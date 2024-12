Im Zuge der drastischen klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Umwelt, ist das Bewusstsein der Menschen sensibilisiert, so legen auch Kunden großen Wert auf umweltfreundlichen Rechenzentrumsbetrieb des Anbieters. Die Politik leistet mit dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) einen wichtigen Beitrag mit klaren Vorgaben für die Branche. Eine konkrete Umsetzung der geforderten Auflagen für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit obliegt den Rechenzentrumsbetreibern. Beispiele zeigt dieser Beitrag auf – und es ist Kreativität und Mut gefragt, um Veränderung voranzutreiben.

Die UN-Klimakonferenz hat gerade in Baku stattgefunden. Bedauerlicherweise ohne merkliche Übereinstimmung und Ergebnisse, abgesehen von Unterstützungszahlungen für einige Länder. Der verkündete Unterstützungsfond für klimabedingte Schäden und Verluste ist opportun. Man hat im Vorfeld erwartet, dass es keine großen Durchbrüche geben würde. »Tatsächlich konnten sich die Staaten am Ende nicht auf weitere Schritte zur Senkung der klimaschädlichen Treibhausgase einigen«, heißt es am 24.11.24 online auf tagesschau.de. Es ist bedenklich, dass es auf dieser globalen Ebene nicht möglich ist, »Schritte«, das heißt, konkrete Maßnahmen zu beschließen. Umso wichtiger ist es, das Unternehmen in Branchen, die viel Strom verbrauchen, wie die Rechenzentrumsanbieter, eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen und konkrete Maßnahmen umgesetzt haben. Diese Optimierungen für einen nachhaltigen Rechenzentrumsbetrieb greifen langfristig und reduzieren den CO 2 -Ausstoß.

In der Abbildung sehen sie eine auf Deutschland bezogene Prognose für die Treibhausgasemission (THG) von Rechenzentren – der untere dunkelgraue Teil der Säulen – für die nächsten 6 Jahre. Da die kommerziellen Rechenzentrumsbetreiber aus ethischen Motiven und anderen Gründen selbst bereits darauf bedacht sind, die Energieeffizienz und die Nachhaltigkeit zu verbessern und es zudem gesetzliche Vorgaben gibt, bleibt der THG-Anteil laut der Prognose von Dr. Ralph Hintemann (Borderstep Institut) in der Grafik konstant.

Es gibt viel zu tun, wir packen es an. So sieht es in der Realität aus. Nachhaltigkeit bleibt eine kontinuierliche Selbstverpflichtung und wird durch gesetzliche Vorgaben eingefordert. Für Rechenzentrumsbetreiber ist sie seit Jahren Teil der Unternehmensstrategie. Es werden schon seit Jahren Maßnahmen im operativen Betrieb verfolgt, um den Stromverbrauch zu senken. Der Power-Usage-Effectiveness-Faktor (PUE) ist ein bekannter Indikator für die Effektivität. Dazu gehören bauseitige Maßnahmen und Erfahrungswerte beim Ausbau der Colocationfläche. Dekarbonisierung beschäftigt die Rechenzentrumsbetreiber schon länger. Wasser- und Energieverbrauch durch neue Technologien oder einen sinnvollen Ausbau in den Colocationflächen zu reduzieren, ist Standard. »Green IT« wird in der RZ-Branche mit dem Einkauf von grünem Strom aus erneuerbaren Energien vorgelebt. Die Entwicklung geht sogar da hin, was bei NorthC auf der Agenda für die mittelfristige Zukunft steht, Energie mit Hilfe von Wind, Solar oder Wasser selbst zu generieren.

Nachhaltigkeit auf allen Ebenen. Konsequenter nachhaltiger Rechenzentrumsbetrieb erstreckt sich bis auf die Art und Herkunft der Betriebsstoffe. Umweltressourcen zu schonen und dazu andere zukunftsweisende Betriebsstoffe einzusetzen wie Wasserstoff oder natürliche Kältemittel (zum Beispiel Propan, Ammoniak, Isobutan etc.), ist eine nachhaltige Maßnahme. Bei NorthC wird bereits heute schon konsequent in den Niederlanden, in Deutschland und in der Schweiz ein Plan umgesetzt, der vorsieht, Betriebsstoffe zu ersetzen, die sich belastend auf die Umwelt auswirken. Für Backup-Lösungen dient grüner, regenerativer Wasserstoff (H2) als Energiequelle. Diesel hat in naher Zukunft ausgedient. Die Generatoren für Notfallstrom sollen in allen drei Ländern so schnell wie möglich CO 2 -neutral arbeiten.

Synthetische Kraftstoffe oder fortschrittliche Biokraftstoffe können als Übergangslösungen verwendet werden, beispielsweise HVO100. Hier kommt es zudem auf »grünen« Wasserstoff an, der aus regenerativen Energiequellen oder aus überschüssiger Energie hergestellt wird. Gasleitungen können auch für den Transport von Wasserstoff eingesetzt werden. Wasserstoff leistet für das Ziel einer Dekarbonisierung einen wichtigen Beitrag. Um von dem Einsatz fossiler Kraftstoffe langfristig wegzukommen, gibt es nicht viele Alternativen zu Wasserstoff. Sinnvolle Abwärmenutzung und auch der Einsatz von KI für einen optimierten Rechenzentrumsbetrieb sind weitere Bausteine der Nachhaltigkeit.

Propan überzeugt als Kältemittel. Eine wichtige Maßnahme ist die Verwendung natürlicher Kältemittel. So wird für alle neuen NorthC-Rechenzentren Propan für die Kälteanlagen bevorzugt und bestehende Datacenter erhalten neue Chiller, die mit Propan betrieben werden. Propan ist einer der Betriebsstoffe der Zukunft: Es ist ein naturidentes Kältemittel. Im Zuge des technologischen Fortschritts und der Weiterentwicklung der Kälteanlagen für Rechenzentren werden nur geringe Mengen an Propan als Kältemittel benötigt. Als Kältemittel eignet es sich auch bei hoher Leistungsdichte eines Rechenzentrums.

Nachhaltigkeit bedeutet für NorthC auch in der Lieferkette darauf zu achten, dass Betriebsstoffe wie HVO100 aus »Abfallprodukten« wie beispielweise Pflanzenreste und Speisefette hergestellt wurden. Ein Nachweis darüber ist vom -Lieferanten zu erbringen. Auf diesem Wege ist ein klimafreundlicher, non-fossiler Kraftstoff als Übergangslösung sichergestellt, solange die Industrie noch keinen grünen Wasserstoff in ausreichender Menge über ein sinnvolles Verteilnetz zur Verfügung stellen kann. Aber auch diese Lösung ist greifbar. Der EHB (European Hydrogen Backbone) nimmt bereits Formen an und die ersten NorthC-Wasserstoffgeneratoren sind schon betriebsbereit.

Der Anspruch nachhaltig zu sein, erschöpft sich auch in der Zukunft nicht. Es liegt an jedem einzelnen, immer neue Wege und Maßnahmen zu finden.

Jens Bertram verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Rechenzentrumsbereich in über 150 Ländern. Sein Schwerpunkt liegt auf dem operativen Betrieb. Als Director Operations verantwortet Bertram seit Juli 2023 den Betrieb der operativen Rechenzentren von NorthC in Deutschland und in der Schweiz.

