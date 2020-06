High Performance Applications – DevOps für bessere Entwicklung und Bereitstellung

Wer DevOps aktiv praktiziert ist in der Lage, von Beginn an leistungsfähigere Software zu entwerfen: Probleme können schnell ausgemerzt und hochleistungsfähige Anwendungen eingesetzt werden. Ein effizientes Performance-Testing-Modell zu schaffen, geht im Idealfall mit vier Schlüsselattributen einher: Ausweitung der Leistungstests auf neue Rollen, Integration in den CI/CD-Prozess, End-to-End-Leistungsüberwachung sowie kontinuierliche Optimierung. Mark Levy, Director of Strategy bei Micro Focus, erläutert die Vorteile und Voraussetzungen eines durchdachten Performance-Engineering-Ansatzes auf Basis von DevOps.

Verkürzte Zyklen um die Time to Market zu verbessern

Um den Anforderungen einer schnellen Anwendungsbereitstellung gerecht zu werden, benötigen moderne Software-Teams einen neuen Ansatz, der über herkömmliche Leistungstests hinausgeht. DevOps verspricht eine schnellere und effizientere Entwicklung sowie Bereitstellung qualitativ hochwertiger Software. Da kleinere Bausteine der Software in einzelnen Etappen gebaut werden, können diese schneller bereitgestellt und getestet werden. Darüber hinaus werden einzelne Vorgänge des gesamten Application-Delivery-Prozesses mithilfe unterschiedlicher Tools automatisiert durchgeführt. Testläufe, zum Beispiel zur Qualitätssicherung, finden auf diese Weise im digitalen Raum statt. Somit entfällt die zeitaufwendige analoge Suche nach Schwächen im Code, was zur Minderung der Fehlerquote führt.

Shift Left für mehr Agilität

Zur Minderung von Leistungsrisiken werden Tests in allen Phasen des Entwicklungsprozesses benötigt. Zudem verringert der Shift Left, sprich die Verlagerung von Tests an den Anfang des Prozesses, das Risiko, einen etwaigen Fehler des Produkts erst kurz vor der Fertigstellung zu entdecken. Wenn nun weiterhin die Programmierer ein Inkrement mit dem Administrationsteam teilen, kann dieses dem Development-Team Änderungswünsche oder Verbesserungsvorschläge übermitteln, um sich den Marktanforderungen anzupassen. Sowohl die Beschleunigung als auch die Flexibilität innerhalb des Entwicklungsprozesses können für einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil sorgen.

DevOps in hybriden Landschaften

Die Bereitstellung einer breiten Toolpalette erlaubt es, dass DevOps nicht ausschließlich in einer lokalen Netzwerkumgebung oder in der Cloud funktioniert, sondern auch in einer hybriden IT anwendbar ist. Viele Unternehmen befassen sich gerade erst mit einer Migration in die Cloud. Mit den richtigen Tools kann DevOps Unternehmen bei dieser Umstellung unterstützen, ohne dabei die Legacy-IT zu vernachlässigen. Im Gegenteil: Diese wird dann weiterhin in die Applikationsentwicklung eingebunden. Eines dieser Tools ist die Leistungsoptimierung durch Community-Analyse: Mit einem zentralisierten Ansatz zur Testdatenerfassung wird es möglich, die Punkte zwischen Entwickler, CI und End-to-End-Leistungstest zu verbinden. Dank Datenvisualisierung können Teams die Ergebnisse in Echtzeit abrufen um darauf basierend bessere Entscheidungen zu treffen.

Fazit

Zusammengefasst ist DevOps – wenn es erfolgreich im Team etabliert wird – eine vorteilhafte Methode, die Softwareentwicklung und -bereitstellung im Rahmen eines iterativen Prozesses schneller und effizienter, aber auch kostensparender zu gestalten. Das unterstützt auch der Gartner-Bericht vom Dezember 2019: Organisationen, die sich einen Performance-Engineering-Ansatz für die Anwendungsentwicklung zu eigen gemacht haben, werden bis 2021 die Konkurrenz, die dies nicht getan hat, sowohl bei der Kundenzufriedenheit als auch bei den Geschäftsergebnissen übertreffen. Doch um die ersten Schritte in Richtung DevOps machen zu können, braucht es sowohl die technologischen Tools zur Umsetzung als auch eine Veränderung der Denkweise der Teams. Denn eigentlich haben sie ja das gleiche Ziel: Eine funktionierende Software zu kreieren, die den Endnutzer zufriedenstellt.

5 wichtige Schritte auf dem Weg zu DevOps