NIS-2-Congress: Alles, was Unternehmen jetzt wissen müssen

Die Umsetzung der europäischen NIS-2-Richtlinie ist derzeit etwas ins Stocken geraten. Dennoch drängt die Zeit: Unternehmen müssen jetzt damit beginnen, ihre IT-Security anzupassen. Eine gute Möglichkeit, um sich über die kommenden Herausforderungen zu informieren, bietet der NIS-2-Congress vom 10. bis 11. Juli 2024 in Stuttgart.

Der NIS-2-Congress ist eine der wichtigsten und größten Veranstaltungen zum Thema NIS-2 – mit einer umfangreichen Agenda und namhaften Top-Speakern. Auf der zweitägigen Konferenz im Mövenpick Hotel Stuttgart Flughafen erhalten Führungskräfte und IT-Sicherheitsexperten geballte Informationen über die NIS-2-Richtlinie. In insgesamt sechs Tracks werden die Herausforderungen und Chancen behandelt, denen die als wesentlich eingestuften Unternehmen gegenüberstehen. Und das sind nicht wenige – in Deutschland sind schätzungsweise 30.000 Firmen betroffen. Moderiert werden die Panels von ausgewiesenen Spezialisten aus den Medien, der IT Security und der Wirtschaft. Über 50 Referenten sprechen zu verschiedenen Fachthemen. Hinzu kommen zahlreiche Aussteller, die Sicherheitslösungen für Unternehmen präsentieren. Insgesamt werden an den beiden Konferenztagen in Stuttgart über 500 Teilnehmer erwartet.

NIS-2-Umsetzungsgesetz und KI-unterstützte Cyberangriffe

Eines der Schwerpunktthemen ist das NIS-2-Umsetzungsgesetz. Hier geht es neben den neuen Anforderungen um Nachweise, Haftungsfragen und Prüfungen. Weitere Panels beschäftigen sich mit der praktischen Umsetzung und behandeln etwa Information Security Management Systeme (ISMS), das Risiko- und Notfallmanagement sowie das Business Continuity Management (BCM). Darüber hinaus werden in verschiedenen parallelen Tracks Maßnahmen zur Prävention und zur Angriffserkennung thematisiert. Eine der wichtigsten Fragen, die Unternehmen derzeit beschäftigt, ist dabei: Was tun bei einem Cyberangriff?

Als weiteres Trendthema steht Künstliche Intelligenz auf dem Programm. Hier geht es einerseits um Awareness, Angriffsgenerierung und KI-Detection, andererseits um konkrete Anwendungsszenarien und praktische Lösungen. Außerdem wird in einem ChatGPT-Livehacking gezeigt, wie niedrig mittlerweile die Einstiegshürden durch KI sind, um große Schäden anzurichten. Weitere Themen auf dem Kongress sind die Automatisierung der Angriffserkennung, Malware Analysis sowie das Data Breach & Compromise Assessment. Darüber hinaus finden jeweils Workshops und Trainingssessions statt.

Johann Miller, Initiator des NIS-2-Congresses und Geschäftsführer der NIS-Projects GmbH, ist davon überzeugt, dass Firmen von der großen Themenvielfalt profitieren: »Wir haben viel Energie investiert, um die Herausforderungen durch NIS-2 auf unserem Kongress umfassend abzubilden. Die hochkarätig besetzte Veranstaltung bietet dadurch allen Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit den unterschiedlichen Aspekten der Cyber-Gefahrenabwehr auseinanderzusetzen.« Miller weist darauf hin, dass die NIS-2-Richtlinie einige Unternehmen durchaus herausfordern wird: »Viele Firmen wissen noch gar nicht, in welchem Maße sie betroffen sind oder welche Anforderungen konkret auf sie zukommen werden. Wenn der NIS-2-Congress hier etwas mehr Klarheit verschafft, haben sich unsere Bemühungen bereits gelohnt.« Für alle Firmen, die sich unsicher sind, welche Relevanz die Thematik für sie hat, gibt es vorab online eine NIS-2 Betroffenheitsanalyse.

10 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis Leser von »manage it« haben die Möglichkeit, Kongresstickets vergünstigt zu bestellen. Hierzu geben Sie bei der Anmeldung den Rabattcode NIS-2bhk ein. https://nis-2-congress.com/teilnehmen/

Bilder: © Mövenpick Hotel Stuttgart Flughafen, Johann Miller

