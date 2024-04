Wie die Saubermacher AG ihr Konzern-Reporting völlig neu gestaltete – Nie wieder Datenmüll

Die Saubermacher Dienstleistungs AG verschafft sich mit dem Infor Enterprise Performance Management (EPM) einen vollständigen Überblick über ihre Geschäftsleistung in Echtzeit. Durch die Kombination von intelligenten Geschäftstools und Funktionen für die Finanzplanung in einer EPM-Softwarelösung, lassen sich zuverlässige Berichte erstellen, vergangene und aktuelle Leistungen messen und zukünftige Aktivitäten prognostizieren.

Die Saubermacher Dienstleistungs AG ist ein international tätiges Entsorgungs- und Recyclingunternehmen. Im Verbund mit seinen ca. 70 Beteiligungen im In- und Ausland, darunter Saubermacher Baurecycling & Entsorgung und wastebox.biz – eine digitale Plattform für die effiziente Entsorgung von Baustellenabfällen mit einem Klick – ist das Unternehmen heute eines der führenden Entsorgungsunternehmen Österreichs. Seit der Gründung ist die Gesellschaft in zahlreichen weiteren Märkten aktiv geworden – und damit wuchs auch die Menge an Daten, die zu verarbeiten und bewältigen war. Die Herausforderung: Die Reporting-Goldnadeln im Daten-Heuhaufen finden.

Das Ende eines Flickenteppichs. Gegründet 1979, beschäftigt die Saubermacher-Gruppe mit Hauptsitz in Feldkirchen bei Graz insgesamt rund 3.600 Mitarbeitende in Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Slowakei und Kroatien. In der Vergangenheit war im Unternehmen die interne IT von einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme geprägt – sowohl beim Reporting als auch etwa hinsichtlich Finanzverwaltung und Business Intelligence: »Das war ein Flickenteppich«, erinnert sich Herbert Petter, Leiter Konzernsteuerung bei Saubermacher. »Die genutzten Lösungen unterschieden sich je nach Markt teilweise sehr drastisch, teilweise kamen für jeden Zweck andere Software oder ein anderer Lösungsansatz zum Einsatz.« Da die Konzernberichterstattung mittels Excel durchgeführt wurde, führte dies bei zunehmendem Wachstum zu Herausforderungen: Informationen mussten manuell von Lösung zu Lösung und von Land zu Land übertragen werden, was nicht nur zeitaufwändig war, sondern obendrein fehleranfällig. Eine Lösung musste her – die in Infor d/EPM gefunden wurde.

Infor d/EPM kombiniert moderne, intelligente Geschäftstools und Funktionen zur Verwaltung der Finanzleistung in einer EPM-Softwarelösung und ermöglicht Unternehmen hierdurch, vergangene und aktuelle Leistungen zu messen und künftige Aktivitäten zu prognostizieren. Analysen und Business Intelligence ermöglicht es, einen Echtzeiteinblick in die Performance eines gesamten Unternehmens zu gewährleisten, was der Entscheidungsfindung zugutekommt.

Konsolidiertes Konzern-Reporting. Die konkrete Folge für Saubermacher: Mit Infor d/EPM besteht endlich die Möglichkeit, zahlreiche unterschiedliche Datenquellen in einer Kernlösung zusammenzufassen. »Damit wurden beispielsweise ein konzernweites quartalsweises Investitionscontrolling ebenso möglich wie eine monatliche Konsolidierung – alles gemäß IFRS-Bestimmungen«, sagt Herbert Petter. Mit der letzten Version 12, die Anfang 2023 den Go-Live erlebte und die grundsätzliche technologische Basis auf den neuesten Stand brachte, konnten dank der engen Zusammenarbeit mit dem Infor-Team obendrein nochmals Verbesserungen hinsichtlich der Datenerfassung sowie der grundlegenden Systemhygiene und des Daten-Clean-Ups vollzogen werden. Ebenso wurde zusätzliches Customizing hinsichtlich des Business-Prozesses möglich. Die Anwender profitierten von zusätzlicher Nutzerfreundlichkeit. Besonders künftig soll dieser Aspekt weiter im Fokus stehen, etwa mittels einer Erneuerung des grafischen Interfaces.

»Mit Version 12 von Infor d/EPM haben wir dank des hervorragenden Einsatzes der kompetenten Projektgruppe von Infor den grundsätzlichen technologischen Level erreicht, der nötig ist, unser Konzern-Reporting für die Zukunft fit zu halten«, erklärt Herbert Petter. »In Zukunft wollen wir die Lösung zur zentralen Reporting-Plattform im Unternehmen ausbauen – zum handfesten Vorteil für die Wertschöpfung für die gesamte Gruppe. Wir freuen uns dahingehend schon jetzt auf die Zusammenarbeit!«