So machen wir Rechenzentren klimaverträglich

Rechenzentren sind energiehungrig, aber unverzichtbar. Wie kann man sie möglichst energieeffizient und nachhaltig betreiben?
Rechenzentren bilden die Grundlage für digitale Prozesse in Industrie, Gesundheitswesen und Verwaltung. Ohne sie gäbe es keine verlässliche digitale Infrastruktur, auf die Gesellschaft und Wirtschaft angewiesen sind. Umso wichtiger ist es, Rechenzentren so energieeffizient und nachhaltig wie möglich zu betreiben – um Ressourcen zu schonen, Emissionen zu senken und die Digitalisierung klimaverträglich zu gestalten. Der Rechenzentrumsbetreiber nexspace zeigt auf, mit welchen Maßnahmen das gelingt.
- Rechenzentren modular bauen
Wenn Rechenzentren modular aufgebaut sind, lassen sie sich schrittweise erweitern und sind nicht von Beginn an für die maximale Kapazität ausgelegt. Infrastruktur, IT-Leistung und Kühlung lassen sich in standardisierten Modulen skalieren, sobald der Bedarf steigt. Dadurch wird immer nur die tatsächlich benötigte Leistung bereitgestellt.
- Konsequent erneuerbare und lokale Energien nutzen
Ein nachhaltiges Rechenzentrum setzt ausschließlich auf Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind-, Solar-, Wasser- oder Biomassekraft. Idealerweise stammt diese Energie von regionalen Versorgern, um Transportverluste gering zu halten und lokale Wertschöpfung zu stärken.
- Luftführungskonzepte optimieren
Die Kühlung macht einen erheblichen Teil des Energiebedarfs eines Rechenzentrums aus. Optimierte Luftführungskonzepte sorgen dafür, dass kalte Luft gezielt zu den IT-Systemen gelangt und sich nicht mit warmer Abluft vermischt. Das senkt den Energieeinsatz und steigert die Effizienz.
- Luft- mit Wasserkühlung kombinieren
Je nach Lastprofil kann zusätzlich zur Luft- auch Wasserkühlung verwendet werden. Die beiden Technologien kommen dann dort zum Einsatz, wo sie am effizientesten sind: also beispielsweise Luftkühlung in Bereichen mit klassischen Servern und Wasserkühlung in Bereichen mit Hochleistungsservern.
- An Fernkältenetz anschließen
Bei der Wasserkühlung kann die Anbindung an ein Fernkältenetz den Energiebedarf weiter reduzieren. Die zentralen Anlagen von Fernkälteversorgern arbeiten im industriellen Maßstab und können dadurch kaltes Wasser besonders effizient herstellen. Zudem nutzen sie dabei oft Umweltkälte aus Flüssen, Seen oder dem Grundwasser.
- Abwärme weiterverwenden
Die bei der Wasserkühlung entstehende Abwärme eignet sich optimal zur Einspeisung in ein lokales Fernwärmenetz, mit dem Gebäude oder Quartiere beheizt werden. So entsteht aus einem Abfallprodukt ein wertvoller Beitrag zur Dekarbonisierung kommunaler Energiesysteme.
»Die entscheidenden Weichen werden nicht erst im Betrieb gestellt, sondern bereits in der Planungsphase«, erläutert Leon Weise, Senior Development Director bei nexspace data centers. »Neben der Architektur spielt dabei der Standort eine zentrale Rolle. Er sollte so gewählt werden, dass das Rechenzentrum energetisch nicht isoliert dasteht, sondern in bestehende Energie- und Infrastrukturnetze integriert werden kann. Dann verbessert es nicht nur seine eigene Effizienz und Nachhaltigkeit, sondern auch die des gesamten lokalen Ökosystems«.
2724 Artikel zu „Rechenzentren nachhaltig“
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren: Für mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren ermöglichen eine effiziente Wärmeableitung und sind besonders für hochdichte KI- und HPC-Anwendungen geeignet, während sie gleichzeitig die Energieeffizienz steigern und Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Im Interview erklärt Clark Li, Country Manager von KAYTUS für die DACH-Region, warum umfassende Flüssigkeitskühlungstechnologien und grüne Prinzipien entlang des gesamten Produktlebenszyklus notwendig sind, um gesetzlichen Vorgaben und Umweltverantwortung gerecht zu…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Whitepaper
Net Zero: Leitfaden zur Entwicklung nachhaltiger Rechenzentren
Rechenzentren sind unverzichtbare Einrichtungen, die für zahlreiche Aspekte des modernen Lebens essenziell sind – und ihre Anzahl und Umfang nimmt stetig zu. Damit steigt auch ihr Strombedarf rasant: Laut Boston Consulting Group wird er bis 2028 voraussichtlich 130 GW erreichen und damit rund 3 % des weltweiten Gesamtverbrauchs ausmachen. Dieses anhaltende Wachstum verstärkt zugleich die…
News | TechTalk | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
TechTalk: Auf die Nachhaltigkeit von (KI)-Rechenzentren kommt es verstärkt an
Auf der Tech Show Frankfurt durften wir dieses Videointerview mit Ralf Siefen von der Data Center Group führen. Darin spricht er über die Kriterien, die nachhaltige (KI)-Rechenzentren erfüllen müssen und wie die Data Center Group helfen kann, die hierfür erforderlichen Maßnahmen umzusetzen.
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Neue Wege und Maßnahmen für mehr Energieeffizienz und Energieeffizienz – Nachhaltiger Rechenzentrumsbetrieb ist eine Daueraufgabe
Im Zuge der drastischen klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Umwelt, ist das Bewusstsein der Menschen sensibilisiert, so legen auch Kunden großen Wert auf umweltfreundlichen Rechenzentrumsbetrieb des Anbieters. Die Politik leistet mit dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) einen wichtigen Beitrag mit klaren Vorgaben für die Branche. Eine konkrete Umsetzung der geforderten Auflagen für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit obliegt den Rechenzentrumsbetreibern. Beispiele zeigt dieser Beitrag auf – und es ist Kreativität und Mut gefragt, um Veränderung voranzutreiben.
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Rechenzentren als Teil der Energiewende – Nachhaltige Lösungen für eine digitale Zukunft
In einer digitalisierten Welt wächst der Energiebedarf rasant – und damit die Bedeutung nachhaltiger Rechenzentren. Durch Sektorenkopplung und die Integration in regionale Energienetze wandeln sich moderne Rechenzentren von isolierten Einheiten zu wichtigen Akteuren der Energiewende. Als Vorreiter einer nachhaltigen Transformation helfen sie, den steigenden Datenbedarf umweltfreundlich zu decken und auf kommunaler Ebene einen positiven Beitrag zur Klimapolice zu leisten.
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Nachhaltigkeit bei Rechenzentren als Teil einer grünen Zukunft
Sektorenkopplung integriert Rechenzentren in umliegende Gemeinden und verbessert die Nachhaltigkeit. Sowohl Unternehmen als auch Verbraucher sorgen für eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach Datenverarbeitung und -speicherung und immer mehr Rechenzentren schießen aus dem Boden. Entsprechend wichtig wird ihre Nachhaltigkeit. Verantwortungsbewusste Eigentümer, Betreiber und Nutzer von Rechenzentren schauen sich daher die Auswirkungen ihres Handelns genau an…
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2023
Digitaliserung erhöht die Nachhaltigkeit: Rechenzentren – zwischen Datenflut und Energieeffizienz
Die voranschreitende Digitalisierung führt zu einem weiter ansteigenden Datenstrom. Aus diesem Grund sind Rechenzentren gefordert, ihre Kapazitäten stetig zu erweitern – gleichzeitig müssen sie immer neue Regelungen zur Energieeffizienz einhalten. Wie die Branche diesen Spagat schaffen wird, erklärt Anna Klaft, Vorstandsvorsitzende der German Datacenter Association.
News | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2023
Nachhaltigkeit und Performance bei Rechenzentren – Flüssigkeitskühlung gewinnt zunehmend an Bedeutung
Server für KI stoßen schnell an die Grenzen der Luftkühlung. Es ist daher eine Reihe von Flüssigkeitskühlungen erforderlich, von Wärmetauschern an der Rückseite der Tür über die direkte Kühlung des Chips bis hin zum vollständigen Eintauchen des Systems, um den PUE-Wert in einem Rechenzentrum auf nahezu 1,0 zu senken. Michael McNerney, Senior Vice President Marketing and Network Security gibt noch weitere Einblicke in die innovativen Entwicklungen bei Supermicro.
News | Infrastruktur | Lösungen | Rechenzentrum | Ausgabe 5-6-2023
Hybrides Arbeiten, Datenschutz, Nachhaltigkeit und Einführung neuer Technologien – Der Bedarf an Rechenzentren steigt weiter
Equinix Deutschland-Geschäftsführer Jens-Peter Feidner erklärt im Interview wie Colocation-Betreiber Unternehmen helfen, den Anforderungen an Datenschutz und Cybersicherheit gerecht zu werden, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen, Innovationen im RZ-Betrieb umzusetzen und Ökosysteme für die gemeinsame Datennutzung zu etablieren.
News | Rechenzentrum
Daten als Schlüssel für mehr Nachhaltigkeit im Rechenzentrum
Rechenzentren sind das Rückgrat der Digitalisierung, aber auch einer der größten Stromverbraucher weltweit. Ein datenbasierter Ansatz hilft, die Anlagen effizienter zu betreiben, was nicht nur deren Umweltbilanz deutlich verbessert, sondern auch erhebliches Einsparpotenzial bietet. Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind eng miteinander verknüpft. Auf der einen Seite tragen digitale Lösungen zu mehr Nachhaltigkeit bei: Videokonferenzen beispielsweise…
News | Effizienz | Rechenzentrum
Erstes umfassendes Zertifikat für nachhaltige Rechenzentren
Zertifikat »Sustainable Data Center« testiert die Nachhaltigkeit von Rechenzentren. Einheitliche Standards für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Rechenzentren müssen bis 2027 klimaneutral sein. Energiebedarf für Digitalisierung wird enorm ansteigen. Verbesserung der Nachhaltigkeit durch regelmäßige Audits www.tuv.com Rechenzentren in Deutschland benötigen im Jahr etwa 16 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das ist mehr als der jährliche Stromverbrauch von Berlin.…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum
Rechenzentren klimaneutral und fit für die Zukunft machen: Elementar und nachhaltig für größtmögliche Energieeffizienz
Energieeffizient arbeiten und wirtschaften ist nicht nur in Zeiten von Energieknappheit wichtig. Daher schreibt der Gesetzgeber in Deutschland mit dem neuen Energieeffizienzgesetz (EnEfG) genaue Zielrichtungen vor. Auch die EU hat bis zum Jahr 2050 vor, mit dem European Green Deal der erste klimaneutrale Kontinent auf dem Planeten zu werden. Ganz wesentlich davon betroffen sind insbesondere…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Rechenzentrum | Tipps
Fünf konkrete Nachhaltigkeitstipps für jedes Rechenzentrum
Natürlich zahlt das Sparen von Energie auf das Konto von Nachhaltigkeitsinitiativen ein. Oft lenken Unternehmen ihren Blick aber viel zu stark auf einzelne Geräte und dort auf das Thema »Energieverbrauch«. Das führt dann nicht selten zu gar nicht so nachhaltigen Aktionen: Etwa einen gut laufenden, drei Jahre alten Server auszutauschen, weil das neue Gerät beispielsweise…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien | Ausgabe 3-4-2022
Nachhaltigkeit – 5 Tipps für »grüne« Rechenzentren
Die Corona-Pandemie hat die fortschreitende Digitalisierung weiter beschleunigt: Ob privat oder beruflich, viele Aufgaben und Tätigkeiten lassen sich inzwischen online erledigen. Laut einer Studie von ARD und ZDF nutzten 2021 fast 67 Millionen Deutsche das Internet, bei den unter 50-Jährigen waren es sogar 100 Prozent. Grundlage für die ungestörte Nutzung ist eine gut ausgebaute und leistungsfähige Internet-Infrastruktur. Rechenzentren spielen dabei als Knotenpunkte eine Schlüsselrolle.
News | Infrastruktur | Lösungen | Rechenzentrum | Ausgabe 3-4-2022
Nachhaltigkeit in der IT – Klimaneutrale Rechenzentren allein reichen nicht
Drei Tipps an die Bundesregierung für eine wirklich ressourcenschonende IT.
News | Effizienz | Rechenzentrum
Effizienz beginnt beim Rechenzentrum: Wie Colocation zur Nachhaltigkeit beiträgt
Kaum ein Thema beschäftigt die Menschen schon über einen so langen Zeitraum wie die Klimakrise. Damit einhergehend sorgen steigende Strompreise für eine große Belastung für den deutschen Wirtschaftsstandort. Besonders die Auswirkungen auf das zukünftige Leben stehen dabei im Vordergrund. Immer mehr haben deswegen umweltfreundliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise an Bedeutung gewonnen – allen voran…
News | Effizienz | Produktmeldung | Rechenzentrum
Nachhaltigkeit trotz Hochleistung: Wie werden Rechenzentren grüner?
ESG-Kriterien, nachhaltige Energiequellen und ein gewissenhafter Umgang mit Natur und Umwelt: Nachhaltigkeit rückt in den Fokus jeder Branche. Parallel wird die Digitalisierung immer schneller vorangetrieben. Überall, wo es um eine große Datenmenge geht, benötigt es eine hohe Rechenleistung. Mit dem Hype um die Blockchain-Technologie und besonders die damit verbundenen Kryptowährungen wurden Hochleistungsrechenzentren auch der breiteren…
News | Effizienz | Infrastruktur | Lösungen | Rechenzentrum | Ausgabe 1-2-2021
Wie Rechenzentren helfen, eine nachhaltige IT-Infrastruktur zu schaffen – Auf dem Weg zur grünen Digitalisierung
Nachhaltigkeit blieb auch im von der Covid-19-Pandemie geprägten Jahr 2020 ein zentrales Thema in der digitalen Wirtschaft, gilt es doch weiterhin, die globale Klimakrise effektiv einzudämmen. Im Zuge der Pandemie beschleunigt sich die Digitalisierung zunehmend. Gleichzeitig setzen viele Unternehmen in ihren Nachhaltigkeitsstrategien ambitionierte Ziele, die sich auch im Handeln von Rechenzentrumsbetreibern widerspiegeln.
News | Cloud Computing | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Trends 2020 | Rechenzentrum
Studie: Rechenzentren sind Garant für nachhaltige Digitalisierung in Europa
Deutliche Steigerung der Energieeffizienz: 12 Mal niedrigerer Energieverbrauch pro übertragenem GB Daten in Rechenzentren im Vergleich zu 2010. Stetig sinkende CO2-Emissionen (30 % weniger bis 2030) trotz steigender Anforderungen an Rechenleistung. Globales Energieeffizienzpotenzial durch Cloud Computing noch nicht ausgeschöpft. Forderung: Bundesregierung muss energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen für Rechenzentren dringend optimieren und europäische Rahmenbedingungen anstreben. Rechenzentren sind…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien | Ausgabe 9-10-2019
So wird das Rechenzentrum zum Vorreiter beim Klimaschutz – Nachhaltige Digitalisierung
Durch den Einsatz von regenerativer Energie und effiziente Nutzung von Abwärme bei der Datenspeicherung können Unternehmen ihre CO₂-Bilanz dauerhaft optimieren.