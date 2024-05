Modernisierungsprojekte: Fünf Best Practices für die Mainframe-Optimierung

Jahrzehntelang bildeten Mainframes ein effizientes und sicheres Fundament für die Datenverarbeitung in Unternehmen. Die heutigen Cloud-Plattformen bieten jedoch ähnliche Funktionen, mit zusätzlichen Vorteilen wie Flexibilität, Elastizität und nahezu unbegrenzter Skalierbarkeit. Die Cloud hilft Unternehmen, ihre Investitionskosten zu senken, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern und schneller zu werden.

Der Übergang von Mainframe-Systemen zu einer Cloud-first-Strategie kann sich als kompliziert erweisen. Die Migration von Applikationen und Daten ist kostspielig, zeitaufwändig und risikobehaftet. Die Modernisierung von Mainframes ist jedoch kein Entweder-oder-Vorschlag. Viele Unternehmen verfolgen einen langfristigen Ansatz und nutzen die Vorzüge sowohl von Mainframe- als auch von Cloud-Systemen.

Diese integrierte Strategie ermöglicht ein breites Spektrum an IT-Optionen und kombiniert auf diese Weise die Zuverlässigkeit von Mainframes mit der Innovation des Cloud-Computing. Dieser Artikel befasst sich mit den Feinheiten der Mainframe-Optimierung und beschreibt die treibenden Kräfte, gängige Konzepte sowie die wichtigsten Methoden und Tools für eine effiziente Implementierung.

Ein praktischer Ansatz zur Mainframe-Modernisierung

Mainframe-Systeme haben unter IT-Fachleuten immer noch viele Verfechter, und das aus gutem Grund. Ein einziger IBM z16-Mainframe kann täglich bis zu 19 Milliarden Kreditkartentransaktionen verarbeiten. Diese Systeme unterstützen Containeranwendungen, Virtualisierung, KI und maschinelles Lernen, API- und Cloud-Konnektivität und vieles mehr. Ferner werden sie für ihre felsenfeste Zuverlässigkeit mit einer Betriebszeit von 99,999 % geschätzt.

Angesichts dieser Tatsache sollte die Modernisierung nicht als Ersatzstrategie betrachtet werden, sondern vielmehr als Ansatz zur Vereinheitlichung des Mainframe-Betriebs mit den heutigen Cloud-Plattformen. Um dies zu erreichen, müssen IT-Führungskräfte die verschiedenen Methoden und Tools kennen, die ihnen zur Verfügung stehen, und wissen, wie sie eine überschaubare Roadmap entwerfen können, die Kosten, Risiken und Nutzen in Balance hält.

Beispiele für die Modernisierung von Mainframes

Die IT-Landschaft eines jeden Unternehmens ist individuell, ebenso wie seine Geschäftsprozesse und Anforderungen. Dennoch kann es hilfreich sein, die einzelnen Funktionen, die von IT-Systemen ausgeführt werden, in ein paar umfassende Kategorien einzuteilen.

Die heutigen Cloud-Systeme zeichnen sich durch hohe Datenspeicherung, leistungsstarke Analysen, KI und Software- sowie Systementwicklung aus. Mainframes verfügen über hervorragende Transaktionsverarbeitungsfunktionen und bieten Geschwindigkeit, Sicherheit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit. Durch die Modernisierung kann ein Unternehmen die Stärken der einzelnen Plattformen nutzen, ohne groß angelegte Änderungen vorzunehmen, die sowohl kostspielig als auch disruptiv sein können.

Es gibt drei mögliche Ansätze für die Mainframe-Modernisierung:

Die Datenreplizierung erstellt eine duplizierte Kopie der Mainframe-Daten in einem Cloud-Data-Warehouse oder Data Lake und ermöglicht so Hochleistungsanalysen praktisch in Echtzeit, ohne die Mainframe-Leistung zu beeinträchtigen.

Cloud-basiertes DevOps bietet eine moderne, agile Umgebung für die Entwicklung und Wartung von Anwendungen und Services, die mit den Mainframe-Daten des Unternehmens interagieren.

Bei der Mainframe-Migration werden bestehende Arbeitslasten vom Mainframe in die Cloud verlagert. Diese beinhaltet in der Regel die Umstrukturierung und Neuformatierung von Mainframe-Anwendungen. Häufig bedeutet dies auch die Verlagerung von Betriebsdaten von systemeigenen Mainframe-Datenbanken in moderne relationale Datenbanken.

Im Folgenden werden die Beispiele näher betrachtet:

Datenreplikation

Eine Vielzahl von Unternehmen beginnt ihre Modernisierung mit dem Ziel, leistungsstarke Cloud-Analyse- und Entscheidungsunterstützungstools zu nutzen, darunter Business Intelligence, interaktive Abfragen und Echtzeitsuche. Bei der Datenreplikation fließen die Informationen im Allgemeinen in eine Richtung, nämlich vom Mainframe in die Cloud. Die Replikation in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit ist am weitesten verbreitet.

Unabhängig davon, ob sich ein Unternehmen für eine vollständige Migration vom Mainframe entscheidet oder nicht, ist die Datenreplikation ein wichtiger erster Schritt, der für jede Art von Mainframe-Modernisierungsstrategie erforderlich ist.

Cloud-basierte DevOps

Cloud-basierte DevOps erleichtern die Einbeziehung von Mainframe-Daten und Mainframe-Entwicklung in die Entwicklungsbemühungen des Unternehmens insgesamt. Dies führt zu leistungsfähigeren und eng aufeinander abgestimmten Webanwendungen, System-APIs und -Funktionen, mobilen Anwendungen und Benutzeroberflächen usw. Das cloudbasierte DevOps-Muster trägt dazu bei, Reibungsverluste zwischen den zunehmend voneinander abhängigen Cloud- und Mainframe-Entwicklungsbemühungen eines Unternehmens zu beseitigen.

Im Laufe der Zeit wird die Synchronisierung von Mainframe- und Cloud-Entwicklung den Zusammenhalt der Teams stärken und sowohl die Kosten als auch den Zeitrahmen für die Projektbereitstellung reduzieren. Auch die Codequalität und die Interoperabilität der Systeme werden sich im Allgemeinen verbessern.

Mainframe-Migration

Die Mainframe-Migration ist ein viel umfassenderer Ansatz, bei dem die meisten oder alle Mainframe-Anwendungen und Datenbanken durch cloudbasierte Alternativen ersetzt werden. Diese Strategie ist im Allgemeinen mit deutlich höheren Kosten und Risiken verbunden, da sie umfangreiche Änderungen an hochkomplexen und voneinander abhängigen Systemen erfordert.

Eine Mainframe-Migration in die Cloud umfasst in der Regel die Umstrukturierung des Codes in eine moderne objektorientierte Sprache wie Java oder C# und den Wechsel zu einer modernen relationalen Datenbank. Bei der Umstellung auf die neue Cloud-Plattform müssen Sie verschiedene Mainframe-Funktionen, einschließlich Sicherheit, Systemprotokolle, Metadaten und COBOL-Copybooks, sorgfältig berücksichtigen.

Angesichts der Komplexität und des Umfangs von Mainframe-Migrationsprojekten holen sich die meisten Unternehmen Hilfe von externen Experten und nutzen bewährte Angebote wie den Mainframe Modernization Service von AWS.

Best Practice 1: Beginn der Mainframe-Datenreplikation

Unabhängig davon, welches Muster bevorzugt wird, werden zu einem bestimmten Zeitpunkt Daten aus dem Mainframe extrahiert und an einen anderen Ort verschoben. Für viele Unternehmen ist die Datenreplikation in Echtzeit ein wichtiger erster Schritt auf ihrem Modernisierungsweg.

Die Technologie der Änderungsdatenerfassung (CDC) vereinfacht diesen Prozess und bietet Flexibilität, Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Leistung. Die Replikation von Mainframe-Daten in die Cloud in Echtzeit bietet einen schnellen Weg zur Nutzung von leistungsstarken Cloud-Analysen, KI, Unternehmenssuche und mehr.

Best Practice 2: Die Rolle der Metadaten

Werden Daten von einem System in ein anderes verschoben, ist es wichtig, dass Metadaten durch die Herkunft der Daten eingepflegt werden. Dies ist für die Gewährleistung der Datenintegrität von entscheidender Bedeutung und für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, einschließlich Finanzprüfungen, Datenschutz und branchenspezifischer Vorschriften, unerlässlich.

In Anbetracht der Bedeutung der Metadatenverwaltung müssen Unternehmen optimale Lösungen einsetzen, die diese Anforderung von vornherein erfüllen. Maßgeschneiderte Datenreplikationslösungen, die intern entwickelt werden, bieten oft nicht das erforderliche Maß an Metadatenmanagement.

Best Practice 3: Skalierbar und wiederholbar machen

Mainframe-Modernisierungsprojekte umfassen in der Regel eine Vielzahl verschiedener Datenreplikationsszenarien. Diese werden sich mit der Entwicklung Ihrer Mainframe- und Cloud-Umgebungen ändern und können sogar die Integration von Cloud-Daten zurück zum Mainframe erfordern.

Daher ist es wichtig, die fest programmierten Datenreplikationstools zu vermeiden, die viele Unternehmen intern entwickeln. Eine flexible, skalierbare Datenreplikationstechnologie, die einen »Build Once, Deploy Anywhere«-Ansatz unterstützt und sich leicht an die unvermeidlichen Änderungen beider Plattformen im Laufe der Zeit anpassen lässt.

Best Practice 4: Integrierte Systemsicherheit

Viele Mainframe-Systeme arbeiten als separate Silos innerhalb der IT-Landschaft des Unternehmens. Wenn die Mainframe-Systeme nicht in die SIEM-Lösung integriert sind, kann mit einigen blinden Flecken in Sachen Sicherheit gearbeitet werden. Ein kontinuierlicher und vollständig integrierter Zugriff auf Sicherheitsdaten ist für Ihr Betriebsmanagement und die Teams zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unerlässlich.

Durch die Replikation von Sicherheitsereignissen in Ihre bestehende SEIM-Lösung können Sie diese Lücke schließen, den Silo-Effekt beseitigen und eine stärkere Verteidigung gegen Cybersecurity-Bedrohungen aufbauen.

Best Practice 5: Aufbau eines ganzheitlichen Data-Governance-Rahmens

Die meisten Unternehmen haben erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung eines soliden Data Governance Frameworks gemacht. Die Modernisierung von Mainframes kann zu einer erheblichen Komplexität führen, die einen neuen Blick auf die Data Governance und die Auswirkungen der Datenreplikation erfordert. Ohne eine proaktive Haltung in Bezug auf Data Governance und Datenintegrität im Allgemeinen laufen Unternehmen Gefahr, die Kontrolle zu verlieren, die Datenintegrität zu beeinträchtigen und die Vorschriften nicht einzuhalten.

Fazit

Die Mainframe-Modernisierung bietet enorme potenzielle Gewinne und Vorteile, bringt aber auch eine Reihe neuer Herausforderungen mit sich. Es ist wichtig, eine solide Roadmap und eine passende Vision für die Modernisierungsreise eines Unternehmens zu entwickeln.

Bernd Stiene, Key Account Executive bei Precisely

