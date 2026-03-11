SAP-Transformation – mehr als nur ein erfolgreicher »Go-live«

In vielen SAP-Projekten wird der sogenannte Go-live noch immer als der ultimative Endpunkt betrachtet. Der Countdown läuft, Projektpläne verdichten sich auf einen Stichtag hin, und mit dem Produktivstart wird dann der erreichte Meilenstein gefeiert. Doch genau an diesem Punkt setzt ein häufiges Missverständnis an: Der Go-live steht nicht für den endgültigen Erfolg, vielmehr markiert er lediglich den Übergang zu der Phase, in der sich die Lösung schlussendlich im operativen Alltag bewähren muss.

Wer Transformation auf einen technischen Kippschalter reduziert, verkennt ihren eigentlichen Zweck. Es geht nicht darum, ein System bereitzustellen. Es geht darum, messbaren Geschäftswert zu schaffen. Im Mittelpunkt stehen dabei saubere Daten, gelebte Prozesse und eine Organisation, die Veränderung mit Offenheit begegnet.

Technologie dient dem Zweck, nicht sich selbst

ERP-Transformationen, insbesondere im Kontext von SAP S/4HANA, werden häufig als IT-Projekte geführt. Finanzmittel fließen in Lizenzen, Infrastruktur sowie Implementierungspartner. Was dabei oft zu kurz kommt, ist die systematische Vorbereitung der Datenbasis und der Organisation in ihrer Gesamtheit.

Ohne vertrauenswürdige, harmonisierte und geschäftsrelevante Daten bleibt selbst die modernste Plattform unter ihren Möglichkeiten. Schlechte Daten werden durch Migration nicht besser, sie werden lediglich schneller verarbeitet. »Upgrade« bedeutet in solchen Fällen lediglich: ineffiziente Prozesse auf höherem technologischen Niveau.

Datenqualität ist kein Nebenschauplatz

Daten stellen kein technisches Nebenprodukt der Transformation dar, vielmehr sind sie ihr Fundament. Wer Altdaten ungeprüft migriert, übernimmt historische Inkonsistenzen, Dubletten, fehlende Governance sowie Prozessbrüche in die neue Systemwelt. Das Resultat sind Instabilität, Reporting-Probleme, Compliance-Risiken und insgesamt das sinkende Vertrauen der Abteilungen.

Eine erfolgreiche Transformation beginnt daher nicht mit der Systemkonfiguration, sondern mit Transparenz hinsichtlich der eigenen Datenlandschaft:

Welche Daten sind geschäftskritisch?

Welche Qualitätsdefizite bestehen?

Welche Governance-Strukturen fehlen?

Erst wenn diese Fragen datenbasiert beantwortet sind, entsteht eine tragfähige digitale Grundlage.

Go-live markiert den Start, nicht den Abschluss

Der Druck, ein festgelegtes Go-live-Datum einzuhalten, führt in vielen Projekten zu Kompromissen: verkürzte Testzyklen, unvollständige End-to-End-Validierungen, offene Datenprobleme und provisorische Prozesslösungen. Die Folgen zeigen sich nach der Produktivsetzung in Form von operativen Störungen, manuellen Workarounds und Projekten zur Nachbesserung.

Gerade in Cloud-basierten Architekturen stellt Transformation kein einmaliges Ereignis dar, sondern einen kontinuierlichen Prozess. Releases erfolgen in kurzen Zyklen, Geschäftsmodelle verändern sich dynamisch, und regulatorische Anforderungen nehmen stetig zu. Ein statisches Projektverständnis wird dieser Realität nicht gerecht.

Transformation – die organisatorische Disziplin

Die Einführung moderner ERP-Systeme ist immer zugleich auch ein kultureller Wandel. Prozesse werden standardisiert, Verantwortlichkeiten neu definiert, Transparenz erhöht. Das erfordert Change Management, klare Governance sowie die aktive Einbindung der Abteilungen.

Nutzerakzeptanz entsteht nicht durch Schulungsunterlagen kurz vor dem Go-live, sondern durch frühzeitige Einbindung der Teams, verständliche Zielbilder und das Aufzeigen einer klaren Verbindung zwischen Datenqualität und Geschäftserfolg.

Ein zukunftsorientiertes Erfolgsverständnis

Statt den Go-live als Endpunkt zu betrachten, sollten Unternehmen ihre Transformation an anderen Kriterien messen:

Vertrauenswürdige Daten als Entscheidungsgrundlage

Hohe Nutzerakzeptanz und Prozessdurchgängigkeit

Nachhaltige Governance-Strukturen

Messbarer Business Impact

Kontinuierliche Optimierungsfähigkeit

Eine SAP-Transformation kann dann als Erfolg bezeichnet werden, wenn sie nicht nur ein System bereitstellt, sondern zugleich eine belastbare, skalierbare und datengetriebene Unternehmenssteuerung ermöglicht.

Der Go-live ist dabei lediglich ein Meilenstein auf dem Weg und nicht das Ziel selbst. Wer das versteht, verschiebt den Fokus von Technologie auf Wertschöpfung. Und genau dort entscheidet sich, ob die Transformation nur ein Projekt war oder aber einen echten Fortschritt darstellt.

René Haag, VP MEE, Syniti, ein Unternehmen von Capgemini

