Vorhersagen 2024: Daten und KI, Schlüssel zu Geschäftsleistungen und -ergebnissen

Das Jahr 2023 stand im Zeichen großer Veränderungen in der IT mit dem Aufkommen von ChatGPT und anderen generativen KI-Tools, die in vielen Sektoren, auch in der Datenverarbeitung, eine neue Rolle spielen. Diese Innovationen haben die IT-Landschaft und ihre Regeln deutlich verändert und sollten von Unternehmen berücksichtigt werden, die wachsen, Vorschriften einhalten und ihre Leistung aufrechterhalten wollen.

Expertinnen und Experten von BMC Software teilen ihre Analyse des vergangenen Jahres und ihre Trends für 2024 und darüber hinaus mit einem besonderen Fokus auf KI:

Ram Chakravarti, Chief Technology Officer, über die zunehmende Bedeutung der Datenqualität:

»2024 wird das Jahr sein, in dem Unternehmen erkennen, dass ihr Erfolg mit KI direkt mit qualitativ hochwertigen Daten zusammenhängt. Wir haben zwar schon gehört, wie wichtig die Datenqualität für das Training von KI-Modellen ist, aber für viele Unternehmen werden die Daten in den Fokus rücken, wenn sie generative KI einsetzen und dennoch schlechte Ergebnisse aufgrund von unbrauchbaren oder schlecht gesammelten Daten erzielen. Diese harte Wahrheit wird zeigen, dass KI-gesteuerte Ergebnisse nur so gut sind wie die Qualität der verfügbaren Daten.

Die KI-Kenntnislücke beginnt sich zu schließen, während sich die Einführung von KI beschleunigt. Infolgedessen wird es auch eine explosionsartige Zunahme an allgemein zugänglichen Schulungs- und Ausbildungsprogrammen geben, die dabei helfen, die Kenntnislücke zu schließen. Wenn Sie noch nicht wissen, wie KI Ihre Geschäftssysteme und -prozesse umgestalten kann, sollten Sie dies bald tun.«

Ayman Sayed, CEO, über wichtigste technologische Prioritäten in 2024:

»Die Wirtschaft entwickelt sich schneller als je zuvor, und die Unternehmen müssen sich die Technologie zu eigen machen, um Schritt zu halten. Im Jahr 2024 werden sich Ihr Unternehmen und unsere Welt weiterhin auf unvorhersehbare Weise verändern. Schätzungen zufolge wurden im vergangenen Jahr 97 Zettabyte an Daten generiert – das übertrifft das Wachstum aller anderen Geschäftsbereiche, und es wird erwartet, dass dies noch zunehmen wird. Unternehmen müssen ihre Arbeitsweise neu erfinden, um erfolgreich zu sein und zu gedeihen, und die Technologie wird auch weiterhin der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderungen sein. Technologie, die dazu beiträgt, das gesamte digitale Geschäft einer Organisation zu vernetzen, so dass sie ihre IT-Infrastruktur nahtlos automatisieren und umgestalten können, wo auch immer sie angesiedelt ist, wird im kommenden Jahr zu einem geschäftlichen Muss.

Zu den wichtigsten technologischen Prioritäten für Unternehmen gehören im Jahr 2024 die generative KI und Daten. KI wird weiterhin zwei Hauptvorteile bieten: Zum einen macht sie bestehende Dinge besser, zum anderen macht sie Dinge möglich, die zuvor nicht denkbar waren. Gleichzeitig sind Daten das Lebenselixier eines jeden Unternehmens, und jedes Unternehmen befindet sich auf einer Reise, um seine zukünftige Datenstrategie zu definieren und umzusetzen. Organisationen, die zwei der größten Herausforderungen im Bereich Daten bewältigen können, nämlich die Komplexität von Daten zu entwirren und Dateninitiativen zu operationalisieren, werden im kommenden Jahr am meisten profitieren. Das erfolgreiche Zusammenspiel von KI und Daten, um die Datenkomplexität zu entschlüsseln und den Geschäftswert zu realisieren, ist das Herzstück der intelligenten Automatisierung, die nicht nur die IT, sondern jeden Aspekt des Geschäfts verändern wird.«

Ali Siddiqui, Chief Product Officer, über GPT/LLM-Technologie:

»Ich bin davon überzeugt, dass die GPT/LLM-Technologie bis 2025 zu einer Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit um 20 % oder zu einer Senkung der IT-Servicekosten um 25 % führen wird. Ich erwarte, dass sich generative KI auf die Benutzeroberflächen in den Bereichen Servicemanagement, Wissenssuche, Überwachung und andere betriebliche Aspekte von Unternehmen aller Größenordnungen auswirken wird. Generative KI wird uns zum Beispiel dabei helfen, neue Problemgruppen zu identifizieren, Benutzer auf neue Lösungen hinzuweisen und sogar Probleme vorherzusagen, bevor sie sich manifestieren und die Erfahrung beeinträchtigen. Generative KI wird auch dazu beitragen, das Risiko von Halluzinationen zu verringern und Herausforderungen bei der sicheren Datenverwaltung, der Orchestrierung von Datenpipelines und der Benutzererfahrung zu lösen. IT-Teams müssen darüber nachdenken, wie sie ChatGPT und generative KI auf ihre eigenen Produkte anwenden können, denn wer das nicht tut, wird den Anschluss verlieren. Insgesamt wird die Nachfrage nach generativer KI steigen, da Unternehmen der datengesteuerten Entscheidungsfindung und Automatisierung Priorität einräumen. Organisationen, die die Macht der generativen KI erfolgreich nutzen können, werden die Zukunft der Unternehmenssoftware gestalten.«

John McKenny, SVP und GM, Intelligent Z Optimization and Transformation (IZOT), über die Rolle des Mainframe:

»Maschinelles Lernen und KI-Praktiken werden die Entwicklung von Mainframe-Anwendungen beschleunigen, um die Qualität und Geschwindigkeit der Bereitstellung zu verbessern. Mainframe-DevOps-Teams setzen maschinelles Lernen ein, um den Zustand von Releases und Testergebnissen zu überwachen. KI wird in der Lage sein, wichtige Erkenntnisse für automatisierte Workflows zu empfehlen, um die Produktivität der Entwickler zu verbessern.

Unternehmen werden ihre KI-Vertrauensprobleme überwinden und beginnen, die Leistung der Automatisierung zu nutzen, um ein vollständig »Autonomous Digital Enterprise« zu schaffen. Gleichzeitig wächst die Notwendigkeit, KI- und ML-«Ops« zu steuern, um die Validität und Genauigkeit der laufenden Modellentwicklung zu verbessern.«

Margaret Lee, GM & SVP, Digital Service and Operations Management, über AIOps:

»Unternehmen sind zunehmend auf ihre digitalen Services angewiesen, die immer komplexer werden und sich jedes Jahr häufiger ändern. Der traditionelle IT-Betrieb ist nicht in der Lage, die Anforderungen ihrer Anwendungsteams an komplexe Cloud-native Architekturen und DevOps-Agilität zu erfüllen.

Um zu skalieren, muss der IT-Betrieb transformiert werden, was das Wachstum der AIOps-Einführung weiter vorantreiben wird. Im Jahr 2024 wird sich die fortschrittliche Mehrheit des Marktes auf erste AIOps-Anwendungsfälle konzentrieren. Firmen, die versuchen, ihre eigene Lösung zu entwickeln, verlieren Zeit für Experimente und haben eine höhere Fehlerquote. Unternehmen, die eine speziell entwickelte Lösung einsetzen, werden eine schnellere Wertschöpfung und höhere Erfolgsquoten haben. Sie werden die mittlere Zeit bis zur Identifizierung verbessern, indem sie ihre Silos mit Beobachtungsdaten vereinheitlichen und KI nutzen, um die Grundursache automatisch zu identifizieren und die mittlere Zeit bis zur Reparatur zu verkürzen. Diese Transformation wird den IT-Betrieb dabei unterstützen, mit den Geschäfts- und Anwendungsinteressenten gleichzuziehen. Nachdem die ersten AIOps-Anwendungsfälle bereits einen Nutzen gezeigt haben, werden die ersten Anwender ihre AIOps-Reise fortsetzen und die prädiktive Problemerkennung und automatisierte Fehlerbehebung ausbauen. Diese Transformation wird IT Operations in die Lage versetzen, von einem reaktiven Modus disruptiver War Rooms zu einer strategischen Unterstützung für die nächste Runde der Geschäftsinnovation überzugehen.«