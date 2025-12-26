Weihnachtswünsche: So unterschiedlich sind Männer und Frauen (doch nicht)

An Weihnachten Gutscheine zu verschenken dürften viele Menschen als wenig kreativ empfinden – doch trotzdem sind diese hoch im Kurs. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen stehen Gutscheine auf der Wunschliste ganz oben. Das zeigt eine Erhebung der Statista Consumer Insights. Geldgeschenke folgen bei den Männern auf Platz zwei, sie sind auch bei Frauen beliebt (Rang 3). Unterschiede gibt es zum Beispiel bei Kosmetik und Parfüm: Bei Frauen liegt diese Geschenke-Kategorie an zweiter Stelle, bei Männern hingegen auf Rang 4.
Leichte Unterschiede zeigen sich im Bereich Smartphones und Tablets. Bei Männern liegen solche Geschenke an Platz sieben der Rangliste. Smartphones und Tablets sind bei den Frauen aber auch nicht gänzlich unbeliebt, sie liegen auf Platz zehn und haben es damit knapp nicht in diese Grafik geschafft.
Der Statista Global Consumer Survey ermöglicht Ihnen, verschiedene Länderdatensätze, Themen und Zielgruppen zu analysieren. Dabei können Sie regionale und globale Trends im weltweiten Konsumverhalten vergleichen. Mit Daten zu Menschen in mehr als 55 Ländern mit jeweils bis zu 60.000 Befragten pro Land und Update und finden Sie Ihre (zukünftigen) Kunden. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/28826/anteil-der-befragten-die-sich-ueber-folgende-geschenke-freuen/?lid=qddsx922n0ag
2145 Artikel zu „Mann Frau“
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Trends Mobile | Trends Services | Tipps
Games: Frauen zocken mehr als Männer
Insgesamt spielt mehr als die Hälfte der Deutschen Computer- und Videospiele. Die Silver Gamer kommen: Jede und jeder Fünfte Ü65 zockt. Durchschnittliche Spieldauer beträgt zwei Stunden am Tag. Konsole und Smartphone meistgenutzte Geräte. Video- und Computerspiele sind längst ein Massenphänomen: Über die Hälfte der Deutschen spielt zumindest hin und wieder elektronische Spiele (52 Prozent),…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2023
Arbeitszeit: Wie lange Arbeiten Männer und Frauen?
https://de.statista.com/infografik/31863/erwerbsarbeit-und-unbezahlte-arbeit-von-personen-ab-18-jahren-in-deutschland/ »Frauen ab 18 Jahren arbeiten pro Woche rund 1,5 Stunden mehr als Männer«, so eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes zur Zeitverwendung in Deutschland. Demnach arbeiten Frauen im Schnitt 45,18 Stunden pro Woche und Männer 43,52 Stunden. Dabei gibt es indes einen wesentlichen Unterschied: die Entlohnung. Frauen arbeiten fast 30 Stunden pro Woche unbezahlt…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit
Die beliebtesten Sportarten – bei Frauen und Männern
https://de.statista.com/infografik/30236/befragten-die-folgende-sportarten-mindestens-gelegentlich-betreiben/ Wandern ist sowohl bei Frauen wie auch bei Männern hierzulande die beliebteste Sportart. Die Statista-Erhebung zeigt außerdem, dass Fitness- und Ausdauertraining bei Frauen höher im Kurs steht als bei Männern: 41 Prozent der im Rahmen der Statista Consumer Insights befragten Frauen finden diese Form von Sport so attraktiv, dass sie sie mindestens gelegentlich betreiben.…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2020
Diskriminierung im Job: weniger Gehalt für Frauen, mangelndes Lob für Männer
Die aktuelle So-arbeitet-Deutschland-Studie von SThree zeigt: Impulse für Gleichberechtigung im Job ist Chefsache. Weniger Geld, seltenere Beförderung und der Vorwurf der Quotenfrau: So sieht der Arbeitsalltag vieler Frauen in Deutschland aus, denn 60 Prozent wurden schon mal aufgrund ihres Geschlechts im Job benachteiligt. Dabei finden 91 Prozent, dass Diskriminierung im Beruf nichts verloren hat…
News | Trends 2019 | Künstliche Intelligenz
KI: Gehirne von Männern und Frauen unterscheiden sich
Forscher haben selbstlernende Software aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) erfolgreich darauf trainiert, zu erkennen, ob ein fMRT-Scan ein weibliches oder ein männliches Gehirn zeigt. Damit ist klar, dass es bei der Verknüpfung von Gehirnregionen charakteristische Geschlechtsunterschiede gibt. Nachzulesen ist dieses Ergebnis der Wissenschaftler aus Jülich, Düsseldorf und Singapur jetzt in der Fachzeitschrift »Cerebral…
News | Business
Frauen leben nachhaltiger als Männer
Das Thema Nachhaltigkeit ist bei den Deutschen sehr präsent. 88 Prozent ergreifen bereits Maßnahmen, um die Umwelt zu schonen, besonders Frauen. Jüngst hat die Europäische Kommission verkündet, gegen Plastikmüll vorzugehen. Bestimmte Einweg-Plastikprodukte, für die es preislich erschwingliche Alternativen gibt (Plastikgeschirr, Strohhalme, Wattestäbchen), sollen verboten werden. Das trifft den Nerv der Deutschen, die in diesem…
News | Trends Services | Trends 2018 | Marketing
Fit (F)or Fat? Männer mögen’s kurvig – Frauen eher sportlich
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Infrastruktur | IT-Security | Services Jenseits des Labors: Cyberresilienz für die Biowissenschaften 14. Oktober 2024 Der Schutz von SaaS-Daten ist für biowissenschaftliche Unternehmen angesichts ihrer besonderen Herausforderungen und gesetzlichen Anforderungen von entscheidender Bedeutung. Der Weg von Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften (bzw. Life Sciences) von der Neugründung bis zur Finanzierung der Serien B und C durch exponentielles…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2017 | Lösungen
Große Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern in Deutschland
– Frauen erzielen in Deutschland nur die Hälfte des Gesamteinkommens der Männer und verdienen bei den Stundenlöhnen rund ein Fünftel weniger – Bei Erwerbseinkommen gibt es Gender Pay Gap zwischen »Männer-« und »Frauenberufen«, aber auch innerhalb vieler Berufe – Deutschland weist eine im internationalen Vergleich hohe Lücke von rund 53 Prozent bei den Renteneinkommen aus…
News | Business | Trends Wirtschaft | E-Commerce | Trends Services | Trends 2017 | Marketing | Services
Frauen und Männer kaufen Bekleidung weiterhin immer häufiger im Netz
Online-Player bauen Marktanteil bei Damen- und Herrenbekleidung 2016 erneut aus. Bei Fashion-Fachhändlern gewinnen Vertikalisten. Gesamtmarkt wächst nur leicht auf 31,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen liefert der »Branchenfokus Damen- und Herrenbekleidung 2017« von IFH Köln und BBE Handelsberatung. Damen- und Herrenbekleidung landet auch weiterhin immer häufiger im digitalen Warenkorb. Das zeigen die Ergebnisse des neuen…
News | Trends Kommunikation | Trends Mobile | Trends Services | Kommunikation | Trends 2017 | Marketing | Services
Digitale Sprachassistenten: Männer wollen Frauenstimmen, Frauen auch
Die Deutschen bevorzugen digitale Sprachassistenten mit Frauenstimmen. Das geht aus einer gemeinsamen Umfrage von Statista und Norstat hervor. Auch unter den weiblichen Befragten gibt es nur wenige, die sich für einen männlichen Assistenten aussprechen. Da trifft es sich gut, dass Siri und Co. ab Werk ohnehin weiblich sind. Dass die Hersteller damit richtig liegen, zeigt…
News | Digitalisierung | Trends Security | Trends Services | Infrastruktur | Internet der Dinge | Trends 2016 | Lösungen | Services
Frauen und Männer mögen’s smart
Die Akzeptanz für das Smart Home ist da – und sie liegt bei der jüngeren Generation höher. Eine 2016 in Österreich durchgeführte Umfrage zum Interesse von Frauen und Männern an Smart-Home-Anwendungen legt den Schluss nahe, dass Frauen und Männer in Sachen Smart Home auf einer Welle funken. In der Erhebung gaben 55 Prozent der Männer…
News | Business | E-Commerce | Trends Kommunikation | Trends Services | Trends E-Commerce | Kommunikation | Trends 2017 | Marketing | Services
Frauen kaufen anders ein als Männer – definitv
Studie zeigt die Rolle von Treue, Technik und Berührungen. Wie sich Männer und Frauen auch beim Einkauf unterscheiden, wird gerne diskutiert oder parodiert. Im Hi-Fi-Elektronik-Spielzeugladen seufzt manche Frau: »Männer!« und beim Warten vor dem Schuhgeschäft heißt es andersrum: »Frauen!«. Ob die Klischees der Realität entsprechen, hat eine europaweite Studie zu Kundenwünschen von Frauen und Männern…
News | Business | Trends Wirtschaft | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | Infografiken | Trends 2017 | Marketing | Services
Was schenken am Valentinstag 2017? Männer und Frauen im Vergleich
Männer und Frauen gehen den Valentinstag unterschiedlich an und haben verschiedene Erwartungen. Während fast drei Viertel der Damen ein Geschenk zum Valentinstag erwartet, sind es bei den Herren gerade einmal 41 %. Auch die bevorzugte Geschenkart ist höchst unterschiedlich: Die Damen verschenken gerne ein Dinner-Date und Persönliches, während die Herren klassisch Blumen und Schmuck schenken.…
News | Business | Trends Wirtschaft | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | Trends 2016 | Lösungen | Services
Produktverpackungen: Frauen umweltbewusster als Männer
Umweltfreundliche und praktische Produktverpackungen stehen hoch im Kurs. Konsumenten legen Wert auf umweltfreundliche und praktische Produktverpackungen. Das zeigen die Ergebnisse des aktuellen Consumer Barometers von IFH Köln und KPMG [1]. Über alle Produktkategorien hinweg ist knapp 76 Prozent der rund 520 befragten Konsumenten wichtig, dass Verpackungen umweltfreundlich sind. Bei Getränken (85 %) und Lebensmitteln (82…
News | Business | Digitalisierung | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | Services
Sicherheit, Ausgaben, Mobile Shopping – so surfen Männer und Frauen im Internet
Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Mann und Frau sind ein spannendes Thema. Doch wie gleich/unterschiedlich sind die Geschlechter eigentlich, wenn es um das Surfen im Internet geht? Paysafecard hat in mehreren Umfragen das Surfverhalten von Männern und Frauen unter die Lupe genommen. Die Resultate offenbaren überraschende Unterschiede zwischen Mann/Frau: Zahlen Sie lieber mit Bargeld oder…
News | Business | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Trends 2016 | Kommunikation
Mehrheit weltweit sieht keine Gleichberechtigung von Mann und Frau
Am 08. März wird mit dem internationalen Frauentag rund um den Globus an die Bedeutung von Gleichberechtigung und Emanzipation erinnert. Doch sind Männer und Frauen in Deutschland bereits gleichberechtigt? Die Mehrheit der Deutschen meint Nein. Zwar wünscht sich ein Großteil (85 %) die uneingeschränkt gleichen Rechte für Männer und Frauen, jedoch sind 61 Prozent der…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2015
Frauen sind häufiger und anders krank als Männer
Gesundheitsreport: Warum Frauen und Männer anders krank sind. Studie zeigt größte Geschlechterunterschiede bei psychischen Erkrankungen, Krebs und Kreislauferkrankungen. Depressionen, Krebs, Herzinfarkt – bei diesen Krankheiten gibt es große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Das wirkt sich auch auf den Krankenstand aus: Im Jahr 2015 fehlten Frauen zum Beispiel 14 Prozent häufiger im Job als ihre männlichen…
News | Business | E-Commerce | Trends E-Commerce | Trends 2015
So unterschiedlich shoppen Männer und Frauen
Eine Auswertung zu den Interessen beim Online-Shopping im Jahr 2015 zeigt die Besonderheiten der Geschlechter. Frauen und Männer shoppen anders. Das ergab eine Analyse der Gutschein-Webseite [1] die die Online-Shopping-Gewohnheiten ihrer Kunden im Jahr 2015 analysiert hat. Dazu wurden die Nutzungsdaten der Webseite anhand von Google Analytics Reports für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015 ausgewertet. Auf…
News | Business | Trends Kommunikation | Trends Mobile | Infografiken | Kommunikation
So unterschiedlich nutzen Männer und Frauen ihre mobilen Geräte
Das Smartphone bestimmt unseren Alltag: Fast fünfzig Prozent der Menschen in Deutschland können sich ein Leben ohne Handy nicht mehr vorstellen. Dabei nutzen Männer und Frauen ihre mobilen Geräte höchst unterschiedlich. Während Frauen sich beispielsweise in Online-Communitys sehr wohl fühlen, ist das Herunterladen von Dateien die größte Männerdomäne. Diese und andere Fakten der Infografik »Der mobile…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Marketing | New Work | Strategien | Tipps
Wo bleibt die Frauen-Power in der ITK?
Die nackten Zahlen zeigen: Frauen-Power in der ITK ist noch immer Mangelware – aber es gibt auch Lichtblicke. Laut aktuellen Eurostat-Daten arbeiten in der EU rund 10 Millionen Menschen als ITK-Fachkräfte, davon nur 19,5 % Frauen. In Deutschland liegt der Anteil mit 19,2 % sogar leicht unter dem EU-Durchschnitt. So sieht die Lage aus Männerdominanz:…