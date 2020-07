Sicherheitsbedrohung und Arbeitsbelastung in der IT durch Shutdown dramatisch gestiegen

66 % der IT-Fachleute berichten über eine Zunahme von Sicherheitsproblemen in den letzten drei Monaten.

Eine aktuelle Studie von Ivanti hat die Auswirkungen des massenhaften Umzugs ins Home Office auf die Unternehmens-IT untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Arbeitsbelastung der IT-Teams, Sicherheitsprobleme und Kommunikationsherausforderungen in dieser neuen Ära der ortsunabhängigen Arbeit erheblich zugenommen haben.

66 Prozent der befragten IT-Fachleute sehen einen deutlichen Anstieg von Sicherheitsproblemen in den vergangenen drei Monaten. 63 Prozent geben eine deutlich gestiegene Arbeitsbelastung seit dem Wechsel ins Home Office zu Protokoll. Die Vorfälle und Anfragen, die sich auf ihr Arbeitsvolumen ausgewirkt haben, betrafen:

74 % Probleme mit der VPN-Verbindung

56 % Videokonferenzen

48 % Beschränkungen der Bandbreite

47 % Passwort-Rücksetzungen

47 % Probleme beim Versenden oder Empfangen von Nachrichten

Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Mehrheit der IT-Mitarbeiter ins Home Office gewechselt sind. 43 Prozent der IT-Fachleute gaben an, dass drei Viertel ihrer Kollegen von zu Hause arbeiten, mehr als ein Drittel gab an, dass dies auf ihr gesamtes Team zutrifft. Den Umfrageergebnissen zufolge stellt dies einen Anstieg von 93 Prozent innerhalb der letzten Monate dar, was die dramatische und schnelle Veränderung nach dem Ausbruch der Pandemie offenlegt.

Die Verschiebung zur ortsunabhängigen Arbeit wirkt sich kritisch auf die IT-Sicherheitslage aus. Zwei Drittel (66 Prozent) der IT-Fachleute berichten über einen Anstieg der Sicherheitsprobleme in dieser ausgeweiteten Remote-Umgebung. Die drei Top-Themen sind:

58 % bösartige E-Mails

45 % risikoreiches, nicht regelkonformes Mitarbeiterverhalten

31 % Zunahme bei Softwareschwachstellen

Jeder fünfte IT-Profi bewertet mangelnde Kommunikation als die größte Herausforderung in dieser neuen Normalität. Zu den Kommunikationsherausforderungen kommt für IT-Fachleute die Schwierigkeit hinzu, den Home-Office-Mitarbeitern eine nahtlose Unterstützung zu bieten. Sie mussten folgende zusätzlichen Aufgaben übernehmen:

70 % richteten mehr VPN-Zugänge für Mitarbeiter ein

54 % beschafften zusätzliche Geräte, richten sie ein und verteilen sie

52 % verfassten mehr »How to«-Wissensartikel für Mitarbeiter

Trotz der gestiegenen Arbeitsbelastung nennen die IT-Fachleute auch eine Reihe von Vorteilen der Heimarbeit. Fast die Hälfte (44 Prozent) gibt an, dass der größte Vorteil darin besteht, dass der Arbeitsweg entfällt. 19 Prozent finden Gefallen an ihren flexiblen Arbeitszeiten und 16 Prozent sagen, sie seien produktiver. Eine legere Kleidung ist für 52 Prozent ebenfalls ein Vorteil.

»Die Covid-19-Pandemie hat in der Tat eine noch nie dagewesene Anforderung an die IT-Teams gestellt. Sie sind damit beschäftigt, für die Mitarbeiter im Home Office Sicherheit und Benutzerproduktivität in Einklang zu bringen«, sagt Phil Richards, Chief Security Officer von Ivanti. »Das ist eine Veränderung, die wir bei Ivanti aus erster Hand erleben. Wir haben festgestellt, dass wir durch mehr IT-Service-Automatisierung und optimiertes Asset Management die Belastung unserer IT-Abteilungen verringern können. Das versetzt sie in die Lage, die Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen und gleichzeitig die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das Sicherheitsrisiko zu vermindern. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass die Mitarbeiter sowohl produktiv als auch sicher arbeiten.«

503 Artikel zu „Sicherheit IT Home Office“

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Sicherheitsrisiko Home Office Immer noch arbeitet eine große Zahl der Angestellten von zuhause aus. Das Home Office wird dabei zunehmend zu einem Sicherheitsrisiko für die Unternehmens-IT. Rohde & Schwarz Cybersecurity hat einige zentrale Risiken im Home Office gesammelt – von A wie »Arbeitsplatz« bis Z wie »Zero-Day-Exploit« – und Lösungswege aufgeführt. Arbeitsplatz Im Home Office arbeiten Mitarbeiter… Weiterlesen →

NEWS | TIPPS 5 Best Practices: Cloud-Sicherheit für das Home Office Der zunehmende Einsatz von Heimarbeit macht kritische Anwendungen in der Public Cloud verwundbar, warnen die Sicherheitsexperten. Die Verlagerung in das Home Office ermöglicht es Unternehmen zwar, weiter zu arbeiten, aber es gibt auch eine Kehrseite: Mitarbeiter sind daheim nicht durch die Sicherheitskontrollen geschützt, die im Unternehmensnetzwerk verfügbar sind. Tatsächlich steigt die Wahrscheinlichkeit des Diebstahls und… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Industrielle IT-Sicherheit durch Home Office besonders gefährdet Durch den vermehrten Einsatz von Home Office erhalten Cyberkriminelle erleichterten Zugang zum Unternehmensnetz. Störungen in Produktionen werden während und nach Corona-Krise zunehmen. Verantwortliche der IT/OT-Sicherheit müssen Strategie zur lückenlosen Gefahrenerkennung umsetzen. Der deutsche Cyber-Sicherheitsdienstleister Rhebo warnt vor den ansteigenden Gefahren des Home Office während der Corona-Krise mit negativen Folgen für die Cybersicherheit von Industrieunternehmen. Durch… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | TRENDS WIRTSCHAFT Frauen wechselten häufiger ins Home Office Die Hälfte der Beschäftigten, die in privatwirtschaftlichen Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitern tätig sind und beruflich digitale Informations- und Kommunikationstechnologien nutzen, arbeitete im April oder Mai zumindest zeitweise im Home Office. Dabei wechselten Frauen häufiger ins Home Office als Männer, geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | ONLINE-ARTIKEL Datenschutzgesetze weltweit – Eine Übersicht Datenschutz ist die Komponente der Datensicherheit, die sich auf die konforme Verarbeitung von sensiblen oder personenbezogenen Daten konzentriert. Beide Bereiche sind untrennbar miteinander verbunden, und Regierungen auf der ganzen Welt haben Standards zum Schutz von sensiblen oder personenbezogenen Daten festgelegt. Viele Länder haben bereits Gesetzte und Vorschriften erlassen. Trotzdem ist es für international tätige… Weiterlesen →