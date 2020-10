54 % der IT-Sicherheitsexperten sind von Überlastung oder Burnout bedroht

Beschäftigte in der IT und ganz besonders im Bereich Cybersicherheit sind chronisch überlastet. Dazu gibt es Studien aus unterschiedlichen Fachbereichen und Disziplinen.

Laut dem jüngsten The Security Profession 2019/2020 Report des Chartered Institute of Information Security (CIISec) haben über die Hälfte (54 Prozent) der befragten IT-Sicherheitsexperten entweder selbst ihren Arbeitsplatz wegen Überarbeitung oder Burnout aufgegeben oder mit jemandem zusammengearbeitet, der davon betroffen war [1]. Der Report verweist auch auf mögliche Ursachen und Folgen dieser Entwicklung: Die Sicherheitsbudgets können mit dem steigenden Bedrohungsniveau nicht mehr Schritt halten. Sind IT-Sicherheitsteams während der Urlaubszeit oder in besonders arbeitsreichen Zeiten komplett ausgelastet, »hoffen« 64 Prozent der Befragten, wenn nötig mit weniger Ressourcen auskommen zu können, während 51 Prozent routinemäßige oder vergleichsweise unkritische Aufgaben verschieben.

Wir haben bei den Praktikern nachgefragt, worin sie die Hauptgründe für Überlastung und Stress in der Branche sehen, welche konkreten Veränderungen am Arbeitsplatz nötig sind, um die Situation zu verbessern, was ein CISO tun kann, und ob und wie mehr Diversität am Arbeitsplatz hilfreich sein kann.

Florian Thurmann, Techn. Director Customer Service & Solution, EMEA, Synopsys Software Integrity Group:

Was sind die Hauptgründe für Überlastung und Stress in der Cybersicherheitsbranche?

FT: Es gibt eine Reihe von Gründen, die zu Überlastung und Stress führen können. Meistens spielen unterschiedliche Faktoren zusammen. Je mühsamer und langwieriger es für ohnehin überlastete Mitarbeiter ist, Informationen zusammenzutragen, wie sie gerade von der Management-Ebene gefordert werden, desto mehr Stress entsteht. Wenn es zudem mit einem großen administrativen Overhead verbunden ist, an die korrekten Informationen zu kommen, und das unter hohem Zeitdruck, führt das naturgemäß zu Überlastung. Oft fehlt es an den richtigen Tools und dem nötigen Grad an Automatisierung selbst für Routineabfragen. Es kommt vor, dass solche Abfragetätigkeiten in Summe bis zu einem Drittel der Arbeitszeit in Anspruch nehmen. Sind dann die Informationen vielleicht noch fehlerhaft oder nicht auf dem aktuellen Stand, kann das zum perfekten (und teuren) Albtraum werden. Wenn sich Freigabezyklen zusätzlich in die Länge ziehen, zerrt das an Nerven. Ganz ohne Frage.

Welche Veränderungen am Arbeitsplatz sind nötig, um den Stresspegel zu senken?

FT: Wenn man wie in unserer Branche ständig mit knappen Ressourcen kämpft, sollte man seine Teams wirklich entlasten und ihnen die nötigen Freiräume gewähren, um optimal arbeiten zu können. Auf der technischen Seite brauchen wir einen höheren Automatisierungsgrad, die richtigen Tools und Prozesse. Wenn ich meinen Mitarbeitern den Rücken freihalten will, sind weniger Makromanagement und mehr Zeit für jeden Einzelnen entscheidend. Dazu muss man auf der Management-Ebene sehr klar denken und kommunizieren. Man muss wissen, was man von seinem Team erwartet und erwarten kann – und auch wann. Plötzliche Manöveränderungen und Ad-hoc-Anforderungen setzen nicht nur ein Team unter Druck, sie verursachen auch zusätzliche Kosten für das Unternehmen. Wenn man beides vermeiden will, setzt das eine vorausschauende Planung ebenso voraus wie Tools zur Automatisierung, die im Hintergrund für die nötige Skalierung im Unternehmen sorgen.

Ksenia Peguero, Senior Research Lead, Synopsys:

Was sind die Hauptgründe für Überlastung und Stress in der Cybersicherheitsbranche?

KP: Einer der Hauptgründe ist sicher der Mangel an Fachkräften. Cybersecurity-Experten übernehmen nicht selten den Arbeitsaufwand von mehr als einem Mitarbeiter oder sogar deutlich darüber. Es ist für Firmen ungemein schwierig, geeignete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit den entsprechenden Kompetenzen zu finden.

Wäre mehr Diversität am Arbeitsplatz hilfreich?

KP: Diversität ist ein eigenes Thema. Es ist allerdings eng mit dem Fachkräftemangel verbunden. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzustellen, die vielleicht nicht unbedingt dem Standardanforderungsprofil der Branche entsprechen, könnte die richtige Lösung sein.

Geschlecht, Rasse, Alter oder sogar ein völlig anderer Beruf sollten kein Hindernis sein. Im Gegenteil sollten Unternehmen sich für Bewerber und Bewerberinnen öffnen, deren Lebenslauf vielleicht nicht unbedingt die sonst erforderliche Erfahrung in der Sicherheitsbranche ausweist. Ähnliches gilt für Ausbildung, Zertifizierungen oder andere Qualifikationen. Außerdem sollten Unternehmen ein bisschen kreativer werden und Talente nicht nur über die traditionellen Wege finden. Nehmen Sie Softwareentwickler. In dieser Branche ist es durchaus üblich, einen Entwickler einzustellen, der früher Lehrer, Historiker oder Personalfachmann war und dann erfolgreich ein Coding-Bootcamp-Programm absolviert hat. Vielleicht brauchen wir vergleichbares in der Cybersicherheitsbranche.

Welche Veränderungen am Arbeitsplatz sind dazu nötig und würde das den Stresspegel senken?

KP: Ein integratives Arbeitsumfeld zieht nicht nur geeignete Kandidaten an, sondern es trägt ganz sicher dazu bei, den Stress-Level zu senken. Unternehmen sollten eine umfassende Work-Life-Balance schaffen und Vorurteile hinsichtlich von Geschlecht, Herkunft und so weiter kritisch reflektieren und entsprechende Richtlinien umsetzen.

Meera Rao, Senior Director of Product Management bei Synopsys:

Was kann ein CISO gegen den wachsenden Stress-Level in der Branche unternehmen?

MR: Um den Stress-Level im gesamten Unternehmen zu senken, sollte ein CISO dafür sorgen, dass Sicherheit Teil des Entwicklungsprozesses ist und zwar von Anfang an – also bereits in der Planungsphase. Ich würde CISOs ermutigen, innerhalb der Entwicklung »Security Champions« zu rekrutieren und aufzubauen. Sie haben genau die Beziehungen, um Entwickler, QS-Tester, betriebliche Teams und Sicherheitsabteilungen besser zu unterstützen und die anvisierten Ziele zu erreichen.

Wäre mehr Diversität am Arbeitsplatz hilfreich?

MR: Untersuchungen haben gezeigt, dass die Diversität von Mitarbeitern in einem Team einzigartige Vorteile birgt. Diversität, bei gleichen Bedingungen und Chancen, stärkt ein Unternehmen von innen heraus und senkt so auch den Stress am Arbeitsplatz.

Welche Veränderungen am Arbeitsplatz sind dazu nötig und würde das den Stresspegel senken?

MR: Sprechen Sie mit der Belegschaft über deren Erfahrungen hinsichtlich von Geschlecht und Diversität am Arbeitsplatz. Wenn die Antwort in etwa so ausfällt »Ich habe keine Ahnung, was das Unternehmen tut« oder »Wir tun nicht genug«, dann ist es unbedingt an der Zeit, die Strategie zu überdenken und erst recht den bisherigen Einstellungsprozess.

Was noch?

MR: Das Lohngefälle ist ein großes Thema. Firmen sollten sicherstellen, dass Frauen und LGBTQ+ wie ihre männlichen Kollegen bezahlt werden. Das sollte Priorität genießen, ebenso wie die Chancengleichheit für jeden einzelnen Mitarbeiter. Diverse Teams sind übrigens häufig innovativer und treffen bessere Entscheidungen, weil sie die Bedürfnisse eines breiteren Kundenkreises besser verstehen.

Jonathan Knudsen, Senior Security Strategist bei Synopsys:

JK: Software-Sicherheitsexperten sind schwer zu finden, und diejenigen, die es gibt, sind rar gesät. Wie die Mediziner in einer Pandemie haben wir einfach zu viel Arbeit für zu wenige Experten.

Zukunftsfähige CISOs strukturieren deshalb ihre Sicherheitsinitiativen um, auf ein skalierbares und nachhaltiges Modell.

Sicherheit muss in allen Phasen der Entwicklung, vom Entwurf bis zur Wartung, berücksichtigt werden. Sicherheit muss in die Art und Weise integriert werden, wie Entwicklungsteams Produkte schaffen, und Sicherheitstests müssen automatisiert und in bestehende Prozesse integriert werden. In diesem Modell ist das Sicherheitsteam nach wie vor das Kompetenzzentrum. Aber es gibt sein Wissen und bewährte Verfahren nach außen an die Produktteams und den Rest des Unternehmens weiter. Mit einem Kulturwandel und der Unterstützung durch die Unternehmensführung liegt das Thema Sicherheit dann wirklich in der Verantwortung jedes Einzelnen.

CISOs können wie alle anderen Führungskräfte Stress und Burnout-Gefahr durch faire und großzügige Vergütungen, Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, rationale und konsistente Pläne, nachvollziehbare Erwartungen und eine Kultur der Diversität senken. Darüber hinaus verspricht die Umstellung von einem Risk Bucket-Modell auf ein kollaboratives, kooperatives Sicherheitsmodell weniger Stress und ruhigere Zeiten – für die Sicherheitsteams und das gesamte Unternehmen.

Irfahn Khimji, CISSP bei Tripwire:

Worin liegen die Hauptgründe für Überlastung und Stress in der Cybersicherheitsbranche?

IK: Cybersicherheit wird in der Regel als Kostenstelle betrachtet, die Ausgaben begrenzen und die Effizienz steigern soll. Die Abteilungen versuchen, ihre Lösungen so weit wie möglich zu automatisieren und zu integrieren. Solche Lösungen korrekt einzurichten und zu warten erfordert aber in aller Regel deutlich mehr Stunden als im Budget vorgesehen sind. Die betroffenen Teams werden angehalten, die betriebliche Effizienz immer weiter zu steigern, während auf der anderen Seite die Budgets gekürzt werden. Aktuell hat die COVID 19-Krise die Situation weiter verschärft. In etlichen neuen Projekten mussten Mitarbeiter in kurzer Zeit die Voraussetzungen für sichere Remote-Working-Arbeitsplätze schaffen. Bereits laufende, teils kritische Projekte wurden aber nicht zurückgestellt, sondern weiterverfolgt. Teams, die mit den bestehenden Aufgaben schon an ihrer Auslastungsgrenze sind, hatten jetzt mit einer zusätzlichen Arbeitsbelastung zu kämpfen. Selbst wenn zusätzliche Ressourcen ins Boot geholt worden sind, was ohnehin selten der Fall war, dauert es eine Weile bis diese effizient genug arbeiten, um ein bestehendes Team wirklich zu entlasten.

Was kann ein CISO gegen diese offensichtlich stetig wachsende Belastung in der Branche tun?

IK: CISOs sollten sich ganz bewusst darauf konzentrieren, die psychische Gesundheit ihrer Teams zu fördern. Sie sollten aktiv dafür eintreten, Arbeitszeiten zu begrenzen und Teams ermutigen, sich eine Auszeit zu nehmen. Bei der Arbeit von zu Hause verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit noch stärker als ohnehin schon. Der Arbeitstag wird quasi automatisch länger und entgrenzter. CISOs sollten ihre Teams darin unterstützen, die Netzwerkverbindung nach einer bestimmten Zeit zu unterbrechen und Erholungs- und Familienzeiten aktiv einzuplanen. Dazu kommt, dass Reisen derzeit nur eingeschränkt und unter Auflagen möglich sind. Manch einer will jetzt seine Urlaubstage vielleicht nicht einsetzen oder nur ungern in Anspruch nehmen. Das mag verständlich sein, trotzdem ist es wichtig, sich eine Auszeit zu nehmen. Auch wenn es bei »Staycation« (Urlaub zu Hause) bleibt. Es klingt wie eine Binsenweisheit, aber wer sich die Zeit nimmt, auszuruhen und aufzutanken, der kehrt mit deutlich mehr Energie an den Arbeitsplatz zurück und ist konzentrierter.

Wo liegen die Quick Wins, also Maßnahmen, die sich vergleichsweise simpel umsetzen lassen?

IK: Ermutigen Sie ihre Teammitglieder aktiv Auszeiten oder einzelne Stunden frei zu nehmen. Wir vergessen in unserer hochgedrehten Branche leicht, dass hier Menschen arbeiten. Sich um die allgemeine Gesundheit, einschließlich der psychischen Faktoren zu kümmern, hat viele positive Effekte nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch auf die Arbeitsumgebung im Unternehmen und die Arbeitsleistung.

Was sind Ihre längerfristigen strategischen Ideen gegen Burnout, Stress und Arbeitsüberlastung?

IK: Längerfristig müssen CISOs darüber nachdenken, wie Teams effizienter werden. Beim Festlegen der strategischen Prioritäten, sollte ein CISO sicherstellen, dass angemessene Budgets für Ressourcen und nicht nur für Technologien bereitstehen. Ich stelle sehr oft fest, dass Projektgelder massiv in Technologien investiert werden, aber längst nicht im selben Maß für die Ressourcen, um diese Lösungen sinnvoll zu betreiben. Das sollte eine vorausschauende Planung aber unbedingt gewährleisten. Teams müssen über ausreichende Ressourcen verfügen, wenn neue Technologien eingesetzt werden. Technologien sollten die Arbeit bestehender Teams erleichtern und nicht erschweren.

