SAP-Lizenzmanagement wird unter S/4HANA zur Herausforderung

SAPs »Autonomous Enterprise«-Strategie stand im Mittelpunkt der Sapphire 2026 in Madrid. Die produkttechnischen Neuerungen in diesem Bereich haben konkrete Auswirkungen auf Lizenzierung, bestehende Verträge und laufende S/4HANA-Transformationen. Umso wichtiger werden künftige Vertragsverhandlungen, um die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Die Uwe Werner IT Einkaufsberatung unterstützt SAP-Anwenderunternehmen in ihrer SAP-Vertrags- und Lizenzsituation und zeigt kaufmännische und vertragliche Konsequenzen verständlich auf.

Mit Einführung der Produktgeneration S/4HANA verabschiedet sich der SAP weitgehend von traditionellen, klar definierten Nutzerlizenzen. An ihre Stelle treten abstraktere Modelle, sogenannte Full Use Equivalents (FUE). Sie spiegeln den tatsächlichen Bedarf eines Unternehmens nur indirekt wider und können dazu führen, dass Unternehmen Leistungen lizenzieren, die später nicht vollständig genutzt werden. Damit steigt der Bedarf nach fundierter Beratung.

Wie funktioniert das FUE-Modell der SAP S/4HANA Cloud?

Das FUE-Modell der SAP S/4HANA Cloud orientiert sich an einer theoretischen Anzahl von Anwendern mit umfassendem Zugriff auf das System. Unterschiedliche Nutzerrollen werden anteilig oder durch Multiplikation in FUE-Werte überführt. Ziel ist eine flexiblere und vergleichbarere Lizenzstruktur. In der Praxis führt diese Abstraktion jedoch häufig zu Intransparenz und erschwert Unternehmen den Überblick sowie die Verhandlungsführung.

Verkompliziert wird die Situation dadurch, dass SAP seine Produkt- und Lizenzstrategie kontinuierlich und in hohem Tempo weiterentwickelt. Kaum hat man den Unterschied zwischen Product Conversion (Fortführung bestehender Verträge) und Contract Conversion (Abschluss neuer Verträge) verstanden, treten mit RISE, Public Cloud und Private Cloud bereits neue Modelle und Begriffe auf den Plan. Dabei sind die Interessen von Kunden und SAP grundsätzlich gar nicht so weit voneinander entfernt – vielmehr handelt es sich um ein Kommunikations- und Abstimmungsproblem.

Professionelles Vertragsconsulting übernimmt moderierende Rolle.

Unternehmen bewegen sich aus einer vertrauten On-Premises-Umgebung in eine Cloud-Welt, die sowohl technisch als auch wirtschaftlich neue Rahmenbedingungen schafft. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, das zukünftige Nutzungsverhalten realistisch zu prognostizieren. Daher greifen viele Organisationen inzwischen auf spezialisiertes Vertragsconsulting wie von der Uwe Werner IT Einkaufsberatung zurück, das zwischen beiden Seiten vermittelt.

Was man wirklich an Funktionen benötigt, drücken die von SAP bereitgestellten Standard-Stücklisten oft nur unzureichend aus. Erst eine gemeinsam mit einem Berater individuell erarbeitete Bill of Material (BoM), die exakt festlegt, welche Funktionen tatsächlich benötigt werden, ermöglicht spürbare Einsparungen – insbesondere bei umfangreichen Transformationsprojekten rund um S/4HANA. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Total Contract Value (TCV). Neben den reinen Softwarekosten müssen auch Betrieb, Wartung und gegebenenfalls bestehende Infrastrukturen einbezogen werden. Ganzheitliche Berechnungen zeigen in der Praxis, dass sich mit einem durchdachten RISE-Ansatz gegenüber pauschalen Cloud-Angeboten Einsparungen von bis zu 20 Prozent realisieren lassen.

Eine präzise definierte BoM führt im Endeffekt zu einem SAP-System, das optimal auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten ist. Überlizenzierung, unnötige Ausgaben und spätere Anpassungsschwierigkeiten lassen sich dadurch vermeiden – und der Schritt in die Cloud wird nicht zum kostspieligen Umweg, sondern zu einer wirtschaftlich sinnvollen Transformation.

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Uwe Werner ist seit mehr als 30 Jahren im Softwarevertrieb zuhause, davon sieben Jahre im Global Sales Management der SAP SE & Co. KG. für internationale und deutsche Konzerne. Er verfügt daher über spezielles Wissen in den Bereichen SAP Lizenzgeschäft, Wartungs- und Vertragsmanagement, das er mit Leidenschaft und Engagement profitabel für Ihr Unternehmen zum Einsatz bringt.

Als erfolgreicher Verhandlungsführer agiert er in SAP-Einkaufsprojekten und stellt seine Kompetenz in Beratung, Analyse, Strategie und nachhaltiger Umsetzung zur Verfügung.

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