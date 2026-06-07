SAP-Lizenzmanagement wird unter S/4HANA zur Herausforderung

SAPs »Autonomous Enterprise«-Strategie stand im Mittelpunkt der Sapphire 2026 in Madrid. Die produkttechnischen Neuerungen in diesem Bereich haben konkrete Auswirkungen auf Lizenzierung, bestehende Verträge und laufende S/4HANA-Transformationen. Umso wichtiger werden künftige Vertragsverhandlungen, um die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Die Uwe Werner IT Einkaufsberatung unterstützt SAP-Anwenderunternehmen in ihrer SAP-Vertrags- und Lizenzsituation und zeigt kaufmännische und vertragliche Konsequenzen verständlich auf.
Mit Einführung der Produktgeneration S/4HANA verabschiedet sich der SAP weitgehend von traditionellen, klar definierten Nutzerlizenzen. An ihre Stelle treten abstraktere Modelle, sogenannte Full Use Equivalents (FUE). Sie spiegeln den tatsächlichen Bedarf eines Unternehmens nur indirekt wider und können dazu führen, dass Unternehmen Leistungen lizenzieren, die später nicht vollständig genutzt werden. Damit steigt der Bedarf nach fundierter Beratung.
Wie funktioniert das FUE-Modell der SAP S/4HANA Cloud?
Das FUE-Modell der SAP S/4HANA Cloud orientiert sich an einer theoretischen Anzahl von Anwendern mit umfassendem Zugriff auf das System. Unterschiedliche Nutzerrollen werden anteilig oder durch Multiplikation in FUE-Werte überführt. Ziel ist eine flexiblere und vergleichbarere Lizenzstruktur. In der Praxis führt diese Abstraktion jedoch häufig zu Intransparenz und erschwert Unternehmen den Überblick sowie die Verhandlungsführung.
Verkompliziert wird die Situation dadurch, dass SAP seine Produkt- und Lizenzstrategie kontinuierlich und in hohem Tempo weiterentwickelt. Kaum hat man den Unterschied zwischen Product Conversion (Fortführung bestehender Verträge) und Contract Conversion (Abschluss neuer Verträge) verstanden, treten mit RISE, Public Cloud und Private Cloud bereits neue Modelle und Begriffe auf den Plan. Dabei sind die Interessen von Kunden und SAP grundsätzlich gar nicht so weit voneinander entfernt – vielmehr handelt es sich um ein Kommunikations- und Abstimmungsproblem.
Professionelles Vertragsconsulting übernimmt moderierende Rolle.
Unternehmen bewegen sich aus einer vertrauten On-Premises-Umgebung in eine Cloud-Welt, die sowohl technisch als auch wirtschaftlich neue Rahmenbedingungen schafft. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, das zukünftige Nutzungsverhalten realistisch zu prognostizieren. Daher greifen viele Organisationen inzwischen auf spezialisiertes Vertragsconsulting wie von der Uwe Werner IT Einkaufsberatung zurück, das zwischen beiden Seiten vermittelt.
Was man wirklich an Funktionen benötigt, drücken die von SAP bereitgestellten Standard-Stücklisten oft nur unzureichend aus. Erst eine gemeinsam mit einem Berater individuell erarbeitete Bill of Material (BoM), die exakt festlegt, welche Funktionen tatsächlich benötigt werden, ermöglicht spürbare Einsparungen – insbesondere bei umfangreichen Transformationsprojekten rund um S/4HANA. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Total Contract Value (TCV). Neben den reinen Softwarekosten müssen auch Betrieb, Wartung und gegebenenfalls bestehende Infrastrukturen einbezogen werden. Ganzheitliche Berechnungen zeigen in der Praxis, dass sich mit einem durchdachten RISE-Ansatz gegenüber pauschalen Cloud-Angeboten Einsparungen von bis zu 20 Prozent realisieren lassen.
Eine präzise definierte BoM führt im Endeffekt zu einem SAP-System, das optimal auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten ist. Überlizenzierung, unnötige Ausgaben und spätere Anpassungsschwierigkeiten lassen sich dadurch vermeiden – und der Schritt in die Cloud wird nicht zum kostspieligen Umweg, sondern zu einer wirtschaftlich sinnvollen Transformation.
Wäre es nicht wunderbar, wenn Sie als Entscheider im Bereich Software endlich Kosten einsparen könnten?
Uwe Werner ist seit mehr als 30 Jahren im Softwarevertrieb zuhause, davon sieben Jahre im Global Sales Management der SAP SE & Co. KG. für internationale und deutsche Konzerne. Er verfügt daher über spezielles Wissen in den Bereichen SAP Lizenzgeschäft, Wartungs- und Vertragsmanagement, das er mit Leidenschaft und Engagement profitabel für Ihr Unternehmen zum Einsatz bringt.
Als erfolgreicher Verhandlungsführer agiert er in SAP-Einkaufsprojekten und stellt seine Kompetenz in Beratung, Analyse, Strategie und nachhaltiger Umsetzung zur Verfügung.
Profitieren Sie darüber hinaus von einem professionellen Experten-Netzwerk, das über die Jahre gewachsen ist und bei Bedarf zum Einsatz kommt. Kunden erhalten mit Uwe Werner IT Einkaufsberatung GmbH auf diesem Weg eine maßgeschneiderte Expertise auf dem Gebiet aller wichtigen SAP-Themen.
437 Artikel zu „Lizenz SAP“
News | Business Process Management | ERP | Ausgabe 7-8-2024
Berechtigungsmanagement und Prozessorientierung mit SAP S/4HANA – Neue Technologien und Lizenzmodelle verändern die GRC-Landschaft
Durch einen hohen Digitalisierungsgrad der S/4HANA-Technologie mit besserer Analyse-, Steuerungs- und schnellerer Entscheidungsfähigkeit kann die Integration und Automatisierung von GRC-Aspekten in bestehende Prozesse im SAP-Umfeld entscheidend dabei unterstützen, effizienter zu arbeiten, Risiken besser zu managen und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.
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Benutzeraktivitäten und Digital Access bei SAP-Lizenzierung: Wie Unternehmen Kosten sparen
SAP-Systeme kommen zwar in vielen Unternehmen zum Einsatz, doch die entsprechende SAP-Lizenzierung gibt es nicht. So verfügt jeder Betrieb über individuelle Typen und Kombinationen. Durch regelmäßige Nachkäufe wächst das System dann unstrukturiert weiter. Dies hat nicht nur zur Folge, dass die Lizenzierungen mit der Zeit unübersichtlicher werden, sondern auch schnell unnötige Kosten entstehen. Denn häufig…
News | Business Process Management | Lösungen | Online-Artikel | Services | Tipps
SAP-Lizenzkosten: Kostspielige Fehler vor der Lizenzvermessung erkennen und Lizenzbedarf optimieren
Die Lizenzierung von SAP-ERP-Lösungen ist nicht nur eine große Herausforderung für Unternehmen, sondern auch ein signifikanter Kostenblock. Eine automatische Justierung der Benutzerkonten in jedem SAP-System spart nicht nur manuellen Aufwand, sondern verhindert auch Über- oder Unterlizenzierungen und unterstützt bei der Optimierung der Lizenzen. Einmal pro Jahr schickt SAP seinen Kunden die »Aufforderung zur Abgabe der…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Geschäftsprozesse | Lösungen | Online-Artikel | Services
Neue Lizenzmodelle zur indirekten SAP-Nutzung: SAP-Lizenzen richtig bewerten
Seit April gibt es ein neues, zusätzliches Lizenzmodell für die indirekte Nutzung von SAP Anwendungen. So sehr diese neue Option zu begrüßen ist, besteht doch nach wie vor ein hoher Beratungsbedarf in den Unternehmen. Nicht nur die Analyse der tatsächlichen Nutzung bereitet den Anwendern Kopfzerbrechen: Kunden, deren Erstlizenzierung bereits einige Jahre zurückliegt, haben kaum mehr…
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Indirekte Nutzung von SAP-Lizenzen: unkalkulierbare Kosten und Risiken
Eine Mehrzahl der SAP-Bestandskunden schätzt das finanzielle Risiko durch SAP-Forderungen im Bereich »indirekte Nutzung« als möglich bis sehr wahrscheinlich ein. Das ist eines der zentralen Ergebnisse einer aktuellen Umfrage unter SAP-Kunden und DSAG-Mitgliedern. Für die von SecurIntegration durchgeführte Studie hatten insgesamt 61 Unternehmen Fragen zu ihren bisherigen Erfahrungen und zur Risikoeinschätzung geliefert. »Indirekte Nutzung« bedeutet,…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Tipps
SAP-Transformation – mehr als nur ein erfolgreicher »Go-live«
In vielen SAP-Projekten wird der sogenannte Go-live noch immer als der ultimative Endpunkt betrachtet. Der Countdown läuft, Projektpläne verdichten sich auf einen Stichtag hin, und mit dem Produktivstart wird dann der erreichte Meilenstein gefeiert. Doch genau an diesem Punkt setzt ein häufiges Missverständnis an: Der Go-live steht nicht für den endgültigen Erfolg, vielmehr markiert er…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse
SAP: Unternehmen investieren gezielter – KI etabliert sich, Cloud auf dem Prüfstand
Steigende Budgets, aber differenziertere Investitionsentscheidungen: Der Investitionsreport 2026 der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) zeigt, dass SAP für Anwenderunternehmen relevant bleibt – Investitionen jedoch gezielter und kritischer erfolgen [1]. S/4HANA nimmt weiter an Fahrt auf. On-Premises ist hier noch häufiger die Wahl. Cloud-Modelle, neue SAP-Zielbilder und künstliche Intelligenz (KI) stoßen auf Interesse, müssen ihren wirtschaftlichen…
News | Business | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Wenn die Lizenzkosten das Budget sprengen – und wie CIOs 2026 trotzdem Spielräume gewinnen: Die strategische Stellschraube
2025 hat IT-Verantwortliche vor harte Entscheidungen gestellt: Wieviel Budget geht in die Cloud, in KI-Implementierungen und Cybersicherheit? Wieviel in die Modernisierung der IT? Microsoft kündigte gleich mehrere Produktschwergewichte ab. Auch das geht ins Geld. Glücklich, wer einen Partner zur Seite hat, der ausnahmsweise mal für Einsparungen im IT-Budget sorgt!
News | Business Process Management | ERP | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services
Dynamik bei der Migration zu SAP S/4HANA trotz anhaltender Herausforderungen bei der Automatisierung
Da die Frist für die Migration zu S/4HANA im Jahr 2027 näher rückt, steht für viele Unternehmen die Modernisierung von SAP auf der To-do-Liste. Doch es gibt Herausforderungen, die die Migration behindern – von Prozesskomplexität und Datenqualitätsproblemen bis hin zu gemischten Benutzeroberflächenumgebungen. Precisely, ein Anbieter von Datenintegrität, hat neue Ergebnisse einer in Zusammenarbeit mit…
News | Business | Cloud Computing | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum | Services | Strategien
SAP baut souveräne Cloudangebote für Europa als Grundlage für KI-Innovationen aus
SAP bringt jahrzehntelange Erfahrung bei geschäftskritischen Abläufen mit wachsenden Anforderungen an Souveränität, Regulierung und KI-gesteuertes Wachstum zusammen. Die SAP SE stellt einen umfassenden neuen Ansatz für digitale Souveränität und KI-Innovation in Europa vor. Mit den erweiterten Angeboten des SAP Sovereign Cloud-Portfolios erhalten europäische Kunden künftig Zugang zu einem umfassenden Technologie-Stack, der sowohl die SAP…
News | Business | Digitale Transformation | ERP | Lösungen | Rechenzentrum | Tipps
Weichenstellungen für die erfolgreiche SAP-EIC-Einführung
Die SAP-Welt beschäftigt sich derzeit intensiv mit der Einführung der SAP Edge Integration Cell (EIC). Schließlich rückt das Ende der Lösungen SAP Process Integration (PI) beziehungsweise Process Orchestration (PO) immer näher. Bis 2027 bleibt für die komplexe Migration somit nicht mehr viel Zeit. Bei der Einführung von EIC stellt sich zunächst die Frage nach…
News | Business | Lösungen | Services | Ausgabe 7-8-2025
Optimal lizenziert und viel Geld gespart – mit dem richtigen Microsoft-Partner: Bedarfsgerecht und wirtschaftlich
Unternehmen, die nicht nur eine bedarfsgerechte, sondern auch wirtschaftliche Lizenzierung wollen, stoßen bei Microsoft regelmäßig an ihre Grenzen. Meist gelingt nur eins von beiden. Manchmal nicht einmal das. »Muss nicht sein«, sagt Björn Orth, Geschäftsführer des Microsoft Solutions Partners VENDOSOFT.
News | Business | Cloud Computing | ERP | Services
Systemumstellung bei SAP: Handlungsdruck wächst für tausende Unternehmen
Mehrere hunderttausend Unternehmen weltweit müssen ihre bestehenden SAP-Systeme bis 2027 umstellen – ein Aufschub bis Ende 2030 ist gegen einen Aufpreis möglich. Knappe Ressourcen und Schwierigkeiten beim Umstieg: Unternehmen stehen beim Softwarewechsel vor großen Herausforderungen. Von Bosch über Airbus bis hin zu PwC: SAP gehört zu den meistverwendeten ERP-Systemen und wird von mehr als…
News | Digitalisierung | Services | E-Government | Ausgabe 5-6-2025
Wie die Große Kreisstadt Germering Microsoft endlich in den Griff bekam – Lizenz-Wirrwarr ade
Die Große Kreisstadt Germering hat den »Microsoft-Lizenzdschungel« verlassen – pragmatisch, kostensparend, zukunftsstark und rechtssicher – beispielgebend für andere Kommunen. Die Stadt hat sich eine moderne hybride Infrastruktur geschaffen, die funktioniert – technisch und organisatorisch.
News | Business | Trends 2025 | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | ERP | Strategien
SAP und DSAG: Investitionsbereitschaft in zukunftsweisende Technologien wächst
Auch in diesem Jahr hat die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) wieder nach den Investitionsplanungen der Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gefragt. Zentrale Ergebnisse: Die generelle Investitionsbereitschaft in IT-Lösungen und auch in SAP-Lösungen steigt weiter. Bezogen auf die SAP-Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Lösungen SAP Business Suite, SAP S/4HANA On-Premises und S/4HANA Cloud zeigt sich, dass S/4HANA…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Effizienz | ERP | Geschäftsprozesse | Strategien
Suite first: DSAG begrüßt SAPs strategische Ankündigung
DSAG-Einschätzung: SAP Business Suite und SAP Business Data Cloud. Im Rahmen des »SAP Business Unleashed«-Events hat SAP nicht nur die Partnerschaft mit dem Technologieanbieter Databricks sowie das Lösungspaket SAP Business Data Cloud (BDC) angekündigt, sondern gleichzeitig die SAP Business Suite inhaltlich neu besetzt. Unter dem etablierten Begriff will SAP künftig Business-Applikationen, Daten und Künstliche-Intelligenz-Angebote fassen.…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Services | Tipps
Microsoft-Lizenzkosten des Bundes auf Rekordniveau: Eine kritische Analyse von M365 und der Cloud-Strategie
Die Lizenzkosten des Bundes für Microsoft-Produkte haben ein neues Rekordhoch erreicht. Laut Berichten von Heise belaufen sich die Ausgaben auf bisher nie dagewesene Summen. Diese Entwicklung wirft ernste Fragen nach der Nachhaltigkeit der IT-Strategie des Bundes auf, insbesondere in Hinblick auf die zunehmende Abhängigkeit von Microsoft 365 (M365) und anderen Cloud-Diensten. Kritiker befürchten, dass diese…
News | Business | Business Process Management | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Services
Freie Wahl beim SAP-Betriebsmodell
SAP-Anwenderunternehmen sind mit Softwarelösungen gut beraten, die den Weg der SAP mitgehen und in allen S/4HANA-Ausprägungen lauffähig sind. Mit dem Umstieg auf S/4HANA und der Frage, welches Betriebsmodell für sie am geeignetsten wäre, haben Unternehmen schon genug zu tun. Da hilft es, wenn Zusatzlösungen für z.B. Einkauf und Buchhaltung, wie die von der xSuite Group,…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien | Tipps | Whitepaper
SAP Security: Vier Schritte zum Erfolg – am besten mit einem SOC
In der modernen Geschäftswelt, in der Technologien eine zentrale Rolle spielen, haben Unternehmen längst erkannt, dass sie passgenaue Security-Konzepte benötigen. Doch je weiter die technologischen Innovationen voranschreiten, desto ausgefeilter werden auch die Angriffsmethoden von Cyberkriminellen. Welche praktischen Schritte es in der SAP Security braucht, erfahren Sie in diesem Beitrag. Und welche zentrale Rolle ein gutes,…
News | Business | Effizienz | Tipps | E-Government | Ausgabe 7-8-2024
Günstige Microsoft-Lizenzen für Behörden – So macht es Germering
Wie Behörden Audit-Sicherheit im Microsoft-Lizenzdschungel finden – und dabei auch noch sparen.