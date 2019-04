Beruf & Karriere: Frauen meiden MINT-Berufe

Gender Pay Gap in Deutschland in den letzten 30 Jahren gesunken. Lücke am oberen Rand der Lohnverteilung am höchsten. Frauenanteil in Aufsichtsräten stieg mit Einführung der Geschlechterquote stark an. Weiterhin Handlungsbedarf bei Gleichstellung von Frauen und Männern in Wirtschaft und Gesellschaft. Im Vorfeld des Weltfrauentags am 8. März und des Equal Pay Days,…

