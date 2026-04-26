Colocation: So finden Unternehmen die richtige Heimat für ihre Server

Colocation schließt die Lücke zwischen Eigenbetrieb und Cloud: Unternehmen stoßen mit eigenen Serverräumen schnell an Grenzen bei Verfügbarkeit, Sicherheit und Regulatorik. Professionelle Rechenzentren bieten sofort nutzbare, hochverfügbare Infrastrukturen, die intern kaum wirtschaftlich erreichbar wären.

Standort & Konnektivität bestimmen Performance und Ausfallsicherheit: Nähe zum Unternehmen, Zugang zu Internetknoten, Carrier‑Neutralität und redundante Netzwege sind zentrale Faktoren für niedrige Latenzen und stabile Betriebsbedingungen.

Redundanz, Sicherheit & Compliance sind Pflichtkriterien: Mehrstufige Zugangskontrollen, Videoüberwachung, EN 50600‑konforme Infrastruktur, ISO 27001‑Zertifizierung und DSGVO‑konforme Datenhaltung bilden die Basis für regulatorische Sicherheit – besonders für kritische Branchen.

Skalierbarkeit & Services entscheiden über Zukunftsfähigkeit: Flexible Erweiterungsmöglichkeiten, Remote‑Hands‑Services und individuelle Betreuung unterscheiden hochwertige Anbieter von standardisierten Hyperscaler‑Modellen und ermöglichen nachhaltiges Wachstum.

Energieeffizienz & Nachhaltigkeit werden zum Wettbewerbsfaktor: PUE‑Optimierung, erneuerbare Energien, Fernkälte und Abwärmenutzung unterstützen ESG‑Ziele und verbessern die Wahrnehmung bei Kunden, Partnern und Investoren.

Mit eigenen Serverräumen stoßen Unternehmen schnell an Grenzen: Verfügbarkeit, Sicherheit und Regulatorik erfordern in der Regel aufwändige und teure Lösungen. Colocation-Rechenzentren bieten genau solche Lösungen – aber erschwinglich und sofort einsatzbereit. nexspace data centers erläutert, worauf es bei der Auswahl eines passenden Rechenzentrums ankommt.

Viele Unternehmen betreiben ihre Server im eigenen Gebäude. Das kann aber schnell zum Problem werden: Sobald Hochverfügbarkeit, IT-Sicherheit oder regulatorische Anforderungen eine größere Rolle spielen, stoßen die eigenen Infrastrukturen an Grenzen. Die erforderlichen Maßnahmen lassen sich dann nur mit großem organisatorischem und finanziellem Aufwand umsetzen.

Colocation bietet den perfekten Ausweg: Unternehmen jeder Größe können ihre Server in das professionelle Rechenzentrum eines Dienstleisters verlegen. Dort finden sie eine Betriebsumgebung vor, die sie in Eigenregie weder wirtschaftlich noch organisatorisch erreichen können.

Doch Rechenzentrum ist nicht gleich Rechenzentrum. Bei der Auswahl sollten Unternehmen einige Schlüsselkriterien prüfen. Die wichtigsten:

Standort und Konnektivität.

Der Standort des Rechenzentrums hat direkten Einfluss auf die Performance und Erreichbarkeit der eigenen Server. Eine geringe Entfernung zum eigenen Unternehmen sorgt für niedrige Latenzen und erleichtert Wartungseinsätze vor Ort. Gleichzeitig sollte der Standort eine gute Netzanbindung gewährleisten. Idealerweise bietet das Rechenzentrum Zugang zu wichtigen Internetknoten: Das sorgt ebenfalls für niedrige Latenzen und höhere Bandbreiten. Die parallele Nutzung mehrerer Netzbetreiber gewährleistet zudem allerhöchste Ausfallsicherheit.

Redundanz und Betriebsstabilität.

Das Rechenzentrum sollte über redundante Stromversorgungskonzepte, unterbrechungsfreie Stromversorgungen und Notstromgeneratoren verfügen, um auch bei Störungen eine kontinuierliche Versorgung sicherzustellen. Ebenso wichtig sind leistungsfähige und redundante Kühlsysteme, die stabile Betriebsbedingungen für die Hardware gewährleisten. Die Infrastruktur sollte insgesamt auf hohe Verfügbarkeit ausgelegt sein, idealerweise nach anerkannten Standards wie EN 50600.

Sicherheit und Compliance.

Moderne Rechenzentren setzen auf mehrstufige Zugangskontrollen, Videoüberwachung und klar definierte Sicherheitszonen, um unbefugte Zugriffe zu verhindern. Ergänzend dazu verfügen sie über zertifizierte Sicherheits- und Managementsysteme, etwa nach ISO 27001. Für Unternehmen aus regulierten Branchen ist außerdem wichtig, dass der Anbieter Compliance-Anforderungen unterstützt und entsprechende Audit-Nachweise liefern kann. Bei Anbietern aus der EU sind die Daten zudem vor ausländischen Zugriffsvorschriften wie etwa dem US Cloud Act geschützt.

Skalierbarkeit und Services.

Das Rechenzentrum sollte Wachstum von Unternehmen flexibel unterstützen können: etwa, indem es kurzfristig zusätzliche Racks oder Flächen bereitstellt oder höhere Leistungsdichten pro Rack ermöglicht. Ebenso wichtig sind ergänzende Services und individuelle Lösungen. Während globale Anbieter häufig auf standardisierte Modelle setzen, bieten lokal ansässige Rechenzentrumsbetreiber oft maßgeschneiderte Lösungen mit persönlicher Beratung und Betreuung vor Ort.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

Rechenzentren haben einen hohen Energiebedarf, deshalb sollte der Betreiber auf energieeffiziente Technologien und erneuerbare Energien setzen. Kennzahlen wie der PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) geben Aufschluss darüber, wie effizient ein Rechenzentrum mit Energie umgeht. Einige Betreiber setzen zudem auf innovative Konzepte wie Fernkälte oder Abwärmenutzung. Die Wahl eines nachhaltigen Rechenzentrums hilft Unternehmen bei der Erfüllung ihrer ESG-Ziele und bei einer positiven Wahrnehmung durch Mitarbeiter, Kunden, Partner und Investoren.

„Colocation macht eine sorgenfreie IT bezahlbar“, resümiert Leon Weise, Senior Development Director bei nexspace. „Ein gutes Rechenzentrum bietet ihnen eine sichere, hochverfügbare und nachhaltige Infrastruktur für den Betrieb ihrer Server und kann ihr Wachstum flexibel begleiten. Ein lokal ansässiger Anbieter sorgt dabei für kurze Wege, unterstützt mit persönlicher Betreuung vor Ort und gewährleistet eine Speicherung und Verarbeitung von Daten unter dem Schutzschirm der DSGVO.“

Gibt es noch weitere Punkte, die bei der Wahl eines Colocation Data Centers von Bedeutung sind?

Ja – zusätzlich zu den Punkten, die im Dokument bereits stehen (Standort/Konnektivität, Redundanz, Sicherheit/Compliance, Skalierbarkeit/Services, Energieeffizienz), sind bei der Wahl eines Colocation Data Centers oft noch diese Aspekte entscheidend:

Vertragswerk & SLAs: klar definierte Messpunkte (z. B. „Uptime“ wovon genau), Reaktions-/Entstörzeiten, Wartungsfenster, Service-Credits, Haftung, Exit-/Kündigungsregeln.

klar definierte Messpunkte (z. B. „Uptime“ wovon genau), Reaktions-/Entstörzeiten, Wartungsfenster, Service-Credits, Haftung, Exit-/Kündigungsregeln. Remote Hands & Betriebsunterstützung: Verfügbarkeit (24/7?), Qualifikation, Reaktionszeiten, Preismodell, Eskalationswege – wichtig, wenn das RZ nicht „um die Ecke“ ist.

Verfügbarkeit (24/7?), Qualifikation, Reaktionszeiten, Preismodell, Eskalationswege – wichtig, wenn das RZ nicht „um die Ecke“ ist. Interconnection-Ökosystem: Meet-Me-Room, Cross-Connect-Optionen, Carrier-Neutralität, Cloud-Onramps, schnelle Bereitstellung und transparente Kosten für Cross-Connects.

Meet-Me-Room, Cross-Connect-Optionen, Carrier-Neutralität, Cloud-Onramps, schnelle Bereitstellung und transparente Kosten für Cross-Connects. Brandschutz & physische Resilienz: Brandfrüherkennung, Löschanlage (Gaslöschen), Brandabschnitte, bauliche Trennung – plus Nachweise/Standards (je nach Bedarf).

Brandfrüherkennung, Löschanlage (Gaslöschen), Brandabschnitte, bauliche Trennung – plus Nachweise/Standards (je nach Bedarf). Standortrisiken & Mehrstandort-Strategie: Hochwasser-/Starkregenrisiko, kritische Nachbarschaften, getrennte Trassenwege; ggf. zweites RZ als Ausweichstandort (aktive/aktive oder DR).

Hochwasser-/Starkregenrisiko, kritische Nachbarschaften, getrennte Trassenwege; ggf. zweites RZ als Ausweichstandort (aktive/aktive oder DR). Strom- und Abrechnungsmodell: kW „reserved“ vs. „metered“, Peak-Abrechnung, PDU/Messkonzept, Kosten für höhere Leistungsdichten, Transparenz bei Nebenkosten.

kW „reserved“ vs. „metered“, Peak-Abrechnung, PDU/Messkonzept, Kosten für höhere Leistungsdichten, Transparenz bei Nebenkosten. Onboarding & Change-Prozesse: Lieferanten-/Zutrittsprozesse, Hands-on-Zeiten, Change-Fenster, Dokumentation, Patch- und Kabelmanagement-Regeln.

Lieferanten-/Zutrittsprozesse, Hands-on-Zeiten, Change-Fenster, Dokumentation, Patch- und Kabelmanagement-Regeln. Business Continuity & Notfallmanagement: Notfallhandbuch, Übungen, Kommunikationskonzept bei Störungen, Ersatzteil-/Spare-Parts-Optionen.

Notfallhandbuch, Übungen, Kommunikationskonzept bei Störungen, Ersatzteil-/Spare-Parts-Optionen. Zertifizierungen (über ISO 27001 hinaus): je nach Branche z. B. ISO 22301 (BCM), ISO 9001 (Qualität) sowie Nachweis über Rechenzentrums-Klassen (z. B. nach EN 50600).

Albert Absmeier & KI

352 Artikel zu „Colocation Rechenzentren“

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