort Aktionen mit hoher Geschwindigkeit aus. Klassische Identitäts- und Zugangskontrollen reichen dafür nur bedingt aus: Sie prüfen häufig, ob ein Zugriff erlaubt ist, aber nicht granular genug, was während der Sitzung tatsächlich geschieht. Laufzeitautorisierung setzt genau an dieser Stelle an und verschiebt die Sicherheitsentscheidung von der Verbindungsebene auf die Ebene einzelner Aktionen.

Management Summary

KI-Agenten erhöhen den Bedarf an fein granularer Zugriffskontrolle, weil sie autorisierte Sitzungen für potenziell riskante Aktionen nutzen können.

Traditionelle Sicherheitsmodelle prüfen häufig den Sitzungsstart, erfassen aber nicht jede Aktion vor ihrer Ausführung.

Laufzeitautorisierung bewertet einzelne Befehle, Abfragen oder API-Aufrufe während der Sitzung und kann sie erlauben, blockieren oder zur Freigabe weiterleiten.

Ein zentrales Ziel ist die Trennung zwischen Identität, kurzlebigen Zugangsdaten und konkreter Aufgabenberechtigung.

Für Unternehmen entsteht damit ein neues Kontrollmodell für KI-Agenten, das Sicherheitsteams mehr Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Eingriffsmöglichkeiten bietet.

Vom privilegierten Zugriff zur kontrollierten Aktion

Der zunehmende Einsatz von KI-Agenten stellt Identitäts- und Zugriffssicherheit vor eine neue Herausforderung. Während klassische Systeme vor allem kontrollieren, ob ein Benutzer, Dienstkonto oder technischer Prozess eine Verbindung aufbauen darf, handeln KI-Agenten nach dem Verbindungsaufbau zunehmend eigenständig. Sie können Datenbankabfragen ausführen, Infrastrukturkonfigurationen ändern, Dateien verarbeiten oder API-Aufrufe anstoßen. Damit verlagert sich das Risiko: Nicht nur der Zugriff selbst ist sicherheitsrelevant, sondern jede einzelne Aktion innerhalb einer autorisierten Sitzung.

Delinea hat vor diesem Hintergrund Funktionen zur Laufzeitautorisierung für KI-Agenten vorgestellt [1]. Nach Angaben des Unternehmens sollen Sicherheitsrichtlinien nicht erst am Beginn einer Sitzung greifen, sondern unmittelbar vor der Ausführung einzelner Aktionen. Damit adressiert der Anbieter eine Lücke zwischen Geheimnisverwaltung, privilegiertem Zugriff und der laufenden Kontrolle agentenbasierter Workloads.

Warum klassische Kontrollen an Grenzen stoßen

Bisherige Sicherheitsmechanismen konzentrieren sich häufig auf die Authentifizierung, die Verwaltung privilegierter Zugangsdaten und die Protokollierung von Sitzungen. Diese Ansätze bleiben wichtig, lösen aber nicht alle Probleme autonomer Agenten. Ein Agent kann ordnungsgemäß authentifiziert sein und dennoch innerhalb der Sitzung Aktionen ausführen, die für den vorgesehenen Zweck zu weit gehen, riskant sind oder gegen interne Richtlinien verstoßen.

Hinzu kommt die Geschwindigkeit. KI-Agenten können in Sekunden große Mengen an Befehlen oder Abfragen auslösen. Eine nachträgliche Protokollanalyse reicht in solchen Szenarien nicht aus, um Fehlverhalten oder Fehlkonfigurationen rechtzeitig zu stoppen. Sicherheitsentscheidungen müssen daher näher an den Ausführungspunkt rücken.

Was Laufzeitautorisierung leisten soll

Laufzeitautorisierung bewertet nicht nur, ob ein Agent eine Verbindung aufbauen darf, sondern was er während dieser Verbindung tun möchte. Eine einzelne Sitzung kann sehr unterschiedliche Risikoprofile enthalten: eine harmlose Statusabfrage, eine Änderung an einer Produktionskonfiguration oder eine Datenausleitung über dieselbe technische Verbindung. Ein granularer Kontrollpunkt kann solche Aktionen einzeln bewerten und je nach Richtlinie zulassen, blockieren oder zur menschlichen Freigabe weiterleiten.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Unterscheidung zwischen menschlichen Anwendern, Maschinenidentitäten und KI-Agenten. Wenn eine Plattform erkennt, ob ein Zugriff durch einen Agenten oder durch einen Menschen ausgelöst wird, lassen sich spezifische Richtlinien anwenden. Für KI-Agenten können beispielsweise engere Aufgabenbereiche, kürzere Berechtigungsfenster oder zusätzliche Freigaben für besonders kritische Aktionen vorgesehen werden.

Kurzlebige Zugangsdaten statt dauerhaft privilegierter Rechte

Ein weiterer Baustein ist der Verzicht auf dauerhaft verfügbare Zugangsdaten im Agenten selbst. Werden Geheimnisse erst im Moment des Zugriffs bereitgestellt und danach wieder entzogen, sinkt das Risiko, dass kompromittierte Agenten, Speicherorte oder Protokolle langfristig nutzbare Zugangsdaten enthalten. Dieses Prinzip entspricht dem Konzept von Zero Standing Privilege: privilegierte Rechte bestehen nicht dauerhaft, sondern werden zeitlich und sachlich begrenzt vergeben.

Protokollübergreifende Kontrolle als Anforderung

In der Praxis greifen KI-Agenten nicht nur über einen einzigen standardisierten Kanal zu. Sie nutzen Datenbankverbindungen, SSH, Kubernetes-Schnittstellen, Cloud-Konsolen oder spezialisierte Protokolle wie MCP. Eine wirksame Sicherheitsarchitektur muss deshalb über unterschiedliche Zugriffswege hinweg konsistente Richtlinien anwenden können. Andernfalls entstehen blinde Flecken, wenn direkte Verbindungen außerhalb des kontrollierten Pfads stattfinden.

Einordnung für Unternehmen

Für Unternehmen ist Laufzeitautorisierung vor allem eine Governance-Frage. Der produktive Einsatz von KI-Agenten erfordert klare Zuständigkeiten, nachvollziehbare Identitäten, begrenzte Rechte und technische Kontrollen nahe am Ausführungspunkt. Anbieter wie Delinea positionieren entsprechende Funktionen als Erweiterung bestehender Identitätssicherheits- und Privileged-Access-Management-Plattformen. Entscheidend bleibt jedoch, wie gut sich solche Kontrollen in vorhandene Betriebsmodelle, Cloud-Umgebungen, DevOps-Prozesse und Audit-Anforderungen integrieren lassen.

Albert Absmeier & KI

FAQ

Was ist Laufzeitautorisierung?

Laufzeitautorisierung bezeichnet die Prüfung und Durchsetzung von Richtlinien während einer aktiven Sitzung. Im Kontext von KI-Agenten bedeutet das, dass einzelne Befehle, Abfragen oder API-Aufrufe bewertet werden, bevor sie ausgeführt werden.

Warum ist das bei KI-Agenten besonders relevant?

KI-Agenten können autonom handeln und in kurzer Zeit viele Aktionen ausführen. Selbst wenn der initiale Zugriff erlaubt ist, können einzelne Aktionen ein anderes Risikoprofil haben. Deshalb reicht eine Prüfung nur beim Sitzungsstart oft nicht aus.

Welche Rolle spielt Zero Standing Privilege?

Zero Standing Privilege beschreibt den Verzicht auf dauerhaft bestehende privilegierte Rechte. Für KI-Agenten bedeutet das, dass Berechtigungen und Zugangsdaten nur für eine konkrete Aufgabe und nur für die erforderliche Dauer bereitgestellt werden.

Ersetzt Laufzeitautorisierung klassische Zugangskontrollen?

Nein. Authentifizierung, Geheimnisverwaltung, Privileged Access Management und Protokollierung bleiben notwendig. Laufzeitautorisierung ergänzt diese Kontrollen um eine zusätzliche Ebene innerhalb der Sitzung.

Worauf sollten Unternehmen bei der Einführung achten?

Wichtig sind eine klare Identitätszuordnung, protokollübergreifende Abdeckung, kurze Berechtigungsfenster, nachvollziehbare Audit-Daten und die Integration in bestehende IT-, Security- und DevOps-Prozesse.

[1] Die Laufzeitautorisierung für KI-Agenten ist ab sofort als Teil der Delinea Platform verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://delinea.com/resources/runtime-authorization-ai-agents .

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