Intrinsischen Sicherheitsansatz verwirklichen – Deutsche Unternehmen von immer ausgefeilteren Cyberangriffen betroffen

Vor allem KMUs sind aufgrund ihrer wertvollen digitalen Assets bei gleichzeitig geringeren Ressourcen für IT-Sicherheit häufig Ziel von Cyberkriminellen. Die Kommerzialisierung von Malware ermöglicht komplexe Angriffstechniken auf die die Unternehmen mit einer Vereinfachung der IT-Sicherheitsinfrastruktur antworten müssen.

Seit Februar 2019 befragt VMware Carbon Black regelmäßig weltweit IT-Führungskräfte zur Cybersicherheit [1]. Zuletzt wurden im Frühling dieses Jahres 251 CIOs, CTOs und CISOs aus Deutschland für den dritten Threat Report befragt.

Für Deutschland ergab der Report eine paradoxe Situation: Nur gut zwei Drittel der deutschen Sicherheitsexperten geben an, dass die Zahl der Cyberangriffe auf ihre Organisation im letzten Jahr gestiegen ist. Das steht im Gegensatz zum globalen Trend: Im weltweiten Durchschnitt liegt diese Zahl bei 90 %.

Dennoch sind das keine guten Nachrichten, denn die Angriffe sind ausgereifter als je zuvor: 82 % der Befragten sagten, die Angriffe sind im letzten Jahr ausgefeilter geworden; 41 % der Befragten gaben sogar an, die Angriffe seien bedeutend ausgefeilter geworden. Das stellt eine deutliche Steigerung dar im Vergleich zum Threat Report von Oktober 2019, wo lediglich 45 % angaben, Angriffe seien ausgereifter geworden.

Der Anstieg bestätigt einen Trend, den auch die VMware Carbon Black Threat Analysis Unit feststellt: Angreifer wenden immer ausgereiftere Taktiken an. Grund hierfür ist die Kommerzialisierung von Malware. Das ermöglicht einer größeren Zahl an Cyberkriminellen den Zugang zu komplexen Angriffstechniken. Diese komplexen Angriffe überwinden leider erfolgreich viele Maßnahmen zur Cybersicherheit. So erlitten gut drei Viertel der deutschen Unternehmen im letzten Jahr von Cyberangriffen verursachte Datenlecks. Je Unternehmen gab es durchschnittlich zwei Sicherheitsverletzungen.

Auch wenn kein Grund zum Ausruhen auf den sprichwörtlichen Lorbeeren besteht: Deutsche Unternehmen scheinen mit ihren Maßnahmen auf einem guten Weg zu sein: Nur 73 % erlitten ein Datenleck. Das entspricht dem geringsten Prozentwert seit dem ersten Threat Report. Auch die Anzahl der durchschnittlichen Sicherheitsverletzungen je Unternehmen ist mit durchschnittlich zwei Sicherheitsverletzungen je Unternehmen bislang am niedrigsten (Herbst 2019: noch 2,38 durchschnittliche Sicherheitsverletzungen je Unternehmen; Februar 2019: 4,97).

Die häufigste Angriffsart stellen dateilose Angriffe dar (Living off the Land, PowerShell und WMI). Angreifer versuchen zudem vorwiegend, unbemerkt Netzwerkzugriff zu erhalten als Basis für weitere Aktivitäten und laterale Bewegungen innerhalb der IT-Systeme der Unternehmen. Im Zuge der Ursachenforschung für erfolgreiche Angriffe sollten Organisationen aber zunächst das Naheliegendste prüfen: So spielten in immerhin 37 % der Sicherheitsverletzungen Schwachstellen in Prozessen und veraltete Sicherheitsmaßnahmen eine Rolle.

KMUs sind die Hauptbetroffenen. Die Studie ergab zudem, dass die Größe von Unternehmen mit der Bedrohungsintensität zusammenhängt. Am attraktivsten für Angreifer scheinen KMUs mit 501 – 1000 Mitarbeitern zu sein. Die Erklärung liegt auf der Hand: In dieser Größenordnung befinden sich Unternehmen, die einerseits in der Regel nicht mit größeren Organisationen vergleichbare Budgets oder interne Ressourcen für IT-Sicherheit besitzen, deren Daten und digitalen Assets andererseits aber immer noch ein lohnendes Ziel für Diebstahl oder Erpressung sind. Diese KMUS sehen sich im Vergleich zu kleineren und größeren Unternehmen signifikant mehr und auch immer ausgereifteren Angriffen ausgesetzt.

KMUs sind vor allem von dateilosen Angriffen als häufigsten Angriffstyp bedroht. Dieser Typ macht bei KMUs 43 % der gesamten Angriffe aus. Beim Durchschnitt von Unternehmen aller Größenordnungen beträgt der Anteil wesentlich weniger: 20 %. Hier sollten allerdings die Alarmglocken läuten, und zwar nicht nur für Unternehmen im KMU-Segment. Denn KMUs befinden sich häufig in Lieferketten größerer Unternehmen und stellen so ein beträchtliches Risiko als potenzielle Einfallstore für Island-Hopping-Angriffe dar. IT-Sicherheit bei Lieferanten und Sorgfaltspflicht müssen hohe Priorität erhalten, wenn Unternehmen die Risiken minimieren wollen, die über ihre Lieferketten drohen.

Wie die wachsenden Budgets eingesetzt werden. Im Vergleich zu ihren internationalen Kollegen steigern deutsche Sicherheitsexperten die Ausgaben für IT-Sicherheit deutlich weniger: Nur 86 % planen eine Erhöhung (weltweiter Durchschnitt: 96 %). Wofür dieses Budget verwendet wird? Die Befragten unterstreichen, dass sich Threat Hunting auszahlt. Sein Beitrag zur proaktiven Identifizierung von Angreifern, die sich bereits im System befinden wird immer höher geschätzt. Es ist demnach wahrscheinlich, dass weiterhin Investitionen in diesen Bereich fließen.

Komplexe und unübersichtliche Multi-Technology-Umgebungen. Eine wertvolle Erkenntnis der Befragung ist zudem, dass die Verantwortlichen auf eine Vielzahl von IT-Sicherheitstechnologien setzen. Befragte nutzen im Rahmen ihres IT-Sicherheitsprogramms durchschnittlich über elf verschiedene Konsolen oder Agents. Eine solche Vielfalt ist ein Indiz für IT-Sicherheitsumgebungen, die sich reaktiv weiterentwickelt haben. Das bedeutet, dass neuen Bedrohungen mit neuen Sicherheitslösungen begegnet wurde.

Wird aber in einer Organisation eine zu große Zahl an verschiedenen Produkten, Agents und Interfaces verwendet, dann spricht man vom Security Sprawl. Dabei wird das Sicherheitsmanagement so komplex, dass sich ein erhöhtes Risiko für Angriffslücken ergibt. Die meisten Innovationen im Bereich der IT-Security in den letzten zehn Jahren konzentrierten sich darauf, einzelne Angriffe zu identifizieren und auf sie zu reagieren. Wenig Augenmerk wurde hingegen auf die Infrastruktur im Gesamtkontext eines Unternehmens gelegt. Dabei liegt hier großes Potenzial zur Abwehr von Cyberattacken.

Die beste Herangehensweise an zukünftige Bedrohungen ist daher die der intrinsischen Sicherheit. Dabei werden das Erkennen und Reagieren auf Bedrohungen mit der grundsätzlichen Härtung der Infrastruktur kombiniert. Nötig ist dafür Software vom Endpoint bis zur Cloud, die einen intrinsischen Sicherheitsansatz verwirklicht. Dadurch entsteht Transparenz bei Anwendungen, Nutzern und Geräten.

Wie geht es weiter? Die Ergebnisse der Umfrage von 2020 zeigen, dass Sicherheitsexperten eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten müssen, um die Kräfteverhältnisse zugunsten derjenigen zu verlagern, die IT-Systeme schützen. Gemeinsam mit der IT-Abteilung muss daran gearbeitet werden, die Komplexität in derzeitigen Systemen zu verringern. IT-Sicherheit muss von Anfang an integraler Bestandteil einer Unternehmensstruktur, also von allen Anwendungen, Clouds und Geräten, sein. Nur so können Angriffsrisiken reduziert, Bedrohungen besser erkannt und Sicherheitslücken aufgedeckt werden.

Rick McElroy,

Cyber Strategist

bei VMware Carbon Black

[1] Unter anderem aus Deutschland, Australien, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Singapur und Großbritannien

