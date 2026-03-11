SAP-Transformation – mehr als nur ein erfolgreicher »Go-live«

In vielen SAP-Projekten wird der sogenannte Go-live noch immer als der ultimative Endpunkt betrachtet. Der Countdown läuft, Projektpläne verdichten sich auf einen Stichtag hin, und mit dem Produktivstart wird dann der erreichte Meilenstein gefeiert. Doch genau an diesem Punkt setzt ein häufiges Missverständnis an: Der Go-live steht nicht für den endgültigen Erfolg, vielmehr markiert er lediglich den Übergang zu der Phase, in der sich die Lösung schlussendlich im operativen Alltag bewähren muss.
Wer Transformation auf einen technischen Kippschalter reduziert, verkennt ihren eigentlichen Zweck. Es geht nicht darum, ein System bereitzustellen. Es geht darum, messbaren Geschäftswert zu schaffen. Im Mittelpunkt stehen dabei saubere Daten, gelebte Prozesse und eine Organisation, die Veränderung mit Offenheit begegnet.
Technologie dient dem Zweck, nicht sich selbst
ERP-Transformationen, insbesondere im Kontext von SAP S/4HANA, werden häufig als IT-Projekte geführt. Finanzmittel fließen in Lizenzen, Infrastruktur sowie Implementierungspartner. Was dabei oft zu kurz kommt, ist die systematische Vorbereitung der Datenbasis und der Organisation in ihrer Gesamtheit.
Ohne vertrauenswürdige, harmonisierte und geschäftsrelevante Daten bleibt selbst die modernste Plattform unter ihren Möglichkeiten. Schlechte Daten werden durch Migration nicht besser, sie werden lediglich schneller verarbeitet. »Upgrade« bedeutet in solchen Fällen lediglich: ineffiziente Prozesse auf höherem technologischen Niveau.
Datenqualität ist kein Nebenschauplatz
Daten stellen kein technisches Nebenprodukt der Transformation dar, vielmehr sind sie ihr Fundament. Wer Altdaten ungeprüft migriert, übernimmt historische Inkonsistenzen, Dubletten, fehlende Governance sowie Prozessbrüche in die neue Systemwelt. Das Resultat sind Instabilität, Reporting-Probleme, Compliance-Risiken und insgesamt das sinkende Vertrauen der Abteilungen.
Eine erfolgreiche Transformation beginnt daher nicht mit der Systemkonfiguration, sondern mit Transparenz hinsichtlich der eigenen Datenlandschaft:
- Welche Daten sind geschäftskritisch?
- Welche Qualitätsdefizite bestehen?
- Welche Governance-Strukturen fehlen?
Erst wenn diese Fragen datenbasiert beantwortet sind, entsteht eine tragfähige digitale Grundlage.
Go-live markiert den Start, nicht den Abschluss
Der Druck, ein festgelegtes Go-live-Datum einzuhalten, führt in vielen Projekten zu Kompromissen: verkürzte Testzyklen, unvollständige End-to-End-Validierungen, offene Datenprobleme und provisorische Prozesslösungen. Die Folgen zeigen sich nach der Produktivsetzung in Form von operativen Störungen, manuellen Workarounds und Projekten zur Nachbesserung.
Gerade in Cloud-basierten Architekturen stellt Transformation kein einmaliges Ereignis dar, sondern einen kontinuierlichen Prozess. Releases erfolgen in kurzen Zyklen, Geschäftsmodelle verändern sich dynamisch, und regulatorische Anforderungen nehmen stetig zu. Ein statisches Projektverständnis wird dieser Realität nicht gerecht.
Transformation – die organisatorische Disziplin
Die Einführung moderner ERP-Systeme ist immer zugleich auch ein kultureller Wandel. Prozesse werden standardisiert, Verantwortlichkeiten neu definiert, Transparenz erhöht. Das erfordert Change Management, klare Governance sowie die aktive Einbindung der Abteilungen.
Nutzerakzeptanz entsteht nicht durch Schulungsunterlagen kurz vor dem Go-live, sondern durch frühzeitige Einbindung der Teams, verständliche Zielbilder und das Aufzeigen einer klaren Verbindung zwischen Datenqualität und Geschäftserfolg.
Ein zukunftsorientiertes Erfolgsverständnis
Statt den Go-live als Endpunkt zu betrachten, sollten Unternehmen ihre Transformation an anderen Kriterien messen:
- Vertrauenswürdige Daten als Entscheidungsgrundlage
- Hohe Nutzerakzeptanz und Prozessdurchgängigkeit
- Nachhaltige Governance-Strukturen
- Messbarer Business Impact
- Kontinuierliche Optimierungsfähigkeit
Eine SAP-Transformation kann dann als Erfolg bezeichnet werden, wenn sie nicht nur ein System bereitstellt, sondern zugleich eine belastbare, skalierbare und datengetriebene Unternehmenssteuerung ermöglicht.
Der Go-live ist dabei lediglich ein Meilenstein auf dem Weg und nicht das Ziel selbst. Wer das versteht, verschiebt den Fokus von Technologie auf Wertschöpfung. Und genau dort entscheidet sich, ob die Transformation nur ein Projekt war oder aber einen echten Fortschritt darstellt.
René Haag, VP MEE, Syniti, ein Unternehmen von Capgemini
7243 Artikel zu „Transformation“
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Trends Geschäftsprozesse | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Trotz steigender Software-Budgets: Mangel an KI-Kompetenzen wird zum Engpass der digitalen Transformation
Eine durchgängige Technologie-Integration und Qualifizierung von Mitarbeitenden sind entscheidend für die Industrie 5.0. Die Studie »Smart Manufacturing 2026: Agile Führungskräfte stellen sich dem KI-Kompetenzdefizit« zeigt, dass Investitionen in Technologie weltweit trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter stark ansteigen, insbesondere im Bereich KI und Automatisierung [1]. Gleichzeitig fällt es manchen Unternehmen schwer, Talente mit den passenden…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0
Die Fertigungsindustrie im Jahr 2026 – zwischen Transformation und Regulierung
Die Fertigungsindustrie steht 2026 vor einem tiefgreifenden Wandel: Digitale Technologien und künstliche Intelligenz verändern Prozesse, während geopolitische Unsicherheiten, steigende Kosten und Fachkräftemangel die Unternehmen zu strategischen Anpassungen zwingen. Neue regulatorische Anforderungen wie der digitale Produktpass und die Notwendigkeit zur Plattformkonsolidierung fordern insbesondere den Mittelstand heraus. Wer jetzt in Technologie, Kompetenzen und resiliente Strukturen investiert, sichert…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Services | Strategien | Tipps
Führungskräfteentwicklung: Coaching als Schlüssel erfolgreicher Transformation
Die industrielle Transformation gelingt nicht allein durch Technologie, sondern durch Menschen. Digitalisierung, Fachkräftemangel und globale Unsicherheiten fordern Unternehmen heraus, Veränderung als Dauerzustand zu begreifen. Entscheidend ist, wie Führungskräfte befähigt werden, Orientierung zu geben, Teams zu befähigen und Kultur vorzuleben. Nur wer Wandel führt, statt ihn zu verwalten, macht Transformation nachhaltig erfolgreich. Wandel braucht Haltung…
News | Trends 2026 | Cloud Computing | Digitale Transformation | Trends Cloud Computing | Services
Fünf Cloud-Trends definieren die Transformation von Unternehmen neu
Die Cloud ist keine reine Infrastrukturwahl mehr – sie ist die intelligente Betriebsstruktur eines Unternehmens. Firmen, die ihre Cloud-Strategien auf KI, Erfahrung, Nachhaltigkeit und Vertrauen ausrichten, sind am besten positioniert, um langfristigen Wert und Wettbewerbsvorteile zu erschließen. Hier sind die fünf wichtigsten Cloud-Trends, die die Transformation von Unternehmen neu definieren. Die Cloud entwickelt sich…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Optimiertes Bestandsmanagement und KI-gestützte Transformation: Fujitsu setzt auf Process Intelligence von Celonis
Celonis, ein globaler Marktführer im Bereich Process Intelligence, einer Technologie, die Unternehmen den erfolgreichen Einsatz von KI ermöglicht, hat Details bezüglich der Zusammenarbeit mit Fujitsu bekanntgegeben. Das globale Technologieunternehmen nutzt die Celonis Process-Intelligence-Plattform, um die digitale Transformation seiner Geschäftsprozesse voranzutreiben. Die Plattform vernetzt Systeme, Teams und Prozesse entlang der Supply Chain von FSAS Technologies, einem…
News | Digitale Transformation | Infrastruktur | Kommentar | Rechenzentrum | Services
Bremsklotz bei der digitalen Transformation: 41 Prozent der Unternehmen werden ihre Legacy-Systeme nicht los
Viele Unternehmen stecken in einem Teufelskreis fest: Eigentlich müssten sie ihre Legacy-Systeme ablösen, um Digitalisierung und Automatisierung voranzutreiben, doch das tägliche »Fire-Fighting«, das vor allem diese Systeme notwendig machen, verhindert genau das. In einem Drittel der Unternehmen fehlen somit schlicht die Freiräume und Ressourcen für eine Modernisierung, wie eine Studie von Pegasystems zeigt. Insgesamt beklagen…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI-Einführung, nachhaltige Transformationen und die Weiterentwicklung der Belegschaft
Trotz ambitionierter Ziele geben 51 Prozent der Unternehmen an, dass Kompetenzlücken der Hauptgrund für das Scheitern oder die unterdurchschnittliche Performance von KI- und Technologieinitiativen sind. Die Untersuchung von GlobalLogic und HFS Research basiert auf einer Befragung von 100 C-Level- und Senior Executives aus Industriekonzernen mit mehr als 1 Mrd. US-Dollar Umsatz aus den Bereichen…
News | Digitale Transformation | Services
Transformationsberatung für eine zunehmend regulierte und komplexe digitale Wirtschaft
Digitale Transformation hat sich in den vergangenen Jahren von einer technologiegetriebenen zu einer strukturellen Kernfrage für Unternehmen entwickelt. Besonders in datenintensiven, Resilienz-relevanten und regulativ eng gefassten Branchen steigt der Bedarf an Beratungsansätzen, die strategische Zielbilder, moderne Technologiearchitektur, Organisation und Governance in ein konsistentes Modell überführen. Gleichzeitig müssen Unternehmen ihre Fähigkeit stärken, Geschäftsmodelle kontinuierlich anzupassen, regulatorische…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation
Technologie-Trends 2026 – Wie Unternehmen mit intelligenter Automatisierung und KI die digitale Transformation meistern
Die Geschäftswelt steht vor einem Paradigmenwechsel: Während Unternehmen mit steigenden Erwartungen der Konsumenten, volatilen Märkten und wachsenden Geräteflotten kämpfen, werden manuelle Prozesse verstärkt zu einem Hemmschuh in der Lieferkette. Gleichzeitig eröffnen KI und Automatisierung neue Wege zur Steigerung von Effizienz und Rentabilität. SOTI hat fünf wegweisende Technologie-Trends für 2026 identifiziert, die zeigen, wie Unternehmen diese…
News | Business | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien
Von der künstlichen zur kollektiven Intelligenz: Das volle Transformationspotenzial von GenAI erschließen
Rund 90 Prozent aller Berufe werden sich laut Cognizant Research durch generative KI verändern – nicht als Bedrohung, sondern als Katalysator für neue Rollen, neue Wertschöpfung und neue Formen der Zusammenarbeit [1]. Doch wie gelingt Unternehmen der verantwortungsvolle Sprung von Einzelanwendungen zu einer systemischen KI-Transformation? Ein Blick auf Strategien, Plattformen und Erfahrungen von Cognizant zeigt,…
News | Business | Trends 2025 | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Services | Services
Vermögensbranche kämpft mit der digitalen Transformation
Deutschlands Vermögensverwalter drohen im digitalen Zeitalter den Anschluss zu verlieren – auch weil strukturelle und kulturelle Barrieren schnelle, skalierbare Kundenlösungen ausbremsen. Mit einem Gesamtvermögen von über 4,1 Billionen Euro zählt Deutschland zu den größten Vermögensmärkten Europas. Doch hinter der glänzenden Fassade offenbaren sich wachsende Herausforderungen: Laut dem »State of Wealth Management Report 2025« von…
News | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung
AI Run.Transform –Programm zur Beschleunigung der KI-Transformation in Unternehmen
EPAM hat mit »AI Run.Transform« ein neues Programm vorgestellt, das Unternehmen unterstützt, künstliche Intelligenz (KI) umfassend und erfolgreich in ihre Organisation zu integrieren. Ziel ist es, Unternehmen zu »KI-nativen Organisationen« zu machen, die mit KI schneller Innovationen umsetzen, Prozesse optimieren und ihren Wettbewerbsvorteil sichern. Das Programm basiert auf einem praktischen und bewährten Playbook, das…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft | Strategien | Whitepaper
2026: Weckruf für radikale Transformation und mutige Führung
Der Bericht »Guide to Next 2026« von Publicis Sapient bietet eine umfassende Analyse zu den kritischen Business-Transformationen des kommenden Jahres [1]. Er beleuchtet die Herausforderungen, denen Führungskräfte in einer Ära immer intelligenterer Systeme und zunehmender Gleichförmigkeit gegenüberstehen. Zu den Schlüsselthemen gehören die Notwendigkeit von Governance bei Agentic AI, die Entscheidung zwischen Entwickeln oder Kaufen…
News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 9-10-2025
Unternehmen müssen IT neu denken – Journey to Cloud: Transformation mit Substanz
Die digitale Transformation ist heute ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einem sich stetig wandelnden Marktumfeld. Eine moderne IT-Infrastruktur, die nicht nur Kosten optimiert, sondern auch Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Innovationspotenzial bietet, ist unerlässlich. Insbesondere die Cloud-Technologie schafft neue Möglichkeiten. Ihr volles Potenzial lässt jedoch erst dann ausschöpfen, wenn sie als strategischer Veränderungsprozess verstanden und implementiert wird.
News | Business | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Strategien
Verzögerungen bei der digitalen Transformation bedrohen Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
Wenn es um Investitionen in Zukunftstechnologien geht, nehmen die Spannungen zwischen den Chief Information Officers (CIOs) und den Chief Financial Officers (CFOs) zu. Das zeigt ein aktueller Bericht von KPMG [1]. Er legt nahe, dass CFOs die Technologieausgaben als unverhältnismäßig empfinden, während CIOs argumentieren, dass diese Investitionen unumgänglich sind, um Unternehmen auf die sich ändernden…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Strategien
Technologietrends für 2026: Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt
Die strategischen Technologietrends für 2026 umfassen KI-Supercomputing-Plattformen, Multiagentensysteme, domänenspezifische Sprachmodelle, KI-Sicherheitsplattformen, KI-native Entwicklungsplattformen, vertrauliches Rechnen, physische KI, präventive Cybersicherheit, digitale Herkunft und Geopatriation. Diese Trends treiben Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt voran [1]. »2026 wird ein entscheidendes Jahr für Technologieführer, in dem Disruption, Innovation und Risiken in einem nie dagewesnen Tempo…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Ausgabe 9-10-2025
Die Bedeutung visueller Kollaborationsplattformen für die KI-Transformation in Unternehmen – Vom Whiteboard zum KI-Hub
Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen ist Herausforderung und Chance zugleich. Um Unabhängigkeit und Flexibilität zu gewährleisten, müssen Nutzerschnittstellen, Rohdaten und Feature-Daten voneinander getrennt und standardisierte Schnittstellen genutzt werden. Visuelle Kollaborationsplattformen mit tiefer KI-Integration bieten eine innovative Lösung, indem sie multimodale, kollaborative Arbeitsräume schaffen, die die kognitiven Prozesse der Nutzer fördern.
News | Business | Trends 2025 | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Transformations-strategien mit Managed Services und KI neu ausrichten
Neue globale Studie bestätigt den Trend, dass immer mehr Unternehmen ihre Herausforderungen mit IT-Service-Partnern lösen, die sowohl IT-Kompetenz als auch Business-Expertise einbringen. CGI, ein unabhängiges IT- und Business-Consulting-Unternehmen, veröffentlicht die Ergebnisse seiner jährlichen globalen Studie »Voice of our Clients« [1]. Sie basiert auf Interviews mit mehr als 1.800 Führungskräften aus Wirtschaft und Technologie, 80…
News | Trends 2025 | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Tipps
Digitale Transformation in der Industrie ist schwieriger als gedacht
In der Theorie verspricht die digitale Transformation zahlreiche Vorteile und Chancen – in der Praxis ist der Weg dorthin jedoch oft herausfordernd. Die Hexagon-Studie »Data Connectivity & Visibility« hat 400 Führungskräfte von großen Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen – von Pharma über Energie bis zum Chemie- und Lebensmittelsektor – weltweit befragt und ermittelt, was typische Stolpersteine…