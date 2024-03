Customer Tech Trends 2024: Security bleibt die Top-Priorität

Red Hat, Anbieter von Open-Source-Lösungen, hat den Report »Global Customer Tech Trends 2024« veröffentlicht [1]. Die zum zehnten Mal durchgeführte Untersuchung liefert unter anderem Informationen zum Stand der digitalen Transformation in Unternehmen, zu den Prioritäten bei IT-Investitionen und zur Cloud-Nutzung.

Für 50 % der befragten IT-Führungskräfte sind Investitionen in die Sicherheit am wichtigsten. Dies entspricht einer Steigerung von 5 Prozentpunkten im Vergleich zur letztjährigen Untersuchung. Die Sicherheitsbereiche, die am häufigsten genannt werden, sind Threat Intelligence mit Detektion und Reaktion (34 %), die Cloud-Sicherheit (33 %) und die Netzwerksicherheit (31 %).

Es überrascht, dass Security-Awareness-Trainings und die Einstellung von Sicherheits- oder Compliance-Mitarbeitern zu den niedrigsten Prioritäten gehören. Auch die Sicherheit von Drittanbietern oder der Lieferkette steht am unteren Ende der Rangliste bei den Investitionen – trotz der zahlreichen Supply-Chain-Angriffe in den letzten Jahren.

Hinsichtlich der digitalen Transformation steht für 45 % der Unternehmen die Modernisierung bestehender Applikationen im Vordergrund. Weitere Schwerpunkte bilden die Verbesserung der digitalen User Experience (33 %), die Konzeption von Cloud-nativen Anwendungen (30 %) und die Beschleunigung der Anwendungs- und Servicebereitstellung (28 %).

Die größten Barrieren für eine erfolgreiche digitale Transformation sind für die Befragten manuelle Prozesse, technische Altlasten sowie fehlende Skills in der Belegschaft. Folglich treiben die Unternehmen auch die IT-Automatisierung voran, vor allem in den Bereichen Security, Cloud Services und Service Delivery.

Im Hinblick auf Investitionen im IT-Management hat für 59 % der Befragten das Cloud Management die höchste Priorität. Im Allgemeinen verfolgen Unternehmen weder eine ausschließliche Private-Cloud- noch eine reine Public-Cloud-Strategie. Eindeutig im Trend liegen hybride Cloud-Umgebungen, die allerdings ein durchdachtes, strategisches Management erfordern, um eine erfolgreiche, reibungslose Nutzung sicherzustellen.

[1] Für den Report »Global Customer Tech Trends 2024« hat Red Hat mehr als 700 IT-Entscheidungsträger befragt. Der Bericht ist nach Registrierung online (https://www.redhat.com/en/resources/2024-global-tech-trends-overview) abrufbar.

Weitere Infos finden sich auch im englischen Blog unter https://www.redhat.com/en/global-tech-trends-2024.