Bei der Auswahl von Kollaborationsplattformen prüfen Unternehmen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit oftmals nur unzureichend. In dem von der Beratungsboutique für Cybersicherheit carmasec veröffentlichten Whitepaper Kollaborationsplattformen aus Sicht der Cybersicherheit – Vergleich und Best Practices werden die gängigsten Softwarelösungen Google G-Suite, Microsoft Office 365 und Atlassian Jira / Confluence hinsichtlich Aspekten der Cybersicherheit und des Datenschutzes verglichen. Zudem werden Best Practices zur Auswahl eines geeigneten Anbieters aufgeführt.



Kollaborationsplattformen wie Microsoft Office 365 oder die Google-G-Suite sind inzwischen unverzichtbare Werkzeuge in modernen Unternehmen. Der dezentrale Zugriff auf betriebliche Daten und ihre Bearbeitung in Echtzeit sowie die Organisation von Kommunikation stellen wichtige Anforderungen an dezentrale Arbeitsumgebungen.

Da aktuell der Fokus auf einer schnellen Bereitstellung von produktiven Remote-Arbeitswelten liegt, akzeptieren Unternehmen oftmals Kompromisse in Bezug auf etablierte Sicherheitsstandards. Hierdurch werden Systeme und Mitarbeiter leichter angreifbar. Cyberangriffe führen schneller dazu, dass unternehmenskritische oder personenbezogene Daten in fremde Hände gelangen.

Der sichere Einsatz von Kollaborationsplattformen erfordert Fachkenntnisse hinsichtlich der Datensicherheit und des Datenschutzes. Entsprechende Anforderung werden während der Entscheidung für eine Lösung oftmals nur unzureichend geprüft. Was viele Manager zudem nicht wissen: Auch wenn Prozesse oder Daten an einen externen Dienstleister – wie dies typischerweise in Cloud-Szenarien der Fall ist – ausgelagert sind, sind Unternehmen für die Einhaltung von regulatorischen Vorgaben zu Datensicherheit und Datenschutz verantwortlich.

Das von der Beratungsboutique für Cybersicherheit carmasec veröffentlichte Whitepaper Kollaborationsplattformen aus Sicht der Cybersicherheit – Vergleich und Best Practices bietet Unternehmen bei der Wahl einer passenden Lösung Orientierung. Im Whitepaper werden die gängigsten Kollaborationsplattformen, die Google G-Suite, Microsoft Office 365 und Atlassian Jira / Confluence, aus der Perspektive der Cybersicherheit und des Datenschutzes verglichen. Die teilweise gravierenden Unterschiede, die beim spezifischen Anwendungsfall und der Auswahl solcher Applikationen zu beachten sind, werden im Whitepaper aufgezeigt und verglichen. Zudem wurden Best Practices zusammengestellt, um die Auswahl und den sicheren Betrieb von Kollaborationslösungen zu erleichtern.

Das Whitepaper steht Ihnen hier kostenfrei zur Verfügung.

230 Artikel zu „Kollaboration Plattform“

NEWS | KOMMENTAR | SERVICES Plattformen: Service wird nur mit Vertrauen und Transparenz erfolgreich Kunden drängen immer häufiger auf Plattformen, um Dienstleistungen oder Produkte in Anspruch zu nehmen. Das Angebot an Plattformen wird gleichzeitig auch immer größer. Und Kunden nehmen sogar eine aktive Rolle ein, wenn sie mit Unternehmen gemeinsam auf Kollaborationsplattformen an der Weiterentwicklung von Produkten und Services arbeiten. Vertrauen und Transparenz sind dabei der Schlüssel zum Erfolg,… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Persönliche Betreuung für IT und Compliance von Banken noris network, Betreiber von Hochsicherheitsrechenzentren in Deutschland, bietet seinen Kunden aus dem Finanzsektor jetzt eine besonders intensive Form der Betreuung: Als IT-Service-Manager stehen spezielle noris network Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Finanzinstituten nicht nur als zentrale Ansprechpartner für alle von noris network bezogenen IT-Services, sondern zugleich als Fachleute mit Praxiswissen zu Compliance zur Seite. Die IT-Service-Manager übersetzen… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 Mehrheit hat sich mit Maske und Abstand arrangiert Die große Mehrheit der Deutschen (79 Prozent) hat sich laut einer aktuellen Infratest dimap-Umfrage für das ARD-Morgenmagazin an Masketragen und Abstand halten gewöhnt. Immerhin 19 Prozent tun sich aber mit dem Einhalten der Maßnahmen schwer. Die große Akzeptanz gilt auch überwiegend für die Anhänger der großen Parteien. Ausnahmen bilden hier FDP- und AFD-Sympathisanten. 43 Prozent… Weiterlesen →