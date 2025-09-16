Bachelorarbeit und KI – Chancen und Risiken bei der akademischen Abschlussarbeit

Die künstliche Intelligenz ist in unserem Leben allgegenwärtig. Auch in den Hochschulen und Universitäten hat sie längst Einzug gehalten. Referate, Seminararbeiten und Abschlussarbeiten erstellen die Studierenden ganz oder teilweise mithilfe von Apps wie ChatGPT, Go Thesis oder DeepL Write. Vor allem wenn der Zeitdruck groß wird, wie am Ende des Studiums, wird gern KI eingesetzt. Aber wo sind die Grenzen und wie verändert die KI die akademische Ausbildung?
Chancen der KI im Studium
Der Einsatz von KI ist im akademischen Bereich keine Neuheit der letzten Jahre. Das zeigt sich, wenn man sich die Entwicklung der künstlichen Intelligenz genauer anschaut. Vom Machine Learning verschob sich der Trend zum Deep Learning. Erst mit der Entstehung erster Sprachmodelle wie GPT ab 2018 begann der Siegeszug der KI auch als Tool für die Textgenerierung und Übersetzung. Heute erstellen die Menschen mithilfe von unzähligen Tools sowohl kurze, einfache Texte als auch umfangreiche, komplexe Arbeiten wie Bücher und Bachelorarbeiten, Bilder, Musik und sogar Programmiercode.
Es ist kein Tabu mehr, KI im Studium einzusetzen, denn sie kann helfen, komplexe Inhalte aufzubereiten, Gedanken zu ordnen, Schreibblockaden aufzulösen oder vielfältige Literatur und Quellen schneller zu erfassen. KI hilft bei der Gliederung der Bachelorarbeit, bei Formulierungen oder kann Impulse für den Inhalt geben. Der Einsatz der KI bei der Bachelorarbeit kann digitale Kompetenzen stärken, die auch in der Wirtschaft und im zukünftigen Arbeitsumfeld immer mehr gefragt sind.
Bachelorarbeit unter und im Druck – der Tag der Abgabe
Auch wenn die Bachelorarbeit digital und mithilfe von KI erstellt wird, am Ende muss ein gedrucktes Exemplar vorliegen. Das eigene (oder fast eigene) Werk gebunden in den Händen zu halten, ist der Höhepunkt eines jeden Studiums. Die KI kann in dieser heißen Phase des enormen Druckes wiederum helfen: als Korrektor und Lektor, als Formatierungshilfe und Lückenfüller. Beim finalen Druck hilft dann ein guter Dienstleister wie BachelorPrint, der die geforderte Anzahl der Exemplare der Bachelorarbeit hochwertig, schnell und zu einem guten Preis liefert. Das Ergebnis wochenlanger Anspannung voller Selbstzweifel und Erwartungen an sich selbst wird mit einem attraktiven Druckexemplar belohnt. Guter Inhalt in einem modernen und attraktiven Einband und sauberer, hoher Druckqualität ist der krönende Abschluss des Studiums und ein Zeichen der Wertschätzung der Lehrenden, welche die Arbeit dann lesen.
Risiken der KI im Studium
Meldungen, dass Studierende ihre Abschlussarbeiten komplett von einer KI schreiben lassen, sind keine Seltenheit mehr. Doch genau hier liegen auch die Risiken der Verwendung von künstlicher Intelligenz. Das absolute Vertrauen in die KI, ohne Quellen, Fakten und Inhalte kritisch zu reflektieren, birgt die Gefahr, völlig falsche Inhalte in der Abschlussarbeit zu vermitteln. Eine große Schwachstelle der KI ist es, sich Quellen einfach auszudenken und damit, mit Verlaub, einfach Unsinn zu schreiben.
Aber es stecken noch mehr Gefahren in der ungeprüften Nutzung der KI. Lässt man die KI machen und denkt selbst nicht mehr mit, verliert man selbst die Fähigkeit des akademischen Arbeitens, gefährdet seine akademische Integrität und hemmt seine persönliche Entwicklung und Bildung.
Bachelorarbeit und KI – Chancen und Risiken bei der akademischen Abschlussarbeit
Und dann ist da noch die Frage: Wie viel ist noch Eigenleistung und wo beginnt die Täuschung? Die Hochschulen und Universitäten müssen neue Prüfmechanismen entwickeln und Richtlinien zur Nutzung der KI erarbeiten.
Laut des Berichts zum Stand der intelligenten Fertigung zählt Cybersicherheit mittlerweile nach der Wirtschaftslage zu den größten externen Bedenken. Rockwell Automation hat die Ergebnisse des zehnten Jahresberichts zum Stand der intelligenten Fertigung bekannt gegeben. Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von über 1500 Führungskräften in der Fertigung aus 17 der wichtigsten Industrieländer und zeigt: Cybersicherheit…