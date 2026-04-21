SV Informatik spart mit digitalem Vertragsmanagement jährlich rund 2.500 Stunden – Mehr Tempo, weniger Risiko

Die Anforderungen an das Vertragsmanagement steigen. Verträge müssen zum einen umfangreichen internen Richtlinien entsprechen, zum anderen nehmen regulatorische Vorgaben stetig zu – welche eine aktive und kontinuierliche Prüfung und Verwaltung der Verträge fordern. Ineffiziente Prozesse, etwa durch manuelle Tätigkeiten und Medienbrüche, führen dabei jedoch zu einem spürbaren Verlust an Transparenz, Geschwindigkeit und Sicherheit. SV Informatik, Tochter der SV SparkassenVersicherung und Anbieter pezialisierter IT-Lösungen für Versicherungsunternehmen, hat diese Herausforderungen erkannt und ihre Vertragsprozesse digitalisiert – mit der Vertragsmanagement-Software »Fabasoft Contracts«.

»Wir hatten zwar verschiedene Tools im Einsatz, aber keine durchgängigen Prozesse«, erinnert sich Stefan Kressig, Syndikusanwalt und Experte für IT-Recht bei der SV Informatik GmbH. »Dadurch kam es zu Redundanzen, einer höheren Fehleranfälligkeit und einem Mehraufwand für unsere Fachabteilungen.« Gesucht wurde ein System, mit dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter effizienter arbeiten und gleichzeitig flexibel auf regulatorische Anforderungen reagieren können. Die Antwort: Die KI-gestützte Vertragsmanagement-Software Fabasoft Contracts. »Insgesamt erzielen wir damit eine jährliche Zeitersparnis von rund 2.500 Stunden über den gesamten Lebenszyklus der Verträge hinweg – von Erstellung bis Archivierung«, betont Kressig. »Das gibt uns mehr Raum für fachliche Aufgaben. Gleichzeitig können wir schnell auf neue regulatorische Anforderungen reagieren. Und: Wir entdecken laufend neue Möglichkeiten, um unsere Arbeitsabläufe noch weiter zu optimieren.«

Schnell handlungsfähig bei neuen gesetzlichen Anforderungen

Unternehmen sehen sich schnell wachsenden und wechselnden Anforderungen aus der Regulatorik gegenüber. So ist auch die SV Informatik von vielen unterschiedlichen Vorgaben betroffen – unter anderem im Bereich IT durch die EU-Verordnung über digitale Dienste (DSA) und die überarbeitete NIS2-Richtlinie, oder im Nachhaltigkeitsbereich durch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Hinzukommt für den Finanzsektor spezifische Regulatorik wie die EU-Richtlinie Solvency ll und der Digital Operational Resilience Act (DORA).

Zur Kontrolle, ob bestehende Verträge allen aktuellen gesetzlichen Vorgaben entsprechen, setzt die SV Informatik die KI-gestützte Vertragsanalyse von Fabasoft Contracts ein. »Anhand von individuellen Checklisten prüft die KI die Vertragsinhalte automatisiert auf K.-o.-Kriterien oder bestimmte Klauseln und erkennt enthaltene Risiken«, sagt Robin Schmeisser, Geschäftsführer der Fabasoft Contracts GmbH. »Das verschafft den Verantwortlichen einen schnellen Überblick, selbst bei umfangreichen Vertragsbeständen. Notwendige Ergänzungsvereinbarungen lassen sich einfach mittels Vorlagen und Klauselbibliothek erstellen, die Software startet daraufhin selbstständig die richtigen Freigabeprozesse.« Die Zeichnung gelingt dank integrierter, rechtssicherer elektronischer Signatur schnell und ohne Medienbrüche. Das Ergebnis: kürzere Bearbeitungszeiten, schnellere Entscheidungen und weniger Fehler.

Mit Do-it-yourself zum individuellen Vertragsmanagement

Die Grundeinstellungen und die Integration des Systems in die bestehende IT-Infrastruktur erfolgten in drei Tagen. Im Anschluss nahm die SV Informatik weitere individuelle Anpassungen vor – etwa die Gestaltung der Benutzeroberfläche und das Erstellen eigener Vorlagen und Textbausteine. Dafür war für die SV Informatik die Low-Code-basierte Anpassbarkeit der Software besonders wichtig – also die Möglichkeit, Formulare und Prozesse auch ohne Programmierkenntnisse zu konfigurieren. Auf diese Weise können Fachabteilungen selbstständig digitale Vorlagen erstellen und anpassen.

Die SV Informatik zeigt, wie sich mit den richtigen digitalen Prozessen nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch regulatorische Anforderungen sicher abbilden lassen. Durch den gezielten Einsatz von KI, Low-Code-Technologie und automatisierten Workflows gewinnt die Einkaufsorganisation messbar an Tempo, Transparenz und Rechtssicherheit. Damit wird Vertragsmanagement vom zeitintensiven Verwaltungsthema zum wesentlichen Erfolgsfaktor.

Fabasoft Contracts GmbH Die cloudbasierte Software Fabasoft Contracts ermöglicht das effiziente Erstellen, Digitalisieren, Signieren und Verwalten von Verträgen sowie das Managen von Vertragspartnern über den gesamten Lifecycle. KI-gestützte Funktionen wie die KI-Vertragsprüfung automatisieren ressourcenintensive Tätigkeiten. Für eine ganzheitliche Digitalisierung von Geschäftsprozessen sorgen individualisierbare Workflows. Die Kombination beider Technologien schafft wertvolle Synergien für schnellere Vertragsprozesse, reduzierten Arbeitsaufwand und eine spürbare Risiko- bzw. Kostensenkung. www.fabasoft.com/de/produkte/contracts-vertragsmanagement SV Informatik Als IT-Dienstleister gestaltet die SV Informatik die digitale Zukunft der Versicherungsbranche – mit maßgeschneiderten IT-Lösungen für die SV SparkassenVersicherung und SV Sachsen. Rund 570 Mitarbeitende an den Standorten Mannheim, Stuttgart, Wiesbaden, Kassel und Dresden decken die gesamte IT-Wertschöpfungskette ab: von der Beratung über die Anwendungsentwicklung bis hin zum stabilen IT-Betrieb – alles auf Basis moderner Infrastrukturen und Plattformen. www.sv-informatik.de

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