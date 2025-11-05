Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps | Whitepaper

Diese 10 Jobs werden (sehr wahrscheinlich) von KI ersetzt – doch es gibt Alternativen

foto freepik

Künstliche Intelligenz ist keine ferne Zukunftsvision mehr – sie verändert schon heute Arbeitsplatzsicherheit, Skill-Anforderungen und Karrierewege:

  • Laut kürzlich geleakten Dokumenten plant Amazon, 600.000 US-Mitarbeitende durch Roboter zu ersetzen.
  • 41 % der Unternehmen weltweit erwarten, ihre Belegschaft bis 2030 aufgrund von KI zu reduzieren.
  • 53 % der IT-Führungskräfte glauben, dass KI zu kleineren Teams führen wird.

Um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei dieser Entwicklung zu unterstützen, hat LiveCareer DE, ein Anbieter für Lebenslauf- und Bewerbungsservices, den neuen »Berufe, die KI ersetzen wird«- Report veröffentlicht. Er zeigt die 10 Berufe mit dem höchsten Risiko, durch KI verdrängt zu werden – und bietet konkrete Empfehlungen, in welche möglicherweise krisensicheren Karrierewege Beschäftigte sinnvoll wechseln könnten.

 

Die 10 gefährdetsten Berufe – und zukunftsfähige Alternativen

  1. Datenerfasser /-innen
    Stattdessen: Weiterbildung in Datenanalyse oder Datenmanagement
    → Excel, SQL oder Python lernen, um Daten zu interpretieren – nicht nur zu erfassen.
  2. Telemarketing-Mitarbeitende
    Stattdessen: Umschulung in Digital Marketing oder Customer Success
    → Fähigkeiten in CRM-Tools, Social Media und Vertriebskommunikation aufbauen.
  3. Kundendienstmitarbeitende (Basis-Support)
    Stattdessen: Entwicklung Richtung technischer Support oder Customer Success
    → Fokus auf komplexe, empathische Problemlösung und Beziehungsmanagement.
  4. Kassierer im Einzelhandel
    Stattdessen: Weiterbildung in Retail-Management oder Supply Chain
    → Strategische, koordinierende oder technische Rollen im Handel übernehmen.
  5. Korrektoren und Lektoren
    Stattdessen: Spezialisierung auf Content-Strategie oder Digital Marketing
    → Stärker in Storytelling, SEO und Kampagnenplanung einsteigen.
  6. Rechtsanwaltsfachangestellte und Rechtsassistenten
    Stattdessen: Karriere im Bereich Legal Tech, Compliance oder Litigation Support
    → Juristisches Wissen mit KI-gestützten Tools verbinden.
  7. Buchhalter
    Stattdessen: Einstieg in Finanzanalyse oder beratende Rollen
    → Von reiner Datenerfassung zu strategischer Beratung wechseln.
  8. Fast-Food- und Restaurantmitarbeiter (Kundenkontakt)
    Stattdessen: Entwicklung in Gastronomiemanagement oder kulinarische Innovation
    → Kreativität, Organisation und Führung bleiben gefragt – auch mit Automatisierung.
  9. Lagerarbeiter
    Stattdessen: Weiterbildung in Logistikkoordination oder Lagertechnologie
    → Systeme steuern, überwachen und verbessern, statt monotone Aufgaben auszuführen.
  10. Marktforschungsanalysten (Einstiegsposition)
    Stattdessen: Spezialisierung auf Business Analytics oder Data Storytelling
    → Insights mit Tools wie Tableau, Power BI oder Python in Entscheidungen übersetzen.

 

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://www.livecareer.de/bewerbung/berufe-die-ki-ersetzen-wird

 

Welche Jobs wird KI in den nächsten drei Jahren ersetzen?

In den nächsten drei Jahren wird KI vor allem hochgradig regelbasierte, repetitive und skalenfähige Aufgaben automatisieren. Das bedeutet nicht nur komplette Jobverluste, sondern häufig eine Verschiebung der Tätigkeitsschwerpunkte hin zu Überwachung, Ausnahmebehandlung und Beratung.

Vergleichstabelle der am stärksten gefährdeten Jobs (Attribute: Risiko, Zeitfenster, warum, kurzfristige Umstiegsmöglichkeiten)

Beruf

Risiko

Zeitfenster

Warum KI geeignet ist

Kurzfristige Reskill‑Option

Datenerfasser / Dateneingabe

Hoch

1–3 Jahre

Regelbasierte, strukturierte Eingabe; OCR + ML ersetzen manuelle Arbeit

Datenqualität, ETL-Tools, Datenanalyse

Basis-Kundendienst / Chat / Hotline

Hoch

1–3 Jahre

Viele Anfragen sind repetitiv; NLP-Chatbots skalieren

Kundenerfolg, Eskalationsmanagement, Produktexpertise

Kassierer / POS-Aufgaben

Hoch

1–3 Jahre

Selbstbedienung, Computer Vision, automatische Zahlungssysteme

Retail-Operations, Kundenbetreuung, Logistik

Telefonmarketing / einfache Sales-Calls

Mittel–hoch

1–3 Jahre

Scripted Outreach; Sprachanalyse und A/B-Optimierung

Digitales Marketing, CRM-Strategien, B2B-Consulting

Einstiegs-Analysten / Marktforschung (Junior)

Mittel

1–3 Jahre

Automatisierte Datensammlung und Reporting-Tools

Data Storytelling, Visualisierung, Business Analysis

Buchhalter (Routineaufgaben)

Mittel

1–3 Jahre

Regelbasierte Buchungen, automatische Reconciliation

Finanzanalyse, Strategie-Reporting, Steuer-Compliance

Lagerarbeiter (Standard-Picking)

Mittel–hoch

1–3 Jahre

Robotik + optimierte Logistikprozesse

Instandhaltung Automatisierung, Logistikkoordination

Korrektur / Lektorat (Basis)

Mittel

1–3 Jahre

Grammatik/Style-Checks durch NLP-Tools

Content-Strategie, Redaktionsleitung, SEO-Optimierung

Rechtsassistenz (Routine-Recherche)

Mittel

1–3 Jahre

Dokumentenanalyse, Klauselerkennung, e-Discovery

Legal Tech, Vertragsmanagement, Compliance

Fast-Food Standardaufgaben

Mittel–hoch

1–3 Jahre

Automaten, standardisierte Abläufe, Robotik

Küchenmanagement, Produktinnovation, Servicedesign

 

Warum gerade diese Jobs zuerst betroffen sind

KI und Automatisierung greifen dort am schnellsten, wo Aufgaben:

  • stark regelbasiert und vorhersehbar sind,
  • große Datenmengen oder standardisierte Signale liefern,
  • sich gut skalieren und überwachen lassen.

Praktisch heißt das: Dateneingabe, einfache Support‑Anfragen, POS‑Scans, standardisierte Call‑Skripte und sich wiederholende Produktions‑/Logistikaufgaben sind die ersten Kandidaten für Substitution durch KI oder Robotik.

Wie Arbeit sich konkret verschiebt (nicht nur verschwindet)

  • Viele Tätigkeiten werden nicht vollständig wegfallen, sondern auf höherwertige Aufgaben verlagert: Überwachung der KI, Ausnahmebehandlung, Interpretation von Ergebnissen und kundennahe Beratung bleiben menschlich wertvoll.
  • Parallel entstehen neue Rollen wie KI‑Trainer, Prompt‑Engineer, Datenqualitätsbeauftragte, Ethics‑Officer und Integrationsmanager, die kurzfristig Nachfrage erzeugen.

Konkrete Handlungsempfehlungen für Beschäftigte und Entscheider (3 Schritte)

  1. Aufgabeninventar erstellen – identifiziere repetitive, regelbasierte Tätigkeiten in Deinem Bereich.
  2. Kurzfristig reskillen – Fokus auf Fähigkeiten, die KI ergänzt: Problemlösung, Domänenwissen, Kommunikation, Überwachung von Systemen und Datenqualitäts‑Skills.
  3. Rollen neu designen – Prozesse so umgestalten, dass Menschen dort arbeiten, wo Empathie, Komplexität und kreative Entscheidung nötig sind; Routineaufgaben an Automatisierung übergeben.

Fazit

Innerhalb der nächsten drei Jahre sind vor allem Berufe mit stark strukturierten, vorhersehbaren Aufgaben besonders gefährdet. Der wahre Hebel für Beschäftigte ist nicht nur Angst vor Ersatz, sondern gezielte Umorientierung: wer jetzt systematisch domänenbezogene, kommunikative und überwachende Fähigkeiten aufbaut, bleibt gefragt und kann KI gewinnbringend ergänzen.

Albert Absmeier & KI

Textquelle: https://www.livecareer.de/bewerbung/berufe-die-ki-ersetzen-wird

 

1100 Artikel zu „KI Jobs“

Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Services

Jobs in der IT: Stellenabbau und Stellenaufbau durch KI

15 Prozent der Unternehmen rechnen mit Stellenabbau durch KI. 38 Prozent erwarten steigende Nachfrage nach IT-Fachkräften.   Wird KI zu Jobverlusten in der IT führen? In der deutschen Wirtschaft gibt es dazu aktuell unterschiedliche Einschätzungen. So gehen 15 Prozent der Unternehmen davon aus, dass es durch KI-Einsatz zu einem Stellenabbau bei IT-Fachkräften kommt. 20 Prozent…

Weiterlesen →

News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2023 | Künstliche Intelligenz

Jobmarkt: Unternehmen schreiben rund 50 Prozent mehr KI-Jobs aus als vor fünf Jahren

Suche nach Soft Skills in Stellenanzeigen seit 2019 gleichzeitig fast verdreifacht (+ 190 Prozent). KI-Hype bereits vor ChatGPT sichtbar: Schon 2021 wurden 85 Prozent mehr Jobs mit KI-Bezug ausgeschrieben als 2019. KI wird Recruiting weiter verändern.   Künstliche Intelligenz ist in Deutschlands Unternehmen angekommen: Die Suche nach Mitarbeitenden, die sich mit Prompting, Machine Learning und…

Weiterlesen →

News | Trends Wirtschaft | Business Intelligence | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Trends 2018 | Industrie 4.0 | Trends 2030 | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien

KI kostet keine Jobs und schafft über 11 Prozent Wachstum in der Industrie

Bis 2030 erwartet Europas Industrie über 11 Prozent Wachstum durch künstliche Intelligenz. Industrieunternehmen sehen künstliche Intelligenz (KI) als Motor für ein profitables Wachstum, denn KI steigert ihrer Meinung nach ihre Effizienz, Flexibilität und Differenzierung. Um den Einsatz der Technologie weiter auszubauen, müssen die Unternehmen dabei aber vor allem zwei Probleme lösen: die unzureichende Quantität und…

Weiterlesen →

News | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Whitepaper

Deutschland hinkt bei KI hinterher – doch es gibt Hoffnung

Der neue Cisco AI Readiness Index 2025 [1] zeichnet ein ernüchterndes Bild: Nur 12 Prozent der deutschen Unternehmen sind optimal auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz vorbereitet. Während Deutschland im europäischen Vergleich zwar auf Platz 2 liegt, hinken fast zwei Drittel der Unternehmen noch hinterher. Besonders alarmierend: Lediglich 32 Prozent sind im kritischen Bereich »Daten«…

Weiterlesen →

News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps

Wenn Menschen KI-Entscheidungen verschlimmbessern

Studie zeigt auf, warum Mensch und Maschine noch kein gutes Team sind.   Die Technische Universität Berlin hat in einem neuen Positionspapier ein unbequemes Ergebnis zusammengefasst: Mensch-KI-Teams treffen oft schlechtere Entscheidungen als die KI allein. Was paradox klingt, zeigt sich in vielen Feldern wie Radiologie, Sicherheitstechnik oder Prozessüberwachung. Je zuverlässiger die Systeme, desto größer die…

Weiterlesen →

Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Strategien

Technologietrends für 2026: Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt

Die strategischen Technologietrends für 2026 umfassen KI-Supercomputing-Plattformen, Multiagentensysteme, domänenspezifische Sprachmodelle, KI-Sicherheitsplattformen, KI-native Entwicklungsplattformen, vertrauliches Rechnen, physische KI, präventive Cybersicherheit, digitale Herkunft und Geopatriation. Diese Trends treiben Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt voran [1].   »2026 wird ein entscheidendes Jahr für Technologieführer, in dem Disruption, Innovation und Risiken in einem nie dagewesnen Tempo…

Weiterlesen →

News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps

Passgenaue Lösungen für Unternehmen: Die richtige KI für jeden Anwendungsfall finden

Viele Unternehmen haben Ideen, wie sie mit künstlicher Intelligenz Prozesse, Produktion und andere Abläufe beschleunigen könnten. Doch die Frage, welche KI sich dafür am besten eignet, greift am Anfang zu weit. Zu Beginn stehen Ziele und Datenqualität im Vordergrund. Die Lösung ist dann meist eine Kombination mehrerer KI-Technologien.   Mit der KI ist es wie…

Weiterlesen →

Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz

Eigeninitiative bei KI-Nutzung birgt Sicherheitsrisiken: Mitarbeiter oft auf sich allein gestellt

Learning by Doing im KI-Zeitalter – Eigeninitiative von Mitarbeitern kann zu schweren Sicherheitsrisiken führen. 85 Prozent halten KI-Sicherheit für sehr wichtig, doch viele werden bei Einführung und Fortbildung oft sich selbst überlassen.   Bei dem Großteil der Deutschen kommt KI bereits im Arbeitsalltag zum Einsatz, 62 Prozent nutzen Tools wie ChatGPT sogar täglich. Doch bisher wird…

Weiterlesen →

News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps

Experte: KI am wichtigsten für Wirtschaftswachstum

»Künstliche Intelligenz ist der größte Hebel, den Unternehmen selbst in der Hand haben, um sich dem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands zu entziehen, ohne das Land verlassen zu müssen«, sagt der Interim Manager Eckhart Hilgenstock und Co-Autor des neuen Buches »Wirtschaftswende jetzt! – So bringen wir Deutschland wieder auf Wachstumskurs« (ISBN 978-3-98674-186-0) [1]. »Auf die großen Hürden…

Weiterlesen →

News | Business | Digitalisierung | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services

Wie Unternehmen Mitarbeitende im Umgang mit KI schulen können

Die produktive Nutzung von KI setzt eine adäquate Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voraus.    Durch die Automatisierung von Aufgaben, die Bereitstellung von Erkenntnissen und die Förderung der Zusammenarbeit ermöglicht KI Mitarbeitern, sich auf höherwertige Tätigkeiten zu konzentrieren, die Kreativität, kritisches Denken und strategische Entscheidungen erfordern. Da Unternehmen KI zunehmend nutzen, ist es entscheidend, die…

Weiterlesen →

News | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Strategien | Tipps

Bekämpfung von Fake News im großen Stil mit KI

Desinformation ist zu einer der hartnäckigsten Herausforderungen des digitalen Zeitalters geworden. Das Ausmaß und die schnelle Verbreitung von Fehlinformationen können demokratische Institutionen, die öffentliche Sicherheit und das Vertrauen in Institutionen bedrohen. Das Tempo und die Raffinesse von Desinformationen haben sich über die Reichweite traditioneller Gegenmaßnahmen hinaus beschleunigt. Wenn manipulierte Videos in wenigen Stunden Millionen erreichen…

Weiterlesen →

Trends 2026 | Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | New Work

Arbeitsplatzabbau: Wer baut in Deutschland Jobs ab?

Die Automobilindustrie ist einer der wichtigsten Arbeitgeber Deutschlands. Indes steckt die Branche derzeit in der Krise. Als Gründe hierfür nennt tagesschau.de in einem Bericht Absatzflauten, starke Konkurrenz aus China und den teuren Umstieg auf Elektromobilität. Hinzu würden hohe Energiepreise, Bürokratie und der Zollstreit mit den USA kommen. Einer Ende August veröffentlichten Analyse der Beratungsgesellschaft EY…

Weiterlesen →

News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services

Lokalkolorit, das mitfährt: So verankert KI Sprachen im Alltag

Sprachen überleben nicht allein in Wörterbüchern, sondern im Alltag – in Geschäftsräumen, auf Bahnsteigen und in Fahrzeugen. Wo seltene, nur teilweise normierte oder digital unterversorgte Sprachen auf betriebliche Anforderungen treffen, entscheidet saubere Text-to-Speech-Technologie (TTS) über Verstehen, Akzeptanz und damit auch über Sichtbarkeit und Erhalt. Dabei kann Sprach-KI helfen – vorausgesetzt, sie erfüllt die Anforderungen an…

Weiterlesen →

News | Business Process Management | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien

Industrielle KI braucht eine ganzheitliche IT

Für den breiten Einsatz von künstlicher Intelligenz bauen Industrieunternehmen idealerweise ganzheitliche IT-Plattformen, so genannte AI Factories, auf. Diese müssen allerdings die Anforderungen verschiedener Anwendungsklassen unter einen Hut bringen. Dell Technologies erläutert, welche das sind und wie der Plattform das gelingt.   Viele Industrieunternehmen haben bereits erste KI-Anwendungsfälle erfolgreich umgesetzt und gehen jetzt einen breiteren Rollout…

Weiterlesen →

News | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien

Bachelorarbeit und KI – Chancen und Risiken bei der akademischen Abschlussarbeit

Die künstliche Intelligenz ist in unserem Leben allgegenwärtig. Auch in den Hochschulen und Universitäten hat sie längst Einzug gehalten. Referate, Seminararbeiten und Abschlussarbeiten erstellen die Studierenden ganz oder teilweise mithilfe von Apps wie ChatGPT, Go Thesis oder DeepL Write. Vor allem wenn der Zeitdruck groß wird, wie am Ende des Studiums, wird gern KI eingesetzt.…

Weiterlesen →

News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit

Effizienter zur Nachhaltigkeits-berichterstattung – mit KI als Unterstützung

Die ESG-Berichtspflicht ist da. Für einige Unternehmen eine Chance, sich mit Nachhaltigkeit zu profilieren. Für andere ein bürokratischer Albtraum. Eines aber gilt für alle: Der Nachhaltigkeitsbericht muss erstellt werden. Und das ist nicht nur ein bisschen Tabellenfüllen und ein paar gute Taten beschreiben. Es geht um strukturierte, prüffähige, standardisierte Angaben entlang von bis zu 1300…

Weiterlesen →

Trends 2025 | News | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper

Jedes dritte deutsche Unternehmen scheitert an KI-Strategie – hoher Aufholbedarf bei Produktivitätssteigerung durch Automatisierung

Eine aktuelle Umfrage des Marktforschers TQS Research & Consulting im Auftrag des Digital Engineering-Dienstleisters Tietoevry Create unter 200 C-Level-Entscheider und Führungskräften in Deutschland zeigt: Managerinnen und Manager in größeren Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden erkennen zwar das Potenzial künstlicher Intelligenz (KI) für die Automatisierung von Prozessen und die Steigerung der Produktivität, scheitern jedoch oft…

Weiterlesen →

News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps

Der Ansturm auf KI-Agenten: Sind Unternehmen bereit, schnell UND groß zu scheitern?

Unternehmen lassen KI unbeaufsichtigt laufen, als ob sie einem Praktikanten große Entscheidungen anvertrauen, anstatt einfache Aufgaben – obwohl sie noch nicht klug genug sind.   Stellen Sie sich vor, Sie kommen an einem Bahnhof während der Hauptverkehrszeit an einem überfüllten Zug irgendwo in Bangladesch oder Indien vorbei. Sie wissen vielleicht nicht, wohin er fährt, aber…

Weiterlesen →

Trends 2025 | News | Business | Whitepaper

Whitepaper: Vom Tabu zur Routine – KI im Bewerbungsprozess

  Anschreiben sind Indikator für KI-Kompetenz Künstliche Intelligenz hat sich in Bewerbungsprozessen binnen zwei Jahren von einem umstrittenen Werkzeug zum Standard entwickelt: 43 % der Bewerbenden nutzen inzwischen KI für ihre Anschreiben, weitere 30 % können sich das vorstellen. Der Anteil der KI-Nutzenden hat sich damit seit 2023 mehr als verdreifacht. Das ist das Ergebnis…

Weiterlesen →

News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services | Tipps

Die unterschätzte Datenbasis: Drei Gründe, warum KI-Projekte oft scheitern

Was sind die drei häufigsten Stolpersteine, die KI-Projekte ausbremsen – und wie sieht die ideale Grundlage, die KI für langfristigen Mehrwert wirklich braucht, aus?   Viele Unternehmen befinden sich mit ihren KI-Projekten noch immer in einer frühen Phase, treten scheinbar permanent auf der Stelle und erzielen so gut wie keinen echten Mehrwert. Diese Situation betrifft…

Weiterlesen →

Zur Startseite →

← Zurück