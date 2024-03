World Backup Day 2024 – Schnelle Wiederherstellung wird von der Kür zur Pflicht

Betriebliche Notwendigkeit und rechtliche Vorgaben wie NIS2 und DORA machen belastbare Data-Protection-Konzepte und konkrete SLAs unverzichtbar.

Markus Grau, Enterprise Architect im EMEA CTO-Office von Pure Storage, erläutert wie und warum die Leistungsfähigkeit einer Data-Protection-Umgebung präzisiert und gesteigert werden kann, um sich verschärfende Anforderungen zu erfüllen. Er kommentiert anlässlich des World Backup Day 2024:

Da Unternehmen zunehmend datengesteuert sind, wird der Schutz von Daten vor Verlust, Beschädigung und Diebstahl zu einer Priorität auf Führungsebene. Malware ist eine der Hauptursachen für Datenverluste. Ransomware, die Daten mit unknackbarer Verschlüsselung sperrt und unbrauchbar macht, gehört hierbei zu den häufigsten Formen von Malware. Bei den meisten Ransomware-Angriffen werden persönliche oder sensible Geschäftsdaten zum Zwecke der Erpressung gestohlen, was die Kosten und die Komplexität der Vorfälle erhöht und das Potenzial für Reputationsschäden erhöht.

So war das Jahr 2023 von einer anhaltenden Eskalation der Cyberbedrohungen geprägt. Die Ransomware-Zahlungen überschritten die Marke von einer Milliarde US-Dollar, die höchste jemals beobachtete Summe. Darüber hinaus fordern neue Vorschriften eine stärkere betriebliche Resilienz und damit schnellere Wiederherstellungszeiten im Falle von Katastrophen, auch bei Ransomware-Angriffen. Der World Backup Day, der am 31. März begangen wird, ist eine wertvolle Erinnerung an die Notwendigkeit effektiver Datensicherung, Wiederherstellungsstrategien und Schutzprotokolle. Wirksame Datensicherungslösungen können dazu beitragen, das Risiko von Datenverlusten zu mindern und die Datenwiederherstellung erheblich zu beschleunigen.

Ausfallzeiten sind der größte Albtraum für moderne Unternehmen

Ausfallzeiten sind der kostspieligste Aspekt eines Ransomware-Angriffs, da jeder Ausfall schwerwiegende finanzielle und rufschädigende Folgen haben kann. Laut Statista beträgt die durchschnittliche Ausfallzeit eines Unternehmens nach einem Cyberangriff rund 22 Tage – eine wirklich besorgniserregende Zahl. In einem kürzlich erschienenen ESG-Forschungsbericht gaben zudem neun von zehn Befragten an, dass ihr Unternehmen nicht mehr als eine Stunde Datenverlust verkraften könnte, bevor es zu erheblichen geschäftlichen Auswirkungen käme. In Anbetracht der unternehmensweiten Unterbrechung, die ein Ransomware-Angriff verursachen kann, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen Technologien und Prozesse einrichten, um sich zu schützen. Wie gelingt das?

Daten schützen für den Geschäftsbetrieb

Die Sicherung von Daten ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung für den Datenschutz, aber sie reicht nicht aus. Durch die Implementierung fortschrittlicher Datenschutzfunktionen können Unternehmen besser für Ransomware und Cyberangriffe planen und sich schnell davon erholen. Dies erfordert im Wesentlichen einen zweigleisigen Ansatz: die Erstellung regelmäßiger, unveränderlicher Kopien von Daten und die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für eine schnelle und umfassende Wiederherstellung von Backups.

Im Falle eines Cyberangriffs oder eines anderen Ereignisses, das Daten kompromittiert oder den Betrieb unterbricht, können Unternehmen wichtige Daten von ihren unveränderlichen Kopien wiederherstellen. Auf diese Weise können sie den Betrieb schnell wiederherstellen, ohne den Forderungen von Cyberkriminellen nachgeben zu müssen. Eine konsequente Unveränderbarkeit bedeutet, dass diese Kopien nicht verschlüsselt oder gar von Angreifern gelöscht werden können. Die Veränderung oder die Häufigkeit ihrer Nutzung ist durch eine Mehrfaktor-Authentifizierung geschützt und damit sicher vor Hackern. Dies macht sie im Falle eines Cyberangriffs wesentlich widerstandsfähiger und zuverlässiger.

Ebenso wichtig ist die Fähigkeit, Daten so schnell wie möglich wiederherzustellen, denn zuverlässige Backups sind in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt, wenn Vorgänge nicht schnell wiederhergestellt werden können. Einige der fortschrittlichsten Flash-basierten Speicherlösungen erhöhen die Geschwindigkeit der Datenwiederherstellung erheblich. Die führenden Lösungen bieten eine Wiederherstellungsleistung von bis zu mehreren Hundert TB pro Stunde, so dass Unternehmen ihre Systeme innerhalb von Stunden statt Wochen wiederherstellen und den Betrieb mit minimalen Auswirkungen wiederaufnehmen können.

Die Fähigkeit, kritische Dienste schnell wiederherzustellen, wird in einigen regulierten Branchen schnell zur Pflicht. Die EU-Verordnung DORA (Digital Operational Resilience Act) sieht beispielsweise vor, dass kritische Bankensysteme im Katastrophenfall in weniger als zwei Stunden wiederhergestellt werden müssen. Dies ist mit herkömmlichen Datenschutzlösungen, die nie für eine schnelle Wiederherstellung konzipiert wurden, nur sehr schwer zu erreichen. Es ist wahrscheinlich, dass immer mehr Länder und Branchen eine schnelle Wiederherstellung kritischer Dienste vorschreiben werden.

Ransomware-Recovery-SLAs als Teil der Lösung

Der Schutz von Daten sollte ein Hauptanliegen sein, doch sollten Unternehmen nach einem Ransomware-Angriff andere kritische Faktoren nicht außer Acht lassen. Zum Beispiel könnten betroffene Arrays gesperrt und unbrauchbar werden. Nach einem Angriff werden Speicher-Arrays häufig für forensische Untersuchungen durch Cyberversicherungen oder Strafverfolgungsbehörden gesperrt, so dass Unternehmen nicht in der Lage sind, Daten auf infizierten Arrays wiederherzustellen. Ohne eine Datenspeicherinfrastruktur, mit der die Systeme wieder zum Laufen gebracht werden können, sitzen die Unternehmen fest.

Zum Glück gibt es inzwischen Lösungen auf dem Markt, die dieses Risiko mindern können. Einige Anbieter können zusätzlich zu einem bestehenden STaaS-Abonnement SLAs für die Wiederherstellung von Ransomware anbieten, um nach einem Angriff eine saubere Speicherumgebung mit gebündelten technischen und professionellen Dienstleistungen zu garantieren. In der Praxis bedeutet dies, dass innerhalb weniger Stunden eine komplett neue Speicherumgebung zur Wiederherstellung bereitgestellt werden kann, falls die ursprüngliche Umgebung aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar ist. Diese Art von Garantie kann Unternehmen die Gewissheit geben, dass sie schnell und sicher Wiederherstellungen durchführen können, selbst wenn die Arrays nach einem Angriff gesperrt sind.

Schlüssel zum Unternehmenserfolg liegt in Resilienz und Agilität

Moderne Datenbedrohungen erfordern moderne Datensicherungslösungen. Der diesjährige Welt-Backup-Tag ist eine rechtzeitige Erinnerung für Unternehmen, ihren Ansatz zur Datensicherheit neu zu bewerten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich Unternehmen auf den Aufbau von Widerstandsfähigkeit und Agilität in ihrem gesamten Unternehmen konzentrieren. Indem sie ihre kritische IT-Infrastruktur zukunftssicher machen und eine moderne Datenschutzstrategie mit effektiven Prozessen zur Sicherung und Wiederherstellung von Daten implementieren, können sie kritische Sicherheitsvorfälle und Ausfallzeiten vermeiden.

415 Artikel zu „Backup Recovery“

NEWS | IT-SECURITY | SERVICES Auch SaaS-Lösungen benötigen Backups Für viele Unternehmen sind Software-as-a-Service-Lösungen inzwischen geschäftskritisch. Deshalb sollten sie auch das gleiche Schutzniveau genießen, wie Nicht-SaaS-Dienste. In der Realität ignorieren viele Unternehmen jedoch die Gefahr, dass die Daten auf ihrer vertrauten Cloud-Plattform bedroht sein könnten. Um diese Dienste entsprechend abzusichern, sollten Unternehmen benutzerfreundliche Sicherungslösungen für SaaS-Dienste einsetzen. Viele SaaS-Lösungen sind nicht ausreichend abgesichert.… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN Priorität auf Wiederherstellung legen, nicht auf Backup Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Cyberangriffen benötigen Unternehmen eine moderne Datensicherungsstrategie, die kritische Systeme schützt und auch so schnell wie möglich wiederherstellt. Die Welt der Datensicherungslösungen ist voll von Versprechungen verschiedener Anbieter zur Verhinderung und Erkennung von Ransomware und der Wiederherstellung nach einem Angriff. Ein Unternehmen hat sogar eine 5-Millionen-Dollar-Garantie für die Wiederherstellung von… Weiterlesen →