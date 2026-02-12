KI treibt die Industrialisierung von Romance-Scams voran

Natürlich rücken Romance-Scams rund um den Valentinstag verstärkt in den Fokus. Doch die Realität ist weitaus düsterer: Dieses Geschäft läuft 365 Tage im Jahr – unabhängig von saisonalen Anlässen.

2026 markiert den Beginn einer neuen Ära der Romance-Scams. Leistungsstarke KI-Modelle – darunter Gemini von Google, ChatGPT von OpenAI sowie Claude von Anthropic – eröffnen Betrügern neue Handlungsspielräume. Mit geringem finanziellem Aufwand können sie diese Tools nutzen, um sprachlich perfekte, emotional manipulative Nachrichten zu generieren, die darauf ausgelegt sind, Opfer in die Falle zu locken. Stoßen Kriminelle bei proprietären Modellen auf Inhaltsfilter und Nutzungsbeschränkungen, weichen sie auf frei verfügbare Open-Source-Modelle wie DeepSeek und Qwen aus, die mittlerweile nahezu auf Augenhöhe mit ihren kostenpflichtigen Pendants sind.

Diese Scams sind der Motor einer milliardenschweren Industrie – die häufig auf der systematischen Ausbeutung von Opfern von Menschenhandel beruht. In eigens eingerichteten Komplexen werden diese Menschen unter Zwang und hohem Druck in sogenannten »Sales Floors« eingesetzt. Dort geben Quoten den Takt vor, und Glocken oder Gongs erklingen, wenn es gelingt, ein Betrugsopfer um seine gesamten Ersparnisse zu bringen. Auch wenn Romance-Scams und Investmentbetrug statistisch getrennt erfasst werden, sind sie in der Praxis eng miteinander verflochten: Die vermeintliche Liebesbeziehung dient lediglich als Türöffner für betrügerische Investitionsangebote. Für 2024 meldeten das Federal Bureau of Investigation (FBI) und die Federal Trade Commission (FTC) Schäden durch Investmentbetrug in Höhe von 5,7 Milliarden US-Dollar – der höchste Verlustbetrag aller Betrugskategorien. Doch selbst diese Zahl dürfte konservativ sein, da die Scham vieler Betroffener dazu führt, dass zahlreiche Fälle im Verborgenen bleiben.

Den Behörden sind diese Betrugskomplexe seit Jahren bekannt. Ein jüngst veröffentlichter Augenzeugenbericht des Magazins Wired zeigt jedoch, in welchem Ausmaß sich ihre Strukturen weiterentwickelt haben. Der Bericht beschreibt eine systematische KI-Strategie, einschließlich eines eigenen sogenannten »AI Room«, in dem Deepfake-Technologie eingesetzt wird, um in Videotelefonaten mittels Face-Swapping die Identität der Betrüger scheinbar zu verifizieren.

Angesichts der Fortschritte bei der Audio-, Video- und Bildgenerierung durch LLMs werden diese Täuschungen künftig kaum noch von der Realität zu unterscheiden sein.

So fortschrittlich die Technologie auch erscheinen mag: In diesem Szenario bleibt eine alte, oft zitierte Faustregel eines der wirksamsten Gegenmittel. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein – etwa Investmentangebote, die Gewinne von mehreren Tausend bis hin zu Hunderttausenden Euro in Aussicht stellen –, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Betrug. Man sollte sich nicht von Screenshots angeblicher Erträge oder Behauptungen über Insider-Expertise blenden lassen. Bringt ein Online-Match das Thema Investitionen zur Sprache – ob offensiv oder scheinbar beiläufig –, ist höchste Vorsicht geboten. Man sollte den Kontakt abbrechen, das Match auflösen und den Vorfall melden.

Satnam Narang, Senior Staff Research Engineer, Tenable

317 Artikel zu „Scam“

News | IT-Security | Tipps QR-Code Scams – verstehen und vermeiden Jeder kennt sie, und so gut wie jeder verwendet sie: QR-Codes. Inzwischen sind die schwarz-weißen Quadrate allgegenwärtig und aus kaum einem Bereich mehr wegzudenken, von der Speisekarte bis hin zum Zahlungsportal. Wie so oft hat die wachsende Popularität ihre Schattenseiten: Die stetig steigende Zahl von QR-Code Scams, also betrügerische Aktivitäten auf der Basis von QR-Codes.… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps Anstieg von Romance Scams: Das Vertrauen missbrauchen Wenn jemand in einer Dating-App versucht, Sie dazu zu bringen, Geld in etwas zu investieren, ist das ein großes Warnsignal. Romantikbetrug nimmt zu und der Valentinstag ist nur ein Beispiel dafür, wann diese Betrügereien erheblich zunehmen können. Die Realität ist, dass Betrüger ständig auf der Suche nach echten Verbindungen sind und die Währung des… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps Netflix Phishing-Scam Es kann wohl kaum ein Zweifel bestehen, dass Netflix zu einem der großen Player im Video-Streaming-Markt zählt und über eine entsprechende Markdurchdringung verfügt. Da kann es nicht überraschen, dass die Kunden des Streaming-Dienstes zu einem der bevorzugten Angriffsziele von Hackern zählen, insbesondere was Phishing-Scams anbelangt. Eine gute Gelegenheit bot sich anpassungsfähigen Spammern als der Video-on-Demand-Spezialist… Weiterlesen →

105 Artikel zu „Valentin“