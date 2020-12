Alles wird agil – auch Backup und Recovery: Wider besseres Wissen

Anzeige

Backup und Recovery trägt nicht unmittelbar zum Geschäftserfolg bei und wird daher oft als sekundär empfunden und auch so behandelt. Bis der Ernstfall eintritt. Mit agilem Backup lassen sich nicht nur alle Daten wiederherstellen, sondern auch komplette Infrastrukturen inklusive der aktuellen Konfigurationen.

Das generelle Sicherheitsverständnis in Unternehmen hat einen enorm hohen Stellenwert erreicht und das Management fordert in nahezu allen Abteilungen, die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, um potenziellen Bedrohungen für ein Unternehmen zu begegnen. Neben der Prävention besteht das Ziel darin, den laufenden Betrieb vor und während der Ausführung der Notfallwiederherstellung zu ermöglichen (Business Continuity). Nun gibt es eher statische Bereiche, die einmal auf Sicherheit geprüft für Jahre in Ordnung sind. Die IT gehört allerdings nicht dazu, ganz im Gegenteil. Hier wird Agilität und Flexibilität großgeschrieben, um den Geschäftsbetrieb des Unternehmens – auch in Zeiten sich schnell ändernder Anforderungen – stets optimal zu unterstützen. Daher kommt insbesondere dem agilen Backup und Recovery eine besondere Bedeutung zu. Diese IT-Disziplin kann nicht nur das Überleben eines Unternehmens sichern, sie wird auch immer komplexer und gerät darüber hinaus durch die raschen Innovationszyklen zunehmend in den Fokus.

Aus Managementsicht trägt Backup und Recovery nicht unmittelbar zum Geschäftserfolg bei und wird daher in einigen Unternehmen als eine Disziplin zweiter Klasse behandelt. »Erst muss das Geschäft laufen und dann kümmern wir uns um die zweitrangigen Aufgaben«, so ist oft die Devise. Dieses Vorgehen ändert sich meist schnell, sei es aufgrund eines Systemausfalls oder aufgrund eines Cyberangriffs, bei dem Daten korrumpiert werden. Dann hat insbesondere die schnelle und lückenlose Datenrettung absolute Priorität. Glückwunsch den Unternehmen, die eine solche Krise weitgehend unbeschadet überstehen, da sie sich im Vorfeld bereits ein Backup- und Recovery-Konzept erarbeitet haben, das die individuelle Agilität in der IT des Unternehmens widerspiegelt. Für die meisten anderen heißt es leider: Pech gehabt.

Agiles Backup-Konzept. Eine agile IT benötigt auch ein agiles Backup- und Recovery-Konzept. Diese Aussage ist mit der Analogie einer Versicherung einfach zu untermauern. Eine Versicherung, die einmal für ein Haus abgeschlossen wurde, gilt exakt für den Zustand des Hauses zum Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses. Nun gibt es aber im Laufe der Zeit Umbauten am Haus, etwa Solaranlagen oder einen Anbau. Im Schadensfall wird die Versicherung genau den Schaden am Haus begleichen, der in der Police abgedeckt ist – im Zweifel also das Haus oder Teile des Hauses zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Nicht inbegriffen sind beispielsweise die Solaranlage oder der Anbau, es sei denn, man hat die Police immer wieder den neuen Gegebenheiten angepasst. Und genauso verhält es sich mit Backup und Recovery. Aus dieser »Versicherung« lässt sich nur das wiederherstellen, was im Backup definiert ist.

Es gilt also das Backup in einen kontinuierlichen Optimierungsprozess einzubinden. Egal welche Änderung in der IT-Infrastruktur vorgenommen wird, sie hat immer Auswirkungen auf Backup und Recovery. Damit ist klar: Das Backup ist ein ständiger Begleiter aller IT-Spezialisten, ganz gleich ob für Netzwerk, Speicher, Security, Server oder auch externe Dienste wie zum Beispiel Microsoft Office 365 aus der Cloud. Mit agilem Backup haben Unternehmen die Sicherheit, dass nicht nur alle Daten wiederhergestellt werden können, sondern auch komplette Infrastrukturen inklusive der aktuellen Konfigurationen.

RTO und RPO = 0. Wunschkonzert oder Realität? Sicher ist, dass sowohl RTO (Recovery Time Objective) als auch RPO (Recovery Point Objective) zunehmend mehr gegen Null tendieren, um die Business Continuity eines Unternehmens zu gewährleisten. Will heißen: Ein Recover im Falle eines Systemausfalls sollte idealerweise überhaupt keine Zeit benötigen und es sollten gleichzeitig keine Daten durch ein zum Produktivbetrieb zeitlich verschobenes Backup verloren gehen.

Um sich diesem Idealzustand möglichst anzunähern, sollten die wichtigsten Systeme eines Unternehmens keinem klassischen Backup zugeführt, sondern mit Business-Continuity-Technologien gesichert werden. Damit lässt sich der RPO sehr nahe an die gewünschte Nullmarke annähern. Um die ständigen Veränderungen an den Daten möglichst Eins-zu-Eins in einem Backup wiederzufinden, ist die Zeit für den Backup-Vorgang das entscheidende Kriterium. Nötig sind ein hochleistungsfähiger Speicher und ein hochleistungfähiges Netzwerk, denn im Ernstfall ist die kritische Komponente das schnelle Backup – auf Systemen im hauseigenen Rechenzentrum oder in der Cloud. Backup hat also keineswegs nur mit Sekundär-Technologie zu tun, bei der man sich teure Online-Systeme sparen kann. Ganz im Gegenteil – wer die Option, alle Daten wiederherstellen zu können, für sein Unternehmen beansprucht, hat die Möglichkeit, mit geeigneten Technologien einer solchen Strategie gerecht zu werden.

Ähnlich verhält es sich mit dem RTO. Auch hier ist die Geschwindigkeit das entscheidende Maß. Es geht darum, die gesicherten Daten so schnell wie möglich wieder zur Verfügung zu haben – möglichst mit keiner Unterbrechung, also RTO gleich Null. Während beispielsweise Tape-Backup-Speicher ganz andere Vorteile haben, etwa beim Schutz gegen Ransomware, sind für ein möglichst geringes RTO Hochleistungskomponenten, also klassische Online-Speicher von Nöten. Ideal hierfür eignen sich virtuelle Backups, die alle Daten inklusive Konfiguration der Infrastruktur in eine virtuelle Umgebung spiegeln, die im Notfall einfach als Ersatzinfrastruktur gestartet wird und produktiv zur Verfügung steht. Dies kann sowohl im hauseigenen Rechenzentrum erfolgen oder in der Cloud. Die Cloud hat zusätzlich zu den technischen Vorzügen den Vorteil eines sehr geringen Capex (das heißt Investitionsausgaben für längerfristige Anlagegüter), was neben dem Management auch den Controller glücklich macht.

Kein agiles Backup und Recovery ohne Tests. »Ich hab mal eben dies und das neu konfiguriert.« ist ein klassischer Satz, bei dem es den Verantwortlichen für Business Continuity kalt den Rücken runterläuft. Meist bedeutet dieser Satz nämlich, dass die Arbeit im Rechenzentrum eben nicht ganzheitlich durchdacht und durchgeführt wurde. Eben solche schnellen Konfigurationen, gepaart mit vielen anderen, vielleicht besser geplanten Änderungen in der IT-Infrastruktur, müssen sich unmittelbar und sofort im Backup- und Recovery-Konzept widerspiegeln. Andernfalls ist ein Restore im Ernstfall nicht einmal der Mühe wert. Damit sich Unachtsamkeit oder unbemerkte Konfigurationsfehler nicht im Backup und Recovery widerspiegeln, sind kontinuierliches Monitoring und regelmäßige Tests die einzigen zuverlässigen Methoden, um eine erfolgreiche Wiederherstellung im Ernstfall zu garantieren. Und so kommt es plötzlich, dass eine ehemalige IT-Nischendisziplin zu einer Kernaufgabe mit entsprechendem Ressourcenaufwand im Datacenter avanciert. Ob das Know-how und die nötigen Ressourcen intern im Unternehmen vorgehalten werden sollen, ist Teil des individuellen Backup- und Recovery-Konzepts. Sicher ist allerdings meist: Spezialisierte Dienstleister können mit ihren Managed Services einen höheren und professionelleren Grad für das Monitoring und Testing liefern, als es eine IT-Abteilung mit begrenzten Budgets intern leisten könnte.

Die traurige Wahrheit mit hellem Licht am Horizont. Die Realität beweist, dass sich Unternehmen vielleicht der Brisanz von gutem oder idealerweise agilem Backup bewusst sind, jedoch gegen besseres Wissen handeln. Gerade in Zeiten, in denen vermehrt mit Systemausfällen durch Cyberkriminalität oder durch simple Systemausfälle zu rechnen ist, beachten oft nur solche Unternehmen die Wichtigkeit von Backup und Recovery, die bereits leidgeprüft einen schwierigen Restore-Prozess durchlaufen und diesen überstanden haben. Diese Tendenz untermauert auch eine IDG Studie. Laut den Ergebnissen wissen bis zu 19 Prozent der Unternehmensentscheider, vorrangig in den IT- und Fachbereichen, nicht, ob sie eine Cyber-Versicherung haben. Das ist erstaunlich in Zeiten, in denen laut einer Studie von Dell EMC 82 Prozent aller Unternehmen einen IT-Ausfall erlebt haben und jedes dritte zumindest einen Teil seiner Daten nicht wiederherstellen konnte.

Das Management, das heute, wie eingangs beschrieben, vielfach auf Risikoeinschätzung und -prävention setzt, hat häufig kein umfassendes Wissen über die möglichen Schutzmaßnahmen gegen Systemausfälle und Datenverluste. Klar muss sein, wo man sich die nötige Hilfe holt und die erforderlichen Budgets müssen dafür bereitstellt werden – sei es für interne Ressourcen oder für spezialisierte externe Dienstleister. Firmenpleiten gab es aufgrund von Datenverlusten schon viele. Mit einem agilen Backup- und Recovery-Konzept läuft man minimale Gefahr ebenfalls dazuzugehören.

[1] IDG-Studie Cyber Security 2020: Die IT-Sicherheit braucht eine Neuorientierung – computerwoche.de

Über MTI Technology: Das Systemhaus MTI Technology GmbH (http://mti.com/de) ist seit über 30 Jahren auf Datacenter-Infrastrukturen, Cloud Solutions, Security und Managed Services spezialisiert.

