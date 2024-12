Hybride IT-Systeme – Modernisierung von Mainframes so rentabel wie nie

Die Studie »State of Mainframe Mondernization« des IT-Infrastrukturdienstleisters Kyndryl zeigt, dass sich Initiativen zur sofortigen Modernisierung von Mainframes sehr schnell auszahlen: Nach einem Jahr erzielten die befragten Unternehmen Renditen im dreistelligen Bereich.

Führungskräfte stehen unter zunehmendem Druck, ihre IT, einschließlich Mainframes, zu modernisieren, um im komplexen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. In der neuesten »State of Mainframe Modernization«-Studie wurde daher untersucht, wie die Rolle von Mainframes bei Modernisierungsbestrebungen und hybriden IT-Systemen besser verstanden werden kann. Zu diesem Zweck wurden weltweit 500 Führungskräfte aus Unternehmen und Organisationen verschiedener Branchen befragt.

Neben der enormen Rentabilität von Mainframe-Modernisierungsinitiativen ist ein zentrales Ergebnis der Studie, dass künstliche Intelligenz (KI) in Mainframe-Umgebungen eine immer größere Rolle spielen wird. 86 Prozent der Befragten setzen diese Technologie ein oder planen dies. Deutschland liegt mit 83 Prozent im weltweiten Durchschnitt.

Trends und Herausforderungen der Mainframe-Modernisierung. Die Studie zeigt auch eindeutige Trends auf: 96 Prozent der weltweit befragten Unternehmen wollen durchschnittlich 36 Prozent ihrer Workloads von Mainframes auf Cloud–Plattformen migrieren. Dies unterstreicht den wachsenden Trend zu hybriden IT-Strategien und die Bedeutung von IT-Sicherheit. Dass dies einer der Hauptgründe ist, in die Modernisierung von Mainframes zu investieren, zeigen auch die -Zahlen aus Deutschland: Für 49 Prozent der hiesigen Befragten ist -IT-Sicherheit der wichtigste Grund, ihre Mainframes zu -modernisieren. Weitere Gründe sind die Datenmoderni-sierung (42 Prozent), der Einsatz von KI (36 Prozent), Nachhal-tigkeit (33 Prozent) und die Anwendungsmodernisierung (33 Prozent).

Dennoch gibt es nach Ansicht der weltweit befragten Teilnehmer auch Herausforderungen, denen sich die Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Mainframes stellen müssen. Insbesondere in den Bereichen KI und Sicherheit ist dies bei einem Viertel der Fall. Aus diesem Grund greifen 77 Prozent der Unternehmen auf externe Anbieter zurück, um Mainframe-Modernisierungsprojekte durchzuführen und diese Kompetenzlücke zu schließen.

Überwachung von Daten in Echtzeit. Eine weitere Herausforderung stellt der Fachkräftemangel im IT-Bereich dar, der es vielen Unternehmen erschwert, ihre IT flächendeckend zu überwachen. So verwundert es nicht, dass für 92 Prozent der Befragten ein einheitliches Dashboard wichtig bis sehr wichtig wäre, um ihre Prozesse zu überwachen. In Deutschland waren es sogar 99 Prozent. 85 Prozent gaben jedoch an, dass es schwierig sei, dies richtig umzusetzen.

»Laut unserer Mainframe-Studie sind Dashboards, mit denen IT-Experten den gesamten Geschäftsbetrieb überwachen können, gefragter denn je«, erklärt Karin Schönwetter, Vice President & Managing Director bei Kyndryl. »Sie bieten Experten Echtzeiteinblicke und eine bessere Kontrolle über die IT-Infrastruktur. Dies ermöglicht einen stabileren und zuverlässigeren Technologiebetrieb mit Automatisierung. Die Produktivität und Effizienz im Unternehmen kann so deutlich gesteigert werden. Unsere offene Integrationsplattform, Kyndryl Bridge, wird laut Analysten bereits von 1.200 Kunden genutzt.«

Fazit: Modernisierung der Mainframes als Chance. Auch nach 60 Jahren sind Mainframes eine unverzichtbare Säule in der -hybriden IT-Landschaft vieler Unternehmen. Neue Anwendungsfälle durch KI und Public Cloud zeigen, dass sie keineswegs veraltet sind. KI-basierte Technologien beschleunigen zunehmend die Modernisierung von Mainframe-Workloads und erleichtern es, diese in Cloud-Umgebungen zu integrieren oder in hybride Cloud-Modelle zu verlagern. Diese Technologien helfen Unternehmen, ihre Software effizienter zu verteilen, Workloads optimal zu verwalten und Code-Optimierungen und -Migrationen durchzuführen, um Cloud-Native-Fähigkeiten zu erreichen. Die Modernisierung der Mainframes ist daher unerlässlich, um das volle Potenzial auszuschöpfen und gleichzeitig den nachhaltigen Erfolg aus Ertrags- und Kostengründen zu sichern.

