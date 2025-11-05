Diese 10 Jobs werden (sehr wahrscheinlich) von KI ersetzt – doch es gibt Alternativen

Künstliche Intelligenz ist keine ferne Zukunftsvision mehr – sie verändert schon heute Arbeitsplatzsicherheit, Skill-Anforderungen und Karrierewege:

Laut kürzlich geleakten Dokumenten plant Amazon, 600.000 US-Mitarbeitende durch Roboter zu ersetzen.

41 % der Unternehmen weltweit erwarten, ihre Belegschaft bis 2030 aufgrund von KI zu reduzieren.

53 % der IT-Führungskräfte glauben, dass KI zu kleineren Teams führen wird.

Um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei dieser Entwicklung zu unterstützen, hat LiveCareer DE, ein Anbieter für Lebenslauf- und Bewerbungsservices, den neuen »Berufe, die KI ersetzen wird«- Report veröffentlicht. Er zeigt die 10 Berufe mit dem höchsten Risiko, durch KI verdrängt zu werden – und bietet konkrete Empfehlungen, in welche möglicherweise krisensicheren Karrierewege Beschäftigte sinnvoll wechseln könnten.

Die 10 gefährdetsten Berufe – und zukunftsfähige Alternativen

Datenerfasser /-innen

Stattdessen: Weiterbildung in Datenanalyse oder Datenmanagement

→ Excel, SQL oder Python lernen, um Daten zu interpretieren – nicht nur zu erfassen. Telemarketing-Mitarbeitende

Stattdessen: Umschulung in Digital Marketing oder Customer Success

→ Fähigkeiten in CRM-Tools, Social Media und Vertriebskommunikation aufbauen. Kundendienstmitarbeitende (Basis-Support)

Stattdessen: Entwicklung Richtung technischer Support oder Customer Success

→ Fokus auf komplexe, empathische Problemlösung und Beziehungsmanagement. Kassierer im Einzelhandel

Stattdessen: Weiterbildung in Retail-Management oder Supply Chain

→ Strategische, koordinierende oder technische Rollen im Handel übernehmen. Korrektoren und Lektoren

Stattdessen: Spezialisierung auf Content-Strategie oder Digital Marketing

→ Stärker in Storytelling, SEO und Kampagnenplanung einsteigen. Rechtsanwaltsfachangestellte und Rechtsassistenten

Stattdessen: Karriere im Bereich Legal Tech, Compliance oder Litigation Support

→ Juristisches Wissen mit KI-gestützten Tools verbinden. Buchhalter

Stattdessen: Einstieg in Finanzanalyse oder beratende Rollen

→ Von reiner Datenerfassung zu strategischer Beratung wechseln. Fast-Food- und Restaurantmitarbeiter (Kundenkontakt)

Stattdessen: Entwicklung in Gastronomiemanagement oder kulinarische Innovation

→ Kreativität, Organisation und Führung bleiben gefragt – auch mit Automatisierung. Lagerarbeiter

Stattdessen: Weiterbildung in Logistikkoordination oder Lagertechnologie

→ Systeme steuern, überwachen und verbessern, statt monotone Aufgaben auszuführen. Marktforschungsanalysten (Einstiegsposition)

Stattdessen: Spezialisierung auf Business Analytics oder Data Storytelling

→ Insights mit Tools wie Tableau, Power BI oder Python in Entscheidungen übersetzen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://www.livecareer.de/bewerbung/berufe-die-ki-ersetzen-wird

Welche Jobs wird KI in den nächsten drei Jahren ersetzen?

In den nächsten drei Jahren wird KI vor allem hochgradig regelbasierte, repetitive und skalenfähige Aufgaben automatisieren. Das bedeutet nicht nur komplette Jobverluste, sondern häufig eine Verschiebung der Tätigkeitsschwerpunkte hin zu Überwachung, Ausnahmebehandlung und Beratung.

Vergleichstabelle der am stärksten gefährdeten Jobs (Attribute: Risiko, Zeitfenster, warum, kurzfristige Umstiegsmöglichkeiten)

Beruf Risiko Zeitfenster Warum KI geeignet ist Kurzfristige Reskill‑Option Datenerfasser / Dateneingabe Hoch 1–3 Jahre Regelbasierte, strukturierte Eingabe; OCR + ML ersetzen manuelle Arbeit Datenqualität, ETL-Tools, Datenanalyse Basis-Kundendienst / Chat / Hotline Hoch 1–3 Jahre Viele Anfragen sind repetitiv; NLP-Chatbots skalieren Kundenerfolg, Eskalationsmanagement, Produktexpertise Kassierer / POS-Aufgaben Hoch 1–3 Jahre Selbstbedienung, Computer Vision, automatische Zahlungssysteme Retail-Operations, Kundenbetreuung, Logistik Telefonmarketing / einfache Sales-Calls Mittel–hoch 1–3 Jahre Scripted Outreach; Sprachanalyse und A/B-Optimierung Digitales Marketing, CRM-Strategien, B2B-Consulting Einstiegs-Analysten / Marktforschung (Junior) Mittel 1–3 Jahre Automatisierte Datensammlung und Reporting-Tools Data Storytelling, Visualisierung, Business Analysis Buchhalter (Routineaufgaben) Mittel 1–3 Jahre Regelbasierte Buchungen, automatische Reconciliation Finanzanalyse, Strategie-Reporting, Steuer-Compliance Lagerarbeiter (Standard-Picking) Mittel–hoch 1–3 Jahre Robotik + optimierte Logistikprozesse Instandhaltung Automatisierung, Logistikkoordination Korrektur / Lektorat (Basis) Mittel 1–3 Jahre Grammatik/Style-Checks durch NLP-Tools Content-Strategie, Redaktionsleitung, SEO-Optimierung Rechtsassistenz (Routine-Recherche) Mittel 1–3 Jahre Dokumentenanalyse, Klauselerkennung, e-Discovery Legal Tech, Vertragsmanagement, Compliance Fast-Food Standardaufgaben Mittel–hoch 1–3 Jahre Automaten, standardisierte Abläufe, Robotik Küchenmanagement, Produktinnovation, Servicedesign

Warum gerade diese Jobs zuerst betroffen sind

KI und Automatisierung greifen dort am schnellsten, wo Aufgaben:

stark regelbasiert und vorhersehbar sind,

große Datenmengen oder standardisierte Signale liefern,

sich gut skalieren und überwachen lassen.

Praktisch heißt das: Dateneingabe, einfache Support‑Anfragen, POS‑Scans, standardisierte Call‑Skripte und sich wiederholende Produktions‑/Logistikaufgaben sind die ersten Kandidaten für Substitution durch KI oder Robotik.

Wie Arbeit sich konkret verschiebt (nicht nur verschwindet)

Viele Tätigkeiten werden nicht vollständig wegfallen, sondern auf höherwertige Aufgaben verlagert: Überwachung der KI, Ausnahmebehandlung, Interpretation von Ergebnissen und kundennahe Beratung bleiben menschlich wertvoll.

Parallel entstehen neue Rollen wie KI‑Trainer, Prompt‑Engineer, Datenqualitätsbeauftragte, Ethics‑Officer und Integrationsmanager, die kurzfristig Nachfrage erzeugen.

Konkrete Handlungsempfehlungen für Beschäftigte und Entscheider (3 Schritte)

Aufgabeninventar erstellen – identifiziere repetitive, regelbasierte Tätigkeiten in Deinem Bereich. Kurzfristig reskillen – Fokus auf Fähigkeiten, die KI ergänzt: Problemlösung, Domänenwissen, Kommunikation, Überwachung von Systemen und Datenqualitäts‑Skills. Rollen neu designen – Prozesse so umgestalten, dass Menschen dort arbeiten, wo Empathie, Komplexität und kreative Entscheidung nötig sind; Routineaufgaben an Automatisierung übergeben.

Fazit

Innerhalb der nächsten drei Jahre sind vor allem Berufe mit stark strukturierten, vorhersehbaren Aufgaben besonders gefährdet. Der wahre Hebel für Beschäftigte ist nicht nur Angst vor Ersatz, sondern gezielte Umorientierung: wer jetzt systematisch domänenbezogene, kommunikative und überwachende Fähigkeiten aufbaut, bleibt gefragt und kann KI gewinnbringend ergänzen.

Albert Absmeier & KI

