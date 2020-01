Mit Frauen in der Chefetage gibt es weniger Fehlverhalten

Ausgewogene Vertretung von Frauen und Männer reduziert die Strafen für Fehlverhalten von Banken um 7,48 Millionen Dollar pro Jahr

Neue Studie, die von Wissenschaftlern der Cass Business School mitverfasst wurde, zeigt, dass Banken mit einer starken weiblichen Präsenz im Verwaltungsrat weniger Geldstrafen für Fehlverhalten auferlegt werden [1].

Die Studie mit dem Titel »Gender Diversity and Bank Misconduct«, zu deren Autoren die Professorin für Bank- und Finanzwesen Barbara Casu Lukac und die Dozentin für Finanzwesen Dr. Angela Gallo gehören, untersucht die Auswirkungen der geschlechtsspezifischen Vielfalt von Verwaltungsräten auf das finanzielle und allgemeine Fehlverhalten von Banken.

Da die Fälle solchen Fehlverhaltens, einschließlich Geldwäsche, Finanzmissbrauch und Steuerverletzungen, nach der Finanzkrise 2007/08 zugenommen haben, wurden von den Bankenaufsichtsbehörden Reformen eingeleitet, um Probleme der Unternehmensführung anzugehen.

Eine dieser Reformen umfasst Maßnahmen zur Erhöhung der Geschlechtervielfalt in der Chefetage.

Wie die Studie feststellt: »Fehlverhalten der Banken hat nicht nur für einzelne Finanzinstitute erhebliche Auswirkungen, da hohe Bußgelder ihre Solidität beeinträchtigen können, sondern auch für die Gesellschaft, da Fehlverhalten das Vertrauen in das Finanzsystem mindert. Daher ist es wichtig, die Rolle der Geschlechtervielfalt im Vorstand bei der Reduzierung von Fehlverhalten der Banken zu verstehen, da ihre Auswirkungen systemischer Natur sind und zur Stärkung der Finanzstabilität beitragen«.

Die Studie untersuchte Daten zwischen 2007 und 2018 von 83 börsennotierten Banken in 21 europäischen Ländern und analysierte insgesamt 146 Vorfälle von Fehlverhalten und anschließenden Strafen der US-Aufsichtsbehörden.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Banken mit einer starken Vielfalt an der Spitze konformer sind und tendenziell das gleiche Maß an finanziellen Strafen vermeiden im Vergleich zu denjenigen mit männlich dominierten Chefetagen, was zu erheblichen Einsparungen von 7,48 Millionen Dollar pro Jahr führt.

Es gäbe zwar positive Anzeichen dafür, dass die Behörden aktiv versuchen, die Vielfalt auf den höheren Ebenen zu erhöhen, müssen sich die Regulierungsbehörden jedoch auf die tatsächlichen Rollen und die Ebene der Entscheidungsfindung von Frauen konzentrieren und nicht nur auf die repräsentative Zahl auf Vorstandsebene, so Dr. Gallo.

»Der nächste Teil jeder Reform sollte versuchen, sicherzustellen, dass Vielfalt mit Eingliederung verbunden ist. Mit anderen Worten: Frauen, die im Vorstand sitzen, sollten auch die gleichen Möglichkeiten erhalten, sich aktiv zu beteiligen und zu seinen Aktivitäten beizutragen. Diese mangelnde Einbeziehung könnte zum Beispiel erklären, warum Frauen oft schon nach kurzer Zeit ihren Sitz in einem Gremium verlassen.

Die fehlverhaltensmindernde Wirkung der Geschlechtervielfalt ist einflussreicher, wenn mindestens drei Frauen in einem Verwaltungsrat sitzen, was in gewisser Weise ein weiterer Beweis dafür ist, dass eine stärkere Einbeziehung erforderlich ist, um die Wirksamkeit der Vielfalt zu erhöhen.«

Die Studie untersuchte neben dem Geschlecht auch andere Aspekte der Vielfalt, einschließlich Alter, Nationalität und Arbeitnehmervertretung, fand aber keine Hinweise darauf, dass diese zusätzlichen Variablen mit sinkendem Fehlverhalten der Banken in Verbindung stehen.

Die Studie schreibt die Bedeutung der Geschlechtervielfalt der Tatsache zu, dass »Frauen in Unternehmensvorstände besondere Fähigkeiten einbringen«, einschließlich ihrer Neigung, bei Fehlverhalten risikoscheuer zu sein als ihre männlichen Kollegen, aus Angst vor schwerwiegenderen beruflichen und sozialen Folgen (das sogenannte »Gender Punishment Gap«).

Trotzdem ist Dr. Gallo nach wie vor der Ansicht, dass eine kulturelle Anpassung erforderlich ist, um Fragen der Ungleichheit auf Vorstandsebene anzugehen, bevor die Banken die Ergebnisse dieser und ähnlicher Studien über die Vorteile der Geschlechtervielfalt in vollem Umfang nutzen können.

»Veränderungen in Bezug auf Gleichberechtigung und Vielfalt müssen mit einem echten Kulturwandel einhergehen, bevor sie wirksam und nicht nur scheinbar werden«, fuhr sie fort. »Leider kann der Kulturwandel sehr langsam erfolgen und auch eine nicht-lineare Entwicklung haben, die Frauen immer noch zurückhält.«

[1] Lesen Sie hier das vollständige Papier Gender Diversity and Bank Misconduct (englisch): https://www.cass.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/510975/Arnaboldi_et_al_2020.pdf

Erfahren Sie mehr über das Zentrum für Bankenforschung an der Cass Business School: https://www.cass.city.ac.uk/faculties-and-research/centres/cbr

