Dank der Cloud wachsen Pflanzen auch ohne Regenwolken

Next Step im Digital Farming: Big Data vom IoT in der Cloud verarbeiten.

Sieht malerisch aus, ist aber unpraktisch: Beregnungssysteme verschwenden viel Wasser und eignen sich nicht zur Bewässerung mit aufbereitetem Abwasser. Beide Probleme löst die Tröpfchenbewässerung.

Wasser ist die wichtigste Ressource der Landwirtschaft. Bei schlechtem Boden sind Hydrokulturen eine Lösung, bei ungünstigem Klima Gewächshäuser oder Beschattungsnetze. Aber ohne Wasser ist der Anbau von Pflanzen unmöglich. Daher ist in wasserarmen Gebieten der effiziente Einsatz von Wasser sehr wichtig. Hier hilft die Tröpfchenbewässerung, da sie um ein Vielfaches effizienter ist als die Furchenbewässerung.

Das Unternehmen Netafim hat die moderne Tröpfchenbewässerung mit Schläuchen in den 60er Jahren erfunden und sich seitdem zu einem weltweit führenden Unternehmen für Bewässerungslösungen entwickelt. Bald war die Tröpfchenbewässerung kein simples System aus Schläuchen mehr.

Sensoren, Satelliten und weitere Geräte senden kontinuierlich Daten an die IT-Systeme von Netafim. Mittlerweile setzen über zwei Millionen Landwirte in 110 Ländern auf Lösungen von Netafim. Dadurch sammeln sich große Datenmengen an, deren Speicherung und Auswertung pausenlos erfolgen muss, denn anhand dieser Daten wird beispielsweise die Menge von Wasser und Düngemittel festgelegt.

Jeder Verlust der Daten oder jede Downtime der IT-Systeme könnte dazu führen, dass Netafim falsche Empfehlungen an die Farmer schickt, was Ernteausfälle nach sich ziehen kann. In der digitalen Transformation erkannte Netafim daher das Potenzial, seine Lösungen durch Cloud Computing, Remote Management und Fernsteuerung weiter zu verbessern.

Netafim wollte eine hochverfügbare Lösung und ein völlig neues Deployment für Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. Eine strapazierfähige Lösung, die schnelles und weitreichendes Wachstum zu einem erschwinglichen Preis ermöglicht und die Bedürfnisse von Hunderttausenden von Kunden, ihren Geräten und Daten erfüllt. Ohne die Notwendigkeit regelmäßiger Änderungen der Architektur. Die Lösung sollte außerdem Kollaboration mit anderen Marktteilnehmern und Kommunikation mit den Kunden ermöglichen.

Dazu hat sich Netafim Hilfe beim AWS Premier Consulting Partner AllCloud geholt. Zusammen haben sie eine Cloud-Infrastruktur in drei Phasen aufgebaut: Zuerst wurde die Netafim Application auf AWS entwickelt. Dann wurde diese Infrastruktur mit Hilfe der AWS Landing Zone gesichert. Anschließend wurde die Applikation geklont, um sie sehr einfach in neuen Regionen einsetzen zu können.

Die neue Cloud-Infrastruktur bringt eine Reihe von Vorteilen: Unter anderem werden die riesigen Datenmengen, die Netafim erhält, jetzt mit AWS Kinesis verarbeitet. Kinesis kann Hunderte Terabytes von Big Data in Echtzeit verarbeiten. Sollte die Datenmenge die Grenzen der Anwendung überschreiten, speichert Kinesis die Daten in einem Queuing-System, das Datenverlust verhindert: Selbst bei Nichtverfügbarkeit oder Ausfall eines Dienstes werden die in die Cloud gesendeten Daten gespeichert und können dann später verarbeitet werden.

Experten für die Tröpfchenbewässerung und Experten für die Cloud haben hier eng zusammengearbeitet. Das Ergebnis: Cloud Computing ist auf diese Weise heute schon ein fester Bestandteil ressourcenschonender Landwirtschaft und leistet einen bedeutenden Beitrag zu intelligenter Bewässerung im Kampf gegen Wasser- und Bodenknappheit.

Uli Baur, SVP DACH Region bei AllCloud

