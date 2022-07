Ein kleiner Leitfaden für JPEG-Dateien

Wer kennt sie nicht, die JPEGs? Oftmals nutzen wir sie in der Arbeitswelt oder zu privaten Zwecken. Fast jeder hat wohl mindestens eine (und wahrscheinlich sehr viel mehr) JPG-Dateien auf seinem oder ihrem Computer. Doch was genau steckt hinter diesem Format? Was wissen wir darüber tatsächlich? Dass es sich dabei irgendwie um Bilder handelt, ist klar. Doch viel mehr wissen die wenigsten über JPEGs. Dies möchten wir ändern. Dieser Artikel erklärt, was genau ein JPG- und JPEG-Dateien sind und wie sie sich von anderen Bildformaten unterscheiden. Wir erklären Ihnen, wie man sie öffnet und mit welchen Programmen Sie sie in ein anderes Bild-Format wie SVG, GIF oder PNG – aber auch in ein ganz anderes Format, wie zum Beispiel in ein Word-Dokument oder in ein PDF-Dokument konvertieren können.

Was genau ist eigentlich ein JPEG oder eine JPG-Datei?

Eine JPG- oder JPEG-Datei (ausgesprochen: »jay-peg«) ist eine Bilddatei. Sie zeigt also Fotos, eingescannte Bilder oder andere Bilder in digitaler Form. Einige JPG-Bilddateien verwenden die Dateierweiterung .JPG, während andere die Erweiterung .JPEG verwenden. Es handelt es sich bei beiden aber um denselben Dateityp, was bei einigen Programmen zu Verwirrung führen kann. Hierzu später mehr. Einige JPEG-Bilddateien verwenden sogar die Dateierweiterung .JPE – aber das ist nicht besonders üblich. Und dann gibt es da noch die JFIF-Dateien. Dies sind JPEG File Interchange Format-Dateien, die ebenfalls die JPEG-Komprimierung verwenden, allerdings nicht so verbreitet sind wie JPG-Dateien. In diesem Artikel beschäftigen wir uns vor Allem mit den ersten beiden Erweiterungen: JPEG und JPG.

So öffnen Sie eine JPG-Datei

JPG-Dateien werden von allen gängigen Bildbetrachtern und -bearbeitungsprogrammen unterstützt. Es ist das am weitesten verbreitete Bildformat und daher mit den meisten Programmen kompatibel. Sie können JPG-Dateien beispielsweise mit Ihrem Webbrowser, also Safari, Chrome oder Firefox öffnen, indem Sie einfach die lokale Datei direkt in das Browserfenster ziehen. Auch mit integrierten Microsoft-Programmen wie dem Fotobetrachter und der Anwendung Paint können Sie JPEGS öffnen. Wenn Sie einen Mac benutzen, können Sie Ihre Bilddatei stattdessen mit Apple Preview und Apple Photos betrachten. Programme wie IrfanView, Adobe Photoshop, GIMP und praktisch jedes andere Programm, das Bilder anzeigt, einschließlich Online-Diensten wie Google Drive, unterstützen ebenfalls JPG-Dateien. Auch mobile Geräte unterstützen das Öffnen von JPG-Dateien. Das bedeutet, Sie können sie einfach direkt in Ihrer E-Mail und in Textnachrichten anzeigen, ohne dass Sie eine spezielle JPG-Anzeige-App benötigen. Einige Programme und Websites erkennen das Bild möglicherweise nicht als JPEG-Bilddatei, wenn es nicht die richtige Dateierweiterung hat. Arbeiten Sie zum Beispiel mit einer JPG-Datei, so kann es passieren, dass ein einfaches Bildbearbeitungs- und -Betrachtungsprogramm, dieses ausschließlich als solches erkennt und nicht weiß, dass es ebenfalls eine JPEG-Datei ist. Wenn Ihnen dies passiert, benennen Sie die Datei einfach entsprechend um, um dem Programm den Hinweis zu geben, dass es sich um den Dateityp handelt, den Sie benötigen und den das Programm versteht.

Warum sind JPEG-Dateien so beliebt?

JPG-Dateien sind weit verbreitet, da der Komprimierungsalgorithmus die Dateigröße erheblich reduziert, was sie ideal für die Weitergabe, Speicherung und Anzeige auf Websites macht. Haben Sie schon einmal versucht, große Bilder zu verschicken? Dann wissen Sie sicher auch, wie schwierig das sein kann. Das Hochladen dauert, viele E-Mailprogramme haben eine maximale Größe an Daten, die versendet werden können und die Übertragung dauert erneut. Die JPG-Komprimierung hingegen sorgt dafür, dass die Bildgröße verringert wird, so dass Sie leichter mit der Datei arbeiten können. Auch wenn mehrere Menschen an dem Vorgang beteiligt sind. Die Komprimierung sorgt allerdings leider auch für eine Verringerung der Bildqualität, die bei einer starken Komprimierung sogar deutlich sichtbar sein kann. Dennoch sind JPEGs sehr praktisch, um Sie leichter zu versenden und so mit ihnen arbeiten zu können.

Wie konvertiert man eine JPG- oder JPEG-Datei?

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, eine JPEG zu konvertieren. Im Wesentlichen eignen sich hierfür besonders zwei Wege. Sie können den Bildbetrachter oder -editor verwenden, um Ihre Datei einfach in einem neuen Format zu speichern, sofern diese Funktion unterstützt wird. Der andere Weg führt über ein Bildkonvertierungsprogramm, in welches Sie Ihre JPEG-Datei einfügen um sie zu konvertieren. So ein Programm könnte zum Beispiel FileZigZag sein. Dies ist ein Online-JPG-Konverter, der die Datei in einer Reihe anderer Formate speichern kann, darunter GIF, PNG, DPX, TIF/TIFF, BMP, TGA, PCX oder YUV. Auch die Anwendung Resizing.app ist eine einfache Möglichkeit, um Ihre Datei umzuwandeln. In Chrome gibt es zudem noch eine extra Erweiterung, die es Ihnen ermöglicht, viele Konvertierungen auf einmal durchzuführen. Zu den Ausgabeformaten gehören hierbei PNG, BMP TIFF und WEBP. Auch die Anwendung Microsoft Paint kann Ihr JPEG verwandeln. Unter Menü > Datei > Speichern unter können Sie verschiedene Formate wie PNG, TIFF BMP, DIB usw. wählen und Ihre Datei auf diesem Wege so konvertieren, wie Sie es brauchen. Die anderen oben genannten JPG-Viewer und -Editoren unterstützen übrigens ähnliche Menüoptionen und Ausgabedateiformate.

JPEG-Dateien in DOC / DOCX oder PDF konvertieren

Sie können JPEGs aber nicht nur in andere Bildformate konvertieren. Gerade im Büroalltag ist es oft nötig, bestimmte Formate in ganz andere Typen umzuwandeln. Mit diesem JPG zu PDF Tool verwandeln Sie eine JPEG-Datei im Handumdrehen in ein PDF Format, welches Sie anschließend wie gewohnt bearbeiten, drucken oder versenden können. Auch eine Umwandlung in ein Textdokument wie DOC oder DOCX oder in ein PDF-Dokument ist ohne Weiteres möglich. Mit Zamzar, das ähnlich wie FileZigZag die JPG-Datei online konvertiert, können Sie JPG-Dateien in wenigen Schritten in ein Microsoft Office Word-Format wie DOCX oder DOC umwandeln. Dieses Programm kann JPG-Dateien übrigens auch in WEBP, ICO, PS und anderen Formaten abspeichern. Wenn Sie stattdessen eine JPG-Datei in ein Word-Dokument einfügen möchten, ist dies aber gar nicht nötig. Sie können einfach ein JPG als solches in Word einfügen. Verwenden Sie hierfür einfach die in Word integrierte Option ‘Einfügen’, um die JPG-Datei direkt in das Dokument einzufügen. Dies funktioniert natürlich auch, wenn Sie bereits Text in Ihrem Dokument haben. Sie können diesen einfach so formatieren, dass er über, unter oder um das Bild herum verläuft.

Finden Sie Ihr Tool

Sie sehen schon: Sie haben zahlreiche Möglichkeiten, um JPG-Dateien zu öffnen oder JPGs in PDF- oder Word-Dokumente zu konvertieren. Klicken Sie sich einfach einmal durch Ihre Möglichkeiten und schauen Sie, womit Sie am Besten arbeiten können.