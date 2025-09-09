Studie zur Netzwerkmodernisierung als Schlüssel zur KI-Transformation

NTT DATA und Cisco haben einen gemeinsamen neuen IDC InfoBrief vorgestellt – Wired for Intelligence: A CIO Guide to Enterprise Networking for AI [1]. Die Studie zeigt, wie Unternehmen ihre Netzwerkinfrastrukturen modernisieren müssen, um ihre KI-Transformation zu beschleunigen.
Mit der zunehmenden Integration von KI in Anwendungen – von der Fertigungsbranche über das Gesundheitswesen bis hin zu Finanzdienstleistungen – wächst der Bedarf an leistungsfähigen, sicheren und latenzarmen Netzwerken. Um die Größe und Komplexität moderner KI-Workloads zu bewältigen, reichen Legacy-Infrastrukturen dabei längst nicht mehr aus. NTT DATA und Cisco unterstützen Unternehmen deshalb beim Wechsel von veralteten Architekturen hin zu einer intelligenten, adaptiven Infrastruktur, die KI-Innovationen möglich macht.
Die entscheidende Grundlage für KI-gestütztes Wachstum
Die Ergebnisse der neuen Studie zeigen deutlich: Der Erfolg von KI hängt entscheidend von moderner Netzwerktechnologie ab. Mehr als 78 Prozent der Unternehmen geben an, dass Netzwerkfähigkeiten eine zentrale Rolle bei der Auswahl von Anbietern für die GenAI-Infrastruktur spielen. Notwendig sind Netzwerke, die hochskalierbare KI-Workloads sicher bewältigen und gleichzeitig komplexe Trainings-, Inferenz- und Speichercluster effizient unterstützen können.
Parallel dazu fließt KI selbst vermehrt in die Netzwerksteuerung ein – etwa durch KI-gestützte Konfiguration, Anomalie-Erkennung, Self-Healing oder intelligentes Monitoring, um Probleme schneller zu beheben und die User Experience zu verbessern. Insbesondere Unternehmen aus Branchen wie der Fertigung, dem Gesundheitswesen und dem Finanzsektor setzen bereits heute auf künstliche Intelligenz im Netzwerk, um ihre Effizienz zu steigern, Sicherheit zu gewährleisten und Kosten zu senken.
»Als Marktführer sind NTT DATA und Cisco optimal aufgestellt, um Kunden bei der Modernisierung ihrer digitalen Infrastruktur für das KI-Zeitalter zu unterstützen«, erklärt Dilip Kumar, Global Head Technology Solutions bei NTT DATA. »Das Netzwerk wird so zum Wachstumstreiber, mit dem Unternehmen neue Potenziale freisetzen und eine KI-gestützte Transformation im großen Maßstab umsetzen können.«[1] https://de.nttdata.com/insights/guide/cio-guide-enterprise-networking-and-ai
