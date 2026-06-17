KI-Agenten, Bots, Services: Warum klassisches IAM an Grenzen stößt

Management Summary
- Nicht-menschliche Identitäten und KI-Agenten wachsen rasant – klassische IAM-Modelle stoßen damit an ihre operativen und sicherheitstechnischen Grenzen.
- Unternehmen müssen Berechtigungen für Bots, Services und agentenbasierte KI konsequent nach denselben strengen Regeln steuern wie für menschliche Nutzer.
- Zero Trust und Just-in-Time-Access werden zur Pflicht, um Zugriffe granular, zeitlich begrenzt und nachvollziehbar abzusichern.
- SSO-fähige Systeme, automatisiertes Lifecycle-Management und kontinuierliches Monitoring sind zentrale Voraussetzungen für skalierbare Kontrolle.
- Für CTOs und CISOs gilt: Wer KI-Agenten produktiv einsetzen will, muss deren Identitäten, Rechte und Verhalten jetzt aktiv governieren – nicht erst nach dem ersten Sicherheitsvorfall.
Unternehmen benötigen dringend einen Zero-Trust-Ansatz und Just-in-Time-Zugriff beim Identity und Access Management (IAM). Denn die nächste Generation agentenbasierter KI erschafft bereits ihre eigenen Agenten.
Nicht-menschliche Identitäten
In einem typischen Unternehmen übertrifft die Zahl nicht-menschlicher Identitäten (NHIs) die der menschlichen Nutzer schätzungsweise in einem Verhältnis von mindestens 50:1 [1].
Zu den NHIs zählen:
- Cloud-Workloads
- RPA-Bots
- Mikroservices, die API-Schlüssel oder OAuth-Token bei der Kommunikation nutzen
- Skripte, die sich in sensible Datenbanken einloggen
- KI-Agenten.
Schätzungen zufolge stieg das Verhältnis von NHIs zu menschlichen Anwendern im Allgemeinen, im letzten Jahr auf 144:1 [2]. Der Grund: Es kommen inzwischen deutlich mehr KI-Agenten zum Einsatz. CISOs kennen die Risiken verwaister Konten bereits [3]. Ihnen ist klar, dass solche Berechtigungen automatisch widerrufen werden sollten, sobald NHIs ihre Aufgaben erledigt haben.
Die nächste Generation von Agenten verwalten
Ein aktueller Artikel in der Enterprise Times beleuchtet die Problematik: KI erschafft inzwischen ihre eigenen Agenten [4]. Hatte die erste Generation agentenbasierter KI noch die gleichen Rechte und Berechtigungen inne wie ihre menschlichen Schöpfer, so erschafft die KI nun ihre Agenten selbst. Diese Agenten benötigen ihrerseits Zugriffsrechte, um ihre Aufgaben zu erfüllen und auf Daten zuzugreifen.
Für CTOs und CISOs wirft das drei zentrale Fragen auf:
- Wer oder was kontrolliert die Vergabe von Rechten und Berechtigungen für KI-Agenten, die auf Unternehmensdaten zugreifen?
- Sind die bestehenden IT-Sicherheitsmaßnahmen in der Lage, die Berechtigungsüberschreitung durch KI-erstellte Agenten schnell genug zu erkennen und auf diese Situation zu reagieren?
- Sind die Systeme für das Identity Access Management (IAM) und das Privileged Access Management (PAM) in der Lage zu skalieren, um den massiven Anstieg von Authentifizierungs- und Zugriffsanfragen überhaupt zu bewältigen?
Zugriff zeitlich begrenzen
Der Kuppinger Cole Leadership Compass for Non-Human Identities bewertet, wie gut Anbieter ihre Kunden bei der Erkennung, Inventarisierung und dem Lebenszyklusmanagement von NHIs unterstützen [5]. Der Bericht hebt besonders hervor, dass PAM-Tools sich weiterentwickeln müssen, um API-Schlüssel, Dienstkonten und KI-Agenten angemessen zu verwalten. So erfordere die wachsende Zahl maschineller Identitäten in den diversen Unternehmensumgebungen einen Just-in-Time-Ansatz beim Zugriffsmanagement.
Single Sign-on spezifizieren
Single Sign-on (SSO) ist in Unternehmensumgebungen fest etabliert und macht die Bereitstellung von separaten Konten für jedes einzelne System überflüssig. SSO bietet Administratoren einen einheitlichen Mechanismus, um die Rollen, Rechte und den Zugriff jeder Identität auf Anwendungen, Systeme und Konfigurationen zu verwalten. Statt die Rolle und Berechtigungsstufe für jede Identität statisch festzulegen, verknüpfen sie diese mit einer einzigen Session und gewähren sie für die entsprechende Laufzeit. Ist die Session beendet, werden alle Berechtigungen entzogen.
Allerdings unterstützen etliche Unternehmenssysteme SSO auf der Gegenseite bislang nicht. In der Praxis gibt es zahlreiche Beispiele bei denen Administratoren den Zugriff weiterhin statisch gewähren müssen. Das Problem bei diesem Ansatz ist die notwendige Synchronisation aller Identitäten und Zugriffe an verschiedenen Orten. Wächst der Technologie-Stack, wird es sehr viel schwieriger, den Überblick zu behalten, worauf jeder und alles zugreifen kann. Eine der grundlegenden Regeln für einen CTO sollte es deshalb sein, Anwendungen zu bevorzugen, die Single Sign-on unterstützen.
IAM unterschiedslos anwenden
Das Sicherheitsrisiko erhöht sich mit der Verbreitung von Anmeldedaten. Maschinelle Identitäten sollten nicht unkontrolliert im System verbleiben. Die goldene Regel lautet: Wenden Sie für KI-Agenten und andere Maschinenidentitäten dieselben strengen Regeln an wie für ihre menschlichen Anwender. Dies gilt für das Zuweisen von Berechtigungen und die Kontrolle der Nutzer gleichermaßen.
Zero Trust umsetzen
Der Übergang von Zero Trust in der Theorie zu Zero Trust in der Praxis erfordert ein Umdenken. Vertrauen Sie niemals dem Ursprung einer Anfrage, sondern der Authentifizierung, die der Anfragende sendet. Führen Sie für jede neue Anfrage eine erneute Authentifizierung durch, selbst wenn sie von derselben Identität zu kommen scheint. Identität und Zugriff sollte man auf jeder Ebene überprüfen, einschließlich interner API-Aufrufe.
In einer noch stärker SaaS- und API-getriebenen Welt, in der alles über das öffentliche Internet zugänglich ist, spricht einiges dafür, Zero Trust zukünftig von Anfang an in die Systeme zu integrieren.
Risiken beim MCP-Server managen
Das Model Context Protocol (MCP) von Anthropic bietet eine Standardmethode zur Verbindung von KI-Agenten mit Datenquellen. Das beschleunigt die Arbeitsabläufe erheblich. Dennoch wusste die Person, die den MCP-Server geschrieben hat, nicht zwangsläufig, welcher KI-Bot sich mit einem System verbinden wird, um die benötigten Daten abzurufen.
Wie also erkennt man, wie KI-Agenten auf Daten zugreifen und sich durch Unternehmenssysteme bewegen? Dazu braucht man ein robustes und begrenztes System zur privilegierten Rechteverwaltung für Bot-Identitäten. Dieses Berechtigungsmanagement muss granular, automatisiert und auf jedes einzelne System sowie jede einzelne Anfrage, zugeschnitten sein.
Verhalten überwachen
Die wachsende Zahl von KI-generierten Identitäten macht die Anwendung eines Zero-Trust-Ansatzes und die Einführung einer Just-in-Time-Zugriffsverwaltung unumgänglich.
Zero-Trust-Prinzipien müssen über die reine Verwaltung von Zugriffen auf Unternehmensnetze und Anwendungen hinausgehen und zusätzlich den agentenbasierten Zugriff auf diese Daten regeln. Sollte ein Nutzer oder eine maschinelle Entität zu einer ungewöhnlichen Zeit oder von einem verdächtigen Ort aus auf eine Datenquelle zugreifen, ist das ein Warnsignal. Hier ist die KI das leistungsstärkste Werkzeug, um anhand der Logs zu sehen, welche Identitäten auf welche Daten zugreifen, um jedes Verhalten nachzuverfolgen und zu überprüfen, was in den betroffenen Systemen geschieht [6].
Sicherheit vereinfachen
Sicherheit hat die höchste Akzeptanz, wenn sie den normalen Arbeitsablauf und die Produktivität nicht beeinträchtigt. Dieses Prinzip sollte auch für das Identity und Access Management gelten: IAM sollte einfach zu nutzen und leicht zu integrieren sein und dabei zuverlässig funktionieren. Wenn Identitäts- und Zugriffskontrollen zu aufwendig sind, greifen Anwender gerne auf unsichere Praktiken zurück. Sie lassen beispielsweise sensible Anwendungen einfach geöffnet. Benutzer mit erweiterten Berechtigungen nutzen diese vielleicht, um Kontrollen gänzlich zu umgehen. Dasselbe Prinzip der Einfachheit gilt auch für die Integration mehrerer Identity-und-Access-Management-Tools in eine einzige Identity Fabric. Ihre Aufgabe ist es, Governance-Aufgaben für ein IT-Sicherheitsteams einfacher und überschaubarer zu gestalten.
Der Wildwuchs bei KI Anmeldedaten
Angesichts der laufenden Entwicklungen sollten wir den Kopf nicht in den Sand stecken. Agentenbasierte KI ist Realität – ihre Aktivitäten müssen verwaltet, nachverfolgt und überprüft werden. Moderne Rahmenwerke wie NIST CSF 2.0, NIST SP 800-53, PCI DSS und ISO 27001:2022 schreiben bereits vor, die Anmeldedaten zu rotieren, ein Lebenszyklusmanagement von Identitäten einzuführen, das Prinzip der minimalen Rechtevergabe zu beherzigen sowie Berechtigungen kontinuierlich zu überwachsen. Sie werden nach getaner Arbeit automatisch widerrufen.
KI-Agenten absichern – jetzt
Die notwenigen Strategien, Werkzeuge, Identity Fabrics und Frameworks stehen jetzt schon zur Verfügung. Zero Trust schützt nicht nur den Netzwerkzugriff, sondern steuert auch den Zugriff auf Datenquellen durch KI-Agenten [7]. Firmen sollten die an Bots vergebenen Rechte und Zugriffe genauer prüfen und auf einen spezifischen Satz segmentierter Daten beschränken.
Fazit: Alle Identitäten, ob Mikroservices, RPAs oder KI-generierte Agenten, sollten demselben strengen Lifecycle unterliegen und regelmäßig rotieren, wie das bei den menschlichen Identitäten der Fall ist. SSO, Zero Trust und Just-in-Time-Zugriffsmanagement, gepaart mit einer verhaltensbasierten Steuerung und Prüfung, sind taugliche Strategien.
Gihan Munasinghe, CTO bei One Identity
Gihan Munasinghe ist seit 2026 Chief Technology Officer (CTO) von One Identity und verantwortet die globale Technologie‑ und Engineering‑Strategie des Unternehmens. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Aufbau skalierbarer, kundenorientierter Softwareplattformen und leitete zuvor bei Smartsheet große internationale Engineering‑Organisationen. Als ehemaliger Mitgründer und CTO von Converse.AI bringt er tiefes Know‑how in SaaS‑Architekturen, Identity Security, Cloud‑Engineering und der Modernisierung komplexer Legacy‑Systeme ein.
[1] https://www.oneidentity.com/learn/what-are-non-human-identities-in-cybersecurity.aspx
[2] https://lp.entro.security/nhi-secrets-risk-report-h1-2025
[3] https://www.verizon.com/business/resources/Tbd1/reports/2025-dbir-data-breach-investigations-report.pdf
[4] https://www.enterprisetimes.co.uk/2026/02/05/how-do-we-solve-the-challenge-of-agentic-ai/
[5] https://www.kuppingercole.com/research/lc80974/non-human-identity-management
[6] https://www.oneidentity.com/community/blogs/b/identity-governance-administration/posts/introducing-one-identity-manager-10-0
[7] https://www.oneidentity.com/community/blogs/b/one-identity/posts/the-new-normal-of-remote-work-and-the-need-for-zero-trust
958 Artikel zu „IAM KI“
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
KI im IAM? Vorsicht walten lassen und mit Kontext prompten
Viele Firmen wollen möglichst zügig künstliche Intelligenz auch im Identity und Access Management nutzen. Larry Chinski, Chief Strategy Officer bei One Identity, argumentiert demgegenüber für eine einheitliche »Identity Fabric«, um die Cyberresilienz zu stärken. Ohne den richtigen Kontext, ohne Kontrolle und Übersicht, so warnt Chinski, bringt KI eher neue Risiken mit sich, statt sie zu…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends 2019 | Services
Künstliche Intelligenz (KI) treibt die Automatisierung von SIAM voran
Neuer ISG-Anbietervergleich sagt weiteres Wachstum des deutschen Marktes voraus, zumal immer mehr mittelständische Unternehmen auf SIAM (Service Integration and Management) und ITSM (IT Service Management) setzen. Dank Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) wie Bots und Machine Learning (ML) sowie durch die verstärkte Nutzung von Big Data und Analytics bieten SIAM-/ITSM-Anbieter ihre Lösungen immer automatisierter…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
AutoScout24 treibt Softwareentwicklung mit KI-basierten Workflows voran
Codex und ChatGPT verkürzen Entwicklungszyklen, erhöhen Code-Qualität und verankern KI im Engineering-Alltag von rund 2.000 Mitarbeitenden. Digitale Plattformen stehen unter massivem Innovationsdruck: steigende Anforderungen an Time-to-Market, wachsende Systemkomplexität und begrenzte Entwicklerressourcen fordern ein Umdenken in der Softwareentwicklung. Die AutoScout24 Group adressiert diese Herausforderungen mit dem systematischen Einsatz von künstlicher Intelligenz entlang der gesamten Software-Lifecycle.…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
KI-gestütztes Vertragsmanagement bringt Unternehmen deutlichen Effizienz- und Finanz-Boost
Durchgängige KI-Plattformen steigern den ROI um knapp 30 % – deutsche Unternehmen sparen im Schnitt 22 Stunden pro Vertragsprozess. Docusign und Deloitte haben eine neue Studie veröffentlicht: »KI gewinnbringend einsetzen: Wie automatisierte Vertragsprozesse den ROI steigern« [1]. Der Report zeigt, dass sich Investitionen in KI-gestützte Vertragsprozesse (Intelligent Agreement Management) schnell bezahlt machen. Besonders hohe…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung
Saviynt stellt Identity-Plattform für KI-Agenten vor
Neue Lösung ermöglicht Steuerung autonomer KI-Agenten über den gesamten Lebenszyklus – von der Erkennung bis zur Laufzeitkontrolle. Saviynt, Anbieter einer Identity-Security-Plattform, hat heute seine Lösung Saviynt Identity Security for AI vorgestellt. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, autonome KI-Agenten vergleichbar mit menschlichen und maschinellen Identitäten zu verwalten: mit durchgehender Sichtbarkeit, Lifecycle-Governance und kontextbasierter Zugriffskontrolle in…
News | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Healthcare IT | IT-Security | Services
Cyberrisiko Digitalisierung und KI – warum Identitäten zum zentralen Sicherheitsfaktor in Kliniken werden
Statement zur DMEA 2026 von Olaf Milde, Manager Solutions Engineering Central Europe bei Imprivata Mit der wachsenden digitalen Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen und dem Einsatz von KI-Agenten steigt auch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Krankenhäuser gelten heute als besonders attraktive Ziele für Angreifer: Sie verarbeiten hochsensible Patientendaten, betreiben komplexe IT-Infrastrukturen und sind gleichzeitig auf…
News | IT-Security | Tipps
Mensch im Fokus: Fünf Stellhebel gegen Insider‑Risiken und KI‑gestützte Angriffe
Gute Sicherheitsstrategien scheitern heute weniger am fehlenden Wissen über Bedrohungen als an der konsequenten Umsetzung wirksamer Maßnahmen. Trotz wachsender Risiken durch Insider, KI‑gestützte Angriffe und erweiterte Kollaborationsplattformen arbeiten viele Unternehmen weiterhin mit fragmentierten Sicherheitsansätzen. Welche fünf Handlungsfelder sind jetzt entscheidend, um menschliche Risiken wirksam zu reduzieren? Das Problem in den meisten Organisationen ist nicht…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Das Ende der Warteschleife ist in Sicht – warum KI-Agenten den Menschen trotzdem brauchen
»Für Elise« in der Warteschleife und generische Textantworten per E-Mail wirken im Zeitalter von KI wie Relikte aus einer analogen Welt. Immer mehr Unternehmen transformieren ihre manuellen Prozesse in agentenbasierte Workflows. Doch mit der wachsenden Leistungsfähigkeit von KI-Agenten steigt die Bedeutung eines oft unterschätzten Faktors: des Menschen im Prozess. Kunden, die heute mit einem…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Strategien
Unternehmen erhöhen Digitalisierungsbudget um 30 Prozent, davon geht ein Drittel in KI-Projekte
Zwei von drei Unternehmen haben ihr Gesamtbudget für Digitalisierungsinitiativen erhöht – im Durchschnitt um 30 Prozent. Auf KI-Projekte entfällt bereits fast ein Drittel – doch stufen 66 Prozent die Reife vieler KI‑Angebote als unbefriedigend ein. Effektiver Einsatz des Digitalisierungsbudgets zweifelhaft, da Mehrheit nur über halbgare Strategien verfügt und nötige Rahmenbedingungen fehlen. Erwartete Ergebnisse bleiben vor allem…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work
Agents of Chaos: KI-Agenten als neue Risikoklasse
Autonome KI‑Agenten auf Basis von Large Language Models (LLMs) entwickeln sich rasant von experimentellen Chatbots zu handlungsfähigen Systemen, die eigenständig Aufgaben ausführen, Werkzeuge nutzen, kommunizieren und Entscheidungen treffen. Das Paper »Agents of Chaos« analysiert erstmals systematisch, welche neuen Sicherheits‑, Datenschutz‑ und Governance‑Risiken dadurch entstehen [1]. Die Studie basiert auf einer zweiwöchigen Red‑Teaming‑Untersuchung mit realistisch…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI-Transformation gefährdet: APIs entwickeln sich zur primären Angriffsfläche
Cyberkriminelle folgen den KI-Investitionen von Unternehmen und nutzen APIs als schnellsten Weg zu Skalierung, Disruption und Profit. Akamai hat seinen SOTI-Bericht (State of the Internet) »Anwendungen, APIs und DDoS 2026« veröffentlicht, der einen entscheidenden Wandel in der Bedrohungslandschaft aufzeigt [1]. Angreifer industrialisieren ihre Methoden und zielen auf die Infrastruktur ab, die das Geschäftswachstum und…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Es fehlen Grundlagen, um KI sicher in Finanzprozesse zu integrieren
Gleichzeitig mit wachsendem KI‑Einsatz im Finanzbereich fehlen vielen Organisationen weiterhin die operativen Grundlagen für eine sichere Integration. Eine aktuelle Studie zeigt, dass selbst KI‑Vorreiter häufig an Governance, Datenmanagement und Infrastruktur scheitern. Damit bleibt der Schritt vom Experiment zur skalierbaren Anwendung in zentralen Finanzprozessen für viele Unternehmen eine Herausforderung. Laut einer Studie von Payhawk fehlt…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Trends Security | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI beschleunigt die unkontrollierte Verbreitung von Zugangsdaten um ein Vielfaches
Im Jahr 2025 weisen Entwickler-Commits mit Claude Code* eine Leak-Rate von 3,2 Prozent bei Zugangsdaten auf, gegenüber einem Basiswert von 1,5 Prozent. Der menschliche Faktor bleibt entscheidend. GitGuardian, der Sicherheitsanbieter hinter der meistinstallierten Anwendung auf GitHub, veröffentlicht die fünfte Ausgabe seines Berichts »State of Secrets Sprawl« (Lagebericht zur Ausbreitung von Zugangsdaten) [1]. Der Lagebericht…
News | Business Process Management | Effizienz | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Warum Roboter ein eigenes Gehirn brauchen: Höchste Anforderungen an IT‑Systeme in der KI‑Robotik
KI macht Roboter so intelligent, dass sie ihre Umgebung wahrnehmen, komplexe Aufgaben eigenständig erledigen und individuell auf neue Situationen reagieren können. Als Gehirn dienen kompakte IT-Systeme direkt am Roboter, die sich deutlich von den klassischen Systemen aus der Rechenzentrumswelt unterscheiden. Dell Technologies erklärt, was sie auszeichnet und welche Anforderungen sie erfüllen müssen. KI erlaubt…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
KI und Arbeit: Warum der große Jobabbau ausbleibt – und was sich stattdessen verändert
Während viele vor einer KI‑bedingten Entlassungswelle warnen, zeigen Daten und Praxis ein deutlich widersprüchlicheres Bild. KI ersetzt bislang kaum Jobs, sondern verschiebt Aufgaben, scheitert aber an Datenqualität und schafft neue Rollen dort, wo Prozesse neu gedacht werden. Warum Angst schneller wächst als Produktivität – und weshalb Europas Herausforderung weniger im Personalabbau als in Qualifizierung und…
Trends 2026 | News | Favoriten der Redaktion | Tipps | Ausgabe 1-2-2026
Mit KI, Nachhaltigkeit und Resilienz zum Unternehmenserfolg 2026 – Zukunft jetzt gestalten
2026 steht im Zeichen des digitalen Umbruchs: Künstliche Intelligenz, nachhaltige Technologien und resiliente Strukturen werden zur Grundlage für den Unternehmenserfolg. Unternehmen müssen sich neuen regulatorischen Anforderungen, Cyberrisiken und dem Fachkräftemangel stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wer jetzt in Innovation, Talente und verantwortungsvolle Datenstrategien investiert, gestaltet die Zukunft aktiv mit.
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Souveräne KI – Warum Regulierung, staatliche Beschaffung und geopolitische Interessen den Wettbewerb um KI neu ordnen
Zwei Jahre lang dominierte im KI-Markt vor allem ein Thema: der Wettbewerb der Modelle. Neue Benchmarks, größere Kontextfenster und schnellere multimodale Fortschritte bestimmten die Diskussion. Währenddessen blieb eine zentrale Frage weitgehend im Hintergrund: Was geschieht, wenn diese Systeme für Staaten strategisch so wichtig werden, dass Regierungen Einfluss auf ihre Nutzung und ihr Verhalten nehmen? …
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien
Was bedeutet agentenbasierte KI für die Zukunft der Software?
Der Januar war ein harter Monat für Softwareaktien. Die Marktstimmung schwankte stark. Das hatte in vielen Fällen weniger mit den Fundamentaldaten zu tun als vielmehr mit einer einzigen Frage, die den Sektor bewegte: »Was bedeutet agentenbasierte KI für die Zukunft der Software?«. Eine aktuelle Analyse von William Blair verdeutlicht die Stimmung sehr gut: Der…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | Favoriten der Redaktion | Trends Services | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Studie enthüllt: Unternehmen verlieren die Kontrolle über KI
Unternehmen nutzen neue KI- und Cloud-Technologien für das Datenbankmanagement schneller denn je. Mitunter so schnell, dass die Sicherheit auf der Strecke bleibt und Kontrollverluste drohen. Das ist eines der zentralen Ergebnisse des State of the Database Landscape Report 2026 von Redgate, einem Anbieter von Database-DevOps-Lösungen für umfassende Datenbankkontrolle [1]. Der Einsatz von KI im…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
KI treibt die Industrialisierung von Romance-Scams voran
Natürlich rücken Romance-Scams rund um den Valentinstag verstärkt in den Fokus. Doch die Realität ist weitaus düsterer: Dieses Geschäft läuft 365 Tage im Jahr – unabhängig von saisonalen Anlässen. 2026 markiert den Beginn einer neuen Ära der Romance-Scams. Leistungsstarke KI-Modelle – darunter Gemini von Google, ChatGPT von OpenAI sowie Claude von Anthropic – eröffnen…