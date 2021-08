Das Schweizer Taschenmesser für IT-Operations

ADN Group vertreibt die EUC-Analyse und Managementplattform von ControlUp.

Mit der Portfolio-Erweiterung um ControlUp bietet die ADN Group ihren Partnern Cross- und Upselling-Chancen im Citrix- Microsoft- und VMware-Umfeld und erleichtert die Transformation vom klassischen Systemhaus zum Service Provider.

Der Homeoffice-Boom der vergangenen Monate führte nicht selten zu Frust bei den Nutzern auf der einen und zur Überlastung von IT-Support und Helpdesk auf der anderen Seite. Der Bedarf nach Managementlösungen für verteilte Umgebungen stieg deshalb drastisch. Das Unternehmen ControlUp bietet seit rund zwei Jahren auch in DACH seinen völlig neuen, proaktiven Ansatz für die Überwachung, Analyse und Behebung von Problemen in klassischen, hybriden- und Cloudinfrastrukturen an. ControlUp scannt dazu die gesamte EUC-Umgebung, analysiert Schwachstellen, zeigt Probleme auf, behebt diese soweit möglich automatisiert und stellt Optimierungsbedarf dar.

Partnern eröffnet dies Chancen, den Kunden mehr Produktivität, Komfort und Sicherheit zu bieten und gleichzeitig Cross- und Upselling-Angebote zu platzieren. „Mit seinen umfangreichen Funktionen für das Management, die Automatisierung und das Troubleshooting in verteilten, heterogenen Umgebungen ist ControlUp das Schweizer Taschenmesser für End-User-Computing und ein Meilenstein für die Erhöhung der Produktivität in IT-Abteilungen“, sagt Friedrich Frieling, Head of Virtual Infrastructure DACH der ADN Group, die ControlUp ab sofort auch im DACH Markt vertreibt. Frieling erklärt: „Citrix-Partner haben mir die Lösung wärmstens empfohlen – und ich war von Anfang an begeistert.“ Felix Alvarez, Country Manager DACH bei ControlUp bestätigt: „Wir sind sehr erfolgreich gestartet und wollen jetzt den DACH-Markt erobern. Als stärkster Distributor im Virtualisierungsmarkt ist die ADN Group für uns dafür der ideale Partner.“

Bei Installation, Betrieb und Lizenzierung lässt ControlUp Partnern und Kunden die volle Wahl. Eine lokale Installation im Rechenzentrum als klassisches Abonnementmodell ist ebenso möglich wie die Nutzung als reiner Cloud-Service oder per Abo-Modell für MSPs. „Mit ControlUp können Partner jeden Kundentyp adressieren – vom traditionellen Mittelständler bis zum progressiven Cloud-only Start-up“, sagt Frieling. Rechtliche Rahmenbedingungen wie die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) werden dabei jederzeit eingehalten. „Wir haben massiv in eine deutsche Cloud investiert und können unsere Services DSGVO-konform aus Rechenzentren in Frankfurt am Main anbieten“, erklärt ControlUp DACH-Country Manager Alvarez.

Service Provider können mehrere Mandanten mit einer gemeinsamen Backend-Infrastruktur betreuen, so kann die ControlUp-Lösung hervorragend als Managed Service angeboten werden. Dank des End-to-End-Monitoring lässt sich nicht nur die Verwaltung der Kundeninstallationen optimieren, sondern auch die Qualität der eigenen Services verbessern. „Der Managed Service Provider erhält ein zentrales Dashboard, über das er die Endnutzererfahrung direkt monitoren, historische Daten abrufen und Trendanalysen durchführen kann“, erklärt Alvarez. „So weiß er jederzeit, was wirklich an Leistung beim Kunden ankommt.“

ControlUp ist jedoch nicht nur für VDI- und Thin-Client-Umgebungen geeignet, es lässt sich auch in klassischen Infrastrukturen mit Fat Clients gewinnbringend einsetzen. „Partner können gemeinsam mit dem Kunden einen Proof-of-Concept durchführen, um Schwachstellen aufzudecken und Optimierungspotenziale zu identifizieren“, so Alvarez, „eine Testversion mit vollem Funktionsumfang ist kostenlos“.

Der Einstieg in ControlUp ist für Reseller und Managed Service Provider äußerst einfach. „Wir haben Kunden, die ControlUp mithilfe des Partners in einer halben Stunde installieren und nutzen konnten“, sagt Alvarez. Wer tiefer in die Automatisierungspotenziale von ControlUp einsteigen will, wird zukünftig Ausbildungsangebote über die ADN-Akademiestandorte sowie virtuelle Schulungen nutzen können. „Wir werden das Schulungsprogramm gemeinsam mit ControlUp ausbauen“, betont Frieling.

Darüber hinaus unterstützt die ADN Partner dabei, mithilfe von ControlUp neue Businessmodelle zu entwickeln und stellt die dafür notwendigen technischen Ressourcen zur Verfügung. „Als moderne Automatisierungs-, Analyse- und Managementplattform für EUC bietet ControlUp Systemhäusern den idealen Einstieg in das Managed Service-Geschäft“, so Frieling. „Wir helfen gerne, diese Transformation erfolgreich zu meistern.“

Mehr unter www.adn.de/controlup

