Sicherheitslücken in der Public Cloud

Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland hat in den letzten zwölf Monaten Verdachts- oder Vorfälle der Datensicherheit in der Public Cloud registriert. Laut KPMG Cloud-Monitor 2020 ist der Anteil der Unternehmen mit bestätigten Vorfällen von 2018 auf 2019 um vier Prozent gesunken, allerdings haben im gleichen Zug mehr Public Cloud-Nutzer Verdachtsfälle geäußert. 2019 hat ungefähr jede fünfte befragte Firma angegeben Sicherheitslücken und jede dritte verdächtige Fälle in der Cloud erlebt zu haben. Die Unternehmen sind dazu angehalten ihre Analysesysteme zu verbessern und zu beschleunigen, damit sie den immer häufiger passierenden Attacken auf die Cloud entgegenwirken und somit auch die Anzahl der Verdachts- und Vorfälle senken können. René Bocksch

https://de.statista.com/infografik/22847/datensicherheitsluecken-in-der-public-cloud/