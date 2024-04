Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG startet Product Mining mit Soley

Seit dem Produktionsstart von Rundsteckverbindern im Jahr 1968 hat sich die Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG die Marktführerschaft in ihrem Segment erarbeitet. Mit dem stetigen Wachstum weitete sich auch das Produktportfolio aus. Die daraus resultierende Vielzahl an Prozesskomponenten – ob auf Kunden- und Lieferantenseite oder im Produktionsablauf selbst – lässt die Komplexität signifikant anwachsen. Folglich ist es mit menschlicher Kraft nahezu unmöglich, alle relevanten Abhängigkeiten und Interdependenzen in der Wertschöpfungskette zu erkennen – geschweige denn auszuwerten, welche Produkte performen und welche nur noch Kosten verursachen.

Für die Geschäftsführung war schnell klar: Das international arbeitende Familienunternehmen benötigt eine Lösung, um der wachsenden Komplexität zu begegnen. Die Entscheidung fiel auf die Product Mining-Software Soley. Das Ziel: binder wird mit der Lösung an Transparenz über ihr Portfolio gewinnen und gute Entscheidungen über den Auslauf kostentreibender Produkte treffen können. Erste signifikante Erkenntnisse und Erfolge zeichnen sich bereits während der Implementierungsphase ab.

Effizient den Überblick behalten

In vielen Industrieunternehmen sind Ausphasungen kostentreibender Produkte kaum umsetzbar, da es hinsichtlich der Abhängigkeiten und Interdependenzen in der Wertschöpfungskette an Transparenz fehlt.

Markus Binder,

Geschäftsführender Gesellschafter bei binder

»Das enorm breite Steckverbinder-Portfolio der binder Gruppe besteht sowohl aus Standard-, als auch aus kundenspezifischen Steckverbindern, aus alten und jungen Ausführungen, aus Rennern und Ausführungen mit kleineren Bedarfen«, erläutert Markus Binder, Geschäftsführender Gesellschafter bei binder. »Gerade im Zuge einer immer schwieriger werdenden Beschaffungssituation (Supply Chain) ist es essenziell, die Komplexität im Portfolio zu beherrschen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Product Mining von Soley als datenbasierte Grundlage sind wir handlungsfähig und können gute, strategische Entscheidungen treffen. Wir fokussieren uns damit auf die wichtigen Märkte, die richtigen Produkte und gewährleisten eine schnelle Verfügbarkeit.«

Product Mining mit Soley überzeugt

Product Mining mit Soley konnte auf Anhieb überzeugen: Die Software sammelt alle produktrelevanten Daten entlang der Wertschöpfungskette. Anhand dieses Datenstamms bildet die Lösung wiederum sämtliche Verknüpfungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ab: vom Produkt über die Kunden bis hin zu Komponenten und Lieferanten. Auf Knopfdruck sehen die Verantwortlichen künftig, welche Produkte positiv zum Umsatz beitragen und welche nicht. »Es wird bereits in der Implementierungsphase deutlich: Alles erfolgt in einer unübertroffenen Geschwindigkeit. Mit minimalem Aufwand auf unserer Seite gibt uns Soley in kürzester Zeit Antworten zu unserem Produktportfolio«, erklärt Alfred Schraudolf, Mitglied der Geschäftsleitung und Verantwortlicher für Produktion und Logistik bei binder.

Alfred Schraudolf,

Mitglied der Geschäftsleitung bei binder

Ein Erfolgsprojekt mit konkretem Ziel

Am Anfang des Projekts stand ein strategischer Austausch. Denn von der Arbeit mit Soley erhofft sich der Steckverbinder-Spezialist gleich mehrere Benefits. »Der naheliegendste Vorteil: Produkte und Komponenten, die Kandidaten für einen Auslauf darstellen, sollen Produktmanager künftig schnell identifizieren, archivieren und ausphasen. Damit gehen weitere übergeordnete Ziele einher – allen voran Kosteneinsparungen und die Schonung der eigenen Ressourcen für Wachstumsphasen. Darüber hinaus möchte binder mit gestrafftem Produktportfolio auf allen Ebenen an Transparenz und Flexibilität gewinnen. Nutzen, die sich Soley ganz klar auf die eigene Fahne geschrieben hat«, so Alexander Springer, CEO bei der Soley GmbH.

Johannes Gaus, Leiter Strategische Projekte bei binder freut sich darüber hinaus auf weitere Vorteile, die Soley mit sich bringen wird: »Wenn wir beispielsweise 1.000 Komponenten auf Lager haben, müssen wir genau wissen, zu welchem Zeitpunkt eine gewisse Komponente benötigt wird. Läuft hingegen ein Produkt aus, müssen wir erkennen, ob damit verbunden eine Komponente überflüssig wird. Solche Fragestellungen können wir künftig ebenfalls mit Soley lösen.«

Johannes Gaus,

Leiter Strategische Projekte bei binder

»Von Soley versprechen wir uns ein System, das uns eine fundierte Grundlage für das Produktmanagement und strategische Portfolioentscheidungen liefert. Unserer Erfahrung nach schaffen es nicht einmal führende Softwareunternehmen, eine derartige Leichtigkeit und Effizienz in die Produktportfolio-Prozesse zu bekommen«, resümiert Markus Binder. Der erste Meilenstein ist schon in Sichtweite: Von einem positiven Zwischenfazit sind alle Beteiligten überzeugt. Damit legen binder und Soley das Fundament für eine gute und langfristige Zusammenarbeit.

Die Soley GmbH wurde im Jahr 2015 als Spin-off-Unternehmen des Lehrstuhls für Produktentwicklung der Technischen Universität München (TUM) gegründet. Heute zählt das Software-as-a-Service-Unternehmen zu dem Marktführer für Product Mining. Die gleichnamige Softwarelösung verwandelt komplexe Produktdaten in konkrete Maßnahmen und hilft Organisationen, in einem Umfeld komplexer Produktvielfalt schneller bessere Entscheidungen zu treffen. So werden Unternehmen agiler, nachhaltiger, resilienter und langfristig erfolgreicher

Bilder: © binder