IT Sustainability 2023: IT in vielen Unternehmen an der Speerspitze von Nachhaltigkeitsinitiativen 

Beinahe alle befragten Unternehmen kümmern sich um die Umsetzung von Nachhaltigkeitsinitiativen. IT-Nachhaltigkeit steht bei der Mehrheit an erster Stelle. 50 Prozent von ihnen befinden sich allerdings noch in den Anfangsphasen der Implementierung. Mangel an notwendigen Tools und Expertise sind Top-Herausforderungen.

97 Prozent der Unternehmen haben Nachhaltigkeitsinitiativen umgesetzt, stecken derzeit mittendrin oder planen sie zumindest. Dabei geht der Anstoß dieser Initiativen maßgeblich von der IT aus (75 Prozent). Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen Studie »The 2023 State of IT Sustainability« von OpenText, an der weltweit 365 Nachhaltigkeitsentscheider teilgenommen haben (33 Prozent aus Europa) [1]. Trotz dieses sehr hohen Anteils haben 42 Prozent von ihnen gerade erst mit der Implementierung begonnen; acht Prozent planen diese noch und lediglich zwei Prozent haben ihre Nachhaltigkeitsinitiativen vollständig umgesetzt und optimiert. Das könnte unter anderem an den fehlenden Tools und der noch zu gering vertretenen Expertise liegen, die für eine erfolgreiche Umsetzung notwendig sind.

Kosteneinsparungen, effizienteres Ressourcenmanagement, Risikominimierung und Compliance

Der Mehrwert von IT-Nachhaltigkeitsinitiativen liegt auf der Hand. Daneben profitieren Unternehmen auch von weniger offensichtlicheren Vorteilen wie effizientere Prozesse oder innovativeres Produktdesign, die letztendlich zu neuen Umsatz- und Marktchancen führen. Trotzdem begegnen Unternehmen im Rahmen der Umsetzung kritischen Herausforderungen. So hatte die Hälfte der befragten Entscheider das Problem, die für die Messung und Berechnung ihrer Emissionen notwendigen Tools zu finden und in den Implementierungsprozess einzubinden. Lediglich 49 Prozent verfügen über eine solche Lösung. Die zweithäufigste Herausforderung, mit der Unternehmen konfrontiert werden, ist das Fehlen von Erfahrung und Fachwissen in der Einführung von Nachhaltigkeitsinitiativen.

»Die Ergebnisse der Studie sprechen Bände: Obwohl sich die Umsetzung von Nachhaltigkeitsinitiativen noch in einem frühen Stadium befindet, nimmt die IT in den meisten Fällen das Ruder in die Hand. Gleichzeitig wird deutlich, dass Unternehmen Nägel mit Köpfen machen und dem Thema eine sehr hohe Priorität zusprechen«, schätzt Muhi Majzoub, Chief Product Officer bei OpenText die Lage ein. »Nachhaltigkeit ist mittlerweile mehr als ein soziales Anliegen. Es sprechen einige signifikante Gründe dafür, dieser Verantwortung auch im Geschäftsumfeld nachzukommen – wie Effizienz, Kosteneinsparungen und Compliance. Die meisten Unternehmen haben das laut dem Report erkannt und Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Bestandteil all ihrer Entscheidungsprozesse gemacht – eine klare Win-win-Situation.«

Mit Blick in die Zukunft

In diesem Jahr und weit darüber hinaus haben fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz das Potenzial, IT-Nachhaltigkeitsinitiativen zu revolutionieren. KI-getriebene Algorithmen ermöglichen beispielsweise die Echtzeit-Optimierung des Energieverbrauchs in (Cloud-) Rechenzentren, wodurch sich sowohl der Kohlenstoffausstoß als auch die Energiekosten drastisch senken. Predictive Analytics unterstützt die proaktive Wartung von IT-Infrastrukturen, was Ressourcen schont und in einer geringeren Downtime resultiert. Darüber hinaus sorgt die KI-basierte Lieferkettenoptimierung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg für einen effizienteren Betrieb, weniger Abfall und eine wesentlich geringere Umweltbelastung. Folglich spielen die Fortschritte, die wir im Bereich der KI-Technologie machen, eine integrale Rolle bei der Umsetzung von IT-Nachhaltigkeitsinitiativen, die das resilientere und umweltbewusstere digitale Ökosystem der Zukunft fördern.

[1] Die von OpenText in Auftrag gegebene Online-Umfrage wurde im November 2023 durch Dimensional Research durchgeführt. An der Erhebung haben zunächst insgesamt 365 Nachhaltigkeitsentscheider aller Senioritäten aus mittleren und großen Unternehmen teilgenommen. 37 Teilnehmer, die die erste Frage («Hat Ihr Unternehmen eine Nachhaltigkeitsinitiative umgesetzt?«) verneint haben und eine solche Initiative auch nicht planen, wurden ausgesondert. Die verbliebenen 328 Teilnehmer haben die Umfrage vollständig beantwortet.

