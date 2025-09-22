Wo bleibt die Frauen-Power in der ITK?

Die nackten Zahlen zeigen: Frauen-Power in der ITK ist noch immer Mangelware – aber es gibt auch Lichtblicke.
Laut aktuellen Eurostat-Daten arbeiten in der EU rund 10 Millionen Menschen als ITK-Fachkräfte, davon nur 19,5 % Frauen. In Deutschland liegt der Anteil mit 19,2 % sogar leicht unter dem EU-Durchschnitt.
So sieht die Lage aus
- Männerdominanz: Über 80 % der ITK-Spezialisten in der EU sind Mä
- Spitzenreiter bei Frauenanteil: Estland, Rumänien und Bulgarien – jeweils mindestens 27 % weibliche Fachkrä
- Schlusslichter: Ungarn, Malta und Tschechien mit besonders niedrigen Frauenanteilen.
- Deutschland: 436.000 ITK-Spezialistinnen – absolut viele, relativ aber unterdurchschnittlich.
- Positiver Trend: In 24 von 27 EU-Ländern ist der Frauenanteil zwischen 2014 und 2024 gestiegen, teils deutlich (z. +8,2 Prozentpunkte in Estland).
- Wachstum: Die Zahl weiblicher ITK-Fachkräfte wuchs EU-weit im Schnitt um 6,9 % pro Jahr – deutlich schneller als bei Männern (4,5 %).
Was das für »Frauen-Power« bedeutet
Der Anteil steigt, aber von einem sehr niedrigen Niveau.
- Strukturelle Barrieren wie Rollenbilder, fehlende Vorbilder und ungleiche Karrierechancen bremsen den Fortschritt.
- Chancen: Die digitale Transformation schafft neue Berufsfelder, in denen gezielte Förderung von Frauen den Gender Gap schneller schließen könnte.
[1] ICT specialists in employment – Statistics Explained – Eurostat
Konkrete Maßnahmen um den Frauenanteil in der ITK-Branche zu erhöhen
Hier sind konkrete Maßnahmen, mit denen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Politik den Frauenanteil in der ITK-Branche nachhaltig erhöhen können – basierend auf aktuellen Eurostat-Daten und Branchenstudien24:
- Frühzeitige Förderung & Bildung
- MINT-Fächer in Schulen stärken – Technik und Informatik schon in der Grundschule spielerisch vermitteln, um Berührungsängste abzubauen.
- Role Models sichtbar machen – erfolgreiche IT-Frauen in Schulprojekten, Medien und Social Media vorstellen.
- Girls’ Days & Coding Camps – gezielte Angebote nur für Mädchen, um Selbstvertrauen und Interesse zu fördern.
- Rekrutierung & Karrierewege anpassen
- Genderneutrale Stellenausschreibungen – auf stereotype Begriffe verzichten, Soft Skills und Entwicklungschancen betonen.
- Aktives Ansprechen – gezielte Recruiting-Kampagnen an Hochschulen, Bootcamps und in Frauennetzwerken.
- Quereinstieg erleichtern – Umschulungs- und Zertifikatsprogramme für Frauen aus anderen Branchen.
- Mentoring & Netzwerke
- Mentoring-Programme – erfahrene Fach- und Führungskräfte begleiten weibliche Talente.
- Frauennetzwerke im Unternehmen – Austausch, gegenseitige Unterstützung und Sichtbarkeit fördern.
- Sponsorship statt nur Mentoring – Führungskräfte setzen sich aktiv für die Karriere ihrer Mentees ein.
- Arbeitsbedingungen familienfreundlich gestalten
- Flexible Arbeitszeitmodelle – Homeoffice, Gleitzeit und Teilzeitoptionen.
- Kinderbetreuung – betriebseigene Kitas oder Zuschüsse zu Betreuungskosten.
- Rückkehrprogramme – strukturierte Wiedereinstiegsmodelle nach Elternzeit.
- Unternehmenskultur & Führung
- Diversity-Ziele festlegen – klare Kennzahlen und Verantwortlichkeiten.
- Bias-Trainings – Führungskräfte und HR schulen, um unbewusste Vorurteile zu erkennen und abzubauen.
- Erfolgsgeschichten teilen – interne und externe Kommunikation über weibliche Erfolge in IT-Projekten.
Kernbotschaft: Es reicht nicht, nur »mehr Frauen einzustellen« – entscheidend ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Bildung, Recruiting, Unternehmenskultur und Karriereförderung miteinander verzahnt.
12‑Monats‑Aktionsplan
Hier ist ein praxisnaher 12‑Monats‑Aktionsplan, mit dem ein Unternehmen den Frauenanteil in der ITK-Branche messbar steigern kann. Er basiert auf den aktuellen Eurostat-Daten und kombiniert Bildung, Recruiting, Unternehmenskultur und Karriereförderung.
12‑Monats‑Plan für mehr Frauen-Power in der ITK
|
Monat
|
Schwerpunkt
|
Maßnahmen
|
Ziel
|
1–2
|
Analyse & Zielsetzung
|
– Aktuellen Frauenanteil erheben
– Zielquote für 3 und 5 Jahre festlegen
– Diversity-Verantwortliche benennen
|
Klare Ausgangsbasis & Commitment
|
3–4
|
Recruiting anpassen
|
– Stellenausschreibungen genderneutral formulieren
– Kooperation mit Hochschulen & Bootcamps mit hohem Frauenanteil
– Teilnahme an Karrieremessen für Frauen in Tech
|
Bewerberinnen-Pipeline vergrößern
|
5–6
|
Frühförderung & Sichtbarkeit
|
– Girls’ Day & Coding-Workshops im Unternehmen
– Social-Media-Kampagne mit weiblichen Role Models
– Kooperation mit Schulen
|
Nachwuchsinteresse wecken
|
7–8
|
Mentoring & Netzwerke
|
– Internes Mentoring-Programm starten
– Beitritt zu externen Frauennetzwerken (z. B. Women in Tech)
– Führungskräfte als »Sponsoren« für Talente einsetzen
|
Bindung & Entwicklung fördern
|
9–10
|
Arbeitsbedingungen optimieren
|
– Flexible Arbeitszeitmodelle ausbauen
– Homeoffice-Optionen erweitern
– Rückkehrprogramme nach Elternzeit einführen
|
Vereinbarkeit von Beruf & Privatleben verbessern
|
11
|
Schulungen & Kulturarbeit
|
– Unconscious-Bias-Trainings für HR & Führungskräfte
– Diversity-Ziele in Führungskräfte-Boni verankern
– Erfolge intern kommunizieren
|
Nachhaltige Kulturveränderung
|
12
|
Evaluation & Ausblick
|
– Fortschritt messen (Frauenanteil, Bewerbungen, Beförderungen)
– Feedbackrunden mit Mitarbeiterinnen
– Ziele & Maßnahmen für das nächste Jahr anpassen
|
Kontinuierliche Verbesserung
Erfolgsfaktoren
- Top-Management-Commitment – ohne Rückhalt von oben bleibt es Symbolpolitik.
- Messbare KPIs – z. B. +3 % Frauenanteil pro Jahr, +20 % Bewerbungen von Frauen.
- Storytelling – Erfolge und Vorbilder sichtbar machen, intern wie extern.
- Langfristigkeit – Kulturwandel braucht mehrere Jahre, nicht nur eine Kampagne.
12‑Monats‑Kommunikationsplan für mehr Frauen-Power in der ITK
Alles klar – hier ist der Kommunikationsplan, der den 12‑Monats‑Aktionsplan für mehr Frauen-Power in der ITK optimal begleitet. Er sorgt dafür, dass intern alle mitziehen und extern das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber für weibliche ITK-Fachkräfte sichtbar wird.
Kommunikationsplan – Mehr Frauen in der ITK
- Zielgruppen
- Intern: Geschäftsführung, Führungskräfte, HR, bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Extern: Bewerberinnen, Studierende, Quereinsteigerinnen, Fachmedien, Branchenverbände, Politik
- Zeitliche Struktur (parallel zum 12‑Monats‑Plan)
|
Phase
|
Kommunikationsziel
|
Maßnahmen & Kanäle
|
Monat 1–2 Analyse & Zielsetzung
|
Commitment sichtbar machen
|
– CEO-Statement zu Diversity-Zielen im Intranet & LinkedIn
– Interne Kick-off-Veranstaltung mit allen Führungskräften
|
Monat 3–4 Recruiting anpassen
|
Bewerberinnen-Pipeline füllen
|
– Social-Media-Kampagne mit Mitarbeiterinnen-Porträts
– Kooperation mit Hochschul-PR & Women-in-Tech-Events
|
Monat 5–6 Frühförderung & Sichtbarkeit
|
Nachwuchsinteresse wecken
|
– Pressemitteilung zu Girls’ Day & Coding-Workshops
– Storytelling-Artikel im Unternehmensblog
|
Monat 7–8 Mentoring & Netzwerke
|
Bindung stärken
|
– Interne Newsletter-Serie »Mentor & Mentee im Gespräch«
– Teilnahme an Branchen-Panels mit weiblichen Führungskräften
|
Monat 9–10 Arbeitsbedingungen optimieren
|
Arbeitgeberattraktivität betonen
|
– Video-Testimonials zu flexiblen Arbeitsmodellen
– Fachartikel in HR- und IT-Magazinen
|
Monat 11 Schulungen & Kulturarbeit
|
Kulturwandel verankern
|
– Interne Diversity-Week mit Workshops & Keynotes
– LinkedIn-Posts zu Erfolgsstories
|
Monat 12 Evaluation & Ausblick
|
Erfolge feiern & nächste Schritte ankündigen
|
– Jahresbericht »Women in ITK« intern & extern
– Medieninterviews mit Projektverantwortlichen
- Kernbotschaften
- »Wir investieren in Vielfalt – weil sie Innovation antreibt.«
- »Frauen gestalten bei uns die digitale Zukunft.«
- »Karriere in der ITK? Bei uns zählt Talent, nicht Geschlecht.«
- Kanäle & Formate
- Intern: Intranet, Newsletter, Townhalls, interne Social-Plattformen
- Extern: Linkedin, X (Twitter), Xing, Facebook, Reddit, Instagram, YouTube, Fachpresse, Karriereportale, Events
- Erfolgsmessung
- Steigerung des Frauenanteils in Bewerbungen und Einstellungen
- Reichweite & Engagement der Social-Media-Kampagnen
- Teilnahmequote an internen Programmen (Mentoring, Workshops)
- Medienresonanz (Anzahl & Tonalität der Berichte)
Tipp: Die interne Kommunikation sollte mindestens so stark sein wie die externe – nur wenn die Belegschaft mitzieht, wirkt die Botschaft glaubwürdig nach außen.
Genki Albert Absmeier
1208 Artikel zu „Frauen IT“
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitale Transformation | New Work | Strategien
Mehr Frauen für IT- und Digitalberufe gewinnen
IT- und Digitalberufe: Frauen weiter unterrepräsentiert. Rund ein Drittel der Unternehmen hat sich Ziele gesteckt, mehr Frauen für IT- und Digitalberufe zu gewinnen. Aber noch immer meinen 39 Prozent, Männer seien für IT- und Digitalberufe einfach besser geeignet. Von KI-Expertin über Programmiererin bis hin zur Cloud-Architektin – Frauen sind in den IT- und…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2023
Arbeitszeit: Wie lange Arbeiten Männer und Frauen?
https://de.statista.com/infografik/31863/erwerbsarbeit-und-unbezahlte-arbeit-von-personen-ab-18-jahren-in-deutschland/ »Frauen ab 18 Jahren arbeiten pro Woche rund 1,5 Stunden mehr als Männer«, so eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes zur Zeitverwendung in Deutschland. Demnach arbeiten Frauen im Schnitt 45,18 Stunden pro Woche und Männer 43,52 Stunden. Dabei gibt es indes einen wesentlichen Unterschied: die Entlohnung. Frauen arbeiten fast 30 Stunden pro Woche unbezahlt…
News | Business | Trends 2023 | Whitepaper
In der deutschen Tech-Branche ziehen 43 % der Frauen flexibles Arbeiten einer Gehaltserhöhung vor
Im neuesten Gehaltsleitfaden von Uniting Enterprise, einem Recruiting-Partner der deutschen B2B-Tech-Branche, wird deutlich, dass 43 % der Frauen in der Branche flexibles Arbeiten als den wichtigsten Faktor bei der Suche nach einer neuen Stelle ansehen. Frauen in Deutschland verzichten auf die Möglichkeit, höhere Gehälter zu erhalten, wenn sie Stellen bekommen, die Flexibilität, einen besseren Mutterschaftsurlaub…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2023 | Whitepaper
Frauen in IT-Jobs: Ein nettes »Danke« reicht nicht mehr
Studie: Weibliche Developer sind loyal, wollen aber gutes Gehalt und Förderung. Händeringend suchen Unternehmen nach neuen Talenten mit IT-Know-how – besonders Developer sind gefragt. So kann sich keine Firma leisten, einen Teil der Erwerbsbevölkerung wie das sprichwörtliche Stiefkind zu behandeln. Gerade Frauen sind in der IT-Branche nach wie vor unterrepräsentiert, was den Talent-Pool schmerzlich…
News | Trends Security | IT-Security
Frauen in der Cybersecurity: Fachkräftemangel aktiv entgegenwirken
Die Zahl der offenen Stellen in der Cybersicherheit übersteigt weltweit mittlerweile vier Millionen. Setzt man den Fachkräftemangel mit Statistiken zur Geschlechterverteilung in der Branche in Beziehung, wird deutlich, was diese Talentlücke teilweise verursacht – ein massiver Mangel an Frauen, die in diesem Sektor arbeiten. Als Cybersecurity-Expertin mit mehr als 25 Jahren Technologie- und IT-Erfahrung habe…
News | Business
Covid-19: Bringt die neue Arbeitskultur mehr Frauen in die IT?
Der Mangel an Frauen in der IT ist nach wie vor eine große Herausforderung für die gesamte Branche. Können die jüngsten Veränderungen in der Arbeitskultur Unternehmen helfen, den Fachkräftemangel zu überwinden – und mehr Frauen in die IT-Branche bringen? Der Mangel an Fachkräften im IT-Bereich ist seit Jahren ein ernstes Problem. Insbesondere kleinere Unternehmen…
News | Kommentar | Strategien
Mehr Frauen in der IT? Nur über grundlegendes Change Management
Es ist ein alter Hut – anders kann man es nicht formulieren: Es gibt zu wenige Frauen in der IT. Gerade einmal 16 Prozent beträgt ihr Anteil unter den Fachkräften, wie die letzten Zahlen des Interessensverbands eco belegen. In Führungspositionen wird die Luft gleich noch einmal dünner. Umso verständlicher, dass auch IT-Unternehmen vor diesem Hintergrund…
News | Trends Wirtschaft | Business
Mit Frauen in der Chefetage gibt es weniger Fehlverhalten
Ausgewogene Vertretung von Frauen und Männer reduziert die Strafen für Fehlverhalten von Banken um 7,48 Millionen Dollar pro Jahr Neue Studie, die von Wissenschaftlern der Cass Business School mitverfasst wurde, zeigt, dass Banken mit einer starken weiblichen Präsenz im Verwaltungsrat weniger Geldstrafen für Fehlverhalten auferlegt werden [1]. Die Studie mit dem Titel »Gender Diversity…
News | Business
Spitzenverdienerinnen: So erreichen Frauen ein sechsstelliges Gehalt
Sie ziehen sich für die Familie öfter als Männer aus dem Berufsleben zurück, arbeiten häufiger in Teilzeit und erreichen seltener Führungspositionen: Verglichen mit ihren männlichen Kollegen erreichen weibliche Fachkräfte noch immer deutlich seltener Spitzengehälter. Nur 15 Prozent aller Fachkräfte, die ein Jahresgehalt von mehr als 100.000 Euro erzielen, sind Frauen. Sie verdienen im Schnitt 130.200…
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Strategien
Starke Frauen in die IT!
»Wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze« – für diesen Spruch feiert Deutschland gerade die DFB-Frauen. Lässig, überspitzt und selbstironisch spielen die deutschen Nationalspielerinnen in dem TV-Spot für die Commerzbank mit all den Klischees, Vorurteilen und Anfeindungen, mit denen sie tagtäglich konfrontiert werden. Von Zeitlupenfußball ist in den sozialen Medien oder der Eckkneipe gerne mal…
News | Trends Wirtschaft | Business | Digitalisierung | Trends 2019 | Marketing
Fehlende Work-Life-Balance bremst IT-Karrieren von Frauen aus
Sechs von zehn Digitalunternehmen sehen schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Grund für geringen Frauenanteil in Führungspositionen. Berg: »Flexibles Arbeiten ermöglichen und Kinderbetreuung weiter ausbauen«. Die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist die größte Karrierebremse für Frauen in der Digitalbranche. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung von mehr als 500 Unternehmen…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2019
Was Frauen von Führungspositionen in der IT abhält
Noch immer gibt es zu wenige weibliche Führungskräfte in technischen Berufen. Zum Girlsday wollte der Digitalverband Bitkom daher wissen, was Frauen von Führungspositionen in Unternehmen der IT-Branche abhält. Dafür wurden Gleichstellungsbeauftragte, Personalmanager und Geschäftsführer von 504 IT-Unternehmen in Deutschland befragt. Das Ergebnis: Die Mehrheit der Befragten sieht das Problem in der mangelnden Vereinbarkeit von Beruf…
News | Trends Wirtschaft | Business | Favoriten der Redaktion | Trends 2016 | Trends 2017 | Trends 2019 | Infografiken | Lösungen | Strategien
Deutschland macht kaum Fortschritte bei der Förderung von Frauen am Arbeitsplatz
Deutschland fällt beim »Women in Work Index« auf Rang 18 von 33 OECD-Ländern zurück. Viertgrößte Lohnschere (»Gender Pay Gap«). Anteil der Frauen in Führungspositionen sinkt auf 21 Prozent. Deutschland gelingt es nicht, Frauen besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren und Diskriminierung beim Gehalt abzuschaffen: Frauen verdienen hierzulande im Schnitt immer noch 22 Prozent weniger als…
News | Trends Wirtschaft | Business | Effizienz | Trends 2019 | Lösungen | Services | Strategien
Länder mit den besten Arbeitsbedingungen für Frauen
Deutschland hat bei den Bedingungen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt noch aufzuholen. Im Vorfeld des Internationalen Frauentags am 8. März hat PwC seinen jährlichen »Women in Work Index« veröffentlicht. Die Studie konzentriert sich auf das Jahr 2017 und untersucht die wirtschaftliche Stärkung von Frauen anhand mehrerer Kriterien, wie etwa die Einkommensgerechtigkeit, Zugang von Frauen zu…
News | Business | Kommunikation | Lösungen | Strategien
Internationaler Weltfrauentag 2019: Wo bleibt die Frauenpower in der IT-Branche?
Warum Frauen in der Informationstechnologie nach wie vor unterrepräsentiert sind und wie man das ändern kann. Am 8. März ist es wieder soweit – rund um den Globus wird der internationale Frauentag gefeiert. Während Frauen vor hundert Jahren noch für ihr Wahlrecht kämpften, stehen heute Anliegen wie Lohngleichheit und eine höhere Frauenquote, vor allem…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Lösungen | Online-Artikel | Strategien
Frauen in technischen Führungspositionen
Wann immer man die Zeitung aufschlägt oder das Fernsehen beziehungsweise Radio einschaltet, kein Thema hält sich so nachhaltig in den Schlagzeilen wie der Fachkräftemangel. Dabei klagt die Wirtschaft besonders laut, wenn es um die Besetzung einer technischen (Führungs-) Positionen geht. Für jedes Unternehmen kommt die Besetzung einer Vakanz in diesem Umfeld einer Suche nach der…
News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends 2018 | Künstliche Intelligenz
Frauen haben mit KI nichts am Hut
Deutschland ist zwar führend bei den KI-Fachkräften, aber die Frauen sind in diesem Zukunftsmarkt stark unterrepräsentiert. Deutschland mit Polen sind auf dem letzten Platz in der EU. Linkedin zeigt globale Entwicklungen am Arbeitsmarkt: KI-Fähigkeiten gehören zu den am schnellsten wachsenden Fähigkeiten. International liegt Deutschland in der Spitze auf Platz drei, wie eine Untersuchung von Linkedin…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2018
Arbeit & Beruf: Frauen in Führungspositionen im EU-Vergleich
Weniger als ein Drittel aller Führungspositionen in deutschen Unternehmen werden von Frauen besetzt. Im EU-Vergleich schneidet Deutschland damit schlecht ab und landet nur im unteren Drittel. In den letzten 20 Jahren ist der Anteil in Deutschland nur um 3 Prozentpunkte angestiegen. Schlusslicht in der EU ist Luxemburg mit lediglich rund 19 Prozent Anteil an Frauen…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Trends 2018 | Lösungen | Strategien
Gender Pay Gap sinkt, Frauenanteil in Aufsichtsräten steigt – zur Gleichstellung dennoch ein weiter Weg
Gender Pay Gap in Deutschland in den letzten 30 Jahren gesunken. Lücke am oberen Rand der Lohnverteilung am höchsten. Frauenanteil in Aufsichtsräten stieg mit Einführung der Geschlechterquote stark an. Weiterhin Handlungsbedarf bei Gleichstellung von Frauen und Männern in Wirtschaft und Gesellschaft. Im Vorfeld des Weltfrauentags am 8. März und des Equal Pay Days,…
News | Trends Wirtschaft | Business | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Trends 2018 | Lösungen | Marketing | Strategien
Frauen: Von Gleichberechtigung weit entfernt
Am 8. März findet alljährlich der Internationale Frauentag statt. Seit mehr als 100 Jahren fordern Frauen an diesem Tag Gleichberechtigung. Dass es dieser Forderung auch heute noch bedarf, zeigt eine aktuelle Umfrage von Ipsos. Befragt wurden rund 17.500 Erwachsene aus 24 Ländern weltweit. Hierzulande sind 63 Prozent der Meinung, dass es noch an Gleichberechtigung für…