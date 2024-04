State of Application Modernization 2024 Report

Als Mitglied der Konveyor-Community hat Red Hat gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Illuminas in einer neuen Studie untersucht, was die Hauptgründe für die Modernisierung von Anwendungen sind und wie Unternehmen dabei vorgehen. Aus den Antworten der rund eintausend Befragten stechen dabei deutlich die drei Faktoren Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit hervor. Mit 68 Prozent gab erstmals eine Mehrheit an, dass der CI/CD-Ansatz (Continuous Integration/Continuous Delivery) der ausschlaggebende Grund für eine Modernisierung war und löste damit die Containerisierung ab, die in früheren Umfragen noch am häufigsten genannt wurde. Aber auch Data Modernization steht als Motivation weiterhin hoch im Kurs.

Viele Wege führen zur Modernisierung

Bei der Frage, wie die Unternehmen ihre Modernisierungsprojekte umsetzen, zeigt sich eine Vielzahl verschiedener Ansätze – allen voran Replatforming, Rehosting und Refactoring. Den größten Teil der Budgets investieren die Unternehmen dabei in die Aktualisierung von Legacy-Anwendungen und -Infrastrukturen, wobei eine klare Priorisierung auf Core-Backend-Applikationen und Anwendungen aus den Bereichen Data beziehungsweise Analytics und Business Intelligence zu erkennen ist. Große organisatorische Herausforderungen für Unternehmen sind weiterhin die Komplexität der Modernisierungsprojekte und die Entscheidungsfindung, welcher Ansatz für den eigenen Anwendungsfall am besten geeignet ist.

KI als Gamechanger

Die Studie zeigt die verschiedenen Maßnahmen auf, die Unternehmen ergreifen, um diesen Herausforderungen zu begegnen: Neben einer klaren Zieldefinition, dem Einsatz von DevOps-Praktiken, API-getriebener Entwicklung oder der Implementierung zusätzlicher Tools spielt das Thema KI eine immer größere Rolle. Mehr als 75 Prozent der Befragten setzen künstliche Intelligenz zur Unterstützung ihrer Modernisierungsprozesse ein, wobei die Performance-Optimierung als häufigster Use Case genannt wurde. Zu den Empfehlungen für eine erfolgreiche Modernisierung gehören eine umfassende Planung, ein funktionierendes, erfahrenes Team und ein kontinuierliches Monitoring.

Weitere Informationen gibt es im Blog-Beitrag in englischer Sprache unter https://www.konveyor.io/modernization-report/

