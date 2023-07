In der deutschen Tech-Branche ziehen 43 % der Frauen flexibles Arbeiten einer Gehaltserhöhung vor

Im neuesten Gehaltsleitfaden von Uniting Enterprise, einem Recruiting-Partner der deutschen B2B-Tech-Branche, wird deutlich, dass 43 % der Frauen in der Branche flexibles Arbeiten als den wichtigsten Faktor bei der Suche nach einer neuen Stelle ansehen. Frauen in Deutschland verzichten auf die Möglichkeit, höhere Gehälter zu erhalten, wenn sie Stellen bekommen, die Flexibilität, einen besseren Mutterschaftsurlaub und die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, bieten.

Der Bericht wurde mit Hilfe der von Uniting Enterprises entwickelten Recruiting-Software erstellt, die auf eine Datenbank mit mehr als 15.000 Fachleuten aus den SAP-, HRIT- und Cloud-Branchen in Deutschland zugreift, sowie mittels einer Umfrage unter Fachleuten aus diesem Bereich. Im Bericht wird festgestellt, dass Frauen zögern, ihre Rolle aufgrund eines festen Gehalts zu wechseln, und dass nur wenige Arbeitgeber mehr tun, als nur die Chancengleichheit von Frauen zu gewährleisten. Mehr Frauen müssen sich für Rollen entscheiden, die Flexibilität bieten, um Kinder zu erziehen und zugleich eine Karriere zu verfolgen.

Der Bericht enthält auch Erkenntnisse, die belegen, dass Frauen eher bereit sind als Männer, für eine geringere Gehaltserhöhung in eine neue Rolle zu wechseln:

23 %: durchschnittliche Steigerung des Grundgehalts, ab der Männer in eine neue Position wechseln.

18 %: durchschnittliche Steigerung des Grundgehalts, ab der Frauen in eine neue Position wechseln.

Weiter zeigt der Bericht: nur wenige Stellen in der Branche werden gefördert, um Frauen für eine überwiegend männliche Branche zu gewinnen. Flexibilität, Kinderbetreuung und Mutterschaftsurlaub werden oft nicht berücksichtigt.

21 % der Frauen wissen nicht, welches Recht auf Mutterschaftsurlaub sie haben.

16 % der Frauen erhalten Kinderbetreuungsgutscheine als Teil ihres Pakets.

Matt Rowe, Direktor bei Uniting Enterprise, erklärt dazu:

»Der Tech-Markt ist ein sehr schwieriger Bereich für Neueinstellungen, in dem es wesentlich mehr offene Stellen gibt als qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen. Einfach ausgedrückt: Arbeitgeber müssen alles tun, um Arbeitskräfte zu gewinnen. Was wir in unserem jüngsten Gehaltsleitfaden herausgefunden haben, zeigt, dass es beim Recruiting von Frauen für Positionen noch Raum für Verbesserungen gibt, aber dadurch wird es nur einfacher, Talente zu gewinnen und gleichzeitig die Vielfalt zu fördern.«

»Die Umsetzung von Strategien zur Förderung von Frauen in der Branche wird zu verbesserter Innovation, Problemlösung, Kundenerfahrung und Rentabilität führen. Dass Frauen während des gesamten Einstellungsprozesses angesprochen werden, ist hier von entscheidender Bedeutung, vom Sprachgebrauch in Stellenanzeigen bis hin zur Sicherstellung, dass das Gesamtpaket für eine Bewerberin auch für sie geeignet ist. Es gibt viele Facetten zu berücksichtigen, und es ist nicht einfach, aber bei kontinuierlicher Verbesserung werden große Erfolge nicht ausbleiben.«

Der Gehaltsleitfaden von Uniting Enterprises enthält nicht nur eine Analyse der aktuellen Einstellungssituation in der deutschen Tech-Branche, sondern auch Angaben zu Festgehältern, Bonusse, den wichtigsten zusätzlichen Leistungen, die Fachkräfte erwarten, und den aktuellen zusätzlichen Leistungen selbst.

Den vollständigen Leitfaden finden Sie auf der Website von Uniting Enterprises.

Foto: freepik