30 % der Unternehmen werden bis 2026 mehr als die Hälfte ihrer Netzwerkaktivitäten automatisieren

Automatisierung ist der Schlüssel zu Wertsteigerung, mehr Effizienz und Agilität für I&O.

Laut Gartner werden bis 2026 30 Prozent der Unternehmen mehr als die Hälfte ihrer Netzwerkaktivitäten automatisieren – das entspricht einem Anstieg von unter 10 Prozent seit Mitte 2023.

»Führungskräfte im Bereich Infrastruktur und Betrieb (I&O) setzen zunehmend auf KI-basierte Analysen und erweiterte Entscheidungsfindung, einschließlich intelligenter Automatisierung (IA), um die betriebliche Ausfallsicherheit und Reaktionsfähigkeit zu verbessern, die Komplexität zu bewältigen und immer größere Datenmengen durch Automatisierung zu verarbeiten«, sagt Chris Saunderson, Senior Director Analyst bei Gartner.

Bei IA für I&O werden KI-Techniken, einschließlich generativer KI (GenAI), angewandt, um die Entscheidungsfindung zu automatisieren und Maßnahmen für I&O-Initiativen durchzuführen. Sie wird zunehmend eingesetzt, um die geschäftliche Agilität zu fördern und ein fortschrittlicheres I&O-Service-Enablement zu ermöglichen.

KI ist eine aufstrebende Technologie, die sich im Gartner Hype Cycle for I&O Automation, 2024 im »Tal der Ernüchterung« (Trough of Disillusionment) befindet und voraussichtlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren den Mainstream erreichen wird (siehe Abbildung 1).

Die Hinzufügung von GenAI-Funktionen hat die Nachfrage auf dem Markt für IA-Plattformen erhöht. Durch den Einsatz von Analyse und Automatisierung ermöglicht IA Funktionen, die den Betrieb, die Effizienz und die Gewinnung von Erkenntnissen verbessern.

»Technologieanbieter, die Best-of-Breed-Tools für AI for IT Operations (AIOps), Application Performance Monitoring und GenAI anbieten, werden die IA beeinflussen«, so Saunderson. »Anbieter von AIOps und eigenständigen Automatisierungstechnologien könnten ihr Angebot für IA durch Übernahmen oder organische Entwicklung erweitern.«

Hyperautomatisierung ist für 90 % der Großunternehmen weiterhin eine wichtige Disziplin

»Zusammen mit der KI hat die Hyperautomatisierung seit der Begeisterung für GenAI, die im November 2022 aufkam, ein Wiederaufleben des Interesses und der Nachfrage erlebt«, sagt Frances Karamouzis, Distinguished VP Analyst bei Gartner. »Hyperautomation umfasst den Einsatz mehrerer Technologien und Tools, darunter KI, maschinelles Lernen, ereignisgesteuerte Softwarearchitektur und robotische Prozessautomatisierung.«

Weniger als 20 % der Unternehmen haben die Messung von Hyperautomatisierungsinitiativen gemeistert. »Hyperautomatisierungsinitiativen sind oft ein integraler Bestandteil einer größeren Technologie-Roadmap, die Aufzeichnungssysteme an einem Ende des Spektrums und KI und GenAI am anderen Ende umfasst«, so Karamouzis. Die Nachfrage nach Hyperautomatisierung wird durch das Mandat für operative Exzellenz über Prozesse und Funktionen hinweg angetrieben, um die Widerstandsfähigkeit zu unterstützen. Diese Nachfrage wird das Wachstum von Hyperautomatisierungsangeboten noch verstärken.

