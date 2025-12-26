Weihnachtswünsche: So unterschiedlich sind Männer und Frauen (doch nicht)

An Weihnachten Gutscheine zu verschenken dürften viele Menschen als wenig kreativ empfinden – doch trotzdem sind diese hoch im Kurs. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen stehen Gutscheine auf der Wunschliste ganz oben. Das zeigt eine Erhebung der Statista Consumer Insights. Geldgeschenke folgen bei den Männern auf Platz zwei, sie sind auch bei Frauen beliebt (Rang 3). Unterschiede gibt es zum Beispiel bei Kosmetik und Parfüm: Bei Frauen liegt diese Geschenke-Kategorie an zweiter Stelle, bei Männern hingegen auf Rang 4.

Leichte Unterschiede zeigen sich im Bereich Smartphones und Tablets. Bei Männern liegen solche Geschenke an Platz sieben der Rangliste. Smartphones und Tablets sind bei den Frauen aber auch nicht gänzlich unbeliebt, sie liegen auf Platz zehn und haben es damit knapp nicht in diese Grafik geschafft.

