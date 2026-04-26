Colocation: So finden Unternehmen die richtige Heimat für ihre Server

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Colocation schließt die Lücke zwischen Eigenbetrieb und Cloud: Unternehmen stoßen mit eigenen Serverräumen schnell an Grenzen bei Verfügbarkeit, Sicherheit und Regulatorik. Professionelle Rechenzentren bieten sofort nutzbare, hochverfügbare Infrastrukturen, die intern kaum wirtschaftlich erreichbar wären.
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Standort & Konnektivität bestimmen Performance und Ausfallsicherheit: Nähe zum Unternehmen, Zugang zu Internetknoten, Carrier‑Neutralität und redundante Netzwege sind zentrale Faktoren für niedrige Latenzen und stabile Betriebsbedingungen.
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Redundanz, Sicherheit & Compliance sind Pflichtkriterien: Mehrstufige Zugangskontrollen, Videoüberwachung, EN 50600‑konforme Infrastruktur, ISO 27001‑Zertifizierung und DSGVO‑konforme Datenhaltung bilden die Basis für regulatorische Sicherheit – besonders für kritische Branchen.
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Skalierbarkeit & Services entscheiden über Zukunftsfähigkeit: Flexible Erweiterungsmöglichkeiten, Remote‑Hands‑Services und individuelle Betreuung unterscheiden hochwertige Anbieter von standardisierten Hyperscaler‑Modellen und ermöglichen nachhaltiges Wachstum.
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Energieeffizienz & Nachhaltigkeit werden zum Wettbewerbsfaktor: PUE‑Optimierung, erneuerbare Energien, Fernkälte und Abwärmenutzung unterstützen ESG‑Ziele und verbessern die Wahrnehmung bei Kunden, Partnern und Investoren.
Mit eigenen Serverräumen stoßen Unternehmen schnell an Grenzen: Verfügbarkeit, Sicherheit und Regulatorik erfordern in der Regel aufwändige und teure Lösungen. Colocation-Rechenzentren bieten genau solche Lösungen – aber erschwinglich und sofort einsatzbereit. nexspace data centers erläutert, worauf es bei der Auswahl eines passenden Rechenzentrums ankommt.
Viele Unternehmen betreiben ihre Server im eigenen Gebäude. Das kann aber schnell zum Problem werden: Sobald Hochverfügbarkeit, IT-Sicherheit oder regulatorische Anforderungen eine größere Rolle spielen, stoßen die eigenen Infrastrukturen an Grenzen. Die erforderlichen Maßnahmen lassen sich dann nur mit großem organisatorischem und finanziellem Aufwand umsetzen.
Colocation bietet den perfekten Ausweg: Unternehmen jeder Größe können ihre Server in das professionelle Rechenzentrum eines Dienstleisters verlegen. Dort finden sie eine Betriebsumgebung vor, die sie in Eigenregie weder wirtschaftlich noch organisatorisch erreichen können.
Doch Rechenzentrum ist nicht gleich Rechenzentrum. Bei der Auswahl sollten Unternehmen einige Schlüsselkriterien prüfen. Die wichtigsten:
- Standort und Konnektivität.
Der Standort des Rechenzentrums hat direkten Einfluss auf die Performance und Erreichbarkeit der eigenen Server. Eine geringe Entfernung zum eigenen Unternehmen sorgt für niedrige Latenzen und erleichtert Wartungseinsätze vor Ort. Gleichzeitig sollte der Standort eine gute Netzanbindung gewährleisten. Idealerweise bietet das Rechenzentrum Zugang zu wichtigen Internetknoten: Das sorgt ebenfalls für niedrige Latenzen und höhere Bandbreiten. Die parallele Nutzung mehrerer Netzbetreiber gewährleistet zudem allerhöchste Ausfallsicherheit.
- Redundanz und Betriebsstabilität.
Das Rechenzentrum sollte über redundante Stromversorgungskonzepte, unterbrechungsfreie Stromversorgungen und Notstromgeneratoren verfügen, um auch bei Störungen eine kontinuierliche Versorgung sicherzustellen. Ebenso wichtig sind leistungsfähige und redundante Kühlsysteme, die stabile Betriebsbedingungen für die Hardware gewährleisten. Die Infrastruktur sollte insgesamt auf hohe Verfügbarkeit ausgelegt sein, idealerweise nach anerkannten Standards wie EN 50600.
- Sicherheit und Compliance.
Moderne Rechenzentren setzen auf mehrstufige Zugangskontrollen, Videoüberwachung und klar definierte Sicherheitszonen, um unbefugte Zugriffe zu verhindern. Ergänzend dazu verfügen sie über zertifizierte Sicherheits- und Managementsysteme, etwa nach ISO 27001. Für Unternehmen aus regulierten Branchen ist außerdem wichtig, dass der Anbieter Compliance-Anforderungen unterstützt und entsprechende Audit-Nachweise liefern kann. Bei Anbietern aus der EU sind die Daten zudem vor ausländischen Zugriffsvorschriften wie etwa dem US Cloud Act geschützt.
- Skalierbarkeit und Services.
Das Rechenzentrum sollte Wachstum von Unternehmen flexibel unterstützen können: etwa, indem es kurzfristig zusätzliche Racks oder Flächen bereitstellt oder höhere Leistungsdichten pro Rack ermöglicht. Ebenso wichtig sind ergänzende Services und individuelle Lösungen. Während globale Anbieter häufig auf standardisierte Modelle setzen, bieten lokal ansässige Rechenzentrumsbetreiber oft maßgeschneiderte Lösungen mit persönlicher Beratung und Betreuung vor Ort.
- Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.
Rechenzentren haben einen hohen Energiebedarf, deshalb sollte der Betreiber auf energieeffiziente Technologien und erneuerbare Energien setzen. Kennzahlen wie der PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) geben Aufschluss darüber, wie effizient ein Rechenzentrum mit Energie umgeht. Einige Betreiber setzen zudem auf innovative Konzepte wie Fernkälte oder Abwärmenutzung. Die Wahl eines nachhaltigen Rechenzentrums hilft Unternehmen bei der Erfüllung ihrer ESG-Ziele und bei einer positiven Wahrnehmung durch Mitarbeiter, Kunden, Partner und Investoren.
„Colocation macht eine sorgenfreie IT bezahlbar“, resümiert Leon Weise, Senior Development Director bei nexspace. „Ein gutes Rechenzentrum bietet ihnen eine sichere, hochverfügbare und nachhaltige Infrastruktur für den Betrieb ihrer Server und kann ihr Wachstum flexibel begleiten. Ein lokal ansässiger Anbieter sorgt dabei für kurze Wege, unterstützt mit persönlicher Betreuung vor Ort und gewährleistet eine Speicherung und Verarbeitung von Daten unter dem Schutzschirm der DSGVO.“
Gibt es noch weitere Punkte, die bei der Wahl eines Colocation Data Centers von Bedeutung sind?
Ja – zusätzlich zu den Punkten, die im Dokument bereits stehen (Standort/Konnektivität, Redundanz, Sicherheit/Compliance, Skalierbarkeit/Services, Energieeffizienz), sind bei der Wahl eines Colocation Data Centers oft noch diese Aspekte entscheidend:
- Vertragswerk & SLAs: klar definierte Messpunkte (z. B. „Uptime“ wovon genau), Reaktions-/Entstörzeiten, Wartungsfenster, Service-Credits, Haftung, Exit-/Kündigungsregeln.
- Remote Hands & Betriebsunterstützung: Verfügbarkeit (24/7?), Qualifikation, Reaktionszeiten, Preismodell, Eskalationswege – wichtig, wenn das RZ nicht „um die Ecke“ ist.
- Interconnection-Ökosystem: Meet-Me-Room, Cross-Connect-Optionen, Carrier-Neutralität, Cloud-Onramps, schnelle Bereitstellung und transparente Kosten für Cross-Connects.
- Brandschutz & physische Resilienz: Brandfrüherkennung, Löschanlage (Gaslöschen), Brandabschnitte, bauliche Trennung – plus Nachweise/Standards (je nach Bedarf).
- Standortrisiken & Mehrstandort-Strategie: Hochwasser-/Starkregenrisiko, kritische Nachbarschaften, getrennte Trassenwege; ggf. zweites RZ als Ausweichstandort (aktive/aktive oder DR).
- Strom- und Abrechnungsmodell: kW „reserved“ vs. „metered“, Peak-Abrechnung, PDU/Messkonzept, Kosten für höhere Leistungsdichten, Transparenz bei Nebenkosten.
- Onboarding & Change-Prozesse: Lieferanten-/Zutrittsprozesse, Hands-on-Zeiten, Change-Fenster, Dokumentation, Patch- und Kabelmanagement-Regeln.
- Business Continuity & Notfallmanagement: Notfallhandbuch, Übungen, Kommunikationskonzept bei Störungen, Ersatzteil-/Spare-Parts-Optionen.
- Zertifizierungen (über ISO 27001 hinaus): je nach Branche z. B. ISO 22301 (BCM), ISO 9001 (Qualität) sowie Nachweis über Rechenzentrums-Klassen (z. B. nach EN 50600).
Albert Absmeier & KI
352 Artikel zu „Colocation Rechenzentren“
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien | Ausgabe 1-2-2024
Cloud oder (Colocation-)Rechenzentren – Wohin mit den Unternehmensdaten?
Fünf Fragen an Wolfgang Kaufmann, Geschäftsführer des Rechenzentrumsanbieters Datacenter One.
News | Business | Cloud Computing | Trends Wirtschaft | Trends Cloud Computing | Trends Services | Trends 2018 | Rechenzentrum | Services
Zahl und Vielfalt von Colocation-Rechenzentren nehmen zu
Auch in den vergangenen zwölf Monaten zog die Nachfrage nach Colocation-Rechenzentren weiter kräftig an. Dadurch verzeichnen nicht nur die etablierten Anbieter hohe Wachstumsraten. Auch kleinere und regionale Anbieter drängen zunehmend erfolgreich auf den Markt. Deshalb hat der neue große Anbietervergleich »ISG Provider Lens Germany 2018 – Infrastructure & Datacenter/Private Cloud« den Colocation-Markt wegen dieser schnell…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum
AI in der Hitzefalle? Friedrich Merz informiert sich über AI, Rechenzentren, Wettbewerbsfähigkeit
Beim Besuch auf der Hannover Messe informierte sich Bundeskanzler Friedrich Merz bei Rittal und Eplan über AI, Rechenzentren und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. AI-Anwendungen erhöhen den Bedarf an neuen Rechenzentren mit moderner IT-Infrastruktur deutlich; Rittal liefert bereits in großem Maßstab (u. a. 180.000 Server-Racks/Jahr) an große Cloudanbieter. Die Bundesregierung verfolgt eine ehrgeizige Rechenzentrumsstrategie:…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
So machen wir Rechenzentren klimaverträglich
Rechenzentren sind energiehungrig, aber unverzichtbar. Wie kann man sie möglichst energieeffizient und nachhaltig betreiben? Rechenzentren bilden die Grundlage für digitale Prozesse in Industrie, Gesundheitswesen und Verwaltung. Ohne sie gäbe es keine verlässliche digitale Infrastruktur, auf die Gesellschaft und Wirtschaft angewiesen sind. Umso wichtiger ist es, Rechenzentren so energieeffizient und nachhaltig wie möglich zu betreiben…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Ausgabe 1-2-2026
O₂ Telefónica vertraut auf innovative Colocation-Infrastruktur von noris network – Mit Sicherheit in die digitale Zukunft
Mit 34,4 Millionen Mobilfunkanschlüssen ist O₂ Telefónica einer der führenden Telekommunikationsanbieter Deutschlands. Um sich für zukünftiges Wachstum zu rüsten und den Anforderungen der digitalen Transformation gerecht zu werden, entschied sich O₂ Telefónica für eine strategische Partnerschaft mit der noris network AG. Im Fokus des Projekts standen höchste Sicherheitsstandards und effiziente Remote-Hands-Services auf Basis einer leistungsfähigen Colocation-Infrastruktur des IT-Dienstleisters und Rechenzentrumsbetreibers mit Standorten in Nürnberg, München und Hof.
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
Server auf Tauchstation: Immersion Cooling für High-Density-Rechenzentren und KI-Workloads
Moderne Rechenzentren benötigen effiziente Lösungen, um die Abwärme von KI-Clustern sicher abzuführen. Heiko Ebermann von Vertiv erklärt im Gespräch, wie Immersion Cooling als Plattformansatz zur Skalierbarkeit der digitalen Infrastruktur beiträgt. Dabei wird deutlich, dass die technische Umsetzung weit über das bloße Eintauchen der Hardware hinausgeht. Heiko Ebermann, Global Offering Manager Liquid Cooling, Vertiv.…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Effizienz | Infrastruktur | Rechenzentrum
Investieren, transformieren, wachsen: Fünf Trends für KI-Rechenzentren in Deutschland
Schon heute machen laut Bitkom KI-Datacenter rund 15 Prozent der installierten Kapazitäten in Deutschland aus. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 40 Prozent steigen. Doch im internationalen Vergleich hinkt Deutschland nicht zuletzt wegen hoher Baukosten und langer Genehmigungsprozesse deutlich hinterher: Während in den USA und China Mega-Rechenzentren für KI entstehen, sind die Kapazitäten hierzulande deutlich…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Hohe Anforderungen an Rechenzentren mit Flüssigkeitskühlung
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren bieten eine besonders effiziente und nachhaltige Lösung für den Betrieb leistungsstarker KI- und HPC-Systeme und erfüllen dabei strenge Energieeffizienz- und Umweltanforderungen, wie Clark Li, Country Manager von KAYTUS für die DACH-Region bereits im ersten Teil des Interviews erklärt hat. Die Umsetzung solcher Systeme stellt jedoch hohe technische und organisatorische Anforderungen, etwa bei Stromversorgung,…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren: Für mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren ermöglichen eine effiziente Wärmeableitung und sind besonders für hochdichte KI- und HPC-Anwendungen geeignet, während sie gleichzeitig die Energieeffizienz steigern und Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Im Interview erklärt Clark Li, Country Manager von KAYTUS für die DACH-Region, warum umfassende Flüssigkeitskühlungstechnologien und grüne Prinzipien entlang des gesamten Produktlebenszyklus notwendig sind, um gesetzlichen Vorgaben und Umweltverantwortung gerecht zu…
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Produktmeldung | Rechenzentrum
Delta und Siemens stärken ihre Zusammenarbeit, um die Energieinfrastruktur von Rechenzentren im KI- und Cloud-Zeitalter zu optimieren
Delta, Anbieter von Energie- und intelligenten, nachhaltigen Lösungen, und Siemens Smart Infrastructure haben eine globale Partnerschaft geschlossen, um vorgefertigte, modulare Energielösungen zu liefern, die die Bereitstellung von Rechenzentrumsinfrastruktur beschleunigen und gleichzeitig die CAPEX deutlich reduzieren. Die Kooperation verschafft Hyperscalern und Colocation-Anbietern einen strategischen Vorteil im wettbewerbsintensiven KI- und Cloud-Computing-Markt – mit höchster Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum | Services
NorthC schließt Akquisition von sechs Rechenzentren der Colt Technology Services ab
NorthC, ein führender regionaler Anbieter von Datacenter in Nordwesteuropa, hat die Akquisition von sechs Rechenzentren der Colt Technology Services abgeschlossen. Zum 1. September hat NorthC den Betrieb der Standorte in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Düsseldorf sowie Amsterdam in den Niederlanden übernommen. Die Akquisition erweitert NorthCs Plattform um mehr als 25 Megawatt an zusätzlicher Kapazität…
News | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Lokale Rechenzentren: Warum Hyperscaler auf deutsche Infrastruktur setzen – Strategischer Vertrauensanker
Für europäische RZ-Betreiber eröffnet sich mit dem EU Data Act eine historische Chance: Sie können sich als neutrale, resiliente und nachhaltige Partner positionieren, die Hyperscaler bei der Erfüllung lokaler Compliance-Anforderungen unterstützen.
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Whitepaper
Net Zero: Leitfaden zur Entwicklung nachhaltiger Rechenzentren
Rechenzentren sind unverzichtbare Einrichtungen, die für zahlreiche Aspekte des modernen Lebens essenziell sind – und ihre Anzahl und Umfang nimmt stetig zu. Damit steigt auch ihr Strombedarf rasant: Laut Boston Consulting Group wird er bis 2028 voraussichtlich 130 GW erreichen und damit rund 3 % des weltweiten Gesamtverbrauchs ausmachen. Dieses anhaltende Wachstum verstärkt zugleich die…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Unabhängigkeitserklärung von der Cloud – Colocation schafft IT-Souveränität in unsicheren Zeiten
Die Unsicherheit angesichts der geopolitischen Entwicklung steigt. Militärische Konflikte, politische Allianzen oder neue Zölle stellen für Unternehmen erhebliche Risikofaktoren dar. Organisationen sind gefordert, sich strategisch sicher und IT-souverän aufzustellen – auch um ihrer Daten willen. Wer heute auf lückenlose Verfügbarkeit, rechtssicheren Datenzugriff und langfristige Geschäftskontinuität setzt, sollte digitale Datenspeicherung neu bewerten.
News | Infrastruktur | Kommunikation | Rechenzentrum
KI-Rechenzentren: Flexibel und effizient dank Glasfasertechnologie
Die zunehmende Nutzung von KI bringt Rechenzentren an ihre physikalischen und infrastrukturellen Grenzen, gleichzeitig müssen die Betreiber immer strengere Auflagen befolgen. Innovative Glasfasertechnologie bietet eine leistungsstarke, skalierbare und zukunftssichere Lösung, um den wachsenden Anforderungen an ultraschnelle Datenübertragung gerecht zu werden. Hans-Jürgen Niethammer, verantwortlich für Business Development und Solution Architect Data Center EMEA bei CommScope zeigt,…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien
Digitale Souveränität: Wie viele Rechenzentren braucht es für eine Unabhängigkeit von US-Cloud-Diensten?
Wenn geopolitische Realität auf digitale Abhängigkeit trifft. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Europa reagiert auf US-Strafzölle mit Gegenzöllen auf digitale Dienstleistungen – Cloud-Dienste wie AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud könnten dadurch drastisch teurer oder regulatorisch eingeschränkt werden. Dieses Szenario ist längst keine geopolitische Spekulation mehr, sondern eine reale Drohkulisse: Nach der Ankündigung…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Transformation deutscher Rechenzentren: Status Quo der EnEfG-Umsetzung
Zwischenbilanz nach 14 Monaten EnEfG: Die meisten Rechenzentren haben noch erheblichen Handlungsbedarf. Am 31. März 2025 endet die nächste wichtige rechenzentrums-relevante Frist des Energieeffizienzgesetzes. Bis dahin müssen Rechenzentren ab 500 kW nicht-redundanter Nennanschlussleistung spätestens ihre Kennzahlen und Verbrauchsdaten für das Jahr 2024 an das Energieeffizienzregister melden. Die praktische Erfahrung aus über einem Jahr Beratungstätigkeit…
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung – KI und der steigende Energiebedarf der Rechenzentren
KI-Workloads treiben den Energieverbrauch von Rechenzentren deutlich in die Höhe. Neue Algorithmen, energieeffizientere GPUs und innovative Kühlungsansätze können den Stromhunger durchaus reduzieren. Der beste Ansatz ist jedoch die Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung, um den PUE-Wert zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern.
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Ein Jahr Energieeffizienzgesetz: Herausforderungen und Chancen für Rechenzentren – Den Anforderungen gerecht werden
Check-ups, Modernisierung, Optimierung – das Energieeffizienzgesetz (EnEfG), das am 18. November 2023 in Kraft trat, stellt Betreiber von Rechenzentren vor neue Herausforderungen. Ziel des Gesetzes ist es, Energieverbrauch und CO₂-Emissionen in Unternehmen zu reduzieren und so die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu unterstützen. Seit einem Jahr also stehen Rechenzentren vor der Aufgabe, diese Anforderungen zu erfüllen und die notwendigen Maßnahmen umzusetzen. Für Betreiber, die noch an der Umsetzung arbeiten, fasst dieser Beitrag die wichtigsten Schritte zusammen, die jetzt notwendig sind, um den Anforderungen des EnEfG gerecht zu werden.
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Rechenzentren als Teil der Energiewende – Nachhaltige Lösungen für eine digitale Zukunft
In einer digitalisierten Welt wächst der Energiebedarf rasant – und damit die Bedeutung nachhaltiger Rechenzentren. Durch Sektorenkopplung und die Integration in regionale Energienetze wandeln sich moderne Rechenzentren von isolierten Einheiten zu wichtigen Akteuren der Energiewende. Als Vorreiter einer nachhaltigen Transformation helfen sie, den steigenden Datenbedarf umweltfreundlich zu decken und auf kommunaler Ebene einen positiven Beitrag zur Klimapolice zu leisten.