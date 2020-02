Edelmetall-Spezialist setzt auf Firewalls »Made in Germany«: Goldene Zeiten für IT-Sicherheit

Seit Jahrtausenden gehören Gold und Silber zu den sichersten Wertanlagen. Investiert man in Edelmetall, steht die Vertrauenswürdigkeit des Händlers an erster Stelle. Doch was passiert, wenn dieser Händler Opfer eines Cyberangriffs wird? Die Geschäftsprozesse des Unternehmens könnten lahmgelegt werden und sensible Kundendaten an Dritte gelangen. Um es nicht so weit kommen zu lassen, entschied sich der renommierte Edelmetallspezialist und Schmuckgroßhändler BEDRA GmbH dazu, seine europaweiten Standorte mithilfe von deutschen Firewalls abzusichern.

Mit Hauptsitz in Weil der Stadt und diversen Standorten in ganz Europa steht BEDRA seinen Kunden rund um das Thema Edelmetall zur Seite. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Edelmetall-Recycling und -handel sowie Einlagensicherung. Insbesondere beim Recycling von Edelmetallen arbeitet BEDRA auf das Mikrogramm genau. Um diese Präzision und ein bestmögliches Resultat zu gewährleisten, setzt das Unternehmen auf modernste Technik. Alle Systeme und Prozesse sind digital verknüpft und ermöglichen so einen reibungslosen Geschäftsablauf. Dazu zählen nicht nur die Prozesse in Weil der Stadt, sondern ebenso die verschiedenen Standorte sowie die Kommunikation der Außendienstmitarbeiter über das Intranet. Aufgrund der zunehmenden Cyberangriffe sind eine zuverlässige IT-Infrastruktur und angemessene Sicherheitsmaßnahmen daher auch für BEDRA wichtiger denn je. »Um unser Netzwerk auch standortübergreifend bestmöglich abzusichern, haben wir uns dazu entschieden, in unsere IT-Sicherheit zu investieren«, sagt Jörg Lehmann, Leiter IT und Technik der BEDRA GmbH.

Vertrauenswürdige Lösung gesucht

IT- und Informationssicherheit vermindern die Anzahl der Schwachstellen sowie die verbleibenden Risiken und begrenzen dadurch potenzielle Schäden für das Unternehmen. Eine Firewall ist inzwischen eine wichtige Grundlage in IT-Sicherheitskonzepten. Sie schützt Unternehmen vor Cyberbedrohungen und erhöht die firmeninterne IT-Sicherheit. Jörg Lehmann suchte daher nach einer entsprechenden Lösung, die die Anforderungen an die Geschäftsprozesse und den Datenschutz erfüllt. Dabei legte das Unternehmen großen Wert auf einen Anbieter, der langjährige Erfahrung im Sicherheitsmarkt aufweist und dessen Lösungen sich einfach verwalten lassen. Um ein passendes Produkt zu finden, wandte sich Jörg Lehmann an den IT-Dienstleister von BEDRA.

Die ITSilva GmbH verschaffte sich einen Überblick über die vorhandene IT-Infrastruktur und den benötigten Leistungsumfang. In der näheren Auswahl standen nun zwei Produkte: die Cisco Firepower und die TUX-Firewall von TUXGUARD. »Wir haben uns dazu entschieden, mit TUXGUARD einen deutschen Hersteller einzusetzen, denn wir wollten eine Lösung ohne Hintertüren – ein System, dem wir uneingeschränkt vertrauen können«, sagt Jörg Lehmann. Neben dem Kriterium »Made in Germany« überzeugten außerdem das Preis-Leistungs-Verhältnis und das Service-Angebot des Herstellers.

Zentrale Verwaltung vereinfacht IT-Sicherheitsmanagement

Innerhalb von einem Tag und im laufenden Betrieb wurde die Installation der TUX-Firewalls vollständig abgeschlossen. Dabei wurden bereits die Standorte Irland und Tschechien angebunden. Bei der Integration gab es zunächst kleinere Probleme, die jedoch innerhalb weniger Stunden gelöst werden konnten. »Das Problem bei der Anbindung lag nicht an der TUX-Firewall, sondern an den örtlichen Gegebenheiten«, sagt Jörg Lehmann. »Der Provider des ausländischen Internetanbieters hatte vorerst keine Möglichkeit, den Router zu administrieren. Somit dauerte die Konfiguration etwas länger, war aber nach diversen Kundensupport-Anrufen später doch erfolgreich.«

Zusammen mit der ITSilva GmbH wurden die Firewalls konfiguriert. Diese lassen sich einfach im zentralen TUXGUARD Management Center (TGMC) verwalten. Im System erhält der Systemadministrator eine DSGVO-Information, die im Vorfeld bestätigt werden muss. Dadurch stellt der Hersteller sicher, dass das Unternehmen genaustens darüber informiert wurde, welche Daten gespeichert und übermittelt werden.

Sollten sich zukünftig beispielsweise die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Datenschutz für BEDRA verändern, können die IT-Verantwortlichen jederzeit bestimmte Services wie zum Beispiel den Support-Zugriff ein- oder ausschalten oder auch Passwörter für unterschiedliche Aspekte der Firewall generieren. Darüber hinaus gilt das Vier-Augen-Prinzip: Der Datenschutzbeauftragte der BEDRA GmbH erhält pro Session ein Datenschutzpasswort – somit sieht auch der Admin per default keine Passwörter mehr.

»Mit dem TGMC haben wir eine zentrale Plattform, über die wir die TUX-Firewall einfach verwalten können und die uns diverse Möglichkeiten zur Individualisierung bietet. Die Firewall arbeitet sehr zuverlässig und konnte bisher jeden Angriff abfangen« sagt Jörg Lehmann. »Aus diesem Grund wollen wir den Einsatz in naher Zukunft noch ausweiten. Wir eröffnen demnächst einen weiteren Standort und werden auch dort die Lösung von TUXGUARD installieren.«

Fazit

IT-Sicherheit ist eine Vertrauensfrage. Dieses Motto gilt auch für die BEDRA GmbH, die ihren Kunden als Edelmetallspezialist jederzeit einen zuverlässigen und sicheren Umgang mit deren personenbezogenen Daten gewährleisten muss. Als Basis für ihre IT-Sicherheitsstrategie entschied sich der IT-Leiter des Unternehmens dazu, eine deutsche Firewall einzusetzen. Mit der TUX-Firewall von TUXGUARD erhielt die BEDRA GmbH eine einfach zu administrierende Lösung, durch die die in Europa verteilten Standorte sicher angebunden werden konnten.

Samira Liebscher, freie Journalistin

