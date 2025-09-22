Wo bleibt die Frauen-Power in der ITK?

Die nackten Zahlen zeigen: Frauen-Power in der ITK ist noch immer Mangelware – aber es gibt auch Lichtblicke.

Laut aktuellen Eurostat-Daten arbeiten in der EU rund 10 Millionen Menschen als ITK-Fachkräfte, davon nur 19,5 % Frauen. In Deutschland liegt der Anteil mit 19,2 % sogar leicht unter dem EU-Durchschnitt.

So sieht die Lage aus

Männerdominanz: Über 80 % der ITK-Spezialisten in der EU sind Mä

Spitzenreiter bei Frauenanteil: Estland, Rumänien und Bulgarien – jeweils mindestens 27 % weibliche Fachkrä

Schlusslichter: Ungarn, Malta und Tschechien mit besonders niedrigen Frauenanteilen.

Deutschland: 436.000 ITK-Spezialistinnen – absolut viele, relativ aber unterdurchschnittlich.

Positiver Trend: In 24 von 27 EU-Ländern ist der Frauenanteil zwischen 2014 und 2024 gestiegen, teils deutlich (z. +8,2 Prozentpunkte in Estland).

Wachstum: Die Zahl weiblicher ITK-Fachkräfte wuchs EU-weit im Schnitt um 6,9 % pro Jahr – deutlich schneller als bei Männern (4,5 %).

Was das für »Frauen-Power« bedeutet

Der Anteil steigt, aber von einem sehr niedrigen Niveau.

Strukturelle Barrieren wie Rollenbilder, fehlende Vorbilder und ungleiche Karrierechancen bremsen den Fortschritt.

Chancen: Die digitale Transformation schafft neue Berufsfelder, in denen gezielte Förderung von Frauen den Gender Gap schneller schließen könnte.

Konkrete Maßnahmen um den Frauenanteil in der ITK-Branche zu erhöhen

Hier sind konkrete Maßnahmen, mit denen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Politik den Frauenanteil in der ITK-Branche nachhaltig erhöhen können – basierend auf aktuellen Eurostat-Daten und Branchenstudien24:

Frühzeitige Förderung & Bildung

MINT-Fächer in Schulen stärken – Technik und Informatik schon in der Grundschule spielerisch vermitteln, um Berührungsängste abzubauen.

Role Models sichtbar machen – erfolgreiche IT-Frauen in Schulprojekten, Medien und Social Media vorstellen.

Girls’ Days & Coding Camps – gezielte Angebote nur für Mädchen, um Selbstvertrauen und Interesse zu fördern.

Rekrutierung & Karrierewege anpassen

Genderneutrale Stellenausschreibungen – auf stereotype Begriffe verzichten, Soft Skills und Entwicklungschancen betonen.

Aktives Ansprechen – gezielte Recruiting-Kampagnen an Hochschulen, Bootcamps und in Frauennetzwerken.

Quereinstieg erleichtern – Umschulungs- und Zertifikatsprogramme für Frauen aus anderen Branchen.

Mentoring & Netzwerke

Mentoring-Programme – erfahrene Fach- und Führungskräfte begleiten weibliche Talente.

Frauennetzwerke im Unternehmen – Austausch, gegenseitige Unterstützung und Sichtbarkeit fördern.

Sponsorship statt nur Mentoring – Führungskräfte setzen sich aktiv für die Karriere ihrer Mentees ein.

Arbeitsbedingungen familienfreundlich gestalten

Flexible Arbeitszeitmodelle – Homeoffice, Gleitzeit und Teilzeitoptionen.

Kinderbetreuung – betriebseigene Kitas oder Zuschüsse zu Betreuungskosten.

Rückkehrprogramme – strukturierte Wiedereinstiegsmodelle nach Elternzeit.

Unternehmenskultur & Führung

Diversity-Ziele festlegen – klare Kennzahlen und Verantwortlichkeiten.

Bias-Trainings – Führungskräfte und HR schulen, um unbewusste Vorurteile zu erkennen und abzubauen.

Erfolgsgeschichten teilen – interne und externe Kommunikation über weibliche Erfolge in IT-Projekten.

Kernbotschaft: Es reicht nicht, nur »mehr Frauen einzustellen« – entscheidend ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Bildung, Recruiting, Unternehmenskultur und Karriereförderung miteinander verzahnt.

12‑Monats‑Aktionsplan

Hier ist ein praxisnaher 12‑Monats‑Aktionsplan, mit dem ein Unternehmen den Frauenanteil in der ITK-Branche messbar steigern kann. Er basiert auf den aktuellen Eurostat-Daten und kombiniert Bildung, Recruiting, Unternehmenskultur und Karriereförderung.

12‑Monats‑Plan für mehr Frauen-Power in der ITK

Monat Schwerpunkt Maßnahmen Ziel 1–2 Analyse & Zielsetzung – Aktuellen Frauenanteil erheben – Zielquote für 3 und 5 Jahre festlegen – Diversity-Verantwortliche benennen Klare Ausgangsbasis & Commitment 3–4 Recruiting anpassen – Stellenausschreibungen genderneutral formulieren – Kooperation mit Hochschulen & Bootcamps mit hohem Frauenanteil – Teilnahme an Karrieremessen für Frauen in Tech Bewerberinnen-Pipeline vergrößern 5–6 Frühförderung & Sichtbarkeit – Girls’ Day & Coding-Workshops im Unternehmen – Social-Media-Kampagne mit weiblichen Role Models – Kooperation mit Schulen Nachwuchsinteresse wecken 7–8 Mentoring & Netzwerke – Internes Mentoring-Programm starten – Beitritt zu externen Frauennetzwerken (z. B. Women in Tech) – Führungskräfte als »Sponsoren« für Talente einsetzen Bindung & Entwicklung fördern 9–10 Arbeitsbedingungen optimieren – Flexible Arbeitszeitmodelle ausbauen – Homeoffice-Optionen erweitern – Rückkehrprogramme nach Elternzeit einführen Vereinbarkeit von Beruf & Privatleben verbessern 11 Schulungen & Kulturarbeit – Unconscious-Bias-Trainings für HR & Führungskräfte – Diversity-Ziele in Führungskräfte-Boni verankern – Erfolge intern kommunizieren Nachhaltige Kulturveränderung 12 Evaluation & Ausblick – Fortschritt messen (Frauenanteil, Bewerbungen, Beförderungen) – Feedbackrunden mit Mitarbeiterinnen – Ziele & Maßnahmen für das nächste Jahr anpassen Kontinuierliche Verbesserung

Erfolgsfaktoren

Top-Management-Commitment – ohne Rückhalt von oben bleibt es Symbolpolitik.

Messbare KPIs – z. B. +3 % Frauenanteil pro Jahr, +20 % Bewerbungen von Frauen.

Storytelling – Erfolge und Vorbilder sichtbar machen, intern wie extern.

Langfristigkeit – Kulturwandel braucht mehrere Jahre, nicht nur eine Kampagne.

12‑Monats‑Kommunikationsplan für mehr Frauen-Power in der ITK

Alles klar – hier ist der Kommunikationsplan, der den 12‑Monats‑Aktionsplan für mehr Frauen-Power in der ITK optimal begleitet. Er sorgt dafür, dass intern alle mitziehen und extern das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber für weibliche ITK-Fachkräfte sichtbar wird.

Kommunikationsplan – Mehr Frauen in der ITK

Zielgruppen

Intern: Geschäftsführung, Führungskräfte, HR, bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Extern: Bewerberinnen, Studierende, Quereinsteigerinnen, Fachmedien, Branchenverbände, Politik

Zeitliche Struktur (parallel zum 12‑Monats‑Plan)

Phase Kommunikationsziel Maßnahmen & Kanäle Monat 1–2 Analyse & Zielsetzung Commitment sichtbar machen – CEO-Statement zu Diversity-Zielen im Intranet & LinkedIn – Interne Kick-off-Veranstaltung mit allen Führungskräften Monat 3–4 Recruiting anpassen Bewerberinnen-Pipeline füllen – Social-Media-Kampagne mit Mitarbeiterinnen-Porträts – Kooperation mit Hochschul-PR & Women-in-Tech-Events Monat 5–6 Frühförderung & Sichtbarkeit Nachwuchsinteresse wecken – Pressemitteilung zu Girls’ Day & Coding-Workshops – Storytelling-Artikel im Unternehmensblog Monat 7–8 Mentoring & Netzwerke Bindung stärken – Interne Newsletter-Serie »Mentor & Mentee im Gespräch« – Teilnahme an Branchen-Panels mit weiblichen Führungskräften Monat 9–10 Arbeitsbedingungen optimieren Arbeitgeberattraktivität betonen – Video-Testimonials zu flexiblen Arbeitsmodellen – Fachartikel in HR- und IT-Magazinen Monat 11 Schulungen & Kulturarbeit Kulturwandel verankern – Interne Diversity-Week mit Workshops & Keynotes – LinkedIn-Posts zu Erfolgsstories Monat 12 Evaluation & Ausblick Erfolge feiern & nächste Schritte ankündigen – Jahresbericht »Women in ITK« intern & extern – Medieninterviews mit Projektverantwortlichen

Kernbotschaften

»Wir investieren in Vielfalt – weil sie Innovation antreibt.«

»Frauen gestalten bei uns die digitale Zukunft.«

»Karriere in der ITK? Bei uns zählt Talent, nicht Geschlecht.«

Kanäle & Formate

Intern: Intranet, Newsletter, Townhalls, interne Social-Plattformen

Extern: Linkedin, X (Twitter), Xing, Facebook, Reddit, Instagram, YouTube, Fachpresse, Karriereportale, Events

Erfolgsmessung

Steigerung des Frauenanteils in Bewerbungen und Einstellungen

Reichweite & Engagement der Social-Media-Kampagnen

Teilnahmequote an internen Programmen (Mentoring, Workshops)

Medienresonanz (Anzahl & Tonalität der Berichte)

Tipp: Die interne Kommunikation sollte mindestens so stark sein wie die externe – nur wenn die Belegschaft mitzieht, wirkt die Botschaft glaubwürdig nach außen.

Genki Albert Absmeier

